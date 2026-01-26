Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Дете загина при тежък пътен инцидент с камион и лек автомобил, блокирал Прохода на Републиката. Тир се е завъртял и ударил лек автомобил, след което се е опитал да напусне инцидента.
Пострадали са трима души - всички от едно семейство. Мъжът е с два счупени крака, жената е стабилна, а 9-годишното им дете беше в тежко състояние, а впоследствие почина.
Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан. Той е турски гражданин. Пътят е временно затворен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
