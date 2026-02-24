БСП - София иска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

Делегатите на XV Градска конференция на Софийската организация на БСП поискаха оставките на двама министри от служебния кабинет на Андрей Гюров - на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов. В официална позиция, приета единодушно на форума, те изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия. В тази връзка те поискаха и спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).
"Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси, пишат в позицията си социалистите от София. - Конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски: "Битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност". Нейните изявления след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия и настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" - София".
Второто заседание на XV Градска конференция на БСП - София, на което присъстваха председателят на БСП Крум Зарков и заместниците му в Националния съвет Иван Таков - председател на БСП - София, и Жельо Бойчев, се състоя в понеделник вечерта, а основната точка в дневния ред беше подреждането на листите с кандидати за народни представители в софийските 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони.
1 Курдо Коленков
16:23 24.02.2026
2 честен ционист
16:24 24.02.2026
4 Далаверажиите
16:29 24.02.2026
5 Путинистче идиотче
Коментиран от #19
16:30 24.02.2026
6 Баце
Нали итн вършеха мръсната работа а бсп бяха само кавалджии.
16:30 24.02.2026
7 Ура,,Ура
16:32 24.02.2026
8 Чугуни!
Коментиран от #12
16:32 24.02.2026
9 провинциалист
16:33 24.02.2026
10 Гост
16:34 24.02.2026
11 И аз искам
БСП стрелят сватбарски у тавана,колкото да напомнят ,че още шават...
Да ама ГЕРБ,ППДБ,НН че и ИТН...не дават...
Коментиран от #20
16:36 24.02.2026
12 Ура,,Ура
До коментар #8 от "Чугуни!":Абе пич какво им обясняваш на заблудени и объркани хора? Ми те не знаят на кой свят са.
16:36 24.02.2026
13 Пеко Таков
16:37 24.02.2026
14 нннн
16:37 24.02.2026
15 вижда се
16:38 24.02.2026
16 ос Таковки
16:38 24.02.2026
17 СВО 4 години РЕЗИЛ
Коментиран от #27, #46
16:38 24.02.2026
19 нннн
До коментар #5 от "Путинистче идиотче":Ама довчерашни войници и днешни ,,доброволци" могат да бъдат пратени. Поляците вече дадоха десет хиляди за курбан на Зеленски.
Коментиран от #31
16:41 24.02.2026
20 И аз искам
До коментар #11 от "И аз искам":...в добавка и...Шматката...
16:42 24.02.2026
21 Жбръц
Коментиран от #38
16:42 24.02.2026
22 Ива
16:45 24.02.2026
23 Абсолютно верни думи
Комуняците подскачат, понеже засягат Матушката им.
Кой доведе Радев и Доган пак на власт?
Розови десните кресльовци.
Сега им берете гейлето, умнокрасавци!
16:46 24.02.2026
24 PDFил от ППЛГДБ
16:47 24.02.2026
25 Тома
16:48 24.02.2026
26 аз също
100 години стигат !
16:50 24.02.2026
27 Мухаа ха!
До коментар #17 от "СВО 4 години РЕЗИЛ":Да пази господ,това се моли! Обявяване на извънредно положение, и Парламента е безгласна буква! Ще те товарят в конските вагони,като стой да гледаш,Дори оръжие няма да ти дават в ръцете.Въшкарниците,кубинки, от модерните навити на руло" черги" за да лежиш в окопите.И разбира се,раничка.Оръжието там,на предната линия.Те,и самите у кро,мислеха по същия начин.Има армия,има контрактници на заплата.Сега ги прибират от улицата като улични псета.
Коментиран от #30, #32
16:50 24.02.2026
28 Сусу Манарата
16:51 24.02.2026
29 ЧИЧО
16:54 24.02.2026
30 СВО 4 години РЕЗИЛ
До коментар #27 от "Мухаа ха!":Такива лакърдии сигурно минават в партийния чат, защото и в градинката пред блока вече трудно се намират такива наивници.
16:56 24.02.2026
31 Путинистче идиотче
До коментар #19 от "нннн":Наемници и доброволци ходят в Украйна ПО ЖЕЛАНИЕ. Това не е българската армия.
Коментиран от #41
16:57 24.02.2026
32 Болен мозък
До коментар #27 от "Мухаа ха!":И кой ша обяви военно положение, без ПАРЛАМЕНТА, че нещо не са разбра.
