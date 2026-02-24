Новини
БСП - София иска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

24 Февруари, 2026 16:21

В официална позиция, приета единодушно на форума, те изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делегатите на XV Градска конференция на Софийската организация на БСП поискаха оставките на двама министри от служебния кабинет на Андрей Гюров - на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов. В официална позиция, приета единодушно на форума, те изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия. В тази връзка те поискаха и спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

"Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси, пишат в позицията си социалистите от София. - Конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски: "Битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност". Нейните изявления след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия и настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" - София".

Второто заседание на XV Градска конференция на БСП - София, на което присъстваха председателят на БСП Крум Зарков и заместниците му в Националния съвет Иван Таков - председател на БСП - София, и Жельо Бойчев, се състоя в понеделник вечерта, а основната точка в дневния ред беше подреждането на листите с кандидати за народни представители в софийските 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курдо Коленков

    50 17 Отговор
    Ако бяха от ГЕРБ нямаше да им искат оставките.

    16:23 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    32 27 Отговор
    Баш Надето и Запрянката нямат махане. Затова БСП-то се напъва за тях, понеже знаят, че няма как да стане.

    16:24 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Далаверажиите

    30 8 Отговор
    не щат конкуренция !

    16:29 24.02.2026

  • 5 Путинистче идиотче

    41 17 Отговор
    Без решение на ПАРЛАМЕНТА, никой не може да прати български войник в Украйна.....ама кой да знае.

    Коментиран от #19

    16:30 24.02.2026

  • 6 Баце

    30 10 Отговор
    бсп София или прасетата искат оставки.
    Нали итн вършеха мръсната работа а бсп бяха само кавалджии.

    16:30 24.02.2026

  • 7 Ура,,Ура

    34 21 Отговор
    Пълен майтап са тия. Още не са минали и пет дни на това правителство и започнаха с компромати, оставки и проверки от прокуратурата. БСП, ИТН, и НН усещат че ще имат проблеми на изборите и отрано започнаха с атаките. Но не разбират, че това само вдига рейтинга на атакуваните. Това е проява на тотално безсилие и злоба.

    16:32 24.02.2026

  • 8 Чугуни!

    55 6 Отговор
    А защо не поискахте оставката на Запрянов когато бяхте в коалиция с Двете Прасета?!

    Коментиран от #12

    16:32 24.02.2026

  • 9 провинциалист

    35 5 Отговор
    На Nein-ски е достатъчно да й дадете метлата.

    16:33 24.02.2026

  • 10 Гост

    35 1 Отговор
    Само БСП София ли останаха, да поискат оставката на тези двамата!? Много сме я закъсали!

    16:34 24.02.2026

  • 11 И аз искам

    23 4 Отговор
    ...но няма как да стане това..,
    БСП стрелят сватбарски у тавана,колкото да напомнят ,че още шават...
    Да ама ГЕРБ,ППДБ,НН че и ИТН...не дават...

    Коментиран от #20

    16:36 24.02.2026

  • 12 Ура,,Ура

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "Чугуни!":

    Абе пич какво им обясняваш на заблудени и объркани хора? Ми те не знаят на кой свят са.

    16:36 24.02.2026

  • 13 Пеко Таков

    30 7 Отговор
    Внука на Пеко Таков е най отвратителния представител на БСП след Сергей Станишев!

    16:37 24.02.2026

  • 14 нннн

    40 19 Отговор
    И аз съм удивен и отвратен от избора на Надето и Запрянов за министри. Това са доказани проскубани ястреби, които ще искат да ни вкарат в беля в името на някакви техни евроатлантически ценности. Мястото им е в средата на Атлантика!

    16:37 24.02.2026

  • 15 вижда се

    22 6 Отговор
    Вие нищо не може да искате защото сте в умрЕла кома !!

    16:38 24.02.2026

  • 16 ос Таковки

    20 3 Отговор
    Искането като повод за предизборно изявление сламка на оцеляващи удавници.

