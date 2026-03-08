Авиационни фотографи: Мъжът, който е снимал на летището в София, не е имал дрон

На 7 март 2026 г., по време на проверка на службите за сигурност в района на летището, е установен любител фотограф, който е снимал излитания и кацания на самолети. След извършената проверка е потвърдено, че той не разполага с дрон. След приключването ѝ фотографът е останал на място и е продължил да снима, тъй като извършваната от него дейност не представлява нарушение. Това се казва в изявление на група Авиационни фотографи, част от спотърската общност в София, цитирани от Dariknews.bg
Припомняме, че в събота, 7 март, въздушното пространство над летището в София бе затворено за кратко, а два полета бяха пренасочени да кацнат на други летища у нас.
От пресцентъра на летище "Васил Левски" съобщиха, че системите за наблюдение на летището в София са засекли дрон.
Веднага е задействана процедурата за защита и са информирани всички необходими институции, сред които Ръководството на въздушното движение, Министерството на вътрешните работи, „Гранична полиция“, казаха от летището.
Според източници на NOVA в МВР е подаден сигнал за човек, снимащ с дрон на територията на летището. По неофициална информация мъжът е служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата. Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е освободен.
Разпространената информация, че фотографът е притежавал дрон и го е предал доброволно на властите не е истина. По време на проверката не е установен дрон и такъв не е предаван на органите на реда, заявяват от спотърската общност в София.
По думите им заснемането на самолети от обществени места извън охраняемия периметър на летищата не е незаконно и представлява широко разпространена практика и хоби по целия свят. Самолети снимат широк спектър от хора - обикновени граждани, които пътуват с тях, деца и младежи до професионални фотографи и журналисти.
"В България авиационната фотография (наричана още plane spotting) съществува от десетилетия. Част от фотографите-спотъри (Plane spotters) в София се занимават с авио фотография повече от 20 години и отлично познават правилата за сигурност около летищната инфраструктура и ги спазват стриктно. Освен това, снимането около летище София се извършва и в координация с летищния оператор, като през годините самото летище е демонстрирало положително отношение към авиационната фотография и общността на спотърите, и е стимулирало дейността им", се казва още в изявлението.
От 2007 г. авиационната фотографска общност съдейства на службите за сигурност по установен канален ред, като при забелязване на нередности своевременно се подават сигнали към отговорните институции, отбелязват авиационните фотографи.
"Категорично отхвърляме опитите за внушения и вменяване на вина, както и набедяване на авиационни фотографи за незаконното използване на дронове, както и внушенията, че самото заснемане на самолети представлява незаконна дейност. Летищата в цял свят са “no fly zone” - зона забранена за дронове, и спотърска общност винаги е спазвала и тези правила. Разбираме от медийните публикации, че към МВР е имало сигнал за дрон, но той не е на фотограф от спотърската общност.
Оставаме отворени за диалог с медиите и институциите, така че подобни недоразумения да бъдат избегнати и авиационната фотографска общност да продължи да съдейства активно за безопасността на летищата в България", се казва в заключение в позицията на спотърската общност в София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
А не могат да спрат дроновете които им летят по около летищата.Цялата ви работа е такава.
ХАХАХА!
Имитация на дейност, имитация на съществуване от човекоподобни маймуняци!
Коментиран от #12, #23
16:57 08.03.2026
2 Ъхъъъъъъ
Дали не е снимал нещо което не искате да видим?
Ако е така нека осъди МВР и изкара някой Левро.
Нищо,че пак ние ще плащаме!
17:01 08.03.2026
3 бою циганина
17:01 08.03.2026
4 Пак
17:02 08.03.2026
5 бою циганина
17:03 08.03.2026
6 Дик диверсанта
17:04 08.03.2026
7 Виновен ли е
Коментиран от #8
17:04 08.03.2026
8 Успех
До коментар #7 от "Виновен ли е":Хванах те го за обектива
17:05 08.03.2026
9 ма ДУРО
17:08 08.03.2026
10 коко шпионин
17:09 08.03.2026
11 Министър коко
17:15 08.03.2026
12 Стефан
До коментар #1 от "хаха":Не им е работа при тази обстановка да се мотаят и си чешат хобито да снимат. Решава се просто на 300 метра от огладата се слагат табе.ли като на военните летища снимането забранено и глоба по 1000 евро.
Коментиран от #14, #22, #25
17:20 08.03.2026
13 1488
17:23 08.03.2026
14 Киряк Стефчо
До коментар #12 от "Стефан":Ти пък кой си, че да казваш кой какво да прави
17:25 08.03.2026
15 само за наивници
17:26 08.03.2026
16 Сигурно е дрона
17:28 08.03.2026
17 Дрона е на ВИК
17:29 08.03.2026
18 кой му дреме
17:30 08.03.2026
19 жргйдвцбг
17:32 08.03.2026
20 Емигрант
17:33 08.03.2026
21 Хмм
17:41 08.03.2026
22 Стефчо,мама пак
До коментар #12 от "Стефан":си лепнал "хрема" извърши си нослето мама, че обърка гражданското летище "В.Левски" с военното !
17:45 08.03.2026
23 Сериозно ли национално летище няма
До коментар #1 от "хаха":защита против дронове ?? Резил.
Че те американците ако знеха , нямаше да каацнат изобщо !
17:48 08.03.2026
24 Ний ша Ва упрайм
17:51 08.03.2026
25 Файърфлай
До коментар #12 от "Стефан":Ами скоро,като почнат да долитат щъркелите,тях в брой жаби ли ще ги глобяват? То нашите военни "тайни" са като вица "От къде си -ааа,тайна майна".
18:06 08.03.2026