16:58 24.02.2026
33 Деций
Коментиран от #36
17:01 24.02.2026
34 Путинистче идиотче
Коментиран от #39
17:01 24.02.2026
37 Това - добре,-
17:10 24.02.2026
38 Как кой
До коментар #21 от "Жбръц":Който навремето я повдигна нагоре и след него другия и т.н.
17:12 24.02.2026
41 нннн
До коментар #31 от "Путинистче идиотче":Кака да вчера беше; от днес вече не е k...вa.
Нали точно това казвам. Смъкват пагоните и вече не са военни, а ,,доброволци". И американците го признаха.
Пък ти бъди малко по- учтив, моля!
Коментиран от #63
17:15 24.02.2026
42 Таката
17:18 24.02.2026
43 На Путин
17:18 24.02.2026
44 Нещо умно накрая
17:18 24.02.2026
45 Данко Харсъзина
17:20 24.02.2026
46 Тодор
До коментар #17 от "СВО 4 години РЕЗИЛ":Няколко човека коментират че само народното събрание може да изпрати войници на мисия в чужбина.
И какво от това?
Кои партии се бият в гърдите че са евроатлантици - ДПС, ГЕРБ и ППДБ
Колко депутата имат тези три партии - мнозинство за всичко което поискат. Нека ви е пример одобрението от тези 3 партии на френското предложение за С. Македония, нека ви е пример отхвърлянето на референдума пак от тези 3 партии.
Тези 3 партии могат и военна мисия да изпратят в Украйна, могат и във война да ни вкарат, ха не са им наредили от ЕС и САЩ ха не са го направили.
Не разчитайте за нищо на народното събрание.
Ако народа не натика в миша дупка тези 3 партии и да имат най-много по 10 депутата, не повече нищо добро българия не я чака
Коментиран от #47, #51
17:23 24.02.2026
47 Я пъ тоа
До коментар #46 от "Тодор":Именно тия три партии са твърдо против пращане на БГ армия в Украйна......Радев е също против.БСП и ИТН са също против. Едва ли НАТО ша разчита на БГ армия в Украйна....
Коментиран от #53
17:27 24.02.2026
48 Само така
17:29 24.02.2026
49 Харесвахте
17:30 24.02.2026
50 Кадилак - Дреновец иска оставката на...
17:31 24.02.2026
51 СВО 4 години РЕЗИЛ
До коментар #46 от "Тодор":Навярно не знаеш или си забравил, но попитай Последния Софиянец за тези ЧЕТИРИ години СВО колко пъти вече ни мобилизираха и пращаха в Украйна без решение на НС.
Коментиран от #56
17:38 24.02.2026
52 Избори
17:40 24.02.2026
53 Тодор
До коментар #47 от "Я пъ тоа":"Именно тия три партии са твърдо против пращане на БГ армия в Украйна"
Не ми ги разправяй тези врели-некипели.
Аз помня как Кирил Петков твърдеше, че ще пази българския национален интерес спрямо С. Македония в десетки интервюта и после как обърна палачинката и прие предложението на Макрон
Помня как Киро беше върл Тръмпист и ходи да ръкопляска при встъпване в длъжност на Тръмп чак в щатите и как после се обърна и почна да подкрепя Макрон за "Силна Европа"
Помня и как Бойко подаряваше кученца на Путин, после как стана отявлен Урсулианец, а сега пък е твърд Тръмпист и вкара България в съвета за мир.
За Пеевски е без коментар.
