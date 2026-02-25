Новини
Абсурд на пътя: Шофьор остана без книжка, без да подозира, че колата му е дерегистрирана
Абсурд на пътя: Шофьор остана без книжка, без да подозира, че колата му е дерегистрирана

25 Февруари, 2026

Стефан Митев живее от 18 години в Швеция

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

Шофьор може да остане без книжка, без дори да подозира, че автомобилът му е служебно дерегистриран заради изтекла "Гражданска отговорност“. Потърпевшият Стефан Митев и адвокат Стефан Паров обясниха как действа новата процедура и какви са последиците за водачите, писа focus-news.net.

Стефан Митев живее от 18 години в Швеция. В края на декември се прибира в България. В началото на февруари решава да подготви българския си автомобил за технически преглед. Колата е била със сключена застраховка "Гражданска отговорност“ за шест месеца, но срокът ѝ е изтекъл. На връщане от бензиностанция той е спрян от полицейски екип, който установява липсата на валидна застраховка.

По думите му служителите на реда му обясняват, че по новите законови разпоредби са длъжни да му отнемат свидетелството за управление, регистрационните табели на автомобила и да му съставят акт. Така, освен глоба и задължение да сключи нова застраховка, той остава без книжка за минимум шест месеца. В същото време Митев има и автомобил с шведска регистрация, но без валидно българско свидетелство не може да се прибере обратно в Швеция, където го очакват допълнителни административни проблеми.

Адвокат Стефан Паров обясни пред NOVA, че след промените в Закона за движение по пътищата от 7 септември 2025 г. при установяване на управление на служебно дерегистрирано превозно средство се издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка. Това означава, че още преди да е издадено наказателно постановление, се налага временно лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. Заповедта може да бъде обжалвана пред административен съд, но процедурата е бавна и междувременно санкцията се изпълнява.

По думите на адвоката проблемът е, че служебната дерегистрация се извършва без водачът задължително да бъде уведомен своевременно. Автомобилът може да е с поставени регистрационни табели, но реално да е дерегистриран. Така шофьорът попада в ситуация, в която управлява превозно средство, считано по закон за нерегистрирано, и търпи тежките последици.

Беше отправен призив водачите да проверяват сроковете на своите застраховки, тъй като при подобно нарушение санкцията вече не се изчерпва само с глоба и сключване на нова "Гражданска отговорност“, а може да доведе до отнемане на книжката за шест или повече месеца.


  • 1 бою циганина

    72 4 Отговор
    какви нови закони измисляме от дпс-гроб

    Коментиран от #47, #66

    08:51 25.02.2026

  • 2 Абе

    22 54 Отговор
    Имаш глава на раменете,а като не помниш вече запиши си в телефона на тая дата съм за застраховка на тая на преглед - богат швед си стига рева

    Коментиран от #5

    08:52 25.02.2026

  • 3 Даниел

    96 6 Отговор
    Държавата наказва гражданите си,защото не са напълнили гушата на частните застрахователи???
    Що за безумие???

    Коментиран от #11, #17

    08:53 25.02.2026

    76 4 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    когато не си в страната а колата ти е в гаража ??

    08:54 25.02.2026

    80 4 Отговор
    Защо обаче въобще някой недоучил депутат е приел такава практика.
    Сетих се.
    Защото не гласуваме и оставяме свинщината да ни управлява с купени гласове.

    Коментиран от #15, #41, #74

    08:54 25.02.2026

  • 7 Анонимен

    83 3 Отговор
    В България е така, свиквайте. Шофирал съм на 4 континента, хиляди километри. Никога не са ме спирали за проверка. На чужда територия спирам само за закупуване на винетка и проверка на границата. Такова чудо като при нас няма никъде. Някакви татуирани бабаити да те спират и рекетират ежедневно.

    Коментиран от #19

    08:57 25.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    44 1 Отговор
    Този закон е отдавна. На мен също ми отнеха книжката заради гражданска за 6 месеца и глоба 400лв. Обжалвах и наказанието падна в съда. Но цялата процедура трая около 2 години, и тези две години шофирах с документите от съда. Когато ме спираха куките, вместо книжка им показвах документите от съда, с които удостоверявах, че тече процедура по обжалване и наказанието не е влязло в сила.