    16:38 24.02.2026

  • 17 СВО 4 години РЕЗИЛ

    19 8 Отговор
    Никой не може еднолично да направи това, за което комунистическите наследници вдигат пара. Според Конституцията САМО НС може да разреши излизането на военни извън границите на страната независимо от мисиите.

    Коментиран от #27, #46

    16:38 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 нннн

    19 8 Отговор

    До коментар #5 от "Путинистче идиотче":

    Ама довчерашни войници и днешни ,,доброволци" могат да бъдат пратени. Поляците вече дадоха десет хиляди за курбан на Зеленски.

    Коментиран от #31

    16:41 24.02.2026

  • 20 И аз искам

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "И аз искам":

    ...в добавка и...Шматката...

    16:42 24.02.2026

  • 21 Жбръц

    25 9 Отговор
    Интересно е,кой вкара специално убавото наде,в списъка,за проект на МС? Едва ли е самият Гюров.Тази лачена чанта,трета употреба,едва ли е предизвиквала интерес в него,за толкова отговорен пост.Радев да има скрито влияние - абсурд,след толкова явни и скрити атаки от върли седесари ,начело с Убавицата по всички медии.Е,тогава кой? Явно има някакви скрити сили,който дърпат конците в държавата.Толкова мощни,че всички покорно изпълняват техните планове.

    Коментиран от #38

    16:42 24.02.2026

  • 22 Ива

    31 8 Отговор
    Най-после !Недопустимо изказване на министър от М-вото на външните работи на България ...да поставя интересите на друга държава пред националните !Оставка !

    16:45 24.02.2026

  • 23 Абсолютно верни думи

    11 17 Отговор
    на Надежда Михайлова!

    Комуняците подскачат, понеже засягат Матушката им.
    Кой доведе Радев и Доган пак на власт?

    Розови десните кресльовци.

    Сега им берете гейлето, умнокрасавци!

    16:46 24.02.2026

  • 24 PDFил от ППЛГДБ

    8 7 Отговор
    На дядо генерал "Живи мощи" Запрянов може скоро Сатаната да му я вземе оставката

    16:47 24.02.2026

  • 25 Тома

    14 4 Отговор
    Няма как да им вземат оставките като тези двамата са хора на мафията сложени там да им вършат далаверите.

    16:48 24.02.2026

  • 26 аз също

    13 2 Отговор
    сига дръгливи кранти в правителствата, пакли искате хората на площада ?
    100 години стигат !

    16:50 24.02.2026

  • 27 Мухаа ха!

    15 11 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 4 години РЕЗИЛ":

    Да пази господ,това се моли! Обявяване на извънредно положение, и Парламента е безгласна буква! Ще те товарят в конските вагони,като стой да гледаш,Дори оръжие няма да ти дават в ръцете.Въшкарниците,кубинки, от модерните навити на руло" черги" за да лежиш в окопите.И разбира се,раничка.Оръжието там,на предната линия.Те,и самите у кро,мислеха по същия начин.Има армия,има контрактници на заплата.Сега ги прибират от улицата като улични псета.

    Коментиран от #30, #32

    16:50 24.02.2026

  • 28 Сусу Манарата

    15 0 Отговор
    Ма ро, има ли още "паркоместа" на летище София?

    16:51 24.02.2026

  • 29 ЧИЧО

    12 2 Отговор
    Оставки може да иска Президента или Министър Председателя.

    16:54 24.02.2026

  • 30 СВО 4 години РЕЗИЛ

    12 4 Отговор

    До коментар #27 от "Мухаа ха!":

    Такива лакърдии сигурно минават в партийния чат, защото и в градинката пред блока вече трудно се намират такива наивници.

    16:56 24.02.2026

  • 31 Путинистче идиотче

    11 10 Отговор

    До коментар #19 от "нннн":

    Наемници и доброволци ходят в Украйна ПО ЖЕЛАНИЕ. Това не е българската армия.

    Коментиран от #41

    16:57 24.02.2026

  • 32 Болен мозък

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мухаа ха!":

    И кой ша обяви военно положение, без ПАРЛАМЕНТА, че нещо не са разбра.

