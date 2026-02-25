Абсурд на пътя: Шофьор остана без книжка, без да подозира, че колата му е дерегистрирана

Шофьор може да остане без книжка, без дори да подозира, че автомобилът му е служебно дерегистриран заради изтекла "Гражданска отговорност“. Потърпевшият Стефан Митев и адвокат Стефан Паров обясниха как действа новата процедура и какви са последиците за водачите, писа focus-news.net.
Стефан Митев живее от 18 години в Швеция. В края на декември се прибира в България. В началото на февруари решава да подготви българския си автомобил за технически преглед. Колата е била със сключена застраховка "Гражданска отговорност“ за шест месеца, но срокът ѝ е изтекъл. На връщане от бензиностанция той е спрян от полицейски екип, който установява липсата на валидна застраховка.
По думите му служителите на реда му обясняват, че по новите законови разпоредби са длъжни да му отнемат свидетелството за управление, регистрационните табели на автомобила и да му съставят акт. Така, освен глоба и задължение да сключи нова застраховка, той остава без книжка за минимум шест месеца. В същото време Митев има и автомобил с шведска регистрация, но без валидно българско свидетелство не може да се прибере обратно в Швеция, където го очакват допълнителни административни проблеми.
Адвокат Стефан Паров обясни пред NOVA, че след промените в Закона за движение по пътищата от 7 септември 2025 г. при установяване на управление на служебно дерегистрирано превозно средство се издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка. Това означава, че още преди да е издадено наказателно постановление, се налага временно лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. Заповедта може да бъде обжалвана пред административен съд, но процедурата е бавна и междувременно санкцията се изпълнява.
По думите на адвоката проблемът е, че служебната дерегистрация се извършва без водачът задължително да бъде уведомен своевременно. Автомобилът може да е с поставени регистрационни табели, но реално да е дерегистриран. Така шофьорът попада в ситуация, в която управлява превозно средство, считано по закон за нерегистрирано, и търпи тежките последици.
Беше отправен призив водачите да проверяват сроковете на своите застраховки, тъй като при подобно нарушение санкцията вече не се изчерпва само с глоба и сключване на нова "Гражданска отговорност“, а може да доведе до отнемане на книжката за шест или повече месеца.
1 бою циганина
08:51 25.02.2026
2 Абе
08:52 25.02.2026
3 Даниел
Що за безумие???
08:53 25.02.2026
5 какво да застрахиваш
До коментар #2 от "Абе":когато не си в страната а колата ти е в гаража ??
08:54 25.02.2026
6 ИТъйНататък
Защо обаче въобще някой недоучил депутат е приел такава практика.
Сетих се.
Защото не гласуваме и оставяме свинщината да ни управлява с купени гласове.
08:54 25.02.2026
7 Анонимен
08:57 25.02.2026
8 Данко Харсъзина
08:59 25.02.2026
9 Абе
09:01 25.02.2026
10 Механик
Искаш-неискаш, плащаш. Ако недай Боже стане застрахователно събитие, пак плащаш.
Плащаш си здравните осигуровки, но ако се разболееш - плащаш или умираш.
Плащаш си пенсионните, а през 2-3 години вдигат възрастта с по 2-3 години. На края се оказва, че цял живот си плащал за да получиш пенися, но ще се пенсионираш когато станеш на 300 години.
И те така, те.
09:02 25.02.2026
11 вест гост
До коментар #3 от "Даниел":Това се нарича пазарна икономика, нали? Това искахме. Милицията не беше така анти-народна. Даже някой политически вид могат да ти кажат като шега.
09:03 25.02.2026
13 ел бойчо
09:03 25.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "ИТъйНататък":И аз не бях уведомен по надлежния ред и падна в съда. Но след две години дела. Такива случаи са стотици. Законът е от преди 7 години. Повечето не обжалват. Плащат глобата и стоят 6 месеца без книжка.
09:04 25.02.2026
16 Механик
До коментар #9 от "Абе":Най-големия проблем са именно хората като тебе. Хората които не търсят проблема в причината, а го търсят в пострадалия. Такива като теб са склонни "да си плащат", каквито и такси да им измислят.
От точно такова овче поведение страдат всички и всички плащат.
Утре ще ти сложат данък въздух и ти ще си плащаш, при това с гордост. Демек, вижте ме какъв съм вървежен и как добре се справям с живота.
09:07 25.02.2026
17 тц тц
До коментар #3 от "Даниел":Ама си е платил гражданската отговорност в Швеция и е напълнил гушите на тамошните застрахователи, нали:) А тук гастарбайтера се прави на неразбрал:)
Управлението на незастрахован автомобил води до сериозни глоби, начисляване на такси и дори отнемане на превозното средство от Шведската транспортна агенция
09:07 25.02.2026
18 Лама Гюро Кюмюро
09:08 25.02.2026
19 Читател
До коментар #7 от "Анонимен":Спрян е, защото е нередовен. Просто са въвели номера на колата му в информационната система. Патрулите на КАТ са оборудвани с таблети за тази цел.
