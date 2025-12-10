Корман Исмаилов: Пеeвски се опитва да копира методите на Доган, но не става по същия начин. Хората са различни

Протестът в подкрепа на кабинета „Желязков“ показа, че ДПС имат избиратели и хора, които си искат Пеевски – нещо, което всички знаем, виждайки изборните резултати. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ по bTV политологът и бивш депутат от БСП Татяна Буруджиева.

Според нея тази демонстрация не променя ситуацията и не казва нищо ново.

„Прекрасен ден за българската демокрация, площадите са пълни. Текат процеси. На 1 декември видях един протест, който е на свободни хора. Протест, мотивиран от това да живеем в истина. Докато другият протест, организиран от ДПС-НН, беше базиран на една лъжа и една подмяна – няма омраза, има една нетърпимост“, коментира бившият депутат от ДПС Корман Исмаилов.

По думите му протестът в подкрепа на правителството е бил слаб по организация и мащаб. Той допълни, че тази демонстрация по никакъв начин не е била отразена или подкрепена от Турция. „Ако имаше някаква омраза и провокирано етническо напрежение, от там щеше да има сериозни реакции. Това не го видяхме“, допълни той.

Буруджиева коментира, че лидерът на ДПС-НН не е отишъл в нито един град, където е имало демонстрация, за да не се изтълкува неправилно.

„По подобие на Доган, той може да вирее само в собствена среда – както туморът в един организъм. Лекарите не мразят тумора, те го изследват и се борят с него. Пеевски в очите на мнозинството български избиратели се превърна в политически тумор, който се храни от демокрацията, която имаме и се представя за такъв, какъвто не е. Опитва се да копира Методите на Доган, но не може да го направи по същия начин, защото хората са различни“, посочи Исмаилов.

Политологът коментира, че изборът между Доган и Пеевски – не е избор, защото и зад двете имена се крие едно и също. Буруджиева каза още, че хората масово искат незабавна оставка, което чисто технологично няма как да се случи.

„Въпросът е защо обсъждаме Пеевски, а не обсъждаме Борисов. Борисов е този, който изпра Пеевски, за да го направи за себе си удобен партньор. Пеевски беше абсолютно токсичен и неприемлив за всички партии в това Народно събрание. Борисов финтира самия себе си, защото той ще плати тежката цена, като мандатоносител“, каза още бившият депутат от ДПС.

Буруджиева се съгласи, че Бойко Борисов ще плати „цената“ за партньорството си с Пеевски.

„Нали нямаме съмнение, че на едни следващи избори Пеевски и ДПС-НН ще получат достатъчно мандати, за да са в Народното събрание. Той няма как да падне. ПП-ДБ извадиха Пеевски от нафталина, защото им се виждаше малък и можеше да им помогне за конституционно мнозинство. Те се чувстваха контролиращи ситуацията. ПП-ДБ плати цената, но не достатъчно, защото аз не виждам осъзнаване в техните лидери, поне да кажат „сгрешихме“, докато се те правят, че го е нямало това нещо“, допълни Буруджиева.

На въпрос кой е Мехмед Атаман, Корман Исмаилов отговори: „Местен деребей на Пеевски в Хасково. С един крак в бизнеса, с един крак в партийната йерархия, с един крак в държавата. Това се нарича мафия. Държи електората, защото има сума ти работници, които са зависими при него. Това е феодализма“.

Атаман описва себе си като „обикновен държавен служител“. В ефир се показа и данъчната му декларация, в която е декларирал близо 800 имота.