Хиновски: Проектът "Белене" беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол

Проектът "Белене“ беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол. Ние предлагаме този проект да се преразгледа, защото анализът на риска показва, че през 2040 г. има сериозна вероятност да останем без нито един работещ ядрен блок в България. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
Проблемът с проекта "Белене“ по думите му е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата. "Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите. Необходимо е преформатиране на проекта. Водили сме разговори с много западни компании, които искат да участват в този проект. Тази схема държавата да прави АЕЦ "Белене“ повече няма да бъде предлагана“, заяви Хиновски.
Реакторите, с които България разполага, имат ресурс 60 години след пускане в експлоатация. "До пускане в експлоатация оборудването не старее, тъй като то е изцяло машинно. Ако стоманата се съхранява добре, нейното използване може да започне след 10 години и безопасността не е компрометирана. Показателите на безопасност зависят до голяма степен от системите за управление на тези реактори, а те нито са купени, нито са доставени, нито са проектирани“, поясни експертът.
1 честен ционист
Коментиран от #14
08:59 03.02.2026
2 както и всичко друго
09:00 03.02.2026
3 българина
09:01 03.02.2026
4 Хасковски каунь
09:02 03.02.2026
5 Да бе
09:04 03.02.2026
6 Деций
09:05 03.02.2026
7 гръндж
09:05 03.02.2026
8 българина
09:10 03.02.2026
9 9 години го строиха
09:14 03.02.2026
10 ПЪГУОШ
Отказахме да строим и умишлен0 саботирахме възможността за НАВРЕМЕНО ПОСТРОЕНА АЕЦ Белене. С времето БОЙКОВЩИНАТА напълно унищожи този проект , като го нарече ГьОЛ !
УРА ! Да живее ! Напред !
09:17 03.02.2026
11 дядото
09:18 03.02.2026
12 Само Питам
09:22 03.02.2026
13 Ха ХаХа
09:22 03.02.2026
14 Точно така
До коментар #1 от "честен ционист":И в Одеса еврейките чакат на дядя Иван внуците да им оправят генетиката.
09:25 03.02.2026
15 Никой не казва
09:26 03.02.2026
16 От Варна
09:28 03.02.2026
17 доктор ОХ боли
Огледайте се и се замислете , почти всичко , което виждаме - училища , болници , поликлиники , градини , стадиони , спортни обекти , кина , театри , пътища , паркове , жилищни комплекси , заводи , цехове , предприятия , пътища , улици ........са построени по онова лошо соц. време !!!
Коментиран от #22
09:35 03.02.2026
18 Ха ха
09:42 03.02.2026
19 Хасковски каунь
ТОВА е ИСТИНАТА !
09:42 03.02.2026
20 Белене е един гьол
Верно, че някои взимат пари за да разлайват кучетата, но аз куче не съм.
Коментиран от #25, #26
09:45 03.02.2026
21 Гост
09:46 03.02.2026
22 ,,,,,,
До коментар #17 от "доктор ОХ боли":И лагера на смърта Белене построиха,ти не знаеш ли, и че са хвърляли труповете на свинете, пак ли не знаеш
09:49 03.02.2026
23 КРАДЪТ И ЛЪЖАТ ЛИ
ТОВА ГО КАЗА ОЩЕ В НАЧАЛО КАТО ВСТЪПИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, ПЕТРОВА. И ОБЩИНИТЕ ИЗТОЧВАЛИ КРАДЯЛИ ХАЗНАТА С ПРОЕКТИ.ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ И СЕ ЧУДЯТ КАК ДА КРАДЪТ ПАРИ СЕГА ЕВРО.
09:54 03.02.2026
24 селяк
09:55 03.02.2026
25 ЛОШО е
До коментар #20 от "Белене е един гьол":че НЕ знаеш ...даваха и искаха да го придобият, НО скриха доклада на една Банка....там пише...
09:57 03.02.2026
26 ЛОШО е
До коментар #20 от "Белене е един гьол":НО този Гьол сега щеше вече да произвежда ток, НО построен от руснаци (ЛОШО)...това е проблема..ОФФФ забравих има наблизо (60км) в Румъния една военна база, а наблизо руски работи...НЕСЪВМЕСТИМОСТ..
10:01 03.02.2026
27 Койдазнай
10:03 03.02.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ДържавнАТА секретарКА на ШАШт,
дето с Моника са лапали една и съща
(3,14)ШКА ❗❗❗❗
10:07 03.02.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:10 03.02.2026
31 Глупости
10:19 03.02.2026
32 Наско
10:33 03.02.2026