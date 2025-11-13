Новини
България »
Цветан Симеонов от БТПП: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски

Цветан Симеонов от БТПП: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски

13 Ноември, 2025 18:17 1 158 34

  • цветан симеонов-
  • бтпп-
  • служители-
  • чиновници-
  • бюрократи

Вместо това, в двуцифрени числа ще се увеличават заплати в бюджетния сектор, което е недопустимо при условие, че бизнесът е крайно натоварен

Цветан Симеонов от БТПП: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2026 г. не е добър. Претенциите ни са по повод двойното увеличение на данъка върху дивидентите и двата процента увеличение на осигурителните вноски. Това каза в интервю за bTV Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

На въпроса дали държавната сметка за догодина може да излезе по-успешна от сегашната, той отговори: “Опитали сме се да дадем предложение. И от четирите работодателски организации. И то въпреки кратките срокове. Те бяха тотално неглижирани в процеса на разглеждане на бюджета”.

По думите му бизнесът е предложил разговорите за бюджета за 2026 г. да започнат още през септември, но мълчанието от страна на институциите е продължило повече от два месеца. “Има 12 страници предложения, които сме дали с изчисления и подробности, които спокойно мога да заменят приходите в бюджета. Някои от тях са за икономии, някои за частично икономисване”, отбеляза Симеонов.

Той изрази недоволство от различното третиране на работещите в реалния сектор спрямо това към държавните служители. Цветан Симеонов посочи, че около 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски, което ощетява бюджета с близо половин милиард лева годишно.

“Вместо това, в двуцифрени числа ще се увеличават заплати в бюджетния сектор, което е недопустимо при условие, че бизнесът е крайно натоварен. Най-сериозното предизвикателство и притеснение и в Европа, и тук е увеличаването на разходите за работни заплати. А то е естествен резултат от недостига на работна ръка”, обясни председателят на БТПП.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видьо Видев

    10 5 Отговор
    ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
    ако не внесат промени в Избирателният закон!
    -Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
    -Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!

    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    Коментиран от #5

    18:24 13.11.2025

  • 2 БЕЗ МАЙТАП

    23 1 Отговор
    Ако искаш да взимаш голяма заплата и да се увеличава всяка година гласувай за ГЕРБ.Ако работиш в частният сектор искаш да ти вземат от заплата повече осигуровки и данъци гласувай за ГЕРБ .Ако си пенсионер и ти казват че си един от многото които са излишни в тази държава и само натоварват бюджета гласувай за ГЕРБ.Ако искаш държавата да е взета от Пеевски на концесия гласувай за ГЕРБ.

    18:25 13.11.2025

  • 3 виктория

    17 3 Отговор
    това са гласовете за боко и шиши!!!!

    18:27 13.11.2025

  • 4 скоро,скоро!!!

    19 2 Отговор
    щом не плащат ,да им се забрани да гласуват!!!

    Коментиран от #6

    18:29 13.11.2025

  • 5 Добре, че е тая Русия и тоя Кремъл

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Видьо Видев":

    че без тях задните части не можете да си избършете.

    Коментиран от #13

    18:32 13.11.2025

  • 6 Много

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "скоро,скоро!!!":

    Глупаво! Ами нека държавата да си им ги върне парите, и те ще си плащат. Все тая.

    Коментиран от #28

    18:32 13.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този лъже като възрастен индианец!

    9 4 Отговор
    Увеличението е до 5% другото е за МВР и МО! Премахнете ограниченията като възможноста държавния служител да работи на втора работа и осигуровките няма да са проблем за никой!

    18:33 13.11.2025

  • 9 Това е истината

    16 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби.

