Авиационни фотографи: Мъжът, който е снимал на летището в София, не е имал дрон

8 Март, 2026 16:47 1 664 25

В събота, 7 март, въздушното пространство над летището в София бе затворено за кратко, а два полета бяха пренасочени да кацнат на други летища у нас. От пресцентъра на летище "Васил Левски" съобщиха, че системите за наблюдение на летището в София са засекли дрон.

Авиационни фотографи: Мъжът, който е снимал на летището в София, не е имал дрон - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На 7 март 2026 г., по време на проверка на службите за сигурност в района на летището, е установен любител фотограф, който е снимал излитания и кацания на самолети. След извършената проверка е потвърдено, че той не разполага с дрон. След приключването ѝ фотографът е останал на място и е продължил да снима, тъй като извършваната от него дейност не представлява нарушение. Това се казва в изявление на група Авиационни фотографи, част от спотърската общност в София, цитирани от Dariknews.bg

Припомняме, че в събота, 7 март, въздушното пространство над летището в София бе затворено за кратко, а два полета бяха пренасочени да кацнат на други летища у нас.

От пресцентъра на летище "Васил Левски" съобщиха, че системите за наблюдение на летището в София са засекли дрон.

Веднага е задействана процедурата за защита и са информирани всички необходими институции, сред които Ръководството на въздушното движение, Министерството на вътрешните работи, „Гранична полиция“, казаха от летището.
Според източници на NOVA в МВР е подаден сигнал за човек, снимащ с дрон на територията на летището. По неофициална информация мъжът е служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата. Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е освободен.

Разпространената информация, че фотографът е притежавал дрон и го е предал доброволно на властите не е истина. По време на проверката не е установен дрон и такъв не е предаван на органите на реда, заявяват от спотърската общност в София.

По думите им заснемането на самолети от обществени места извън охраняемия периметър на летищата не е незаконно и представлява широко разпространена практика и хоби по целия свят. Самолети снимат широк спектър от хора - обикновени граждани, които пътуват с тях, деца и младежи до професионални фотографи и журналисти.

"В България авиационната фотография (наричана още plane spotting) съществува от десетилетия. Част от фотографите-спотъри (Plane spotters) в София се занимават с авио фотография повече от 20 години и отлично познават правилата за сигурност около летищната инфраструктура и ги спазват стриктно. Освен това, снимането около летище София се извършва и в координация с летищния оператор, като през годините самото летище е демонстрирало положително отношение към авиационната фотография и общността на спотърите, и е стимулирало дейността им", се казва още в изявлението.

От 2007 г. авиационната фотографска общност съдейства на службите за сигурност по установен канален ред, като при забелязване на нередности своевременно се подават сигнали към отговорните институции, отбелязват авиационните фотографи.

"Категорично отхвърляме опитите за внушения и вменяване на вина, както и набедяване на авиационни фотографи за незаконното използване на дронове, както и внушенията, че самото заснемане на самолети представлява незаконна дейност. Летищата в цял свят са “no fly zone” - зона забранена за дронове, и спотърска общност винаги е спазвала и тези правила. Разбираме от медийните публикации, че към МВР е имало сигнал за дрон, но той не е на фотограф от спотърската общност.

Оставаме отворени за диалог с медиите и институциите, така че подобни недоразумения да бъдат избегнати и авиационната фотографска общност да продължи да съдейства активно за безопасността на летищата в България", се казва в заключение в позицията на спотърската общност в София.


  • 1 хаха

    30 2 Отговор
    Проверявали го защо бил снимал... ХАХАХА!
    А не могат да спрат дроновете които им летят по около летищата.Цялата ви работа е такава.
    ХАХАХА!
    Имитация на дейност, имитация на съществуване от човекоподобни маймуняци!

    Коментиран от #12, #23

    16:57 08.03.2026

  • 2 Ъхъъъъъъ

    16 1 Отговор
    Дали не е имал дрон?
    Дали не е снимал нещо което не искате да видим?
    Ако е така нека осъди МВР и изкара някой Левро.
    Нищо,че пак ние ще плащаме!

    17:01 08.03.2026

  • 3 бою циганина

    24 0 Отговор
    дроновете да додат към банкя за да снимат черният морж гол на припек до зайчарника

    17:01 08.03.2026

  • 4 Пак

    12 1 Отговор
    Ганьовски ми ти работи.

