Депутатите отново разглеждат закона свързан с „Лукойл” след ветото на президента

Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото

13 Ноември, 2025 10:06 513 6

Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите ще обсъдят отново върнатия от президента Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това ще бъде точка първа за днес, решиха депутатите със 128 гласа „за“, 63 „против“ и 11 „въздържал се“.

Точката беше включена в дневния ред след постъпило искане и обсъждане на председателски съвет.

Вчера президентът Румен Радев наложи вето и върна за ново обсъждане в парламента промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приети на 7 ноември. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в Закона. Измененията се отнасят до функциите на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.


  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Чакат Доналд Тръмп-младши да си приключи играта на голф и го избират за особения управител.

    Коментиран от #5

    10:10 13.11.2025

  • 2 Розово

    5 1 Отговор
    Някой подготвя народа че трябва да плащаме милиарди неустойки.Положението не е розово.

    10:13 13.11.2025

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Всички са е така като тоя от снимката. Освен да се чешат по празните глави, нищо друго. Само чесане по глави, макари...

    10:20 13.11.2025

  • 4 Не трябва да има « въздържали се»

    5 0 Отговор
    Или имаш позиция « за», нли « не»! Средно положение- няма!
    Ако не знаеш и не си убеден как да гласуваш, вземай си шапката!
    Не ви плащаме, за да не знаете защо си търкате панталоните по столовете!
    Има такива народни представители, които до сега не са се изказали нито веднъж, но нито веднъж не пропуснаха да си вземат заплатите и облагите- неотчетни пари, например!

    10:22 13.11.2025

  • 5 Той пък да не е луд, че да приеме

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    От тази държава всички бягат, дори и автохтонното население, което е работоспособно се разбяга. Остан само политическата класа, но от нея работа не чакай, че тя за нищо не става.

    10:22 13.11.2025

  • 6 цаполве

    1 1 Отговор
    Крадците от ГЕРБ и ДПС - Шишко, са решили така или иначе да ограбят активите на Лукоил. Сметката ще я платят всички българи. А след този акт, вече чужд инвеститор няма и да иска да чуе за България, след като види че за 28 секунди могат да му откраднат активите. В дебатите с огромна глупост за пореден ден се отличиха Руди скеча, адвокат Просташки и Мано - бавноразвиващия се. Този напазаруван катун на Плевенския циганин Руди скеча, за пореден ден клеветят Величие и на техен гръб се опитват да си вдигат реитинга. Вали гърми, циганина Руди, Величие му се привижда. ГЕРБ и Шишко окрадоха България, Руди и катуна му Величие търсят. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин ги вижда кои кои е.

    10:37 13.11.2025

