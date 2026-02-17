Съсед на Ивайло Калушев в Българи: Никога не ни поздравяваха. Стоварваха се и толкова

Екипи на полицията претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи.

В акцията се включиха "Kриминална полиция" към Oбластната дирекция на вътрешните работи в Бургас и районното управление на полицията в град Царево.

По неофициална информация заповедта за претърсването на дoма на Калушев е дошла от София.

Органите на реда влязоха за първи път в имотa, след като преди повече от седмица направиха само оглед отвън.

От бургаската полиция заявиха, че очакванията са да открият предимно документи, както и видеозаписи, които да помогнат във разследването.

Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо.

Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал.

"Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", коментира той.

По думите му минавали джипове - високо оборудвани.

"И ми правише впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов.

"Само веднъж видях едно детенче и една жена. Детенче - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той.

"Тук, на това място, имаше местни хора, които живееха. Те починаха всички на възраст. Бяха към пете деца - трима братя и две сестри", заяви местният мъж.

Имотът на Иваил Калушев е придобит през 2023 година. По данни на съседите, предишният собственик е бил руснак. Какво ще открият и дали са открили доказателства служителите на реда, престои да разберем.