09:09 25.02.2026
20 глупости
09:10 25.02.2026
21 Реалност
До коментар #16 от "Механик":Данък въздух няма, но в клуба на богатите има данък въглеродни емисии, който в Германия е около 500 евро на година, така че и ние като горд член на този клуб очакваме с нетърпение този данък
09:10 25.02.2026
22 Поръсен с джоджен
До коментар #5 от "какво да застрахиваш":До скоро беше така. И аз карам колата си само лятото и за това застраховам временно, но го вкараха този закон за да взимат повече пари..
Това е цялата работа.... Не само да взимат, ами и да те глобяват ако не я застраховаш. Може да ти седи в гаража 2 години, ама ако не си я застраховал неможеш просто да я застраховаш и да си тръгнеш- те ти я отрегистрират и трябва да ходиш да се редиш в КАТ. Всеки път....
09:11 25.02.2026
23 Данко Харсъзина
09:13 25.02.2026
24 Жбръц
09:16 25.02.2026
25 хахаха
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Закона е от има няма 6 месеца, но ти си ги съдил две години:) Ей, ама като вземете да си фантазирате нямате равни:)
Преди поправката в Закона за движение по пътищата от 7 септември 2025г. книжката не се отнемаше!
09:18 25.02.2026
27 Васил
09:19 25.02.2026
28 жалва се кат обран еврейн
09:20 25.02.2026
30 Боже прибери си версиите
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":И накрая му дават смъртна присъда:)))
П.П. Стига се излага, човек ще си рече, че не си се качвал в кола през живота си, камо ли да си управлявал.
09:22 25.02.2026
31 Как
09:22 25.02.2026
32 Не е съвсем така с промените
09:23 25.02.2026
33 Данко Харсъзина
До коментар #19 от "Читател":При мен куките се домъкнаха за неправилно паркиране. Въведоха номера в таблета и излезе, че гражданската ми е изтекла предишния ден. И се започна една... Следствие, разпити, прокурор, две години обжалване и дела... Адвокатът ми беше много добър и спечелих всичко. Върнаха ми книжката без глоба. Но две години разправии.
09:24 25.02.2026
34 Истината
До коментар #27 от "Васил":Простотия е, но не е българска, така е в целия ЕС! Карай да върви, нали има банани.
09:24 25.02.2026
35 1111
До коментар #31 от "Как":В Швеция и автомобила щяха да му вземат.
09:25 25.02.2026
36 Георги
09:28 25.02.2026
37 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "хахаха":Законът е от преди 7 години. Тази поправка за която говориш касае друго нещо, но преди няколко месеца я отмениха. Поправката за която говориш касаеше принудително пререгистриране на автомобила ако не платиш гражданска. Това отпадна. ВКС го отмени.
09:28 25.02.2026
38 Гарантирано от ГЕРБ
09:30 25.02.2026
39 За какво
09:30 25.02.2026
40 Данко Харсъзина
До коментар #30 от "Боже прибери си версиите":Това съм го преживял. И не само аз. Понеже съм упорит съдих куките до дупка. И наказанието отпадна. Ако искаш не си плати гражданската и пробвай. Ще изживееш цялата процедура.
09:32 25.02.2026
41 Георги
До коментар #6 от "ИТъйНататък":ти като гласуваш за някой конкретно ли гласуваш или им подписваш празен лист и да вкарат който си решат? Тоя за който си гласувал тоя конкретен закон подкрепи ли го или не, а ти щеше ли? За кой министър си гласувал?
09:33 25.02.2026
42 Емигрант
09:34 25.02.2026
43 Анонимен
09:35 25.02.2026
44 мутрите
До коментар #13 от "ел бойчо":от създаването си са застрахователи!!! егати типа си честно да не го знаеш това
09:36 25.02.2026
45 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Не е съвсем така с промените":Да, така е. ВКС отмени онази простотия да си регистрираш колата отново.
09:40 25.02.2026
46 Данко Харсъзина
До коментар #42 от "Емигрант":По закон куките също трябва да те уведомят преди да ти дерегистрират колата, но никога не го правят и това е основание всичко да падне в съда. Но е голяма разправия и малко хора го правят. Аз се съдих с милиционерите цели две години.
09:46 25.02.2026
47 пешо
До коментар #1 от "бою циганина":И къде е логиката да ти вземат книжката заради неплатена гражданска?
