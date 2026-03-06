Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Министър Щонова: Ще работим в пряк диалог с бизнеса

Министър Щонова: Ще работим в пряк диалог с бизнеса

6 Март, 2026 12:13 418 2

  • ирина щонова-
  • бтпп-
  • бск

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов подчерта, че работодателските организации ще подкрепят всяко действие на Министерството, стига то да е насочено в полза на бизнеса

Министър Щонова: Ще работим в пряк диалог с бизнеса - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще работим в пряк диалог с бизнеса за намиране на най-верните решения в ситуация с толкова много предизвикателства. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). В нея участие взеха Добри Митрев – председател на БСК и ротационен председател на АОБР, Румен Радев – председател на АИКБ, Цветан Симеонов – председател на БТПП, Боян Митракиев – изпълнителен директор на КРИБ.

„Ролята на нашето министерство е да защитаваме интересите на бизнеса, да чуваме мнението му и да го отстояваме в дискусиите с останалите институции“, подчерта министър Щонова. По думите ѝ е много важно краткосрочните приоритети да се обсъждат съвместно и да не се допусне блокиране на дългосрочните приоритети. „В сферата на икономиката е важно да имаме приемственост. За мен е разочароващо, че в разговорите ни преди години като заместник-министър и днес, обсъждаме сходни проблеми, за решаването на които е направено много малко. Затова и искам заедно да набележим конкретни цели, които можем и ще придвижим в тези месеци“, посочи тя.

„През последните пет години в приоритетите на АОБР почти няма промяна, тъй като няма напредък по огромна част от тях, с изключение на националните приоритети – пълноправно членство в Шенген и Еврозоната“, подчерта в началото на срещата председателят на БСК Добри Митрев. Според него политическата несигурност в световен мащаб и нежеланието на политиците да се погрижат за индустрията водят до влошаване на икономическите показатели, спад в износа и в инвестициите.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов подчерта, че работодателските организации ще подкрепят всяко действие на Министерството, стига то да е насочено в полза на бизнеса. Той, заедно с останалите участници в срещата, поставиха акцент и върху необходимостта от предприемане на мерки за ускоряване на процедурите за внос на работна ръка.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев коментира международната ситуация и очакванията на бизнеса как тя ще се отрази на цената на електрическата енергия и горивата. Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Боян Митракиев постави въпроса и за Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), като призова за координирани действия за защита на засегнатите сектори.

Участниците в срещата коментираха и Индустриалната стратегия на Р България, която се разработва от Министерството на икономиката и индустрията. Към момента работата по нея е във финална фаза, като в следващите седмици ще започне предварително обсъждане на проекта на документа с бизнеса.

В разговора участие взеха още зам.-председателите на БСК Мария Минчева и Станислав Попдончев, главният секретар на АИКБ Милена Ангелова, Мирослава Маркова – главен експерт “Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП, както и Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика“ в МИИ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ощавенова

    2 0 Отговор
    То бизнес не остана от ваща работа, работа, работа.

    12:19 06.03.2026

  • 2 Мурка

    1 0 Отговор
    ЩЕ РАБОТИТЕ С ПАРАЛИИТЕ -----ЗА ПАРИ------------- БУДАЛИТЕ -ФУУУУУУ -ТАРАТОРА

    12:27 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове