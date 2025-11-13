Депутатите отново разглеждат закона свързан с „Лукойл” след ветото на президента

Депутатите ще обсъдят отново върнатия от президента Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това ще бъде точка първа за днес, решиха депутатите със 128 гласа „за“, 63 „против“ и 11 „въздържал се“.
Точката беше включена в дневния ред след постъпило искане и обсъждане на председателски съвет.
Вчера президентът Румен Радев наложи вето и върна за ново обсъждане в парламента промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приети на 7 ноември. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в Закона. Измененията се отнасят до функциите на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.
В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
10:10 13.11.2025
2 Розово
10:13 13.11.2025
3 Гост
10:20 13.11.2025
4 Не трябва да има « въздържали се»
Ако не знаеш и не си убеден как да гласуваш, вземай си шапката!
Не ви плащаме, за да не знаете защо си търкате панталоните по столовете!
Има такива народни представители, които до сега не са се изказали нито веднъж, но нито веднъж не пропуснаха да си вземат заплатите и облагите- неотчетни пари, например!
10:22 13.11.2025
5 Той пък да не е луд, че да приеме
До коментар #1 от "честен ционист":От тази държава всички бягат, дори и автохтонното население, което е работоспособно се разбяга. Остан само политическата класа, но от нея работа не чакай, че тя за нищо не става.
10:22 13.11.2025
6 цаполве
10:37 13.11.2025