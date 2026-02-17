Съсед на Ивайло Калушев в Българи: Никога не ни поздравяваха. Стоварваха се и толкова

Екипи на полицията претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи.
В акцията се включиха "Kриминална полиция" към Oбластната дирекция на вътрешните работи в Бургас и районното управление на полицията в град Царево.
По неофициална информация заповедта за претърсването на дoма на Калушев е дошла от София.
Органите на реда влязоха за първи път в имотa, след като преди повече от седмица направиха само оглед отвън.
От бургаската полиция заявиха, че очакванията са да открият предимно документи, както и видеозаписи, които да помогнат във разследването.
Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо.
Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал.
"Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", коментира той.
По думите му минавали джипове - високо оборудвани.
"И ми правише впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов.
"Само веднъж видях едно детенче и една жена. Детенче - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той.
"Тук, на това място, имаше местни хора, които живееха. Те починаха всички на възраст. Бяха към пете деца - трима братя и две сестри", заяви местният мъж.
Имотът на Иваил Калушев е придобит през 2023 година. По данни на съседите, предишният собственик е бил руснак. Какво ще открият и дали са открили доказателства служителите на реда, престои да разберем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да лай лай ламата
Коментиран от #21
08:27 17.02.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СРЕЩУ КОКА ОТ СЪРБИЯ
......
И ДВАТА ИМОТА СА НА 10 МИНУТИ ОТ ГРАНИЦАТА С
ДРОН :)
Коментиран от #4, #13
08:27 17.02.2026
3 Хм...
Коментиран от #5, #11, #17
08:28 17.02.2026
4 сичкуту
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":в хаспухати
08:28 17.02.2026
5 мъхх
До коментар #3 от "Хм...":тебе нали те по здравяват ката вечер
Коментиран от #8
08:29 17.02.2026
6 Трол
08:29 17.02.2026
8 Хм...
До коментар #5 от "мъхх":За теб специално, петене с разбиране на текст: "Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо.
Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал."
08:31 17.02.2026
9 Не е бил длъжен
08:31 17.02.2026
10 Владо Кузов и Майкъл Джексън
08:33 17.02.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПРОДАВАТ ЧАСТ ОТ ДРОГАТА В СОФИЯ ? - ТЯ Е ТЕРИТОРИЯ НА СИК :)
Коментиран от #40
08:37 17.02.2026
13 среднощен
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Саша Безуханова им е дарила пари за закупуване на дрон, който може да носи товар с тегло на средно статистически мъж...?
Ако случаят е свързан с дрога и "педофилски компромати" - нищо няма да излезе...
Най-много още някой да се "самоубие"...
Коментиран от #18
08:38 17.02.2026
14 Шкиф
08:40 17.02.2026
15 Ами
До коментар #11 от "Абе ей":,,издрусай самосвала" най- добре бе ейй...
08:40 17.02.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "среднощен":АБЕ ПАРИЧКИТЕ ВОДЯТ КЪМ
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА ( ПО ВТОРИ МЪЖ) ....
.. СОБСТВЕНИК НА ИПОН 1 .... ББ Е БИЛ САМО УПРАВИТЕЛ НА ФИРМАТА:)
08:43 17.02.2026
19 Що пък
08:44 17.02.2026
20 Данко Харсъзина
08:45 17.02.2026
21 Да пони
До коментар #1 от "да лай лай ламата":Толкова колкото може да е топла една връзка между ППДБ и Русия, налЕ?
08:46 17.02.2026
22 Отново да попитам
Коментиран от #35
08:46 17.02.2026
24 Буха ха
08:47 17.02.2026
25 Лост
08:47 17.02.2026
26 ганьо пр0стия
нал казуваше "аз съм пр0ст и вие сте пр0сти, затуй се разбираме"
08:48 17.02.2026
27 Българин
08:48 17.02.2026
29 Не може да бъде...?!?!
,,Добри хора бяха,винаги поздравяваха...!"
08:49 17.02.2026
30 Емигрант
08:50 17.02.2026
31 дончичо
А дека е кмето на тва село!?
И той ли е в Мехико!?
08:58 17.02.2026
32 калуша
09:00 17.02.2026
33 Емигрант
09:00 17.02.2026
34 Хохо Бохо
09:01 17.02.2026
35 дончичо
До коментар #22 от "Отново да попитам":Това говореше човекът от телевизора, даже не говореше ,а шепнеше
09:02 17.02.2026
36 1488
а кат замьлча съм бил лош ???
човешките отношения да не са стока ?
ти ми даваш, аз ти давам ?
по тая логика утре политик може да ви подхвърли 20 лв да гласувате за него и ще го направите щото се държал добре с вас
загубена българска работа
закривай
09:03 17.02.2026
37 дончичо
09:08 17.02.2026
39 Ханку Брат
09:14 17.02.2026
40 Естет
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Готово! Случаят е решен! Закривай! Аман от олиrрофени!
09:39 17.02.2026
41 Сатанисти,
09:43 17.02.2026
