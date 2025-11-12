Новини
Еленко Божков за "Лукойл": Коалицията дава възможност да се случи това, което се случи с БТК

12 Ноември, 2025 22:27

Божков подчерта, че ако Радев не беше върнал закона за преразглеждане, щеше да е лошо за имиджа ни като държава

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев наложи вето на особения управител на "Лукойл". Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков каза в предаването "Денят ON AIR", че в 4 точки в мотивите си днес президентът в детайли е очертал най-важното.

Според него това са разликите между измененията в закона и приетото през 2023 г., и това, което представлява германският закон, от който е взаимствано преправянето на нашия закон.

По думите на госта няма нищо надградено при нас, а най-простият начин да се види степента на съответствие е съпоставянето на двата закона - "разликите са съществени". Божков подчерта, че ако Радев не беше върнал закона за преразглеждане, щеше да е лошо за имиджа ни като държава.

"Президентът е длъжен да го върне заради несъответствията. В съдържателната част нещата са трагични по отношение на ефективността. Този закон дава възможности за злоупотреби и превишаване на права", изтъкна експертът пред Bulgaria ON AIR.

Божков обърна внимание, че не са изброени лимитативно правомощията на особения търговски управител.

Собственикът не може да защити по съдебен ред правата си, това му е забранено по закон, предупреди той. Божков добави, че на особения управител му се дава възможност да се разпорежда с активи на банката.

"Той може да се разпорежда и с други търговски дружества, не само тези от критичната инфраструктура", каза още събеседникът на Ганиела Ангелова.

Коалицията дава възможност да се случи това, което се случи с БТК - да се злоупотребява, заключи Божков.


България
