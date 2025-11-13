"Цветан Симеонов от БТПП: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски"

Бюджетът за 2026 г. не е добър. Претенциите ни са по повод двойното увеличение на данъка върху дивидентите и двата процента увеличение на осигурителните вноски. Това каза в интервю за bTV Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
На въпроса дали държавната сметка за догодина може да излезе по-успешна от сегашната, той отговори: “Опитали сме се да дадем предложение. И от четирите работодателски организации. И то въпреки кратките срокове. Те бяха тотално неглижирани в процеса на разглеждане на бюджета”.
По думите му бизнесът е предложил разговорите за бюджета за 2026 г. да започнат още през септември, но мълчанието от страна на институциите е продължило повече от два месеца. “Има 12 страници предложения, които сме дали с изчисления и подробности, които спокойно мога да заменят приходите в бюджета. Някои от тях са за икономии, някои за частично икономисване”, отбеляза Симеонов.
Той изрази недоволство от различното третиране на работещите в реалния сектор спрямо това към държавните служители. Цветан Симеонов посочи, че около 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски, което ощетява бюджета с близо половин милиард лева годишно.
“Вместо това, в двуцифрени числа ще се увеличават заплати в бюджетния сектор, което е недопустимо при условие, че бизнесът е крайно натоварен. Най-сериозното предизвикателство и притеснение и в Европа, и тук е увеличаването на разходите за работни заплати. А то е естествен резултат от недостига на работна ръка”, обясни председателят на БТПП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Видьо Видев
ако не внесат промени в Избирателният закон!
-Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
-Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
Коментиран от #5
18:24 13.11.2025
2 БЕЗ МАЙТАП
18:25 13.11.2025
3 виктория
18:27 13.11.2025
4 скоро,скоро!!!
Коментиран от #6
18:29 13.11.2025
5 Добре, че е тая Русия и тоя Кремъл
До коментар #1 от "Видьо Видев":че без тях задните части не можете да си избършете.
Коментиран от #13
18:32 13.11.2025
6 Много
До коментар #4 от "скоро,скоро!!!":Глупаво! Ами нека държавата да си им ги върне парите, и те ще си плащат. Все тая.
Коментиран от #28
18:32 13.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този лъже като възрастен индианец!
18:33 13.11.2025
9 Това е истината
Коментиран от #11, #12, #14, #17
18:34 13.11.2025
10 Промяна
18:35 13.11.2025
11 Промяна
До коментар #9 от "Това е истината":БИЗНЕС ИМАЛО В БЪЛГАРИЯ И КЪДЕ Е ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА КОЛКО ГРОЗНА ЛЪЖА ИМА ЧЕРВЕНИ ЕКСПЛОАТАТОРИ КОИТО ГОДИНИ НАРЕД ПРИБИРАТ МИЛИОНИ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ ИПЛАЩАТ ЖЪЛТИ СТОТИНКИ НА РАБОТЕЩИТЕ СЕГА КАТО ВИДЯХА ЧЕ ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА НЯМА ЛЪЖА НЯМА ИЗМАМА ЩЕ СЕ ЛИШАТ ОТ ЛЕСНИТЕ СИ ПЕЧАЛБИ ЗАПОЧНАХА ДА СЕЯТ РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО БЕЗОБРАЗИЕ
Коментиран от #30
18:37 13.11.2025
12 Промяна
До коментар #9 от "Това е истината":ЛИДИЯ ШУЛЕВА ОТ НАФТАЛИНА ЗАЕДНО С ЦАРЯ ОПРАВИХА БЪЛГАРИЯ ЗА 800 ДНИ И ПАК ИЗЛИЗАТ НАГЛЕЯТ ЛЪЖАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЗАБЕЛЯЗАХ НАГЛОСТ
18:38 13.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Промяна
До коментар #9 от "Това е истината":9 А ТИ КОЛКО ПОЛУЧИ ДА ДРАСКАШ ТУК БЕЗОБРАЗИЯТА СИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ДА СЕЕШ ОМРАЗА КАТО СИ КАДЪРЕН РАБОТИ РАБОТА ЗА ПАРИ 9
18:39 13.11.2025
15 Политкоректен
18:40 13.11.2025
16 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #22
18:40 13.11.2025
17 Истината
До коментар #9 от "Това е истината":На глупаците. В частният сектор чорбаджията дава заплати, и това няма да се промени по никакъв начин заради заплатите в държавният. Напротив, частниците недоволстват защото увеличението в държавния сектор ги принуждава да вдигнат заплатите и в частният. Това я убива Шулева и тези зад нея.