    Коментиран от #25

    08:59 25.02.2026

  • 9 Абе

    12 39 Отговор
    Като колата в гаража вземи такси и върви да си я застрахиваш бе т-пак

    Коментиран от #16

    09:01 25.02.2026

  • 10 Механик

    71 1 Отговор
    Щавенето на кожи продължава с пълна сила. Няма не искам, няма недей.
    Искаш-неискаш, плащаш. Ако недай Боже стане застрахователно събитие, пак плащаш.
    Плащаш си здравните осигуровки, но ако се разболееш - плащаш или умираш.
    Плащаш си пенсионните, а през 2-3 години вдигат възрастта с по 2-3 години. На края се оказва, че цял живот си плащал за да получиш пенися, но ще се пенсионираш когато станеш на 300 години.
    И те така, те.

    09:02 25.02.2026

  • 11 вест гост

    27 6 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    Това се нарича пазарна икономика, нали? Това искахме. Милицията не беше така анти-народна. Даже някой политически вид могат да ти кажат като шега.

    09:03 25.02.2026

  • 13 ел бойчо

    39 1 Отговор
    мутрите сме вече застрахователи и даваме легално малки кредити.... също сме новите сотаджии..

    Коментиран от #44

    09:03 25.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    31 1 Отговор

    До коментар #6 от "ИТъйНататък":

    И аз не бях уведомен по надлежния ред и падна в съда. Но след две години дела. Такива случаи са стотици. Законът е от преди 7 години. Повечето не обжалват. Плащат глобата и стоят 6 месеца без книжка.

    09:04 25.02.2026

  • 16 Механик

    37 4 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Най-големия проблем са именно хората като тебе. Хората които не търсят проблема в причината, а го търсят в пострадалия. Такива като теб са склонни "да си плащат", каквито и такси да им измислят.
    От точно такова овче поведение страдат всички и всички плащат.
    Утре ще ти сложат данък въздух и ти ще си плащаш, при това с гордост. Демек, вижте ме какъв съм вървежен и как добре се справям с живота.

    Коментиран от #21

    09:07 25.02.2026

  • 17 тц тц

    6 25 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    Ама си е платил гражданската отговорност в Швеция и е напълнил гушите на тамошните застрахователи, нали:) А тук гастарбайтера се прави на неразбрал:)

    Управлението на незастрахован автомобил води до сериозни глоби, начисляване на такси и дори отнемане на превозното средство от Шведската транспортна агенция

    Коментиран от #53

    09:07 25.02.2026

  • 18 Лама Гюро Кюмюро

    13 2 Отговор
    Като за либреален Абсурдистан бива, кво!

    09:08 25.02.2026

  • 19 Читател

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Спрян е, защото е нередовен. Просто са въвели номера на колата му в информационната система. Патрулите на КАТ са оборудвани с таблети за тази цел.

    Коментиран от #33

    09:09 25.02.2026

  • 20 глупости

    17 4 Отговор
    тук тъпотията е отново в закона, за не плащане на задължение финансово осъаваш без книжка! като не си платиш застраховката на къщата по кредита банката да ме ти взема къшата? начислява ти служебна застраховка! трябва да е същото, изтича не подновяваш, застрахователя я подновява за 6 месвца и си търси парите от теб и те уведомява. като не платиш данъка на колата да не я вземат,?

    09:10 25.02.2026

  • 21 Реалност

    27 2 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Данък въздух няма, но в клуба на богатите има данък въглеродни емисии, който в Германия е около 500 евро на година, така че и ние като горд член на този клуб очакваме с нетърпение този данък

    09:10 25.02.2026

  • 22 Поръсен с джоджен

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "какво да застрахиваш":

    До скоро беше така. И аз карам колата си само лятото и за това застраховам временно, но го вкараха този закон за да взимат повече пари..
    Това е цялата работа.... Не само да взимат, ами и да те глобяват ако не я застраховаш. Може да ти седи в гаража 2 години, ама ако не си я застраховал неможеш просто да я застраховаш и да си тръгнеш- те ти я отрегистрират и трябва да ходиш да се редиш в КАТ. Всеки път....

    Коментиран от #73

    09:11 25.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    20 5 Отговор
    Освен всичко друго, липсата на "Гражданска отговорност" не се води "Административно нарушение", а "ПРЕСТЪПЛЕИЕ". Викат те в Следствието с призовка, разпитва те следовател, пишеш показания, после те мятат на прокурор, пак пишеш показания... И така нататък. Процедурата е същата както ако си извършил грабеж или си убил човек. Този серсемин дето се пули пред камерите, въобще не знае какво го чака.

    Коментиран от #30

    09:13 25.02.2026

  • 24 Жбръц

    22 1 Отговор
    Меврирето работи за интересите на застрахователите.Ако те търсят за нещо друго,ще те посетят директно,или по телефон, мейл десет пъти.Как разбраха,че човека е с изтекла ГО,за секунди,но най- лесното и ефективно,е да уведомят през РУ по адрес, съответния нищоправец- наречен районен инспектор, който да уведоми гражданина веднага.Не е толкова трудно.Те са за това изградени като структура - основно да помагат на гражданите в поврения им район.През соца, когато нямаше компютри,а всичко беше на хартиен носител, при издадено Нак.постановление от КАТ,ако сам не го потърсиш на гише,тогавашният квартален идва у вас и ти го връчва директно,срещу подпис.Няма мърдане,но и не можеш да претендираш,че не знаеш за наложената санкция.

    09:16 25.02.2026

  • 25 хахаха

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Закона е от има няма 6 месеца, но ти си ги съдил две години:) Ей, ама като вземете да си фантазирате нямате равни:)
    Преди поправката в Закона за движение по пътищата от 7 септември 2025г. книжката не се отнемаше!

    Коментиран от #37

    09:18 25.02.2026

  • 27 Васил

    21 1 Отговор
    Поредната Българска простоти защо се налага да му свалят номерата като може да има само глоба и да си плати гражданската???

    Коментиран от #34

    09:19 25.02.2026

  • 28 жалва се кат обран еврейн

    0 6 Отговор
    една фалшивка е 200 лв . да се вози с юбер .

    09:20 25.02.2026

  • 30 Боже прибери си версиите

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    И накрая му дават смъртна присъда:)))
    П.П. Стига се излага, човек ще си рече, че не си се качвал в кола през живота си, камо ли да си управлявал.

    Коментиран от #40

    09:22 25.02.2026

  • 31 Как

    6 8 Отговор
    И в Швеция е същото.Защо не пробва там да не плати гражданската? Но в България трябва да мине номера : аз само за малко я покарах!

    Коментиран от #35

    09:22 25.02.2026

  • 32 Не е съвсем така с промените

    8 0 Отговор
    След подновена ГО, при условие, че не е регистрирано използване на МПС-то в период без ГО, не е нужна пререгистрацията му.

    Коментиран от #45

    09:23 25.02.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    При мен куките се домъкнаха за неправилно паркиране. Въведоха номера в таблета и излезе, че гражданската ми е изтекла предишния ден. И се започна една... Следствие, разпити, прокурор, две години обжалване и дела... Адвокатът ми беше много добър и спечелих всичко. Върнаха ми книжката без глоба. Но две години разправии.

    09:24 25.02.2026

  • 34 Истината

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "Васил":

    Простотия е, но не е българска, така е в целия ЕС! Карай да върви, нали има банани.

    09:24 25.02.2026

  • 35 1111

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Как":

    В Швеция и автомобила щяха да му вземат.

    09:25 25.02.2026

  • 36 Георги

    17 1 Отговор
    от доста време глобите нямат за цел превенция. Вече се налага по всякакъв начин да се събират пари, а да събираш от шофьорите е хем лесно хем безотказно.

    09:28 25.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор

    До коментар #25 от "хахаха":

    Законът е от преди 7 години. Тази поправка за която говориш касае друго нещо, но преди няколко месеца я отмениха. Поправката за която говориш касаеше принудително пререгистриране на автомобила ако не платиш гражданска. Това отпадна. ВКС го отмени.

    09:28 25.02.2026

  • 38 Гарантирано от ГЕРБ

    14 1 Отговор
    Това е Поредният Герберски АнтиНароден закон!

    09:30 25.02.2026

  • 39 За какво

    5 7 Отговор
    За какво му е трябвало да има български автомобил, като не живее 18 години в България. Освен да седят пред блоковете, тези автомобили и да заемат парко места. Наема си автомобил и готово, когато е в България.

    09:30 25.02.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Боже прибери си версиите":

    Това съм го преживял. И не само аз. Понеже съм упорит съдих куките до дупка. И наказанието отпадна. Ако искаш не си плати гражданската и пробвай. Ще изживееш цялата процедура.

    09:32 25.02.2026

  • 41 Георги

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "ИТъйНататък":

    ти като гласуваш за някой конкретно ли гласуваш или им подписваш празен лист и да вкарат който си решат? Тоя за който си гласувал тоя конкретен закон подкрепи ли го или не, а ти щеше ли? За кой министър си гласувал?

    09:33 25.02.2026

  • 42 Емигрант

    19 2 Отговор
    Абсурдни закони ! Как така се отнема документ за управление на МПС за изтекла застраховка ? Съставя ае акт на водача, но да му се отнеме свидетелството за управление никъде го няма по света освенв тази кочина където всеки който съставя законите прави така, че да направи живота на българите все по- труден ! А и застрахователят предупреждава клиентът си един месец преди да изтече срокът да поднови застраховката си или 15 дни преди датата му изтегля сумата за нова задтраховка която продължава от датата на изтичането на старата /така е тук/, шофьоритена собствени автомобили изобщо не се интересуват за датата на изтичането на застраховката, тя се под повява автоматично от застрахователят ! Ако искаш да смениш застрахователя си го уведомяваш 15 дни преди изтичането и следващият избран застраховател те застрахова с дата продължаваща от старата застраховка ! Живеете в държавата със закони античовешки !

    Коментиран от #46

    09:34 25.02.2026

  • 43 Анонимен

    12 3 Отговор
    За липсата на застраховката сам си е виновен, но тая простотия с "дерегистрацията" беше измислена, за да си подправят статистическите данни за пред ЕС, което пък беше малоумно изискване, защо да плащаш за нещо, когато не го ползваш.

    09:35 25.02.2026

  • 44 мутрите

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "ел бойчо":

    от създаването си са застрахователи!!! егати типа си честно да не го знаеш това

    09:36 25.02.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не е съвсем така с промените":

    Да, така е. ВКС отмени онази простотия да си регистрираш колата отново.

    09:40 25.02.2026

  • 46 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Емигрант":

    По закон куките също трябва да те уведомят преди да ти дерегистрират колата, но никога не го правят и това е основание всичко да падне в съда. Но е голяма разправия и малко хора го правят. Аз се съдих с милиционерите цели две години.

    Коментиран от #48

    09:46 25.02.2026

  • 47 пешо

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    И къде е логиката да ти вземат книжката заради неплатена гражданска?

    Коментиран от #68

    09:47 25.02.2026

  • 48 пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Данко Харсъзина":

    :( колко тъжно

    Коментиран от #51

    09:47 25.02.2026

  • 49 Електорат служебно дерегистрира партии

    5 0 Отговор
    Века електората служебна да дерегистрира партии, политици и парламент.
    кой е измислили този чл 140 от ЗДП?!?
    егати какви юристи имаме.
    Да не би пак библиотекарите да са кадрите със писането на "законоите"?!?!?!

    09:52 25.02.2026

  • 50 Шофьор

    10 0 Отговор
    Застрахователното лоби си уреди тая опция за да изнудва шофьорите.Печалбите на застрахователите са баснословни и несъизмерими с обезщетенията,които евентуално изплащат.

    Коментиран от #52

    09:55 25.02.2026

  • 51 Ако ходиме до урните

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "пешо":

    пешо
    00ОТГОВОР
    До коментар 46 от "Данко Харсъзина":

    :( колко тъжно
    -;-
    Ако ходиме да урните , няма да има тъжни.
    ОАния с 8лв/даден глас ще си вземат субисидията
    А Електората ще си се надява на тъпи депутати да пишат те тези закони
    Кой е измислили чл 140 от ЗДП?!?!?!?!

    Ще ходиме ли на 19.04.2026 година са им гласуваме?

    09:55 25.02.2026

  • 53 Даниел

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "тц тц":

    А фонда от кой се управлява??

    09:58 25.02.2026

  • 54 Дебилите

    2 1 Отговор
    Пак да гласуват за герб и ппдб.

    Коментиран от #75

    09:59 25.02.2026

  • 55 Дали гръмнем "държавата" на 19.04.202

    2 0 Отговор
    Пламен Димитров: Държавата ще гръмне, ако продължаваме и след юни с удължителен бюджет
    ...
    Няма как да дадем толеранс на служебното правителство, защото са натрупани страшно много брадясали проблеми и заливат служебните министри от първия ...
    -;-

    какви 3.1 до 3.7 милиона да отиват да гласуват на "изборите" като имаме тази пропаднала партокла;ция?!

    За какво са ни тези партии като са все ЕООД?!

    10:02 25.02.2026

  • 57 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Този адвокат е глупак. Има член от закона съгласно който милицията е длъжна да те уведоми преди да ти дерегистрира колата.

    Коментиран от #60, #69

    10:04 25.02.2026

  • 59 Кое не ни е абсурдно

    2 1 Отговор
    Какън Ес, какви еврозцони като имаме тази партокрация?1
    Кой е измислил този чл 140 от ЗДП!

    10:05 25.02.2026

  • 61 Законът

    3 5 Отговор
    си е съвсем смислен. Кара без застраховка - наказват го. Законът казва, че автомобилът трябва да е минал технически преглед и да има застраховка. Задължение на водача е да следи това да е така. Ама трябвало някой да го уведомява, сигурно и с бъклица трябва да го кани. Правите новина от нищото.

    10:11 25.02.2026

  • 62 1234

    3 0 Отговор
    а абсурда нерегистрирането и ГО на цуганските каруци

    10:17 25.02.2026

  • 63 Мишо

    2 0 Отговор
    Той може ли да управлява колата си в швеция ??? Абсурт!!!

    10:19 25.02.2026

  • 64 Защо

    7 2 Отговор
    просто не въведат нов продукт - застраховка гражданска отговорност за месец, тримесечие и полугодие. Както е с винетките.
    Има семейства с по две три и четири коли, които се карат в зависимост от сезона. Каква е логиката да се застраховат целогодишно?
    Този бизнес модел е много по-лош от застрахователния модел на силовите групировки през 90-те.

    10:24 25.02.2026

  • 65 Годишен

    4 1 Отговор
    Технически преглед е прекален. Поне на три години трябва да е. Човек само с глупости трябва да се занимава.
    Как да вървят икономиките в ЕС. После се чудят.

    10:26 25.02.2026

  • 66 В Швеция законът е същия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    Нашенецът там не се сеща да нарушава.

    10:29 25.02.2026

  • 67 Докога

    6 0 Отговор
    гражданската отговорност ще е на лек автомобил. Следва да бъде на шофьора. Шофьорската книжка се издава на физическо лице, не на автомобил, нали.

    10:31 25.02.2026

  • 68 Логиката е

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "пешо":

    Логиката е, че не четеш изреченията докрай. СУМПС е отнето заради управление на нерегистрирано МПС. Ако си беше пуснал временно сваляне от отчет нямаше да ги има тези драми. Временното спиране от движение (сваляне от отчет) на МПС се извършва в КАТ по искане на собственика, чрез подаване на заявление, представяне на лична карта, малък талон (част II) и връщане на регистрационните табели. Процедурата освобождава от данък МПС, спира начисляването на Гражданска отговорност и позволява бъдещо възстановяване на регистрацията.

    10:32 25.02.2026

  • 69 Няма такъв член в ЗДвП

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Данко Харсъзина":

    Няма и друг закон с такъв член.

    10:37 25.02.2026

  • 70 Когато

    1 0 Отговор
    някакво задължение се регламентира и вменява на общността със закон, следва държавата да регулира и неговата цената. Важно е да се помни, че това не е бизнес и пазарно стопанство. Дори е учудващо как още средните застрахователни премии не са станали 10 хиляди годишно. Кой може да ги спре? Никой.

    10:40 25.02.2026

  • 71 демек нещо кат с драгчека

    1 1 Отговор
    както покаже и според резултата . 8000 пострадали . а някои по няколко пъти . и в европа е така . спират те и за наркотици, дали показва и веднага глоба 20 000 евро и на съд и в затвора . застраховката трябва да се плаща . ако убие някой на пътя от къде пари .

    10:46 25.02.2026

  • 72 Ако имаш кола, която не караш,

    5 0 Отговор
    трябва да подадеш заявление в КАТ за временно спиране от движение и така няма да плащаш задължителната гражданска отговорност.

    Ако искаш отново да пуснеш в движение колата , но за определен срок, подаваш обратно заявление в КАТ. Плащаш си гражданската отговорност, която обаче е за ЦЯЛА ГОДИНА!

    Това е нонсенс. Излиза на практика, че не можеш да караш кола само за определен срок в годината. Примерно , аоко имаш две- три коли.

    Трябва гражданската отговорнист също да може да бъде срочна, не само годишна! Като винетката!

    Това обаче не е направено от законодателя, понеже те са в услуга на големите застрахователни акули!

    11:02 25.02.2026

  • 73 Бимбци

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Поръсен с джоджен":

    Защо ревете? На избори ходите ли? А за кого гласувате?

    12:33 25.02.2026

  • 74 Бимци

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ИТъйНататък":

    Точно това казах по-горе. Не гласуваш - значи се съгласяваш, с каквото други са решили за теб. Гласувал си за някой, който прави нещо, което не ти харесва - търсиш му сметка, гласуваш за друг.
    Без да се гласува или ако се гласува със задните части - демокрацията не може да функционира и получаваме фикция, в която някой докопал се до властта прави, каквото си иска, както е последните 15-20 години.

    12:38 25.02.2026

  • 75 Фиуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Дебилите":

    Възраждане, какво направиха за толкова години в Парламента? Приеха някакъв смешен ред в закона за ЛГБТ. Но вдигаха шум до небесата, все едно са приели нова Конституция. Междувременно мина една камара кофти закони като тези.

    12:42 25.02.2026