09:47 25.02.2026
48 пешо
До коментар #46 от "Данко Харсъзина"::( колко тъжно
09:47 25.02.2026
49 Електорат служебно дерегистрира партии
кой е измислили този чл 140 от ЗДП?!?
егати какви юристи имаме.
Да не би пак библиотекарите да са кадрите със писането на "законоите"?!?!?!
09:52 25.02.2026
50 Шофьор
09:55 25.02.2026
51 Ако ходиме до урните
До коментар #48 от "пешо":пешо
00ОТГОВОР
До коментар 46 от "Данко Харсъзина":
:( колко тъжно
-;-
Ако ходиме да урните , няма да има тъжни.
ОАния с 8лв/даден глас ще си вземат субисидията
А Електората ще си се надява на тъпи депутати да пишат те тези закони
Кой е измислили чл 140 от ЗДП?!?!?!?!
Ще ходиме ли на 19.04.2026 година са им гласуваме?
09:55 25.02.2026
53 Даниел
До коментар #17 от "тц тц":А фонда от кой се управлява??
09:58 25.02.2026
54 Дебилите
09:59 25.02.2026
55 Дали гръмнем "държавата" на 19.04.202
...
Няма как да дадем толеранс на служебното правителство, защото са натрупани страшно много брадясали проблеми и заливат служебните министри от първия ...
-;-
какви 3.1 до 3.7 милиона да отиват да гласуват на "изборите" като имаме тази пропаднала партокла;ция?!
За какво са ни тези партии като са все ЕООД?!
10:02 25.02.2026
57 Данко Харсъзина
10:04 25.02.2026
59 Кое не ни е абсурдно
Кой е измислил този чл 140 от ЗДП!
10:05 25.02.2026
61 Законът
10:11 25.02.2026
62 1234
10:17 25.02.2026
63 Мишо
10:19 25.02.2026
64 Защо
Има семейства с по две три и четири коли, които се карат в зависимост от сезона. Каква е логиката да се застраховат целогодишно?
Този бизнес модел е много по-лош от застрахователния модел на силовите групировки през 90-те.
10:24 25.02.2026
65 Годишен
Как да вървят икономиките в ЕС. После се чудят.
10:26 25.02.2026
66 В Швеция законът е същия
До коментар #1 от "бою циганина":Нашенецът там не се сеща да нарушава.
10:29 25.02.2026
67 Докога
10:31 25.02.2026
68 Логиката е
До коментар #47 от "пешо":Логиката е, че не четеш изреченията докрай. СУМПС е отнето заради управление на нерегистрирано МПС. Ако си беше пуснал временно сваляне от отчет нямаше да ги има тези драми. Временното спиране от движение (сваляне от отчет) на МПС се извършва в КАТ по искане на собственика, чрез подаване на заявление, представяне на лична карта, малък талон (част II) и връщане на регистрационните табели. Процедурата освобождава от данък МПС, спира начисляването на Гражданска отговорност и позволява бъдещо възстановяване на регистрацията.
10:32 25.02.2026
69 Няма такъв член в ЗДвП
До коментар #57 от "Данко Харсъзина":Няма и друг закон с такъв член.
10:37 25.02.2026
70 Когато
10:40 25.02.2026
71 демек нещо кат с драгчека
10:46 25.02.2026
72 Ако имаш кола, която не караш,
Ако искаш отново да пуснеш в движение колата , но за определен срок, подаваш обратно заявление в КАТ. Плащаш си гражданската отговорност, която обаче е за ЦЯЛА ГОДИНА!
Това е нонсенс. Излиза на практика, че не можеш да караш кола само за определен срок в годината. Примерно , аоко имаш две- три коли.
Трябва гражданската отговорнист също да може да бъде срочна, не само годишна! Като винетката!
Това обаче не е направено от законодателя, понеже те са в услуга на големите застрахователни акули!
11:02 25.02.2026
73 Бимбци
До коментар #22 от "Поръсен с джоджен":Защо ревете? На избори ходите ли? А за кого гласувате?
12:33 25.02.2026
74 Бимци
До коментар #6 от "ИТъйНататък":Точно това казах по-горе. Не гласуваш - значи се съгласяваш, с каквото други са решили за теб. Гласувал си за някой, който прави нещо, което не ти харесва - търсиш му сметка, гласуваш за друг.
Без да се гласува или ако се гласува със задните части - демокрацията не може да функционира и получаваме фикция, в която някой докопал се до властта прави, каквото си иска, както е последните 15-20 години.
12:38 25.02.2026
75 Фиуууу
До коментар #54 от "Дебилите":Възраждане, какво направиха за толкова години в Парламента? Приеха някакъв смешен ред в закона за ЛГБТ. Но вдигаха шум до небесата, все едно са приели нова Конституция. Междувременно мина една камара кофти закони като тези.
12:42 25.02.2026