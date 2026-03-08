Авиационни фотографи: Мъжът, който е снимал на летището в София, не е имал дрон

На 7 март 2026 г., по време на проверка на службите за сигурност в района на летището, е установен любител фотограф, който е снимал излитания и кацания на самолети. След извършената проверка е потвърдено, че той не разполага с дрон. След приключването ѝ фотографът е останал на място и е продължил да снима, тъй като извършваната от него дейност не представлява нарушение. Това се казва в изявление на група Авиационни фотографи, част от спотърската общност в София, цитирани от Dariknews.bg

Припомняме, че в събота, 7 март, въздушното пространство над летището в София бе затворено за кратко, а два полета бяха пренасочени да кацнат на други летища у нас.

От пресцентъра на летище "Васил Левски" съобщиха, че системите за наблюдение на летището в София са засекли дрон.

Веднага е задействана процедурата за защита и са информирани всички необходими институции, сред които Ръководството на въздушното движение, Министерството на вътрешните работи, „Гранична полиция“, казаха от летището.

Според източници на NOVA в МВР е подаден сигнал за човек, снимащ с дрон на територията на летището. По неофициална информация мъжът е служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата. Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е освободен.

Разпространената информация, че фотографът е притежавал дрон и го е предал доброволно на властите не е истина. По време на проверката не е установен дрон и такъв не е предаван на органите на реда, заявяват от спотърската общност в София.

По думите им заснемането на самолети от обществени места извън охраняемия периметър на летищата не е незаконно и представлява широко разпространена практика и хоби по целия свят. Самолети снимат широк спектър от хора - обикновени граждани, които пътуват с тях, деца и младежи до професионални фотографи и журналисти.

"В България авиационната фотография (наричана още plane spotting) съществува от десетилетия. Част от фотографите-спотъри (Plane spotters) в София се занимават с авио фотография повече от 20 години и отлично познават правилата за сигурност около летищната инфраструктура и ги спазват стриктно. Освен това, снимането около летище София се извършва и в координация с летищния оператор, като през годините самото летище е демонстрирало положително отношение към авиационната фотография и общността на спотърите, и е стимулирало дейността им", се казва още в изявлението.

От 2007 г. авиационната фотографска общност съдейства на службите за сигурност по установен канален ред, като при забелязване на нередности своевременно се подават сигнали към отговорните институции, отбелязват авиационните фотографи.

"Категорично отхвърляме опитите за внушения и вменяване на вина, както и набедяване на авиационни фотографи за незаконното използване на дронове, както и внушенията, че самото заснемане на самолети представлява незаконна дейност. Летищата в цял свят са “no fly zone” - зона забранена за дронове, и спотърска общност винаги е спазвала и тези правила. Разбираме от медийните публикации, че към МВР е имало сигнал за дрон, но той не е на фотограф от спотърската общност.

Оставаме отворени за диалог с медиите и институциите, така че подобни недоразумения да бъдат избегнати и авиационната фотографска общност да продължи да съдейства активно за безопасността на летищата в България", се казва в заключение в позицията на спотърската общност в София.