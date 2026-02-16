Претърсват къщата в село Българи, в която са живели Калушев и Деян Илиев

Продължава разследването по случая „Петрохан“. Рано тази сутрин се появи информация, че екипи на полицията претърсват къщата на Ивайло Калушев в село Българи. А един от основните въпроси, които остават на дневен ред е къде е Деян Илиев - мъжът, който първи е намерил трите тела в опожарената хижа.
По информация на NOVA около 11:30 ч. екипи на "Криминална полиция" към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление на полицията в Царево са влезли в дома на Ивайло Калушев в бургаското село Българи.
Заповедта за претърсването по неофициална информация на NOVA е дошла рано тази сутрин от София. Екипите на място се опитват да намерят доказателства и улики, които да свържат със случая „Петрохан - Околчица“.
Припомняме, че в периода 27-31 януари Ивайло Калушев, заедно с Николай Златков и с още едно 15-годишно момче са пребивавали именно в село Българи и оттам са тръгнали за столицата. По неофициална информация от хора от селото преди да тръгнат са правили ремонт на кран в двора.
Те са се изнесли от селото толкова бързо, че са забравили да затворят водопроводната шахта, включително оставили и вратата на двора отворена. Днес е наложило екипи на специализирана фирма за ключарски услуги да дойде в село Българи, за да помогне за отварянето на вратата.
Припомняме, че на 2 февруари три тела бяха открити край хижа на "Петрохан", а дни по-късно и други три - в кемпер в близост до връх Околчица. Всички те - част от НПО-то Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).
Една от жертвите на шесторното убийство е 15-годишно дете. За него стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията било отписано.
1 ООрана държава
Коментиран от #2
12:53 16.02.2026
2 Парадокс
До коментар #1 от "ООрана държава":Никой не бърза толкова много от морето до Враца за да се самоубива!
12:57 16.02.2026
3 Шчекер
12:57 16.02.2026
4 Какво в статията объркахте?
Освен това казаха, че още след съобщението за намерените убити на Петрохан, полиция е била блокирала къщата и не са разрешавали на никой да препари! След толкова дни, всичко, което е трябвало да бъде изнесено е изнесено! Пък и вратата хем затворена, хем отворена....
13:01 16.02.2026
5 Механик
Е, колеги, според вас всичко ли е наред нашата полиция и прокуратура?????
13:02 16.02.2026
6 киру тъпуту
13:02 16.02.2026
7 Зайо Байо
13:02 16.02.2026
8 Механик
Ами така е то, бързали са да идат на Околчица, че да се самоубият. Мерак, кво да правиш
13:03 16.02.2026
9 свиреп ОХЛЮВ
13:04 16.02.2026
10 Пища ХУФнагел
13:08 16.02.2026
11 Децимация
Той ги хващаше , те ги пускаха ....така ли беше ?
13:10 16.02.2026
12 Инспектор Дюдю
13:13 16.02.2026
13 69005
13:13 16.02.2026
14 Само Питам
13:14 16.02.2026
15 Слоностозъбест Абракадабър
Е , не е ли бил прав ?
13:16 16.02.2026