    16:58 24.02.2026

  • 33 Деций

    8 4 Отговор
    Тя ,че Неински не е за там,обаче яз пък искам оставката на Пеко Таков,ко ше кажеш?

    Коментиран от #36

    17:01 24.02.2026

  • 34 Путинистче идиотче

    9 5 Отговор
    Тия от БСП София са големи олигофрени.

    Коментиран от #39

    17:01 24.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Това - добре,-

    4 0 Отговор
    но кои сте вие и за какво се борите?

    17:10 24.02.2026

  • 38 Как кой

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Жбръц":

    Който навремето я повдигна нагоре и след него другия и т.н.

    17:12 24.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 нннн

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Путинистче идиотче":

    Кака да вчера беше; от днес вече не е k...вa.
    Нали точно това казвам. Смъкват пагоните и вече не са военни, а ,,доброволци". И американците го признаха.
    Пък ти бъди малко по- учтив, моля!

    Коментиран от #63

    17:15 24.02.2026

  • 42 Таката

    3 2 Отговор
    дали да го сложат за външен или на отбраната. Леке

    17:18 24.02.2026

  • 43 На Путин

    1 1 Отговор
    иска ли?

    17:18 24.02.2026

  • 44 Нещо умно накрая

    6 2 Отговор
    Ами така трябва за всеки неграмотен от това правителство щом се изложи. Трябва контрол, тези са едни слуги на всеки и внимателно трябва да се наблюдава всичко което правят. Те са безработни изпаднали неможачи и стават само за подлоги. Много внимателно трябва да се наблюдават и чистят веднага.

    17:18 24.02.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    И аз искам оставката на дъртата Надка и на баба Румяна Бъчварова.

    17:20 24.02.2026

  • 46 Тодор

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 4 години РЕЗИЛ":

    Няколко човека коментират че само народното събрание може да изпрати войници на мисия в чужбина.
    И какво от това?
    Кои партии се бият в гърдите че са евроатлантици - ДПС, ГЕРБ и ППДБ
    Колко депутата имат тези три партии - мнозинство за всичко което поискат. Нека ви е пример одобрението от тези 3 партии на френското предложение за С. Македония, нека ви е пример отхвърлянето на референдума пак от тези 3 партии.
    Тези 3 партии могат и военна мисия да изпратят в Украйна, могат и във война да ни вкарат, ха не са им наредили от ЕС и САЩ ха не са го направили.
    Не разчитайте за нищо на народното събрание.
    Ако народа не натика в миша дупка тези 3 партии и да имат най-много по 10 депутата, не повече нищо добро българия не я чака

    Коментиран от #47, #51

    17:23 24.02.2026

  • 47 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Тодор":

    Именно тия три партии са твърдо против пращане на БГ армия в Украйна......Радев е също против.БСП и ИТН са също против. Едва ли НАТО ша разчита на БГ армия в Украйна....

    Коментиран от #53

    17:27 24.02.2026

  • 48 Само така

    4 4 Отговор
    Като нищо ще ни докарат беля на глаеата

    17:29 24.02.2026

  • 49 Харесвахте

    2 1 Отговор
    тия от грозната ви сглобка. Няма да я бъде тая партия. Само предизборна коалиция с двете прасета ще ви вкара в НС

    17:30 24.02.2026

  • 50 Кадилак - Дреновец иска оставката на...

    0 2 Отговор
    Кадилак - Дреновец иска оставката на кмета на Медковец, що е голем отмраз.

    17:31 24.02.2026

  • 51 СВО 4 години РЕЗИЛ

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Тодор":

    Навярно не знаеш или си забравил, но попитай Последния Софиянец за тези ЧЕТИРИ години СВО колко пъти вече ни мобилизираха и пращаха в Украйна без решение на НС.

    Коментиран от #56

    17:38 24.02.2026

  • 52 Избори

    2 1 Отговор
    Не им обръщайте внимание - просто искат да пречат, да бавят, да тормозят - много недобросъвестно, но типично за тях.