    17:02 08.03.2026

  • 5 бою циганина

    8 2 Отговор
    кой ми снима летището без да плати ???

    17:03 08.03.2026

  • 6 Дик диверсанта

    3 3 Отговор
    Факти, отключете за коментари материала за алтернативно родения Ангел Янчев, за да му дадем един билет.

    17:04 08.03.2026

  • 7 Виновен ли е

    5 1 Отговор
    Еми Обектива му е с голям диаметър и дължина и телескопичната мачта му се разтяга.

    Коментиран от #8

    17:04 08.03.2026

  • 8 Успех

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Виновен ли е":

    Хванах те го за обектива

    17:05 08.03.2026

  • 9 ма ДУРО

    3 2 Отговор
    Комунягите умират на мъка, че фотографа не е имал дрон !

    17:08 08.03.2026

  • 10 коко шпионин

    4 6 Отговор
    Снимат американските самолети,защо се правите на луди,някой печели някоя и друга рубла.

    17:09 08.03.2026

  • 11 Министър коко

    6 1 Отговор
    От утре ще екипираме охраната на летището със сакове за лов на пеперуди с дълги дръжки, вече пристигнаха от Китай,.Нито един дрон няма да лети над летището без да бъде хванат!

    17:15 08.03.2026

  • 12 Стефан

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Не им е работа при тази обстановка да се мотаят и си чешат хобито да снимат. Решава се просто на 300 метра от огладата се слагат табе.ли като на военните летища снимането забранено и глоба по 1000 евро.

    Коментиран от #14, #22, #25

    17:20 08.03.2026

  • 13 1488

    4 0 Отговор
    ясно, бивш служител на мевере

    17:23 08.03.2026

  • 14 Киряк Стефчо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стефан":

    Ти пък кой си, че да казваш кой какво да прави

    17:25 08.03.2026

  • 15 само за наивници

    5 1 Отговор
    Затворили летището щото някой снимал с дрон,но се оказало че не е снимал с дрон...що за индивиди са на разни позиции,какви същества ни управляват.Чакай ти да се оправим...

    17:26 08.03.2026

  • 16 Сигурно е дрона

    3 0 Отговор
    На баба Яга. Съглежда кой уса самолет да яхне. В отвъдното

    17:28 08.03.2026

  • 17 Дрона е на ВИК

    1 0 Отговор
    Провери шахтите, дето "ремонтираха"

    17:29 08.03.2026

  • 18 кой му дреме

    2 0 Отговор
    как ше снима ами ако е украински шпионин

    17:30 08.03.2026

  • 19 жргйдвцбг

    3 0 Отговор
    Благо Джизъса ядосан че сте го оплювали в нета , развалили сте му почивката

    17:32 08.03.2026

  • 20 Емигрант

    4 0 Отговор
    Каква е тази система за наблюдение и защита на летището като бърка фотоапарат с дрон ! Лъжат ли за пореден път корумпираните и зависими от корупцията милиционери или умишлено и по сценарий създават обстановка на нетърпимост към служебното правителство обявило "война" на корупцията и покупко-продажба на изборите ? Не е възможно във век на такава съвременна радарна система за защита да се обърка дрон с фотоапарат, ако е това е възможно САЩ биха ли си "паркирали" самолетите на летището ? Милиционерите пак ви будалкат, както за Петрохан, избиха хората и казаха това самоубийство ! Правят ви на будали защото сами допускате това, доказателство два илитерата Борисов и Пеевски депутати и ви контролират мисленето !

    17:33 08.03.2026

  • 21 Хмм

    2 0 Отговор
    тогава чий е дронът, като не е на задържания фотограф

    17:41 08.03.2026

  • 22 Стефчо,мама пак

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стефан":

    си лепнал "хрема" извърши си нослето мама, че обърка гражданското летище "В.Левски" с военното !

    17:45 08.03.2026

  • 23 Сериозно ли национално летище няма

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    защита против дронове ?? Резил.
    Че те американците ако знеха , нямаше да каацнат изобщо !

    17:48 08.03.2026

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    хахахахахахаха върнете на човека дрона га до ве!

    17:51 08.03.2026

  • 25 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стефан":

    Ами скоро,като почнат да долитат щъркелите,тях в брой жаби ли ще ги глобяват? То нашите военни "тайни" са като вица "От къде си -ааа,тайна майна".

    18:06 08.03.2026

