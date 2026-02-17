Новини
България »
Съсед на Ивайло Калушев в Българи: Никога не ни поздравяваха. Стоварваха се и толкова

17 Февруари, 2026 08:22 2 371 42

  • ивайло калушев-
  • българи-
  • село-
  • имот-
  • петрохан-
  • убийство

Имотът е бил придобит през 2023 година

Съсед на Ивайло Калушев в Българи: Никога не ни поздравяваха. Стоварваха се и толкова - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипи на полицията претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи.

В акцията се включиха "Kриминална полиция" към Oбластната дирекция на вътрешните работи в Бургас и районното управление на полицията в град Царево.

По неофициална информация заповедта за претърсването на дoма на Калушев е дошла от София.

Органите на реда влязоха за първи път в имотa, след като преди повече от седмица направиха само оглед отвън.

От бургаската полиция заявиха, че очакванията са да открият предимно документи, както и видеозаписи, които да помогнат във разследването.

Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо.

Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал.

"Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", коментира той.

По думите му минавали джипове - високо оборудвани.

"И ми правише впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов.

"Само веднъж видях едно детенче и една жена. Детенче - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той.

"Тук, на това място, имаше местни хора, които живееха. Те починаха всички на възраст. Бяха към пете деца - трима братя и две сестри", заяви местният мъж.

Имотът на Иваил Калушев е придобит през 2023 година. По данни на съседите, предишният собственик е бил руснак. Какво ще открият и дали са открили доказателства служителите на реда, престои да разберем.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да лай лай ламата

    8 23 Отговор
    и руска топла връзка

    Коментиран от #21

    08:27 17.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 6 Отговор
    ХЕРОИН ОТ ТУРЦИЯ
    СРЕЩУ КОКА ОТ СЪРБИЯ
    ......
    И ДВАТА ИМОТА СА НА 10 МИНУТИ ОТ ГРАНИЦАТА С
    ДРОН :)

    Коментиран от #4, #13

    08:27 17.02.2026

  • 3 Хм...

    33 6 Отговор
    Не си ги виждал, но очаквал да те поздравят? Сигурно всеки, който мине с кола спира и го поздравява.

    Коментиран от #5, #11, #17

    08:28 17.02.2026

  • 4 сичкуту

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    в хаспухати

    08:28 17.02.2026

  • 5 мъхх

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    тебе нали те по здравяват ката вечер

    Коментиран от #8

    08:29 17.02.2026

  • 6 Трол

    17 5 Отговор
    Е как така? Всички техни познати казват, че са били добри момчета и винаги са поздравявали. Този съсед е платен от мафията.

    08:29 17.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хм...

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "мъхх":

    За теб специално, петене с разбиране на текст: "Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо.

    Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал."

    08:31 17.02.2026

  • 9 Не е бил длъжен

    15 3 Отговор
    Ако го беше поздравявал, по-здрав ли щеше да бъде

    08:31 17.02.2026

  • 10 Владо Кузов и Майкъл Джексън

    7 2 Отговор
    Умишлено се намират изолирани от простолюдието групи от хора, с различни виждания и разбирания, и се топят от ДАНС-говeдата в някакви престъпления, които някой им е прочел книгите на Джеймс Хадли Чейс.

    08:33 17.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    ИМА ЛИ СА СИ ПЕДАЛИТЕ ХУБАВ НАРКОКАНАЛ С ДРОНОВЕ ПРЕЗ ДВЕТЕ ГРАНИЦИ .... ЗА КАКЪВ СА ТРЪГНАЛИ
    ДА ПРОДАВАТ ЧАСТ ОТ ДРОГАТА В СОФИЯ ? - ТЯ Е ТЕРИТОРИЯ НА СИК :)

    Коментиран от #40

    08:37 17.02.2026

  • 13 среднощен

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Саша Безуханова им е дарила пари за закупуване на дрон, който може да носи товар с тегло на средно статистически мъж...?
    Ако случаят е свързан с дрога и "педофилски компромати" - нищо няма да излезе...
    Най-много още някой да се "самоубие"...

    Коментиран от #18

    08:38 17.02.2026

  • 14 Шкиф

    8 0 Отговор
    ...кофти, щом не са поздравявали значи не са читави хора.

    08:40 17.02.2026

  • 15 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе ей":

    ,,издрусай самосвала" най- добре бе ейй...

    08:40 17.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "среднощен":

    АБЕ ПАРИЧКИТЕ ВОДЯТ КЪМ
    ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА ( ПО ВТОРИ МЪЖ) ....
    .. СОБСТВЕНИК НА ИПОН 1 .... ББ Е БИЛ САМО УПРАВИТЕЛ НА ФИРМАТА:)

    08:43 17.02.2026

  • 19 Що пък

    5 2 Отговор
    да ги поздравяват ?

