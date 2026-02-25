Вземете 50% отстъпка за хостинг от

2-годишно дете почина от токов удар в Ботевград

2-годишно дете почина от токов удар в Ботевград

25 Февруари, 2026 12:10

По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава

2-годишно дете почина от токов удар в Ботевград - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете загина, покосено от токов удар в Ботевград.

Около 23 часа на 23 февруари в РУ-Ботевград постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за докарано дете на около 2 години без признаци на живот, като е констатирана смъртта му.

Полицейските служители установили, че починалото дете е било донесено от родителите му, които са посочили, че е било поразено от токов удар в дома им в Ботевград, съобщават от МВР.

Извършени са огледи.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава.


България
  • 1 Съболезнования за починалото но

    2 1 Отговор
    Знаете ли какво ви готвят с промените в закона за здравето. Ако не знаете осведомете се защото днес утре ще ги приемат тихомълком.

    12:13 25.02.2026

  • 2 Пенсионерка

    2 2 Отговор
    Дълбоки съболезнования. Но с малко дете превенцията чрез обезопасяване на дома трябва да е пълна. Когато проходиха внуците, бяхме запечатали всички контакти. За шкафове има специални райбери. Всичко остро и чупливо на високо. Никакъв достъп на децата до препарати! И много, много внимание на всяка крачка. Такова малко дете вечер късно да пострада и то от токов удар, има гооолям пропуск!

    12:41 25.02.2026

