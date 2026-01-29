Тежък инцидент с маневрен локомотив в жп депо „Надежда“ в София: Има сериозни щети - СНИМКА

В столичното железопътно депо „Надежда“ е регистриран тежък инцидент с участието на маневрен локомотив и пътнически вагони. По неофициални данни машината се е ударила в композиция, подготвена за бързия влак София – Видин, както и в друга група вагони в района на депото.
Сблъсъкът е станал непосредствено преди вагоните да бъдат изведени за обслужване на редовната линия.
Неофициалната информация е за значителни поражения по подвижния състав. Според източници от мястото, щетите са мащабни и част от вагоните вероятно ще бъдат изведени от експлоатация и бракувани.
Снимка: facebook - Николай Козарски
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сапунен сериал
21:29 29.01.2026
2 та викате София Видин
За 7 часа сме в Шри Ланка.
Коментиран от #3
21:33 29.01.2026
3 7 часа за безопасност
До коментар #2 от "та викате София Видин":С по-бърза скорост, ще има повече щети и жертви по бдж транспорта.
Коментиран от #7
21:39 29.01.2026
4 тези
21:39 29.01.2026
5 Пепи
21:40 29.01.2026
6 Гошо
21:55 29.01.2026
7 Коментар до 3
До коментар #3 от "7 часа за безопасност":Щетите ги нанасят персонала на БДЖ.
Същото важи и за
Български пощи
21:59 29.01.2026
8 на територията на ужаса е така
Коментиран от #11
22:00 29.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #8 от "на територията на ужаса е така":НАЧАЛНИК
АМА АКО НЕ Е ТАЙНА КОЙ НАБОР СИ
ЧЕ СА ТИ СЕ СЛУЧИЛИ ВСИЧКИ
ТЕЗИ НЕЩАСТИЯ В ЖИВОТА....
СПОКОЙНО УТРЕ В ДВАЙСЕ ЧАСА
МОИСЕЙ ОТ С.СЛАВЯНОВО ЩЕ НИ ОПРАВИ...
22:11 29.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.