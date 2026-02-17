Новини
80 нови трамвая за София

80 нови трамвая за София

17 Февруари, 2026 14:17 808 13

Тръгва най-мащабната процедура за подмяна на подвижния състав в последните 15 години

80 нови трамвая за София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община публикува първата пазарна консултация за доставка на 80 нови трамвая – началото на най-мащабната инвестиция в подвижен състав на градския транспорт в София за последните 15 години.

„Тази инвестиция означава много по-високо качество на транспорта през следващите 30 години. Новите мотриси ще ни осигурят и стабилна основа за бъдещи разширения на трамвайната мрежа, включително дълго-чаканото трасе по бул. „Тодор Каблешков“, коментира заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

Процедурата е част от мащабната амбиция на Столична община за подмяна на подвижния състав на градския транспорт. Планът включва 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 тролея и 50 електробуса, с обща стойност приблизително 900 млн. евро, която включва и обучение на персонала и поддръжка в следващите 30 години.

Процедурата за първите 80 мотриси вече е обявена в портала за обществени поръчки и обхваща „Доставка и въвеждане в експлоатация на 80 бр. трамваи, осигуряване на техническа инфраструктура за поддръжката им, поддръжка за период от 30 години и обучение на персонал“.

Това е първата конкретна стъпка към реализирането на заявената в края на 2025 г. визия за Бюджет 2026 за историческо обновяване на транспорта в София.

От визия към действия

Столична община пое ангажимент, при представянето на бюджетната рамка за 2026 г., да реализира най-голямата инвестиция в подвижен състав от десетилетия насам. Предвиденото закупуване на 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 тролея и 50 електробуса, ще предполага начална инвестиция в размер на близо 270 млн. евро. Днес тази визия започва своя административен път.

Пазарната консултация е подготвителен етап преди обявяване на обществената поръчка. Чрез нея общината търси експертна обратна връзка от производители и доставчици, за да изгради прозрачни и конкурентни условия. Това е механизъм за професионална подготовка, гарантиращ, че изискванията са реалистични, технологично адекватни и финансово устойчиви.

80 нови трамвая и цялостен модел на поддръжка

Предстоящата процедура предвижда цялостна модернизация на релсовия транспорт в София, а не само закупуването на 80 нови трамвая.

Поръчката обхваща доставка и въвеждане в експлоатация на 80 нови мотриси за теснорелсовата мрежа (1009 мм), изграждане на необходимата техническа инфраструктура за поддръжката им в депо Банишора, пълна поддръжка на трамваите за период от 30 години, както и обучение на персонала.

Този подход означава преминаване към нов стандарт, който освен че заменя старите превозни средства с нови, предвижда и дългосрочен модел на експлоатация, при който отговорността за качеството, надеждността и жизнения цикъл на техниката са част от доставката. Вместо извънредни ремонти и удължаване на експлоатационния живот на стари машини, се въвежда предвидимост в разходите и повече налични изправни трамваи за ежедневно ползване.

В комбинация с останалите планирани процедури - тези за 20 и 50 трамвая, това ще позволи практически пълно обновяване на целия трамваен парк, като най-старите мотриси, които ще останат в експлоатация, ще бъдат доставените 67 бр. след 2013 г.

За град, който десетилетия наред разчиташе на поддържане на техника от 80-те и 90-те години, както и на втора ръка трамваи, това ще представлява сериозен скок в качеството на услугата.

Модернизация с хоризонт отвъд кризата

“Стартирането на процедурата за 80 нови трамвая показва, че не отлагаме стратегическите решения, дори в условията на финансова несигурност. Започваме процеса при неприет държавен и общински бюджет и на фона на натрупан структурен недостиг в сектора. Отпуснатите 7,7 млн. евро за първото тримесечие покриват базовото функциониране, но не решават дългогодишните дефицити. Затова подготвяме процедурите навреме, за да можем при осигуряване на финансиране да започнем изпълнението без допълнително забавяне“, заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

Обновяването на трамваите е част от по-широка инвестиционна рамка, която предвижда над 800 млн. евро заемно финансиране за транспорт, което попада в рамките на допустимото по Закона за публичните финанси. Паралелно с новия подвижен състав се планират модернизация на депата „Банишора“ и „Искър“, автобусните и тролейбусни гаражи, реконструкция на ключови трамвайни трасета, подмяна на стрелки и сигнални системи и технологично обновяване на енергийната и техническа инфраструктура. По този начин се цели “кърпенето на дупки” да остане в историята и да се изгради устойчив капацитет за предвидим и надежден градски транспорт.

