"Цветан Симеонов от БТПП: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски"

Бюджетът за 2026 г. не е добър. Претенциите ни са по повод двойното увеличение на данъка върху дивидентите и двата процента увеличение на осигурителните вноски. Това каза в интервю за bTV Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

На въпроса дали държавната сметка за догодина може да излезе по-успешна от сегашната, той отговори: “Опитали сме се да дадем предложение. И от четирите работодателски организации. И то въпреки кратките срокове. Те бяха тотално неглижирани в процеса на разглеждане на бюджета”.

По думите му бизнесът е предложил разговорите за бюджета за 2026 г. да започнат още през септември, но мълчанието от страна на институциите е продължило повече от два месеца. “Има 12 страници предложения, които сме дали с изчисления и подробности, които спокойно мога да заменят приходите в бюджета. Някои от тях са за икономии, някои за частично икономисване”, отбеляза Симеонов.

Той изрази недоволство от различното третиране на работещите в реалния сектор спрямо това към държавните служители. Цветан Симеонов посочи, че около 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски, което ощетява бюджета с близо половин милиард лева годишно.

“Вместо това, в двуцифрени числа ще се увеличават заплати в бюджетния сектор, което е недопустимо при условие, че бизнесът е крайно натоварен. Най-сериозното предизвикателство и притеснение и в Европа, и тук е увеличаването на разходите за работни заплати. А то е естествен резултат от недостига на работна ръка”, обясни председателят на БТПП.