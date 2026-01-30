Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с 2 жертви в Ловешко

30 Януари, 2026 07:50 2 672 40

Оказа се, че водачът на камиона е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения. Официалната информация от прокуратурата е, че мъжът е избягал зад граница.

Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с 2 жертви в Ловешко - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с 2 жертви край село Изворче, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря. Възрастна жена и внучето ѝ бяха ранени.
Оказа се, че водачът на камиона е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения. Официалната информация от прокуратурата е, че мъжът е избягал зад граница.

По неофициални данни той е в Сърбия.

Тази сутрин близки и приятели на загиналите се събраха пред общината в Левски, за да изразят възмущението си от това, че все още няма никакво развитие по случая. Те разказаха, че и детето, и баба му, вече се възстановяват.

„Детето е много по-добре – смее се, радва се. Само има малко разтегнато краче, но започва да ходи вече”, обясни Андриян, приятел на загиналата.

Бабата ще остане на легло за 1 месец, обясни пред Нова телевизия сестра ѝ.


България
  • 1 бою циганина

    29 2 Отговор
    направих катастрофа с милиони жертви...

    Коментиран от #13

    07:55 30.01.2026

  • 2 фАНТОМасс

    36 1 Отговор
    Чак сега ли се сетиха да го издирват и международно ?

    Коментиран от #12

    07:55 30.01.2026

  • 3 механик

    49 0 Отговор
    Обявен за международно издирване , а дори името му не пишете . Защо ?

    Коментиран от #16

    07:56 30.01.2026

  • 4 Европа на две скорости

    26 0 Отговор
    Как е статистиката на КАТериците?

    07:57 30.01.2026

  • 5 Ричард Естес

    29 2 Отговор
    Звучи абсурдно , вече толкова време полицията да не може да открие кой е извършителя ?
    Нали не е мравка , която да се скрие в гората в някоя дупка ?

    07:57 30.01.2026

  • 6 гдфгфдг

    31 1 Отговор
    публикувайте му имената и снимката!

    08:00 30.01.2026

  • 7 Зайо Байо

    28 1 Отговор
    Скроро Бойко , Делян и управляващата тяхна ШАЙКА , увеличи заплатите на МВР с 50 % !
    Е , сега очакваме да видим и как се оправдава това БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО УВЕЛИЧЕНИЕ ? С по-ефективна работа и отчетлива успеваемост ли ?
    Хайде , давайте !

    08:00 30.01.2026

  • 8 Сигурно

    28 1 Отговор
    ...и прокурорският син,Еврото са при Василев от КТБ и все в Сърбия се скатават...
    А тоя шофьора с камиона с дървата е сигурно от етноса на героите от филмите на Костурица и ако се омеша с местните...иди го дири...

    08:02 30.01.2026

  • 9 дядото

    26 2 Отговор
    няма кат и полиция,няма разследване и право раздаване,няма нищо в тази територия.или народа трябва да разгради тази система или да чака от умрял писмо.

    08:02 30.01.2026

  • 10 прокопи

    8 0 Отговор
    Това е Чакала. Пак се е измъкнал .

    08:04 30.01.2026

  • 11 Шофьора

    9 3 Отговор
    Ще ме хванете за дeдовия. Първо ще си оправите пътищата-убийци, после ще съдите този и онзи.

    08:08 30.01.2026

  • 12 Сефте

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "фАНТОМасс":

    Всички турски тираджии , претрепали в БГ хора или мотористи , са си успешно заминали в Турция.

    08:13 30.01.2026

  • 13 Дядо Мраз

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    Не само , че е направил ББ такава катастрофа преди и сега , а иска да продължава и занапред да ги прави !

    08:14 30.01.2026

  • 14 ганев

    13 2 Отговор
    СЕГА...Г..АДА....СЪДИЯ КОЙТО ГО Е ...ПУСНАЛ...И ЛАПНАЛ ..КИНТИ...ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА....А НАЙ ДОБРЕ..ЛУКСОЗЕН МЕРЦЕДЕС..КОМБИ

    08:14 30.01.2026

  • 15 Петер Брьогел

    10 2 Отговор
    Този хаос , безсилие и вихрене на беззаконността , са само част от идиотския лозунг - "ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ" ли ?

    08:16 30.01.2026

  • 16 Новичок

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "механик":

    Не знаят иначе ,че Азис се е омъжил три дни писаха.Пфу...

    08:19 30.01.2026

  • 19 Ян БибиЯН

    5 1 Отговор
    Истината днес е само тази - родната Полиция ни пази !
    Така ли ?

    08:25 30.01.2026

  • 20 паметник на ТАТО във всеки град

    10 3 Отговор
    В условията на дивашко рушене и геноцид в България 36 г., разбираме какво си направил за България.
    -Липса на безработица
    -Липса на битова престъпност
    -Безплатно образование и здравеопазване
    -Достъпни цени на ток, парно, вода
    -Магистрали, днешните не могат да римонтират

    Коментиран от #25, #29, #30, #36, #38

    08:26 30.01.2026

  • 23 Погонат

    8 0 Отговор
    Явно полицията е само РЕГИСТРАТОР на произшествия и инциденти ! И после нещата се оставят на самотек и се очаква престъпника САМ ДА СЕ ПРЕДАДЕ ли ?

