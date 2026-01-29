Тежък инцидент с маневрен локомотив в жп депо „Надежда“ в София: Има сериозни щети - СНИМКА

В столичното железопътно депо „Надежда“ е регистриран тежък инцидент с участието на маневрен локомотив и пътнически вагони. По неофициални данни машината се е ударила в композиция, подготвена за бързия влак София – Видин, както и в друга група вагони в района на депото.

Сблъсъкът е станал непосредствено преди вагоните да бъдат изведени за обслужване на редовната линия.

Неофициалната информация е за значителни поражения по подвижния състав. Според източници от мястото, щетите са мащабни и част от вагоните вероятно ще бъдат изведени от експлоатация и бракувани.

Снимка: facebook - Николай Козарски