18:41 13.11.2025
18 Мюмюн държавника
18:43 13.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Грунч
18:45 13.11.2025
21 Гост
18:45 13.11.2025
22 Промяна
До коментар #16 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":ПРЕЗИДЕНСТВОТО ПЪРВО ДА СЕ ЗАКРИЕ И ПОСЛЕ ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ПАРЛАМЕНТА
18:49 13.11.2025
23 От догодина ще
18:50 13.11.2025
24 Промяна
18:52 13.11.2025
25 Работи се за имидж
Има държавни структури които са страшно натоварени
18:54 13.11.2025
26 тома
18:55 13.11.2025
27 АБВ
Този е тотален неграмотник и категорично не познава материята, по която се изказва.
Първо: При преминаване към статут на държавен служител, работните заплати се намаляват с размера на осигурителните вноски за сметка на служителя с цел - запазване на чистото възнаграждение.
Второ: Служителите със статут на държавни служители са прецакани в няколко отношения:
- не получават т. нар. "клас" за прослужено време;
- всичките им плащания /болнични, пенсии, обезщетения за безработица и т.н./, определяни на база осигурителен доход са намалени, защото се изчисляват от по-ниска база.
В случай че се приеме държавните служители да си поемат осигурителните вноски в частта за тяхна сметка, то заплатите трябва да се увеличат с размера на тези вноски така, както са били намалени преди това. Това обаче ще натовари бюджета на НОИ поради увеличените плащания на базата на увеличен осигурителен доход.
Коментиран от #32
19:01 13.11.2025
28 димитри
До коментар #6 от "Много":Знаеш ли къде е проблема.ДЪРЖАВАТА НЕ ПЛАЩА КЕШ И РЕАЛНО ПАРИ ЗА ВАС!!!!ТОВА НЕ ГО ЛИ РАЗБРА!НЯМАТЕ ФИНАНДОВА ДИСЦИПЛИНА КАТО МЕН$НАПРИМЕР!ДЪржавата ВЪОБЩЕ НЕ ПЛАЩА , после ВЗЕМАТЕ ПАРИ от Плащанията ,които сме правили НИЕ!КАК не го разра..Толкова ли си т-....п???
19:02 13.11.2025
29 99000
19:03 13.11.2025
30 Прав си!
До коментар #11 от "Промяна":Булката Бойко Борисов по време на годежа с жениха Пеевски обеща доволно много на всички, които бяхме на тържеството.
19:03 13.11.2025
31 Оставете осигуровките
Никой не смее да ги пипне тия търтеи защото са потенциални избиратели за управляващите и те и цялата им рода ! И като ходите в деня на избори за гъби или на риба, не се чудете на резултатите !
Коментиран от #33
19:04 13.11.2025
32 димитър дончев
До коментар #27 от "АБВ":Ако държавата плащаше на такива като теб ,кажи ми от КЪДЕ е тази яма в НОИ????За 30г аз всеки месец съм Внасял Кеш ,и съм подавал Декларации 1 и 6 На края пиша и данъчна декларация.Това са ми Преките данъци ,които ти се виждат... малко и ги вдигаш с 10,8% ,това са 2%-путкта от 21,8%.Как да ти обясня по ясно като не разбираш???почва ми тениса!
19:11 13.11.2025
33 Промяна
До коментар #31 от "Оставете осигуровките":ПРЕЗИДЕНСТВОТО КАКВО Е ЧЕ И КОЛИ НА НСО ПОЛЗВАТ КАТО СВОИ СОБСТВЕНИ ЗА ПАРЛАМЕНТА ДА НЕ ГОВОРЯ ТАМ ИМА ДО ЖИВОТ НЯКОИ
Коментиран от #34
19:19 13.11.2025
34 Сватбен подарък
До коментар #33 от "Промяна":Булката Бойко Борисов по време на годежа с жениха Пеевски обеща доволно много на всички, които бяхме на тържеството.
19:25 13.11.2025