    Коментиран от #11, #12, #14, #17

    18:34 13.11.2025

  • 10 Промяна

    10 1 Отговор
    БИЗНЕС ИМАЛО В БЪЛГАРИЯ И КЪДЕ Е ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА КОЛКО ГРОЗНА ЛЪЖА ИМА ЧЕРВЕНИ ЕКСПЛОАТАТОРИ КОИТО ГОДИНИ НАРЕД ПРИБИРАТ МИЛИОНИ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ ИПЛАЩАТ ЖЪЛТИ СТОТИНКИ НА РАБОТЕЩИТЕ СЕГА КАТО ВИДЯХА ЧЕ ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА НЯМА ЛЪЖА НЯМА ИЗМАМА ЩЕ СЕ ЛИШАТ ОТ ЛЕСНИТЕ СИ ПЕЧАЛБИ ЗАПОЧНАХА ДА СЕЯТ РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО БЕЗОБРАЗИЕ

    18:35 13.11.2025

  • 11 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това е истината":

    БИЗНЕС ИМАЛО В БЪЛГАРИЯ И КЪДЕ Е ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА КОЛКО ГРОЗНА ЛЪЖА ИМА ЧЕРВЕНИ ЕКСПЛОАТАТОРИ КОИТО ГОДИНИ НАРЕД ПРИБИРАТ МИЛИОНИ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ ИПЛАЩАТ ЖЪЛТИ СТОТИНКИ НА РАБОТЕЩИТЕ СЕГА КАТО ВИДЯХА ЧЕ ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА НЯМА ЛЪЖА НЯМА ИЗМАМА ЩЕ СЕ ЛИШАТ ОТ ЛЕСНИТЕ СИ ПЕЧАЛБИ ЗАПОЧНАХА ДА СЕЯТ РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО БЕЗОБРАЗИЕ

    Коментиран от #30

    18:37 13.11.2025

  • 12 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Това е истината":

    ЛИДИЯ ШУЛЕВА ОТ НАФТАЛИНА ЗАЕДНО С ЦАРЯ ОПРАВИХА БЪЛГАРИЯ ЗА 800 ДНИ И ПАК ИЗЛИЗАТ НАГЛЕЯТ ЛЪЖАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЗАБЕЛЯЗАХ НАГЛОСТ

    18:38 13.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Това е истината":

    9 А ТИ КОЛКО ПОЛУЧИ ДА ДРАСКАШ ТУК БЕЗОБРАЗИЯТА СИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ДА СЕЕШ ОМРАЗА КАТО СИ КАДЪРЕН РАБОТИ РАБОТА ЗА ПАРИ 9

    18:39 13.11.2025

  • 15 Политкоректен

    5 2 Отговор
    Толкова малко? Доста повече са: поне няколкостотин хиляди.

    18:40 13.11.2025

  • 16 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    13 3 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #22

    18:40 13.11.2025

  • 17 Истината

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Това е истината":

    На глупаците. В частният сектор чорбаджията дава заплати, и това няма да се промени по никакъв начин заради заплатите в държавният. Напротив, частниците недоволстват защото увеличението в държавния сектор ги принуждава да вдигнат заплатите и в частният. Това я убива Шулева и тези зад нея.

    18:41 13.11.2025

  • 18 Мюмюн държавника

    5 2 Отговор
    ако ми вземете от заплатата още, ще ви работя, ама на куково лято. Баламите все повече намаляват и все по балами стават. И да се носят чували с цимент често трябва специалист.

    18:43 13.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Грунч

    5 0 Отговор
    Дето вика един приятел у къщи да си стоя и да си намирам каква да е работа вече е по-добре отколкото да ви работя.

    18:45 13.11.2025

  • 21 Гост

    2 1 Отговор
    На бойко-разбойко децата са това, ама вече мъжа му пеефски ги взима при него.

    18:45 13.11.2025

  • 22 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":

    ПРЕЗИДЕНСТВОТО ПЪРВО ДА СЕ ЗАКРИЕ И ПОСЛЕ ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ПАРЛАМЕНТА

    18:49 13.11.2025

  • 23 От догодина ще

    3 0 Отговор
    Плащат ЕК ще нареди и здравни и вноски също така и пенсионерите както вече е Румъния идват години на затягане на коланите преди войната оръжие требе да купуваме бай Дончо каза 3.5% от БВП

    18:50 13.11.2025

  • 24 Промяна

    3 2 Отговор
    БИЗНЕСЪТ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ ДЪЛГИ ГОДИНИ ДАВАШЕ ЖЪЛТИ СТОТИНКИ И СЕ ОПРАВДАВАШЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ЗА 30 ГОДИНИ НИЩО НЕ НАПРАВИХТЕ БИЗНЕСЪТ Е ЗА СЕБЕ СИ ПРИБИРАХТЕ МИЛИОНИ ДАЖЕ ИМАШЕ ГОДИНИ В КОИТО НЕ ОСИГУРЯВАХТЕ НИКОГО БИЗНЕСЪТ БЕЗСРАМИЕ И МНОГО БЪЛГАРИ ИЗБЯГАХА

