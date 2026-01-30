Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с 2 жертви в Ловешко

Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с 2 жертви край село Изворче, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря. Възрастна жена и внучето ѝ бяха ранени.
Оказа се, че водачът на камиона е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения. Официалната информация от прокуратурата е, че мъжът е избягал зад граница.
По неофициални данни той е в Сърбия.
Тази сутрин близки и приятели на загиналите се събраха пред общината в Левски, за да изразят възмущението си от това, че все още няма никакво развитие по случая. Те разказаха, че и детето, и баба му, вече се възстановяват.
„Детето е много по-добре – смее се, радва се. Само има малко разтегнато краче, но започва да ходи вече”, обясни Андриян, приятел на загиналата.
Бабата ще остане на легло за 1 месец, обясни пред Нова телевизия сестра ѝ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #13
07:55 30.01.2026
2 фАНТОМасс
Коментиран от #12
07:55 30.01.2026
3 механик
Коментиран от #16
07:56 30.01.2026
4 Европа на две скорости
07:57 30.01.2026
5 Ричард Естес
Нали не е мравка , която да се скрие в гората в някоя дупка ?
07:57 30.01.2026
6 гдфгфдг
08:00 30.01.2026
7 Зайо Байо
Е , сега очакваме да видим и как се оправдава това БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО УВЕЛИЧЕНИЕ ? С по-ефективна работа и отчетлива успеваемост ли ?
Хайде , давайте !
08:00 30.01.2026
8 Сигурно
А тоя шофьора с камиона с дървата е сигурно от етноса на героите от филмите на Костурица и ако се омеша с местните...иди го дири...
08:02 30.01.2026
9 дядото
08:02 30.01.2026
10 прокопи
08:04 30.01.2026
11 Шофьора
08:08 30.01.2026
12 Сефте
До коментар #2 от "фАНТОМасс":Всички турски тираджии , претрепали в БГ хора или мотористи , са си успешно заминали в Турция.
08:13 30.01.2026
13 Дядо Мраз
До коментар #1 от "бою циганина":Не само , че е направил ББ такава катастрофа преди и сега , а иска да продължава и занапред да ги прави !
08:14 30.01.2026
14 ганев
08:14 30.01.2026
15 Петер Брьогел
08:16 30.01.2026
16 Новичок
До коментар #3 от "механик":Не знаят иначе ,че Азис се е омъжил три дни писаха.Пфу...
08:19 30.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ян БибиЯН
Така ли ?
08:25 30.01.2026
20 паметник на ТАТО във всеки град
-Липса на безработица
-Липса на битова престъпност
-Безплатно образование и здравеопазване
-Достъпни цени на ток, парно, вода
-Магистрали, днешните не могат да римонтират
Коментиран от #25, #29, #30, #36, #38
08:26 30.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Погонат
08:28 30.01.2026
24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МОЖЕШЕ И ДА СЕ РАЗМЪРДАТ ДА СВЪРШАТ НЯКОЯ РАБОТА,
А ТЕ СЕ " ПОДИГРАХА" С ТЯХ - "САМО" С 50 %.
08:30 30.01.2026
25 Рижа ЛИСИЦА
До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":Абсолютно си прав ! Наред с многото НЕДЪЗИ , които имаше тогава , това което си написал е АБСОЛЮТНО ВЯРНО ! И дори върлите борци за правда и справедливост , НЕ МОГАТ ДА КАЖАТ на черното - бяло !
08:30 30.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ян БибиЯН
08:32 30.01.2026
28 Тия само камери за събиране на тол такси
другите пътища тъмна Индия
08:35 30.01.2026
29 Гого Мого
До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":Верно ли??!!! Това, че не ти съобщаваха ежедневно за престъпността в НРБ наистина ли си мислиш, че е нямало.
Ако се потърсиш малко информация ще видиш, че не е било по-различно от сега, просто тогава присъдите са били по-справедливи и е нямало такова нещо като ТЕЛК, домашен арест и т.н.
Прочети за убиеца на жени в София през 70, но тогава не се съобщавало публично за да няма паника и народа да вярва, че властта на БКП прави чудеса.
Коментиран от #33
08:36 30.01.2026
30 СССР даваше техника
До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":За храна
Сега на запад всичко е за пари
08:37 30.01.2026
31 Ами
08:37 30.01.2026
32 Ровя В явоР
Къде са Бб и Дп да се борят за правата , свободите и демокрацията ? Къде спят тези двама юнаци ?
08:39 30.01.2026
33 Тодоров
До коментар #29 от "Гого Мого":Стига си ги редил такива ни в клин ни в ръкав ,пожелателни .До някъде 1988-89 г през деня външната врата на апартамента ни когато е имало някой в къщи не се заключваше ,имам предвид град с население около 70000 и никой не ни е обирал .
Коментиран от #35
08:41 30.01.2026
34 Нехиs
08:42 30.01.2026
35 Гого Мого
До коментар #33 от "Тодоров":Защото си нямал нищо ценно пич. А тия приказки за външната врата ги знам, и моето семейство не я заключваше, пак защото нямахме нищо ценно. Като си купеше някой касетофон от Кореком, да видиш как се заключваше всчко, че синджитчета от вътрешната страна на врата слагаха. А не ми се прави на много знаещ, щото си жалък с тая соц пропаганда.
08:46 30.01.2026
36 Нехиs
До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":На този свят няма нищо безплатно - пак го плащаш, но по друг начин и това само умен човек може да го разбере.
Не съм съгласен с политиката на комунизма - да дават работа на всеки некадърник и той да получава колкото кадърния - така последният се демотивира, работи все по-малко и накрая следва фалит - това е доказано, че няма добър резултат.
Затова и на мечтаещите за соц заводите им казвам - теглете заеми и си правете ваши заводи, да видим дали в тях ще съставяте неверни документи, че работа за 5г сте я свършили за 3!
08:47 30.01.2026
37 Ха ха ха ха
08:53 30.01.2026
38 червен комунистически банан
До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":Може би имате предвид ТИТО, но той беше в Югославия. Нас пък ни клатеше простакът Бай Тошо.
08:55 30.01.2026
39 гочето
Мафиотите във властта и децата им се разхождат спокойно с по няколко престъпления и не им пука. Закона и полицията тях не ги ловят.
ГЕРБ, ДПС И тея дето ги крепят докараха държавата до тоя бардак.
А с еврото направо доубиха народа с тия летящи цени.
Боко Доган Делян Асен и темподобни червеи са за затвора.
09:03 30.01.2026
40 Защо
09:03 30.01.2026