Военни обезвредиха ръчна граната в област Плевен

Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк разузна днес, 6 февруари, корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в
близост до частен имот в село Петърница, област Плевен. Екипът с ръководител лейтенант Свилен Маринов транспортира и
унищожи гранатата в покрайнините на селото, при стриктно спазване на мерките за безопасност.
Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
Коментиран от #4, #10
13:37 06.02.2026
2 Данко Харсъзина
13:40 06.02.2026
3 прокопи
Коментиран от #5
13:42 06.02.2026
4 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Любопитен":Този на снимката са го облекли като марсианец и крепи граната като рохко яйце и така "разузнава". Ако това се бе случило пи времето на бай Добри Джуров, суматия народ през нощта вместо да спят, щяха да мият нужниците.
13:45 06.02.2026
5 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "прокопи":Това не са войници, а пъдари. Пардон, и за пъдари не стават. Циганите ще окрадат любениците.
13:48 06.02.2026
6 Нещо да свършат
Коментиран от #8, #11, #14
13:51 06.02.2026
7 Кристин Ретард
13:51 06.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Доктор
До коментар #1 от "Любопитен":Ако е била в някой анус както случая на колегите във Франция е нужно разузнаване и снемане на анамнеза от преносителя
14:10 06.02.2026
11 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Нещо да свършат":Унищожаването на Ф1 е много лесно. Дърпаш шплента и я мяташ в дерето. И така докато свършат гранатите в сандъка. Не помня колко бяха на брой. Дървен сандък, за всяка граната отделно гнездо.
Коментиран от #15
14:13 06.02.2026
12 Коиловци Брадърс
Па ние с бате като бехме малки най-много ни кефеше да ходим по къра и като фанем там некой френцки командоси, да ги спукваме от бой дока не кажат "Слава на БКП"...
Батко е много злобен и отмъстителен. Много лошо бие.
14:18 06.02.2026
13 Кирил
14:22 06.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Нещо да свършат":Неприкосновения запас се подменяше. Старите муниции се използваха от войската за стрелби и учения.
14:24 06.02.2026
15 Евродебил
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Колега,прав сте по принцип,но те,натовски тренираните печалбари, от къде да знаят.И според мен,защо да се хаби боеприпаса?Като сте казал дърпаш шплинта(ние май предпазител и казваме на тази халка) и я засилваш в средата на заседателната зала на ненародния парламент,точно когато са се събрали на куп кръвопйците.
14:24 06.02.2026
16 Новичок
14:31 06.02.2026
17 Стар рибар
14:40 06.02.2026