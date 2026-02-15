Мъж е загинал при пожар в Трън, съобщиха от Главна дирекция ПБЗН.
В 15:44 ч. вчера в Оперативния център при Регионална дирекция ПБЗН-Перник е получен сигнал за пожар в къща в крайграничния град, уточни БНТ.
Огънят е изгасен от екип на Пожарната служба в Трън.
При пожара е загинал 51-годишен мъж. Не се съобщават причините, предизвикали смъртоносния инцидент.