Процедурата вече предизвиква интерес и извън България. Специализирано чешко издание определя проекта като “голямата амбиция на София”, като подчертава мащаба на поръчката за 80 трамвая, новата инфраструктура и 30-годишния модел на поддръжка.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
  • 1 Кво производство аса?

    3 2 Отговор
    Диан

    14:20 17.02.2026

  • 2 автоджамбазин

    5 2 Отговор
    колко ще са нови като автобусите ли за които пишете в по-долната статия или като онези зелени швейцарски трамваи антики на които им викат краставиците.

    14:24 17.02.2026

  • 3 Мнение

    6 0 Отговор
    Купили са 80 нови ТРАМАЯ - виж плаката! Трамваи ще се купуват по-нататък.

    14:28 17.02.2026

  • 4 Възраждане

    5 1 Отговор
    Ей тия от ПП-ДБ не се наядоха. Но шопите си заслужават сина на ДС и племенник на Петър Младенов да ги съсипе, защото те сами си го избраха. Но защото останалите в България да плащаме за това???

    14:29 17.02.2026

  • 5 Нови за София

    4 2 Отговор
    И тези ли като автобусите от скраб ?

    14:31 17.02.2026

  • 6 Цвете

    2 3 Отговор
    ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА СОФИЙСКА ОБЩИНА И НАЙ- ВЕЧЕ НА КМЕТА НА СОФИЯ ТЕРЗИЕВ. 🍀💯🇧🇬ТАКА СЕ РАБОТИ, ЧИСТО, АКУРАТНО И ПРОЗРАЧНО.🍀💯🇧🇬

    14:32 17.02.2026

  • 7 Цвете

    2 3 Отговор
    ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА СОФИЙСКА ОБЩИНА И НАЙ- ВЕЧЕ НА КМЕТА НА СОФИЯ ТЕРЗИЕВ. 🍀💯🇧🇬ТАКА СЕ РАБОТИ, ЧИСТО, АКУРАТНО И ПРОЗРАЧНО.🍀💯🇧🇬НОМЕР 3, ТИ НЕ ЧЕТЕШ ЛИ, ЧЕ ПРОЦЕДУРАТА ВЕЧЕ Е В ХОД?!

    14:35 17.02.2026

  • 8 Цвете

    2 3 Отговор
    ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА СОФИЙСКА ОБЩИНА И НАЙ- ВЕЧЕ НА КМЕТА НА СОФИЯ ТЕРЗИЕВ. 🍀💯🇧🇬ТАКА СЕ РАБОТИ, ЧИСТО, АКУРАТНО И ПРОЗРАЧНО.🍀💯🇧🇬НОМЕР 3, ТИ НЕ ЧЕТЕШ ЛИ, ЧЕ ПРОЦЕДУРАТА ВЕЧЕ Е В ХОД?!

    14:36 17.02.2026

  • 9 Някой

    2 1 Отговор
    Ще се проведе ли обществена поръчка, или нашият човек вече е избран?

    14:37 17.02.2026

  • 10 Жбръц

    2 0 Отговор
    Добре че грозданчо вече е в небитието , като министър ( и никога няма да припарят до власт).Иначе,като едното нищо,щеше и трамвайте да отдаде на концесия.Има опит пича, със далаверата " БДЖ пътнически превози.Концесия за 12 години, но предварително им закупи 32 композиции със все машините.Точно изчислено: докато изтече концесията,да нямат главоболие,със основни ремонти и тежка подръжка.Доиш и стрижеш,докато може.А стригането и доенето на стадото от пътници е гарантирано.Те и французите,когато лапнаха Софийска вода,говореха благи думи.За да стигне кубик вода за столичните офф се 5 лева кубика.При концесионна такса- 4 ст/ 2 евроцента на кубик.Печалба над 1200%!!! Албанците им биха шута още на третия месец,когато и там тръгнаха с рогата напред,да вдигат цените.

    14:38 17.02.2026

  • 11 Българин

    5 0 Отговор
    На времето сами си правихме трамваите! Те бяха с много по-високо качество и признати по целия свят!

    Коментиран от #13

    14:59 17.02.2026

  • 12 Стари чешки от

    2 0 Отговор
    Софиянски
    Стари от фандэк
    Сега нови кога и за кои линии
    Братята ясно с предимство и да ги режат и надраскват
    Българите да чакат те са по малко вече
    А асансьорите от месеци не се движат в метрото кога ще задействат
    Да чакаме удължението за братята август ?
    Какво точно прави ресорния на сос по транспорта
    Има ли помощници
    Кой контролира
    Назначени в метрото две три без полза

    15:18 17.02.2026

  • 13 Не могат да

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Донесат вида на Чешките и тогава и сега.Ти ходил ли си в Трамкар още в соца си беше пълна гробница,Байновото.

    15:19 17.02.2026

