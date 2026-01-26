Новини
Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

26 Януари, 2026 07:32 1 222 8

  • прохода на републиката-
  • тежка катастрофа-
  • тир

Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан

Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете загина при тежък пътен инцидент с камион и лек автомобил, блокирал Прохода на Републиката. Тир се е завъртял и ударил лек автомобил, след което се е опитал да напусне инцидента.

Пострадали са трима души - всички от едно семейство. Мъжът е с два счупени крака, жената е стабилна, а 9-годишното им дете беше в тежко състояние, а впоследствие почина.

Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан. Той е турски гражданин. Пътят е временно затворен.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъп

    16 1 Отговор
    Да го заключат дълго и без гаранция

    07:38 26.01.2026

  • 2 гейлорд кукорчу

    10 0 Отговор
    започнахме 5 тунела под балкана и 5 моста на дунава

    07:39 26.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ивелин Михайлов

    15 0 Отговор
    Айде пак старата схема съдът ще му даде домашен арест, а той ще се прибере в Турция с гривната

    07:51 26.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Роки

    8 0 Отговор
    Да се забрани тирове да минават в определени часове и да не може да изпреварват. Да се намали и скоростта им. 80 % от катастрофите по магистралите са от шофьорите им които карат като луди.

    08:09 26.01.2026

  • 7 дядото

    6 0 Отговор
    властта отказва да се занимава със спасяване живота на българите от тир напастта.единствено остава гражданите сами да спрем тези хуни от пътищата на българия

    08:10 26.01.2026

  • 8 БСТ

    5 0 Отговор
    Тираджиите са си големи б.клуци!

    08:15 26.01.2026

