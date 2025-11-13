Депутатите отново разглеждат закона свързан с „Лукойл” след ветото на президента

Депутатите ще обсъдят отново върнатия от президента Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това ще бъде точка първа за днес, решиха депутатите със 128 гласа „за“, 63 „против“ и 11 „въздържал се“.

Точката беше включена в дневния ред след постъпило искане и обсъждане на председателски съвет.

Вчера президентът Румен Радев наложи вето и върна за ново обсъждане в парламента промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приети на 7 ноември. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в Закона. Измененията се отнасят до функциите на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.