    18:52 13.11.2025

  • 25 Работи се за имидж

    0 1 Отговор
    Не е прав.
    Има държавни структури които са страшно натоварени

    18:54 13.11.2025

  • 26 тома

    1 0 Отговор
    Пу аферим машала.До година нека да са двойно

    18:55 13.11.2025

  • 27 АБВ

    2 4 Отговор
    "Цветан Симеонов от БТПП: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски"

    Този е тотален неграмотник и категорично не познава материята, по която се изказва.
    Първо: При преминаване към статут на държавен служител, работните заплати се намаляват с размера на осигурителните вноски за сметка на служителя с цел - запазване на чистото възнаграждение.
    Второ: Служителите със статут на държавни служители са прецакани в няколко отношения:
    - не получават т. нар. "клас" за прослужено време;
    - всичките им плащания /болнични, пенсии, обезщетения за безработица и т.н./, определяни на база осигурителен доход са намалени, защото се изчисляват от по-ниска база.
    В случай че се приеме държавните служители да си поемат осигурителните вноски в частта за тяхна сметка, то заплатите трябва да се увеличат с размера на тези вноски така, както са били намалени преди това. Това обаче ще натовари бюджета на НОИ поради увеличените плащания на базата на увеличен осигурителен доход.

    Коментиран от #32

    19:01 13.11.2025

  • 28 димитри

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много":

    Знаеш ли къде е проблема.ДЪРЖАВАТА НЕ ПЛАЩА КЕШ И РЕАЛНО ПАРИ ЗА ВАС!!!!ТОВА НЕ ГО ЛИ РАЗБРА!НЯМАТЕ ФИНАНДОВА ДИСЦИПЛИНА КАТО МЕН$НАПРИМЕР!ДЪржавата ВЪОБЩЕ НЕ ПЛАЩА , после ВЗЕМАТЕ ПАРИ от Плащанията ,които сме правили НИЕ!КАК не го разра..Толкова ли си т-....п???

    19:02 13.11.2025

  • 29 99000

    0 0 Отговор
    работници,плащат за цялата държава!

    19:03 13.11.2025

  • 30 Прав си!

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Булката Бойко Борисов по време на годежа с жениха Пеевски обеща доволно много на всички, които бяхме на тържеството.

    19:03 13.11.2025

  • 31 Оставете осигуровките

    2 1 Отговор
    Не виждате ли, че администрацията е раздута поне двойно и не вършат нищо. Без тях е по добре даже ! Както казваше един бизнесмен - Не е толкова страшно, че администрацията е корумпирана, по страшно е, че е некадърна да си върши работата !
    Никой не смее да ги пипне тия търтеи защото са потенциални избиратели за управляващите и те и цялата им рода ! И като ходите в деня на избори за гъби или на риба, не се чудете на резултатите !

    Коментиран от #33

    19:04 13.11.2025

  • 32 димитър дончев

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    Ако държавата плащаше на такива като теб ,кажи ми от КЪДЕ е тази яма в НОИ????За 30г аз всеки месец съм Внасял Кеш ,и съм подавал Декларации 1 и 6 На края пиша и данъчна декларация.Това са ми Преките данъци ,които ти се виждат... малко и ги вдигаш с 10,8% ,това са 2%-путкта от 21,8%.Как да ти обясня по ясно като не разбираш???почва ми тениса!

    19:11 13.11.2025

  • 33 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Оставете осигуровките":

    ПРЕЗИДЕНСТВОТО КАКВО Е ЧЕ И КОЛИ НА НСО ПОЛЗВАТ КАТО СВОИ СОБСТВЕНИ ЗА ПАРЛАМЕНТА ДА НЕ ГОВОРЯ ТАМ ИМА ДО ЖИВОТ НЯКОИ

    Коментиран от #34

    19:19 13.11.2025

  • 34 Сватбен подарък

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Булката Бойко Борисов по време на годежа с жениха Пеевски обеща доволно много на всички, които бяхме на тържеството.

    19:25 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове