Хиновски: Проектът "Белене" беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол

3 Февруари, 2026 08:54 1 334 32

  • иван хиновски-
  • проект-
  • белене

Проблемът с проекта "Белене“ по думите му е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата

Хиновски: Проектът "Белене" беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проектът "Белене“ беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол. Ние предлагаме този проект да се преразгледа, защото анализът на риска показва, че през 2040 г. има сериозна вероятност да останем без нито един работещ ядрен блок в България. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

Проблемът с проекта "Белене“ по думите му е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата. "Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите. Необходимо е преформатиране на проекта. Водили сме разговори с много западни компании, които искат да участват в този проект. Тази схема държавата да прави АЕЦ "Белене“ повече няма да бъде предлагана“, заяви Хиновски.

Реакторите, с които България разполага, имат ресурс 60 години след пускане в експлоатация. "До пускане в експлоатация оборудването не старее, тъй като то е изцяло машинно. Ако стоманата се съхранява добре, нейното използване може да започне след 10 години и безопасността не е компрометирана. Показателите на безопасност зависят до голяма степен от системите за управление на тези реактори, а те нито са купени, нито са доставени, нито са проектирани“, поясни експертът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 11 Отговор
    Сам Алтман и Nvidia купуват гьола Белене и правят централата на SkyNet до Плевен. Ганчо пак ще чака дядо Иван (Джон Конър) да идва и да го спасява.

    Коментиран от #14

    08:59 03.02.2026

  • 2 както и всичко друго

    12 0 Отговор
    в България......

    09:00 03.02.2026

  • 3 българина

    34 3 Отговор
    в човешката история всички се хвалят какво са открили , особено АЕЦ, но в бг история има един който се похвали, че е затрил един аец с платени реактори!!! племето си гласува за него. Когато си генетичен идиот и Бог не може да ти помогне ! за българите говоря

    09:01 03.02.2026

  • 4 Хасковски каунь

    26 3 Отговор
    Боко не е бил, и сега не е с "всичкия си". Унищожи енергетиката и .....футбола в България

    09:02 03.02.2026

  • 5 Да бе

    8 26 Отговор
    Белене си е един корупционен гьол, в който продължават да потъват обществени средства.

    09:04 03.02.2026

  • 6 Деций

    40 3 Отговор
    И сега какво ще излезе,тези на които се присмиваха ,че са чобани и шивачи,без образование от 1971 до 1991 успяха да построят 6 блока в Козлодуй ,са много по кадърни от днешните високо образовани които ,30 говорят ще строят 2 реактора.Само си представете тези да трябва да строят болници,кина и театри, детски градини, училища,язовири,да прокарат вода и ток до всяка керемидка,да правят пътища,дунав и Аспарухов мост,да направят 3000 язовира и 8000 предприятия,да издържат 150000 армия и да не продължавам.Ясно е кой са некадърниците.Хаим боаз е направен с ръчни колички,смешници,един гвоздеи не могат да забият правилно.

    09:05 03.02.2026

  • 7 гръндж

    8 0 Отговор
    Хиновски иска да прибарва парите за санирането на панелни сгради,което се мотае от политиците с години. За Топлофикацията той също иска пари,които ще отклонява в джоба си.Смята,че държавните средства са негови. " Това може да стане със средства от Фонда за саниране на жилища, който възлиза на 2,5 милиарда лева държавни средства."

    09:05 03.02.2026

  • 8 българина

    27 3 Отговор
    Хиновски, това само доказва, че селяните преди 1990 построиха 6! реактора, а умните образовани жълтопаветници ще ги затрият и шестте! това обяснява напълно, защо народния съд се е отървал първо от ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, която очевадно е способна да затрие всяка държава ! така стоят нещата явно

    09:10 03.02.2026

  • 9 9 години го строиха

    16 0 Отговор
    купиха реактори . президента даваше зелена светлина . енергийните експерти се радваха . но нямаше за магистрала . така го спряха . парите отидоха за една магистрала . после нея я правиха 14 години . като с лукойл . едни пари се въртят . то няма много подобни слуаи за 20 години . не давали за данъци . искат метро .

    09:14 03.02.2026

  • 10 ПЪГУОШ

    29 2 Отговор
    Затворихме 2 напълно здрави и работещи блока на АЕЦ , за да угодим на новите ни западни братя !
    Отказахме да строим и умишлен0 саботирахме възможността за НАВРЕМЕНО ПОСТРОЕНА АЕЦ Белене. С времето БОЙКОВЩИНАТА напълно унищожи този проект , като го нарече ГьОЛ !
    УРА ! Да живее ! Напред !

    09:17 03.02.2026

  • 11 дядото

    22 0 Отговор
    или бе умишлено превърнат в гьол от заинтересовани продажни политици и национални предатели.

    09:18 03.02.2026

  • 12 Само Питам

    9 0 Отговор
    Дали да не помолим лично Бойко и Делян да го поемат този гьол под своя опека ? Колко му е ? Те са всемогъщи , само да поискат и....гледай какво ще стане !

    09:22 03.02.2026

  • 13 Ха ХаХа

    9 0 Отговор
    От турски роби нищо не става без бой по тъпите тикви

    09:22 03.02.2026

  • 14 Точно така

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И в Одеса еврейките чакат на дядя Иван внуците да им оправят генетиката.

    09:25 03.02.2026

  • 15 Никой не казва

    13 0 Отговор
    И Хиновски даже: Къде е доклада за АЕЦ Белене на онази банка от Великобритания. Защо е скрит.