Народа никога не трябва да вярва на тези политици, както написах, ако ЕС и САЩ им наредят ще направят всичко, ще продадат държавата, ще ни вкарат във война, просто каквото поискат отвън те ще го изпълнят
Коментиран от #55, #60
17:45 24.02.2026
54 Вечният русофилски цирк
17:55 24.02.2026
56 Тодор
До коментар #51 от "СВО 4 години РЕЗИЛ":"Навярно не знаеш или си забравил, но попитай Последния Софиянец за тези ЧЕТИРИ години СВО колко пъти вече ни мобилизираха и пращаха в Украйна без решение на НС"
Нали не си забравил, че Тагарев даде всичките ни читави ракети за комплексите С300 на Украйна, като излъга че били дефектни и сега нямаме ПВО
Нали не си забравил, че същия Тагарев за да се подмаже на САЩ купи най-старите, най-смотаните и най-скъпи бронетранспортьори в света Страйкър
Ако ЕС реши да изпрати войскив Украйна, както последно заяви Стармър, нашите от ГЕРБ, ДПС и ППДБ ще ни хвърлят прах в очите, напр. че ще участваме само с една логистична рота, която ще е да кажем в Лвов до полската граница и няма да сме на фронтовата линия, а след месец когато руснаците изпратят един Орешник към Лвов и загинат наши войници интервюта от ППДБ, ГЕРБ и ДПС ще чуете колкото чухте интервюта от Бойко и Пеевски по случая Петрохан, ще се изпокрият като мишки.
Коментиран от #59, #62
17:59 24.02.2026
57 4567
18:02 24.02.2026
58 Тодор
До коментар #55 от "Мунчовизъм":по големи комунисти от ППДБ аз не виждам, те надминаха и БКП и КПСС и китайската и севернокорейска компартия взети заедно.
-такъв комунизъм като при Асен да взема заеми и да раздава на пенсионери и БКП не е правила
-Киро по комунизъм спрямо С. Македония може да си съперничи само с Георги Димитров
-ППДБ по развяване на украински знамена може да си съперничи само с БКП и знамената на КПСС в техните централи
-единствено ППДБ все още отстъпват на БКП, че не са почнали инакомислещите да ги вкарват в Белене, иначе опорките че само те са демократи и никой друг, че останалите са просто селяни, а само те умни са налице
-а за медиите, там направо ППДБ бият БКП отвсякъде, при комунистите поне имаше казионни БЗНС и Отечествен фронт и техни шредставители се явяваха във вестниците и телевизиите, сега всичко е окупирано от ППДБ. Не напразно не минава ден без да има поместена статия от ДВ във всеки сайт.
Коментиран от #68
18:11 24.02.2026
59 Путинистче идиотче
До коментар #56 от "Тодор":Тагарев нищо не е направил без ОДОБРЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА......ама кой да знае.....
Коментиран от #61
18:12 24.02.2026
60 Я пъ тоа
До коментар #53 от "Тодор":И колко човека от българската армия пратихме в Украйна, че нещо не са разбра...другото е демагогия на путинисти плашене на народа ни.....кой какво е казал е без значение...само ФАКТИТЕ са важни.
18:16 24.02.2026
61 Тодор
До коментар #59 от "Путинистче идиотче":и на кого е проекция Тагарев и кой има мнозинство в парламента - подлогите на евролиберализма ДПС, ГЕРБ и ППДБ, ай не ми излизай с мантрата че парламента бил решил
Коментиран от #64
18:16 24.02.2026
62 Швейк
До коментар #56 от "Тодор":Най добре е да спреш дрогата!
18:19 24.02.2026
63 Путинистче идиотче
До коментар #41 от "нннн":И колко хиляди български военни "смъкнаха пагоните" и отидоха да се бият в Украйна, че нещо не са разбра....я малко по сериозно.....
18:20 24.02.2026
64 Парламента
До коментар #61 от "Тодор":Е проекция на..ИЗБИТАТЕЛИТЕ...само не ми казвай че от както сме в НАТО, всички избори са.....фалшифицирани.
18:22 24.02.2026
65 Пеко-таковщини!
18:32 24.02.2026
66 Таков, товаришч
18:34 24.02.2026
68 Много верен коментар!
До коментар #58 от "Тодор":Сегашната комунешка вакханалия се дължи на Буци и неговата плаха душичка!
ГЕРБ отидоха в киреча!
18:40 24.02.2026
69 Цъцъцъ
Кръвта се плаща с кръв!
Децата ви ше страдат заради вашата диващина!
Подлоги!!!
18:52 24.02.2026
70 Гошо
18:53 24.02.2026
71 бсп
19:05 24.02.2026
72 фоко
19:08 24.02.2026
73 Дзак
19:12 24.02.2026
75 Спиди
За коридорния маршал ,но комент
19:31 24.02.2026
76 Цвете
19:33 24.02.2026
77 Цвете
19:35 24.02.2026
78 Дзак
19:49 24.02.2026
79 Таките
20:04 24.02.2026