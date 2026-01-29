Новини
България »
София »
Тежък инцидент с маневрен локомотив в жп депо „Надежда“ в София: Има сериозни щети - СНИМКА

Тежък инцидент с маневрен локомотив в жп депо „Надежда“ в София: Има сериозни щети - СНИМКА

29 Януари, 2026 21:21 1 350 12

  • железопътно депо „надежда“ -
  • тежък инцидент -
  • маневрен локомотив -
  • пътнически вагони-
  • машината -
  • бързия влак -
  • софия – видин-
  • жп-
  • жп катастрофа

Информацията е за значителни поражения по подвижния състав

Тежък инцидент с маневрен локомотив в жп депо „Надежда“ в София: Има сериозни щети - СНИМКА - 1
Снимка: facebook - Николай Козарски
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В столичното железопътно депо „Надежда“ е регистриран тежък инцидент с участието на маневрен локомотив и пътнически вагони. По неофициални данни машината се е ударила в композиция, подготвена за бързия влак София – Видин, както и в друга група вагони в района на депото.

Сблъсъкът е станал непосредствено преди вагоните да бъдат изведени за обслужване на редовната линия.

Неофициалната информация е за значителни поражения по подвижния състав. Според източници от мястото, щетите са мащабни и част от вагоните вероятно ще бъдат изведени от експлоатация и бракувани.

Тежък инцидент с маневрен локомотив в жп депо „Надежда“ в София: Има сериозни щети - СНИМКА
Снимка: facebook - Николай Козарски


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сапунен сериал

    6 0 Отговор
    Егати БДЖто! Всеки ден по една жп катастрофа! Утре - къде да очакваме протести за заплати?

    21:29 29.01.2026

  • 2 та викате София Видин

    7 0 Отговор
    този влак взима 250 км за 7 часа

    За 7 часа сме в Шри Ланка.

    Коментиран от #3

    21:33 29.01.2026

  • 3 7 часа за безопасност

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "та викате София Видин":

    С по-бърза скорост, ще има повече щети и жертви по бдж транспорта.

    Коментиран от #7

    21:39 29.01.2026

  • 4 тези

    7 0 Отговор
    с 20 км/ч не могат да целят релсите ,камо ли с 200.

    21:39 29.01.2026

  • 5 Пепи

    8 2 Отговор
    Алкохола не прощава на никой.Всички работещи в БДЖ.са непрекъсната пияни.

    21:40 29.01.2026

  • 6 Гошо

    3 1 Отговор
    Ако снимката е актуална ,не е спазено отстоянието на композицията спрямо съседният коловоз Много груба грешка на ръководител движение

    21:55 29.01.2026

  • 7 Коментар до 3

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "7 часа за безопасност":

    Щетите ги нанасят персонала на БДЖ.
    Същото важи и за
    Български пощи

    21:59 29.01.2026

  • 8 на територията на ужаса е така

    4 0 Отговор
    на фронтовите територии е така. всеки миг си в опасност. я от нападение от луд, я от дрогиран, я от малоумен гей, я от куче или животно , я от някой скрит пътен полицай, я от радар, я от мобилан антена да те опече без даси разбрал,, я от някой ОР от ГДПОП МОП и финансов доносник, я, от някой клеветник и или изманик , а от някой крадец, я от челен удап на пътя, я от някой разбит тротоар, я от някой малоумен закон който те лишава от основни права, я от мръсна вода, я от вода с уран, я от храна с гмеота , я от отровен алкохол, я от някоя заразена сифилистичка, я от някой подпалвач или крадец , я от инфлация я от изчезване на парите ти в банка , я от някой фалшификатор ти продал имота я от някой изманик обещал че за 800 дни ще ти оправи живота,я от някой дупка или ров на пътя, я от някоя река или наводнение ,я от зараза с тежка болест ,я от някой некадърен доктор като раждаш,я от мръсен въздух,я от токов удар на пътя, я от някой стрелец с пушка и т.н и т.н

    Коментиран от #11

    22:00 29.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "на територията на ужаса е така":

    НАЧАЛНИК
    АМА АКО НЕ Е ТАЙНА КОЙ НАБОР СИ
    ЧЕ СА ТИ СЕ СЛУЧИЛИ ВСИЧКИ
    ТЕЗИ НЕЩАСТИЯ В ЖИВОТА....
    СПОКОЙНО УТРЕ В ДВАЙСЕ ЧАСА
    МОИСЕЙ ОТ С.СЛАВЯНОВО ЩЕ НИ ОПРАВИ...

    22:11 29.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове