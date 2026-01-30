Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с 2 жертви в Ловешко

Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с 2 жертви край село Изворче, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря. Възрастна жена и внучето ѝ бяха ранени.

Оказа се, че водачът на камиона е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения. Официалната информация от прокуратурата е, че мъжът е избягал зад граница.

По неофициални данни той е в Сърбия.

Тази сутрин близки и приятели на загиналите се събраха пред общината в Левски, за да изразят възмущението си от това, че все още няма никакво развитие по случая. Те разказаха, че и детето, и баба му, вече се възстановяват.

„Детето е много по-добре – смее се, радва се. Само има малко разтегнато краче, но започва да ходи вече”, обясни Андриян, приятел на загиналата.

Бабата ще остане на легло за 1 месец, обясни пред Нова телевизия сестра ѝ.