Военни обезвредиха ръчна граната в област Плевен

6 Февруари, 2026 13:33 1 047 17

  • ръчна граната-
  • плевен-
  • сухопътни войски

Тя е открита в близост до частен имот в село Петърница, област Плевен

Военни обезвредиха ръчна граната в област Плевен - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк разузна днес, 6 февруари, корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в
близост до частен имот в село Петърница, област Плевен. Екипът с ръководител лейтенант Свилен Маринов транспортира и
унищожи гранатата в покрайнините на селото, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.


България
  • 1 Любопитен

    12 0 Отговор
    Може ли авторите на дописката да обяснят как се "разузнава" граната . . . ?

    Коментиран от #4, #10

    13:37 06.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Граната се обезврежда като дръпнеш халката на шплента и я метнеш в някое дере или някой трап за да не се разхвърчат осколките. Който е бил в казарма го е правил много пъти. Първо с учебни гранати а после с бойни.

    13:40 06.02.2026

  • 3 прокопи

    12 0 Отговор
    Впечатлен съм, че цялата операция по обезвреждането на граната, се ръководи от генерал - майор! Ю- на- ци!

    Коментиран от #5

    13:42 06.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Този на снимката са го облекли като марсианец и крепи граната като рохко яйце и така "разузнава". Ако това се бе случило пи времето на бай Добри Джуров, суматия народ през нощта вместо да спят, щяха да мият нужниците.

    13:45 06.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "прокопи":

    Това не са войници, а пъдари. Пардон, и за пъдари не стават. Циганите ще окрадат любениците.

    13:48 06.02.2026

  • 6 Нещо да свършат

    4 4 Отговор
    Ако направят тараш в мазета на военните блокове, ще се открият още много подобни. Унищожването на Ф1 не е толкова лесно и със сигурност този който пише, че в казармата е хвърлял много такива е невярно. Хвърлял е учебни Ф1 само корпус. Бойна никога защото са неорикосновен запас в дивизионните резерви. Вадят се само при война. Иначе се обезврежда с друг взрив.

    Коментиран от #8, #11, #14

    13:51 06.02.2026

  • 7 Кристин Ретард

    2 1 Отговор
    Това е от моя дядо хвърлено - нацист трето поколение. А сега с нежни съвременни методи като гейро валутата направо ще довършим започнатото.

    13:51 06.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Доктор

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Ако е била в някой анус както случая на колегите във Франция е нужно разузнаване и снемане на анамнеза от преносителя

    14:10 06.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нещо да свършат":

    Унищожаването на Ф1 е много лесно. Дърпаш шплента и я мяташ в дерето. И така докато свършат гранатите в сандъка. Не помня колко бяха на брой. Дървен сандък, за всяка граната отделно гнездо.

    Коментиран от #15

    14:13 06.02.2026

  • 12 Коиловци Брадърс

    6 1 Отговор
    Някое детенце си я е изгубило. В Петърница малките деца се забавляват с такива играчки.
    Па ние с бате като бехме малки най-много ни кефеше да ходим по къра и като фанем там некой френцки командоси, да ги спукваме от бой дока не кажат "Слава на БКП"...
    Батко е много злобен и отмъстителен. Много лошо бие.

    14:18 06.02.2026

  • 13 Кирил

    3 0 Отговор
    У щайгата с домати - ако гръмне ще му махне каската на тоя лумпен.

    14:22 06.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нещо да свършат":

    Неприкосновения запас се подменяше. Старите муниции се използваха от войската за стрелби и учения.

    14:24 06.02.2026

  • 15 Евродебил

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Колега,прав сте по принцип,но те,натовски тренираните печалбари, от къде да знаят.И според мен,защо да се хаби боеприпаса?Като сте казал дърпаш шплинта(ние май предпазител и казваме на тази халка) и я засилваш в средата на заседателната зала на ненародния парламент,точно когато са се събрали на куп кръвопйците.

    14:24 06.02.2026

  • 16 Новичок

    4 0 Отговор
    Нещо много взеха да "никнат" тия боеприпаси бре оня ден у Самоков сега у Плевенско.

    14:31 06.02.2026

  • 17 Стар рибар

    3 0 Отговор
    Тая боНба е най-добре да се метне у некой гьол и после с един кошник да сбереме рибето дека е излезло отгоре. После една туба червено вино...и глей къв кеф че си напрайм на тумбака!

    14:40 06.02.2026