    08:28 30.01.2026

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    АКО БЯХА УВЕЛИЧИЛИ ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ С 200 %
    МОЖЕШЕ И ДА СЕ РАЗМЪРДАТ ДА СВЪРШАТ НЯКОЯ РАБОТА,
    А ТЕ СЕ " ПОДИГРАХА" С ТЯХ - "САМО" С 50 %.

    08:30 30.01.2026

  • 25 Рижа ЛИСИЦА

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    Абсолютно си прав ! Наред с многото НЕДЪЗИ , които имаше тогава , това което си написал е АБСОЛЮТНО ВЯРНО ! И дори върлите борци за правда и справедливост , НЕ МОГАТ ДА КАЖАТ на черното - бяло !

    08:30 30.01.2026

  • 27 Ян БибиЯН

    4 0 Отговор
    И как полицията го издирва ?

    08:32 30.01.2026

  • 28 Тия само камери за събиране на тол такси

    7 0 Отговор
    Могат да монтират
    другите пътища тъмна Индия

    08:35 30.01.2026

  • 29 Гого Мого

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    Верно ли??!!! Това, че не ти съобщаваха ежедневно за престъпността в НРБ наистина ли си мислиш, че е нямало.
    Ако се потърсиш малко информация ще видиш, че не е било по-различно от сега, просто тогава присъдите са били по-справедливи и е нямало такова нещо като ТЕЛК, домашен арест и т.н.
    Прочети за убиеца на жени в София през 70, но тогава не се съобщавало публично за да няма паника и народа да вярва, че властта на БКП прави чудеса.

    Коментиран от #33

    08:36 30.01.2026

  • 30 СССР даваше техника

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    За храна
    Сега на запад всичко е за пари

    08:37 30.01.2026

  • 31 Ами

    7 2 Отговор
    Шофьорът е избягал в Украйна и станал доброволец,ще управлява Хаймарс .

    08:37 30.01.2026

  • 32 Ровя В явоР

    7 0 Отговор
    Трагедия ? Безсилна държава ! Неспособни институции. Пълна липса на адекватност.
    Къде са Бб и Дп да се борят за правата , свободите и демокрацията ? Къде спят тези двама юнаци ?

    08:39 30.01.2026

  • 33 Тодоров

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гого Мого":

    Стига си ги редил такива ни в клин ни в ръкав ,пожелателни .До някъде 1988-89 г през деня външната врата на апартамента ни когато е имало някой в къщи не се заключваше ,имам предвид град с население около 70000 и никой не ни е обирал .

    Коментиран от #35

    08:41 30.01.2026

  • 34 Нехиs

    6 3 Отговор
    Щом е в Сърбия, ще го хванат колкото и Цветан Василев - Мустакът, който поопразни собствената си банка. Въпросът ми е друг - това ли беше катастрофата, в която пежо навлезе в чуждата лента и се удари в камион? Какво ви е виновен човекът - нямал книжка в момента? Той си е бил в лентата! Ами ако вместо него беше кола със семейство и некадърникът с пежото ги беше убил, каква песен щяхте да пеете? Много ви е удобно на МВР, че човекът е избягал, иначе трябва да обяснявате за състоянието на пътя и некадърността на самоубилия се!

    08:42 30.01.2026

  • 35 Гого Мого

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Тодоров":

    Защото си нямал нищо ценно пич. А тия приказки за външната врата ги знам, и моето семейство не я заключваше, пак защото нямахме нищо ценно. Като си купеше някой касетофон от Кореком, да видиш как се заключваше всчко, че синджитчета от вътрешната страна на врата слагаха. А не ми се прави на много знаещ, щото си жалък с тая соц пропаганда.

    08:46 30.01.2026

  • 36 Нехиs

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    На този свят няма нищо безплатно - пак го плащаш, но по друг начин и това само умен човек може да го разбере.
    Не съм съгласен с политиката на комунизма - да дават работа на всеки некадърник и той да получава колкото кадърния - така последният се демотивира, работи все по-малко и накрая следва фалит - това е доказано, че няма добър резултат.
    Затова и на мечтаещите за соц заводите им казвам - теглете заеми и си правете ваши заводи, да видим дали в тях ще съставяте неверни документи, че работа за 5г сте я свършили за 3!

    08:47 30.01.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Ще го хванат колкото прокурорския син хванаха.....

    08:53 30.01.2026

  • 38 червен комунистически банан

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    Може би имате предвид ТИТО, но той беше в Югославия. Нас пък ни клатеше простакът Бай Тошо.

    08:55 30.01.2026

  • 39 гочето

    3 0 Отговор
    В затвора са само кокошкарите.
    Мафиотите във властта и децата им се разхождат спокойно с по няколко престъпления и не им пука. Закона и полицията тях не ги ловят.
    ГЕРБ, ДПС И тея дето ги крепят докараха държавата до тоя бардак.
    А с еврото направо доубиха народа с тия летящи цени.
    Боко Доган Делян Асен и темподобни червеи са за затвора.

    09:03 30.01.2026

  • 40 Защо

    2 0 Отговор
    ги пускате корумпирани нещастници?

    09:03 30.01.2026

