ЦИК: Към 12 часа днес са подадени близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната

12 Март, 2026 15:49 597 3

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към 12:00 ч. днес са подадени близо 16 хиляди заявления за гласуване от избиратели извън страната, каза зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева по време на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите през април за народни представители. Матева припомни, че заявлението за избиратели извън страната може да се подаде през интернет страницата на ЦИК, а срокът изтича на 24 март, предават от БТА.

По информация от Министерството на външните работи (МВнР) в заявлението на страницата на ЦИК е посочено, че е нецелесъобразно разкриването на секционни комисии в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Ливан, каза Матева. Тя допълни, че там има възможност да се подават заявления, но решението дали ще бъдат разкрити секции ще бъде взето по-късно, когато се определя броят на секциите и местата, в които ще бъдат открити.

Днес получихме писмо от МВнР от посолството в Бразилия, тъй като тя е параметризирана за подаване на заявления, по препоръка на външното министерство, каза говорителят на ЦИК. Матева допълни, че има искане от посолството да бъде включена тази възможност да се подават заявления и за посолството в Бразилия. Предстои ЦИК да вземе решение, каза Матева.

Според предварителните избирателни списъци, публикувани на страницата на ЦИК, избирателите са 6 641 768, каза още говорителят на комисията и допълни, че всеки гражданин може да провери дали е включен в тях. Заявление за гласуване по настоящ адрес се подава до 4 април в общинската администрация, каза още говорителят.

Жребият с номерата в бюлетините ще бъде изтеглен на 18 март, каза Матева. Промени в състава и наименованието на коалициите могат да бъдат извършвани до 14 март, допълни тя. Регистрираните коалиции могат да подават заявления да се промени наименованието или в състава на коалиции да бъдат включвани, или да напускат, партии, каза говорителят на ЦИК.

До 17 март партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в изборите, могат и трябва да подават заявления за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии, каза още Матева.

ЦИК изпрати писмо с указания до районните комисии и парламентарно представените партии и коалиции, коментира тя. Матева допълни, че се предоставя възможност на парламентарно представените партии и коалиции да уточнят поименния състав на секционните избирателни комисии, като могат да извършат и промени в предложенията.

Говорителят каза още, че четири жалби са подадени срещу решения на ЦИК през изминалата седмица, като и четирите са отхвърлени, а Върховният административен съд е оставил в сила решенията на избирателната комисия.
Срокът за провеждане на консултациите при кметовете на общини е до 14 март за съставите на секционни избирателни комисии (СИК), каза още Матева. Те ще бъдат назначени от районните избирателни комисии до 24 март, уточни тя.

Росица Матева допълни, че на интернет страницата и на страниците на ЦИК във Фейсбук и в Инстаграм всеки избирател може да посочи причина защо ще гласува на предстоящите избори. На страницата на ЦИК се съдържа цялата информация за въпроси във връзка с изборите, добави Матева.

По отношение на гаранционния срок на машините за гласуване, който е изтекъл, Матева каза, че машините са закупени нови през 2021 г. и са имали тригодишен гаранционен срок. Ремонтите на машините се извършват от държавата, каза още Росица Матева.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 завод

    1 0 Отговор
    15 000 били иранци,а другите африканци.

    15:51 12.03.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Това са повече от армията.

    15:52 12.03.2026

  • 3 Горски

    2 0 Отговор
    Ограничават секциите, защото там няма да гласуват за тикви и свине. Да се забрани напълно гласуването в чужбина, дори в ЕС. Изисква промяна в конституцията. Да е точно както е при общински избори. Гласуват местните които ги касае. Същото за България - гласуват местните (тези в България) които ги касае. Нищо по-различно. За президент може да е по-различно.

    16:54 12.03.2026