    09:26 03.02.2026

  • 16 От Варна

    7 2 Отговор
    Тези енергийни специалисти са явно само едни “лаладжии”. Един през друг ходят по медии и дават съвети- понякога твърде противоречиви?!Взимат грешни пари от разни комисии, комитети и агенции… Защо са всички тези институции, като перспективата в енергетиката е толкова плашеща? На лице- едно голямо нищо и милиарди държавни средства, потънали известно къде. Как се пръкна и отгледа и се сдуши тази пасмина от нищоправещи “експерти”. За какво ни е експертиза- бля, бля, бля….. Как никой те ги попита в ефир всеки какво лично е направил на практика, положил ли е “една тухла в основите”? И кой ще строи и управлява такива мощности? Не става въпрос за баничарница!

    09:28 03.02.2026

  • 17 доктор ОХ боли

    12 4 Отговор
    За съжаление можем само да констатираме , че това , което лошия Тодор Живков построи , сега добрите либерало-демократо-хуманисти , дори не могат да го боядисат !
    Огледайте се и се замислете , почти всичко , което виждаме - училища , болници , поликлиники , градини , стадиони , спортни обекти , кина , театри , пътища , паркове , жилищни комплекси , заводи , цехове , предприятия , пътища , улици ........са построени по онова лошо соц. време !!!

    Коментиран от #22

    09:35 03.02.2026

  • 18 Ха ха

    0 6 Отговор
    Тъпунгер.Ако не беше този измислен възродителен процес белене щеше да бъде като козлодуй завършен.България направи голяма грешка с този процес бяха наложени санкции на България .

    09:42 03.02.2026

  • 19 Хасковски каунь

    12 0 Отговор
    За 35 години до 1980г какво се построи, и от 1990г до сега какво се построи.
    ТОВА е ИСТИНАТА !

    09:42 03.02.2026

  • 20 Белене е един гьол

    1 8 Отговор
    Белене е един гьол, за когото и най-големите далаверисти не даваха един лев за да го придобият. Оттогава енергетиката се промени много. Днес имаме безплатни като инвестиции от държавата 5 гигавата соларни мощности, 2.5 гигаватчаса инсталирани батерии с хоризонт до 1 година да станат 10 гигаватчаса. Дори товарният график на ЕСО не изглежда така както по времето, когато е учил Хиновски.
    Верно, че някои взимат пари за да разлайват кучетата, но аз куче не съм.

    Коментиран от #25, #26

    09:45 03.02.2026

  • 21 Гост

    5 0 Отговор
    Ами покрай сем. пеефски (бою и делян) са само некадърни, алчни, гадни крадци, а па те двамата са още по-мизерни и общо имат една прочетена книга, ама не цялата

    09:46 03.02.2026

  • 22 ,,,,,,

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "доктор ОХ боли":

    И лагера на смърта Белене построиха,ти не знаеш ли, и че са хвърляли труповете на свинете, пак ли не знаеш

    09:49 03.02.2026

  • 23 КРАДЪТ И ЛЪЖАТ ЛИ

    1 0 Отговор
    ЧРЕЗ ПРОЕКТИ.
    ТОВА ГО КАЗА ОЩЕ В НАЧАЛО КАТО ВСТЪПИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, ПЕТРОВА. И ОБЩИНИТЕ ИЗТОЧВАЛИ КРАДЯЛИ ХАЗНАТА С ПРОЕКТИ.ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ И СЕ ЧУДЯТ КАК ДА КРАДЪТ ПАРИ СЕГА ЕВРО.

    09:54 03.02.2026

  • 24 селяк

    3 0 Отговор
    Така така нормално. В България не трябва да има силна енергетика, че кой иначе ще купува скъпия ЕС точец :Д ама вервайте, че ЕС е за добро вервайте

    09:55 03.02.2026

  • 25 ЛОШО е

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Белене е един гьол":

    че НЕ знаеш ...даваха и искаха да го придобият, НО скриха доклада на една Банка....там пише...

    09:57 03.02.2026

  • 26 ЛОШО е

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Белене е един гьол":

    НО този Гьол сега щеше вече да произвежда ток, НО построен от руснаци (ЛОШО)...това е проблема..ОФФФ забравих има наблизо (60км) в Румъния една военна база, а наблизо руски работи...НЕСЪВМЕСТИМОСТ..

    10:01 03.02.2026

  • 27 Койдазнай

    2 0 Отговор
    Не толкова некадърни, колкото крадливи. И за това няма как да се построи подобно съоръжение в Бългсрия. Ни в Белене, ни в Козлодуй, нито никъде!

    10:03 03.02.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Проектът Белене бе заТрит лично от .....
    ДържавнАТА секретарКА на ШАШт,
    дето с Моника са лапали една и съща
    (3,14)ШКА ❗❗❗❗

    10:07 03.02.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    А дали щото е КОМПЕТЕНТЕН сегашният Министър в оставка поиска, получи и разпореди плащане за милиона на една поляна по цени ТРИ ХИЛЯДИ лева за м² на ГО-ЛА ПОЛЯНА🤔🤔🤔❓❓❓❗❗❗

    10:10 03.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Глупости

    2 0 Отговор
    Проектът "Белене" си беше наред откъде и да погледнеш. Срутиха го същите тези продажни помияри, които ликвидират и унищожават всичко създадено през "45 години стигат". Същите, които продължават и сега с разпарчетосването и разпродажбата на държавата. Хиновски, и ти си сред тях. Мухльовци, а не експерти сте вие!

    10:19 03.02.2026

  • 32 Наско

    0 0 Отговор
    За некадърност струваща милиарди изчезнали уж потопени се лежи в затвора а не по плажовете . Само не и в рая на мафията.

    10:33 03.02.2026

