Мъж е загинал при пожар в Трън, съобщиха от Главна дирекция ПБЗН.

В 15:44 ч. вчера в Оперативния център при Регионална дирекция ПБЗН-Перник е получен сигнал за пожар в къща в крайграничния град, уточни БНТ.

Огънят е изгасен от екип на Пожарната служба в Трън.

При пожара е загинал 51-годишен мъж. Не се съобщават причините, предизвикали смъртоносния инцидент.