    08:44 17.02.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Всеки говори и пише каквото му скимне. Туин пийкс. Загубена работа.

    08:45 17.02.2026

  • 21 Да пони

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "да лай лай ламата":

    Толкова колкото може да е топла една връзка между ППДБ и Русия, налЕ?

    08:46 17.02.2026

  • 22 Отново да попитам

    15 0 Отговор
    Четете ли материалите, които публикувате или поради липса на естествен, разчитате само на изкуствения интелект. "едно детенче", "Детенче ", "Бяха към пете деца"

    Коментиран от #35

    08:46 17.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Буха ха

    4 0 Отговор
    Едва ли е било само едно детенЧе

    08:47 17.02.2026

  • 25 Лост

    9 0 Отговор
    От цялото село само един който нищо не видял и чул . Водещите задаваха въпроси в които имаше нужния отговор .Интересно е ,ако излезеше някой майтапчия и кажеше ,че е чул постоянно да казват "Аллах Ал Акбар" , как щеше да разбие будистките схващания на разследващите и съвсем да обърка всички.

    08:47 17.02.2026

  • 26 ганьо пр0стия

    12 0 Отговор
    е па мене бойко винаги ма поздравява кат сваря ракията и нарежа сланината
    нал казуваше "аз съм пр0ст и вие сте пр0сти, затуй се разбираме"

    08:48 17.02.2026

  • 27 Българин

    7 0 Отговор
    Това е много странно! Обикновено, педофилите са много възпитани!

    08:48 17.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не може да бъде...?!?!

    6 0 Отговор
    Изключение от клишето :
    ,,Добри хора бяха,винаги поздравяваха...!"

    08:49 17.02.2026

  • 30 Емигрант

    8 0 Отговор
    Бреййй какви "умни" разследвачи, сега научавам, че поздравът определя колко си корумпиран или престъпник, а съм чувал, че колкото си по-общителен и много "поздравителен" толкова в пъти си по-съмнителен ? Сега да попитам аз съчинителят на тази информация, тази Марийка, като интрига ли е драснала тази тъпня или като "умствено" заключение на тези "търсачи" на истина ? Алооо ФАКТИчески "кондуктори" на информация, проверявайте съзнателно на какво приличат драсканиците ви бе !

    08:50 17.02.2026

  • 31 дончичо

    1 0 Отговор
    А видяхте ли го тоя по телавизоро!?
    А дека е кмето на тва село!?
    И той ли е в Мехико!?

    08:58 17.02.2026

  • 32 калуша

    0 0 Отговор
    ЛЪЖЕ!

    09:00 17.02.2026

  • 33 Емигрант

    3 0 Отговор
    Забравих да отбележа, че тази информация е следствена тайна и Марийка трябва да бъде арестувана за нарушение на "разузнавателния" кодекс !

    09:00 17.02.2026

  • 34 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Нормалните не поздравяват разби селски пръчки. От друга страна психопати, масови убийци и терористи винаги, ана абсолютно винаги са описвани от съседите като изключително мили, любезни и винаги поздравяващи.

    09:01 17.02.2026

  • 35 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Отново да попитам":

    Това говореше човекът от телевизора, даже не говореше ,а шепнеше

    09:02 17.02.2026

  • 36 1488

    3 1 Отговор
    а що винаги кат поздравявам първи съм бил добър,
    а кат замьлча съм бил лош ???

    човешките отношения да не са стока ?
    ти ми даваш, аз ти давам ?

    по тая логика утре политик може да ви подхвърли 20 лв да гласувате за него и ще го направите щото се държал добре с вас

    загубена българска работа
    закривай

    09:03 17.02.2026

  • 37 дончичо

    2 1 Отговор
    Сега пък един ни обяснява как машините за гласуване били "Мадуровки" и как не броят бюлетините във Венесуелла и видите ли Мадуро бил диктатор, а в Романиа забраниха на един Джорджеску да се яви на балотаж и отмениха резултатите от 1ви тур,но видите ли там било дем0краси

    09:08 17.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ханку Брат

    3 1 Отговор
    Е защо трябва някой да обръща внимание на всички селяни? И те не поздравяват, и никой не го вълнуват. Скотове селски.

    09:14 17.02.2026

  • 40 Естет

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Готово! Случаят е решен! Закривай! Аман от олиrрофени!

    09:39 17.02.2026

  • 41 Сатанисти,

    0 1 Отговор
    как да поздравяват?

    09:43 17.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

