Корман Исмаилов: Пеeвски се опитва да копира методите на Доган, но не става по същия начин. Хората са различни

Протестът в подкрепа на кабинета „Желязков“ показа, че ДПС имат избиратели и хора, които си искат Пеевски – нещо, което всички знаем, виждайки изборните резултати. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ по bTV политологът и бивш депутат от БСП Татяна Буруджиева.
Според нея тази демонстрация не променя ситуацията и не казва нищо ново.
„Прекрасен ден за българската демокрация, площадите са пълни. Текат процеси. На 1 декември видях един протест, който е на свободни хора. Протест, мотивиран от това да живеем в истина. Докато другият протест, организиран от ДПС-НН, беше базиран на една лъжа и една подмяна – няма омраза, има една нетърпимост“, коментира бившият депутат от ДПС Корман Исмаилов.
По думите му протестът в подкрепа на правителството е бил слаб по организация и мащаб. Той допълни, че тази демонстрация по никакъв начин не е била отразена или подкрепена от Турция. „Ако имаше някаква омраза и провокирано етническо напрежение, от там щеше да има сериозни реакции. Това не го видяхме“, допълни той.
Буруджиева коментира, че лидерът на ДПС-НН не е отишъл в нито един град, където е имало демонстрация, за да не се изтълкува неправилно.
„По подобие на Доган, той може да вирее само в собствена среда – както туморът в един организъм. Лекарите не мразят тумора, те го изследват и се борят с него. Пеевски в очите на мнозинството български избиратели се превърна в политически тумор, който се храни от демокрацията, която имаме и се представя за такъв, какъвто не е. Опитва се да копира Методите на Доган, но не може да го направи по същия начин, защото хората са различни“, посочи Исмаилов.
Политологът коментира, че изборът между Доган и Пеевски – не е избор, защото и зад двете имена се крие едно и също. Буруджиева каза още, че хората масово искат незабавна оставка, което чисто технологично няма как да се случи.
„Въпросът е защо обсъждаме Пеевски, а не обсъждаме Борисов. Борисов е този, който изпра Пеевски, за да го направи за себе си удобен партньор. Пеевски беше абсолютно токсичен и неприемлив за всички партии в това Народно събрание. Борисов финтира самия себе си, защото той ще плати тежката цена, като мандатоносител“, каза още бившият депутат от ДПС.
Буруджиева се съгласи, че Бойко Борисов ще плати „цената“ за партньорството си с Пеевски.
„Нали нямаме съмнение, че на едни следващи избори Пеевски и ДПС-НН ще получат достатъчно мандати, за да са в Народното събрание. Той няма как да падне. ПП-ДБ извадиха Пеевски от нафталина, защото им се виждаше малък и можеше да им помогне за конституционно мнозинство. Те се чувстваха контролиращи ситуацията. ПП-ДБ плати цената, но не достатъчно, защото аз не виждам осъзнаване в техните лидери, поне да кажат „сгрешихме“, докато се те правят, че го е нямало това нещо“, допълни Буруджиева.
На въпрос кой е Мехмед Атаман, Корман Исмаилов отговори: „Местен деребей на Пеевски в Хасково. С един крак в бизнеса, с един крак в партийната йерархия, с един крак в държавата. Това се нарича мафия. Държи електората, защото има сума ти работници, които са зависими при него. Това е феодализма“.
Атаман описва себе си като „обикновен държавен служител“. В ефир се показа и данъчната му декларация, в която е декларирал близо 800 имота.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
09:14 10.12.2025
2 Ганя Путинофила
Мършляци!
09:14 10.12.2025
3 Защото е смешно
09:17 10.12.2025
4 Новак
Коментиран от #6
09:20 10.12.2025
5 Дзън-дзън
09:20 10.12.2025
6 4567
До коментар #4 от "Новак":Аз съм Джем Юмеров и съм от турския етнос в продължения на 9 поколения - родители, баби и дядовци, прабаби и прапрадядовци. И от свое име смея да кажа, че човекът, който разделя най-силно, е Делян Пеевски.Той не може да ме представлява, не защото е етнически българин. В никакъв случай мен не може да ме представлява и Хамид Хамид, и Байрам Байрам. Ние сме хора от различни вселени. За мен над 30 години ДПС е партия на едни тарикати, част от тях превърнали се в олигарси, докато един етнос нижеше тютюн от 5 сутринта, те бяха в сараите. И това не сме го забравили кой плаща сметката за сараите. Нека обществото да не смята, че образът на етническия турчин е Байрам Байрам. Аз не го заслужавам. Кой ни представлява? Мога да кажа отделни личности по отделни теми. Има и преференциален вот. Но все още да се използва етническата карта и страховете на хората и едно срамно историческо минало вече не е модерно. А Делян Пеевски да не забравя, че турският етнос има непоносимост към свинското и това рано или късно ще се прояви".
09:24 10.12.2025
7 Отговори
09:30 10.12.2025
8 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това са исторически земи на Туриция и щом не зачитаме интересите на турците, всеки може да се сети какво следва!
09:37 10.12.2025
9 Корман
09:40 10.12.2025
10 ООрана държава
09:41 10.12.2025
11 Пожелавам
09:42 10.12.2025
12 Ззз
09:42 10.12.2025
13 Някой
Абе тези големи глупости говорят, организират се партийните мероприягия. Протестите са спонтанни и неоргавизирани по дефиниция. Ако има организация, автобуси като при Пеевски не е протест, а платево корупционно мероприятие.
За несправявето на полицията с хулиганите провокатори нито думичка, също и за неадекватния министър на МВР. .
09:43 10.12.2025