    17:40 24.02.2026

  • 53 Тодор

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Я пъ тоа":

    "Именно тия три партии са твърдо против пращане на БГ армия в Украйна"
    Не ми ги разправяй тези врели-некипели.
    Аз помня как Кирил Петков твърдеше, че ще пази българския национален интерес спрямо С. Македония в десетки интервюта и после как обърна палачинката и прие предложението на Макрон
    Помня как Киро беше върл Тръмпист и ходи да ръкопляска при встъпване в длъжност на Тръмп чак в щатите и как после се обърна и почна да подкрепя Макрон за "Силна Европа"
    Помня и как Бойко подаряваше кученца на Путин, после как стана отявлен Урсулианец, а сега пък е твърд Тръмпист и вкара България в съвета за мир.
    За Пеевски е без коментар.
    Народа никога не трябва да вярва на тези политици, както написах, ако ЕС и САЩ им наредят ще направят всичко, ще продадат държавата, ще ни вкарат във война, просто каквото поискат отвън те ще го изпълнят

    Коментиран от #55, #60

    17:45 24.02.2026

  • 54 Вечният русофилски цирк

    3 2 Отговор
    Тея па кои бяха - партийни секретати от дс/бкп байтошовисти? Що не ходят из парка на чист въздух по добре.

    17:55 24.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тодор

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "СВО 4 години РЕЗИЛ":

    "Навярно не знаеш или си забравил, но попитай Последния Софиянец за тези ЧЕТИРИ години СВО колко пъти вече ни мобилизираха и пращаха в Украйна без решение на НС"

    Нали не си забравил, че Тагарев даде всичките ни читави ракети за комплексите С300 на Украйна, като излъга че били дефектни и сега нямаме ПВО
    Нали не си забравил, че същия Тагарев за да се подмаже на САЩ купи най-старите, най-смотаните и най-скъпи бронетранспортьори в света Страйкър
    Ако ЕС реши да изпрати войскив Украйна, както последно заяви Стармър, нашите от ГЕРБ, ДПС и ППДБ ще ни хвърлят прах в очите, напр. че ще участваме само с една логистична рота, която ще е да кажем в Лвов до полската граница и няма да сме на фронтовата линия, а след месец когато руснаците изпратят един Орешник към Лвов и загинат наши войници интервюта от ППДБ, ГЕРБ и ДПС ще чуете колкото чухте интервюта от Бойко и Пеевски по случая Петрохан, ще се изпокрият като мишки.

    Коментиран от #59, #62

    17:59 24.02.2026

  • 57 4567

    4 0 Отговор
    И ние искахме оставката на дядо ти, но той продължи да сменя памперси в почивката между заседанията на ЦК.

    18:02 24.02.2026

  • 58 Тодор

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мунчовизъм":

    по големи комунисти от ППДБ аз не виждам, те надминаха и БКП и КПСС и китайската и севернокорейска компартия взети заедно.
    -такъв комунизъм като при Асен да взема заеми и да раздава на пенсионери и БКП не е правила
    -Киро по комунизъм спрямо С. Македония може да си съперничи само с Георги Димитров
    -ППДБ по развяване на украински знамена може да си съперничи само с БКП и знамената на КПСС в техните централи
    -единствено ППДБ все още отстъпват на БКП, че не са почнали инакомислещите да ги вкарват в Белене, иначе опорките че само те са демократи и никой друг, че останалите са просто селяни, а само те умни са налице
    -а за медиите, там направо ППДБ бият БКП отвсякъде, при комунистите поне имаше казионни БЗНС и Отечествен фронт и техни шредставители се явяваха във вестниците и телевизиите, сега всичко е окупирано от ППДБ. Не напразно не минава ден без да има поместена статия от ДВ във всеки сайт.

    Коментиран от #68

    18:11 24.02.2026

  • 59 Путинистче идиотче

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тодор":

    Тагарев нищо не е направил без ОДОБРЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА......ама кой да знае.....

