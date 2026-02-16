Новини
България »
Претърсват къщата в село Българи, в която са живели Калушев и Деян Илиев

Претърсват къщата в село Българи, в която са живели Калушев и Деян Илиев

16 Февруари, 2026 12:51 732 15

  • иво калушев-
  • претърсване-
  • къща-
  • българи

Те са се изнесли от селото толкова бързо, че са забравили да затворят водопроводната шахта,  включително оставили и вратата на двора отворена

Претърсват къщата в село Българи, в която са живели Калушев и Деян Илиев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването по случая „Петрохан“. Рано тази сутрин се появи информация, че екипи на полицията претърсват къщата на Ивайло Калушев в село Българи. А един от основните въпроси, които остават на дневен ред е къде е Деян Илиев - мъжът, който първи е намерил трите тела в опожарената хижа.

По информация на NOVA около 11:30 ч. екипи на "Криминална полиция" към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление на полицията в Царево са влезли в дома на Ивайло Калушев в бургаското село Българи.

Заповедта за претърсването по неофициална информация на NOVA е дошла рано тази сутрин от София. Екипите на място се опитват да намерят доказателства и улики, които да свържат със случая „Петрохан - Околчица“.

Припомняме, че в периода 27-31 януари Ивайло Калушев, заедно с Николай Златков и с още едно 15-годишно момче са пребивавали именно в село Българи и оттам са тръгнали за столицата. По неофициална информация от хора от селото преди да тръгнат са правили ремонт на кран в двора.

Те са се изнесли от селото толкова бързо, че са забравили да затворят водопроводната шахта, включително оставили и вратата на двора отворена. Днес е наложило екипи на специализирана фирма за ключарски услуги да дойде в село Българи, за да помогне за отварянето на вратата.

Припомняме, че на 2 февруари три тела бяха открити край хижа на "Петрохан", а дни по-късно и други три - в кемпер в близост до връх Околчица. Всички те - част от НПО-то Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

Една от жертвите на шесторното убийство е 15-годишно дете. За него стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията било отписано.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    15 1 Отговор
    Бързо действат службите в бг, то 2 седмици минаха от убииствата.... Точно така, убииствата!

    Коментиран от #2

    12:53 16.02.2026

  • 2 Парадокс

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Никой не бърза толкова много от морето до Враца за да се самоубива!

    12:57 16.02.2026

  • 3 Шчекер

    8 0 Отговор
    Е нали е отворена Какво ще отваря ключяря

    12:57 16.02.2026

  • 4 Какво в статията объркахте?

    5 1 Отговор
    ,,Оставили и вратата на двора отворена. Днес е наложило екипи на специализирана фирма за ключарски услуги да дойде в село Българи, за да помогне за отварянето на вратата." ,?????
    Освен това казаха, че още след съобщението за намерените убити на Петрохан, полиция е била блокирала къщата и не са разрешавали на никой да препари! След толкова дни, всичко, което е трябвало да бъде изнесено е изнесено! Пък и вратата хем затворена, хем отворена....

    13:01 16.02.2026

  • 5 Механик

    6 0 Отговор
    Ама недейте така бързо бе! Нека мине барем година, да отлежи и да втаса.
    Е, колеги, според вас всичко ли е наред нашата полиция и прокуратура?????

    13:02 16.02.2026

  • 6 киру тъпуту

    1 0 Отговор
    това подарък от мен канадският гений

    13:02 16.02.2026

  • 7 Зайо Байо

    4 0 Отговор
    А защо не беше претърсена и къщата със стаята с чекмеджетата с кюлчета и пачки ? Не заслужава ли и тя тази чест ?

    13:02 16.02.2026

  • 8 Механик

    3 0 Отговор
    "Те са се изнесли от селото толкова бързо, че са забравили да затворят водопроводната шахта, включително оставили и вратата на двора отворена"
    Ами така е то, бързали са да идат на Околчица, че да се самоубият. Мерак, кво да правиш

    13:03 16.02.2026

  • 9 свиреп ОХЛЮВ

    3 0 Отговор
    Някой /официалната власт/ ни сипва в чиниите това ядене , което ТЕ искат ние да ядем !

    13:04 16.02.2026

  • 10 Пища ХУФнагел

    2 0 Отговор
    Родната полиция и спец служби са най-великите ! Няма кой да ги спре , когато почнат да работят. Само дето май повече симулират работа , отколкото да свършат нещо читаво.

    13:08 16.02.2026

  • 11 Децимация

    1 0 Отговор
    Друго си е , когато ББ беше главен секретар на МВР ! Имаше шоу , показност , реклама , камери , сценарий , аранжименти. Той живееше в телевизията !
    Той ги хващаше , те ги пускаха ....така ли беше ?

    13:10 16.02.2026

  • 12 Инспектор Дюдю

    0 0 Отговор
    Ще открият нарисувани фалоси по стените и откъси от кама сутра на санскрит !

    13:13 16.02.2026

  • 13 69005

    0 0 Отговор
    Какво стана с Деян Илиев? Появи ли се?

    13:13 16.02.2026

  • 14 Само Питам

    0 0 Отговор
    Сега в къщата в село Българи , ще бъдат открити наркотици , фалшиви пари , будистка , хиндуистка и зороастрийска литература , картечници , снайпери , ножове , гранатомети , шмайзери , тротил ! Ще излязат ли още 3-4 предсмъртни , а и СЛЕДсмъртни писма ? Така ли ще стане ?

    13:14 16.02.2026

  • 15 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Великият Веско Маринов пееше - "защото истината днес е само тази - родната полиция ни пази !"
    Е , не е ли бил прав ?

    13:16 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове