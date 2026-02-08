Новини
Изграждат мрежа от бързи зарядни за електромобили

8 Февруари, 2026 10:10 1 194 13

Те ще са разположени на основните пътни артерии в страната

Изграждат мрежа от бързи зарядни за електромобили - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Започва изграждането на мрежа от бързи зарядни станции за електромобили по основните пътни артерии в страната. Стойността на първите 6 станции е за близо 1 милион и 400 хиляди евро, осигурени по програма „Транспортна свързаност“. Останалата част от необходимата сума ще бъде поета от изпълнителите на проектите.

Димитър Михайлов притежава електромобил от 6 години. Живее в Пловдив, но работи в София и всяка седмица изминава стотици километри на ток, пише БНТ.

Димитър Михайлов, собственик на електромобил: „Тази кола е вече почти на година и половина и на почти 60 хиляди километра.“

Димитър Михайлов, собственик на електромобил: „Ако човек зарежда в гаража, се зарежда за около 5–6 часа, но като има зарядна станция, ако зарежда на магистралата на бърза станция, се зарежда за около половин час.“

Новите бързи зарядни станции ще бъдат изградени на автомагистрала „Тракия“ при изходите за Чирпан и за село Кабиле, на булевард Асеновградско шосе край Пловдив, на път Е-79 край Мездра, в местността „Чанлъка“ в Аксаково и в близост до село Завой, област Ямбол.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта в оставка: „Това е първа стъпка за създаване на такава мрежа, като държавата чрез програмата „Транспортна свързаност“ отпуска средства за изграждането на подобни обекти. Един проект може да получи максимум 256 хиляди евро, останалите средства са на самите изпълнители. До момента сме сключили 6 договора на обща стойност 1 милион и 400 4000 евро.“

Според собствениците на електромобили един от най-важните фактори е изборът на мястото за изграждане на станция за зареждане.

Деница Даверова, Асоциация на собствениците на електромобили в България: „Единственото нещо, което определя къде са зарядните станции, е това къде се намира токът, така че, ако държавата иска да направи нещо, трябва да накара електроразпределителните дружества така да уредят разпределението, че да има точки, които да имат необходимата мощност, за да захранят подобни хъбове.“

Според фотоволтаичната асоциация обаче има няколко пречки за масовото изграждане на зарядни станции.

Меглена Русинова, Българска фотоволтаична асоциация: „На първо място регулаторната предвидимост или отпадането на административните пречки и яснота в сроковете за присъединяването и, разбира се, продуктовата такса, която следва да бъде съпоставима с тази в другите европейски държави.“

Новите станции ще са с мощност между 100 и 400 киловата, което ще позволи автомобилът да се зареди за 15–20 мин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мурка

    10 2 Отговор
    Бързи коли Бързи шофьори Бързи зарядни --------------БЪРЗАТ КЪМ СЪЗДАТЕЛЯ

    10:13 08.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    МОНИКА СТАНИШЕВА И БРАТЯ МАРГИНИ
    ИМАТ УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ПРОЕКТИ ЗАЕДНО :)
    .....
    ДИЙП СТЕЙТ НА БЪЛГАРСКИ СЕ ПРЕВЕЖДА КАТО ДС :)

    10:18 08.02.2026

  • 3 никой

    10 1 Отговор
    едни бързи пари 1лв/kw

    Коментиран от #5

    10:23 08.02.2026

  • 4 Абе

    17 0 Отговор
    то добре , ама що не пишете каква е цената за киловат/час на тия зарядни ? Щото на някои места е колкото да заредиш бензин или дизел!

    10:23 08.02.2026

  • 5 Мурка

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "никой":

    БАТЕРИЯТА -----ХАУ МАЧ

    10:26 08.02.2026

  • 6 инж. Минчев

    7 0 Отговор
    Парите ги вземат няколко добре позиционирани фирми.
    А за крайния човек ползата ще дойде бавно – когато инфраструктурата стане масова, не елитна, зареждането евтино, електрическите коли също евтини.

    10:34 08.02.2026

  • 7 2554

    12 1 Отговор
    Само не разбрах:

    Кой по дяволитe е ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СОБСТВЕНИК НА ЕЛЕКТРОМОБИЛ ?!?!

    Коментиран от #11

    10:49 08.02.2026

  • 8 Пенчо

    5 0 Отговор
    Кой ще ги изгражда? Колко пари са отпуснати от есъто за крадене?

    11:03 08.02.2026

  • 9 Симо

    5 0 Отговор
    Света говори за електрификация от десет години!!! Ние говорим за 6 станции някъде в бъдещето!!! Добре че ганьо е по модата и се купуват тези смешки, само и само да сме модерни, без да има никаква икономическа и практическа логика в притежанието им.

    11:06 08.02.2026

  • 10 Фройд

    5 1 Отговор
    Браво !
    А сега кажете ,тези 250 хилки ,за колко киловата зарядни станции са определени , щото едно е 400кВт , а съвсем друго 100 кВт.
    Щото за 400 кВт не стигат , ама за 100 кВт си е супер схема.

    Ама то без отчисления към зайчарника , за какво да ги правим , герб-далаверата.

    11:08 08.02.2026

  • 11 Симо

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "2554":

    Човек който живее в пловдив и работи в София!! Навърта по 60000 км за година и прекарва по пет часа на път за да отиде на работа!!! Явно човек, който не може да си намери работа в Пловдив!!

    11:10 08.02.2026

  • 12 Дреме ми за вас черешовотопчовци

    1 1 Отговор
    Няма нищо по хубаво от конския впряг .

    11:32 08.02.2026

  • 13 напук на системата

    0 0 Отговор
    Само стар дизел с смахнат катализатор и каране с отработено масло за гориво.

    12:02 08.02.2026

