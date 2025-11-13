Депутатите обсъждат отново "особения управител" в Лукойл след ветото на Радев

Народното събрание ще обсъди повторно промените в закона, които се отнасят до назначаването на особен търговски управител на рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, след като бяха върнати от държавния глава Румен Радев, предаде БНР.



Очаква се точката да бъде включена извънредно още в началото на днешното пленарно заседание.



Президентът наложи вето върху разпоредби от закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с мотива, че поправките на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне към неопределен кръг от трети лица. Това, според Румен Радев, отваря широко вратата за произвол и злоупотреби.



Народното събрание ще обсъди отново промените в закона, като се очаква мнозинството да преодолее президентското вето, както се случи на свиканата извънредна енергийна комисия късно вчера.



Управляващите дадоха заявка да обявят името или имената на особения търговски управител, след като ветото бъде преодоляно.

В дневния ред на депутатите са четири законопроекта на първо четене за промени в Кодекса на труда.



Единият, внесен от управляващите, и три от ПП-ДБ. Предложението на управляващите предвиждат родителите на деца до 12 г. да могат да работят дистанционно по време на лятната им ваканция.



На първо четене влизат и три отделни законопроекта за изменения в закона за Националната служба за охрана, внесени от МС, „Възраждане“, ДПС - НН.



Правителството предлага колите на Службата да бъдат прехвърлен на Администрацията на президента, предложенията на „Възраждане“ предвиждат депутатите да не могат да се охраняват от НСО, а законопроектът на ДПС-НН въвежда забрана за предоставянето на лични автомобили на НСО, както и забрана лични автомобили да бъдат оборудвани като коли със специален режим на движение.

В дневния ред са и четири законопроекта за промени в закона за МВР. Предложени от ПП-ДБ текстове предвиждат диференцирано заплащането на труда на служителите в МВР, което да доведе до по-високи заплати на тези, които са натоварени с преки полицейски функции.

Парламентът ще обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, предвижда още програмата на депутатите за днешния пленарен ден, предаде БТА.

Единият законопроект е внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители, а другият - от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и депутати от управляващото мнозинство.

Законопроектът на "Възраждане" предвижда да бъде удължен срокът, в който собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, включително кладенци за собствени нужди, могат да подават заявления за вписване на съоръженията в регистрите към басейновите дирекции. Настоящият срок изтича на 28 ноември 2025 г., а със законопроекта се предлага неговото удължаване с пет години - до 28 ноември 2030 г.

В законопроект, внесен от управляващата коалиция, също се предлага удължаване на срока за регистрация на личните водни източници, но до 2033 г., като целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация.

От "Лукойл" заявиха, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да работят в нормален режим, предаде БНТ.



В съобщение до медиите от тази вечер се казва, че няма никакви основания за прекратяване на тяхната дейност и че бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво.



Повод са неверни информации за прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции "Лукойл" на територията на страната, заявяват още от компанията.