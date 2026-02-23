Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Министър Адемов: Има поне 10 варианта, по които Великденската добавка да се случи

23 Февруари, 2026 17:20 619 9

  • хасан адемов-
  • мс-
  • великденски надбавки

Служебният министър беше категоричен, че няма да допусне социалните плащания да се използват за предизборна агитация

Министър Адемов: Има поне 10 варианта, по които Великденската добавка да се случи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация. Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

„Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се ангажира с това да гарантира структурите на МТСП, в това число и териториалните поделения по никакъв начин да не позволяват на предстоящите парламентарни избори корпоративен вот", увери служебният социален министър, цитиран от БГНЕС.

Той посочи, че част от структурите на териториалните поделения си позволяват по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани чрез инструментите на социалната политика.

По никакъв начин не искаме тази практика, която се наложи през последните години, да продължи и сега, категоричен бе Адемов.

„Основната задача на това служебно правителство е да гарантира честни и прозрачни избори", добави той.

Предстои среща с регионалните директори на дирекциите за социално подпомагане, на която ще бъдат дадени съответните указания.

„Ще бъдем абсолютно безкомпромисни. Няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация", гарантира Адемов.

Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавка за пенсионерите за Великден.

С помощта на НОИ можем предложим отчети, но дискусията предстои. Има поне 10 варианта, по които Великденската добавка може да се случи, заяви служебният социален министър.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Агата ще раздаде на раята курбан за Рамазан

    17:22 23.02.2026

  • 2 бадем ефенди

    3 0 Отговор
    демек сетете се за кой да гласувате
    когато се плямпат кьорфишеци за Има поне 10 варианта

    17:28 23.02.2026

  • 3 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Трябва да престанете да делите пенсионерите на бедни и "богати". Друго важно нещо е, че цените на ток вода и други се вдигат от първи януари всяка година, а пенсиите на хората се вдигат 6 месеца след това. Оправете със закон тая бойкова пр0стотия

    17:31 23.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Деленето на пенсионерите е дискриминация❗
    Да ги делиш на бедни и богати е като да ги делиш на мъже и жени, на бели и мургави ......❗

    17:42 23.02.2026

  • 5 Дано!

    5 1 Отговор
    Тоя път,поне великденската добавка за пенсионерите да не е само за тия,които не са работили през живота си...?!

    17:49 23.02.2026

  • 6 Някой

    2 1 Отговор
    Великденски добавки само за бедните пенсионери ли ще има?
    Или и за богатите с 1500 евро пенсия.

    Коментиран от #9

    17:49 23.02.2026

  • 7 Дзак

    0 1 Отговор
    Единствено към Адамов има някакво доверие!

    17:51 23.02.2026

  • 8 пенсионер от Варна

    1 0 Отговор
    НА 2-ТА МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ - ПОРАВНО ! ! !

    17:52 23.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Кой е Беден и кой Богат от пенЦионер с 400 € пенсия, получаващ наем от три имота, 🤔 и пенЦионер с 1000€ пенсия живееш на квартира🤔❓

    17:53 23.02.2026