    Коментиран от #61

    18:12 24.02.2026

  • 60 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Тодор":

    И колко човека от българската армия пратихме в Украйна, че нещо не са разбра...другото е демагогия на путинисти плашене на народа ни.....кой какво е казал е без значение...само ФАКТИТЕ са важни.

    18:16 24.02.2026

  • 61 Тодор

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Путинистче идиотче":

    и на кого е проекция Тагарев и кой има мнозинство в парламента - подлогите на евролиберализма ДПС, ГЕРБ и ППДБ, ай не ми излизай с мантрата че парламента бил решил

    Коментиран от #64

    18:16 24.02.2026

  • 62 Швейк

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тодор":

    Най добре е да спреш дрогата!

    18:19 24.02.2026

  • 63 Путинистче идиотче

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "нннн":

    И колко хиляди български военни "смъкнаха пагоните" и отидоха да се бият в Украйна, че нещо не са разбра....я малко по сериозно.....

    18:20 24.02.2026

  • 64 Парламента

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Тодор":

    Е проекция на..ИЗБИТАТЕЛИТЕ...само не ми казвай че от както сме в НАТО, всички избори са.....фалшифицирани.

    18:22 24.02.2026

  • 65 Пеко-таковщини!

    6 1 Отговор
    Ей, много лоши са тия демократите, искат да ни отрежат от всички благини!

    18:32 24.02.2026

  • 66 Таков, товаришч

    4 4 Отговор
    Ако руска ракета, не дай си боже, падне в дома ти и избие семейството ти, ква ли песен ша пееш....

    18:34 24.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Много верен коментар!

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Тодор":

    Сегашната комунешка вакханалия се дължи на Буци и неговата плаха душичка!

    ГЕРБ отидоха в киреча!

    18:40 24.02.2026

  • 69 Цъцъцъ

    2 2 Отговор
    Всички одобрили това помиярско служебно правителство имат кръв по ръцете си!
    Кръвта се плаща с кръв!
    Децата ви ше страдат заради вашата диващина!
    Подлоги!!!

    18:52 24.02.2026

  • 70 Гошо

    3 4 Отговор
    Че са б.клуци и от БСП е ясно, но най--накрая някой да поиска оставката на мумията Надежда.

    18:53 24.02.2026

  • 71 бсп

    2 1 Отговор
    са в кофата за боклук!

    19:05 24.02.2026

  • 72 фоко

    2 1 Отговор
    всички тия бяха изринати от площада, а се бутат на първа линия като к-ва на магистрала

    19:08 24.02.2026

  • 73 Дзак

    0 2 Отговор
    Сайта е на провокатора!

    19:12 24.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Спиди

    1 2 Отговор
    Браво,страх да гледам тая вещицата,ужас мислех че сме оттърсили от тая,ама явно не.
    За коридорния маршал ,но комент

    19:31 24.02.2026

  • 76 Цвете

    2 0 Отговор
    А колко години бсп ( БКП) бяха техни тези министерства ? Срам и позор сте. ТОВА, което днес в България разруха, кражби, приватизации За милионери е пак ваша заслуга.СПРЕТЕ ,НЕ ВИЖДАМЕ ЛИ, КОЛКО ОБЕДНЯ БЪЛГАРИНА СЛЕД ВАШИТЕ ЗУЛУМИ?! ☹️🙄👎🐷🎃🤔🇧🇬

    19:33 24.02.2026

  • 77 Цвете

    1 0 Отговор
    А колко години бсп ( БКП) бяха техни тези министерства ? Срам и позор сте. ТОВА, което днес в България разруха, кражби, приватизации За милионери е пак ваша заслуга.СПРЕТЕ ,НЕ ВИЖДАМЕ ЛИ, КОЛКО ОБЕДНЯ БЪЛГАРИНА СЛЕД ВАШИТЕ ЗУЛУМИ?! ☹️🙄👎🐷🎃🤔🇧🇬

    19:35 24.02.2026

  • 78 Дзак

    0 0 Отговор
    Остава да видим кой ще подкрепи това предложение!

    19:49 24.02.2026

  • 79 Таките

    0 0 Отговор
    си харесват къдравото

    20:04 24.02.2026

