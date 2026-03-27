Керемедчиев: Преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва

Керемедчиев: Преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва

27 Март, 2026 10:52 1 076 6

Военните в Иран ръководят както вътрешната, така и външната политика

Керемедчиев: Преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Противоречиви послания за това има ли преговори между САЩ и Иран за край на войната. Докато Тръмп твърди, че Техеран се моли за мир, Иран твърдо отрича, че се вижда край на военните действия. Петдневната отсрочка за удари по енергийната инфраструктура на Доналд Тръмп изтичаше днес, но той я удължи до 6 април. Какво следва - темата коментира бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

"Явно е, че има преговори. Много предпазливи преговори от страна на Иран, тъй като след унищожаване на може би почти цялото ръководство на страната в момента Революционната гвардия е тази, която захвана контрола върху страната“, каза експертът пред bTV.

Според Керемедчиев, военните в Иран ръководят както вътрешната, така и външната политика: "В момента имаме по-скоро военно положение в Иран. Тоест, военните ръководят и вътрешната, и външната политика.“ Той отбеляза и някои опити за дипломатически проблясъци: "Президентът Пезешкиан се извини на съседните държави за ударите, които бяха извършени срещу тях, но той много бързо беше прибран, така да се каже, спря своите изказвания, което показва, че всички опити за някакъв диалог в момента се прекратяват от страна на хардлайнерите.“

По думите на Керемедчиев, преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва.

"Посредниците са Пакистан и по всяка вероятност Турция, но най-вече Пакистан. Само да отбележим, че Пакистан има споразумение със Саудитска Арабия за взаимна защита и отбрана... Така че Пакистан има наистина решаваща роля в момента в тези преговори, защото като мюсюлманска държава има контакти и обща граница с Иран,“ обясни Керемедчиев. Той подчерта, че хутите се въздържат от започване на бойни действия.

"Иран няма да ескалира повече първи конфликта, но ако САЩ ескалират конфликта от гледна точка на превземането на остров Харк, който е ключов за икономиката на Иран – Иран ще направи всичко възможно да отговори“ предупреди бившият заместник-министър. "САЩ и държавите от Персийския залив вече изявиха официално желанието си да продължат бойните действия, тъй като не искат да видят Ормузкия проток изцяло под ирански контрол.“

Керемедчиев поясни и вътрешните ограничения за режима: "В Иран има между 9% и 10% много твърдолинейни фанатични последователи на режима. При над 90 милиона население, това са 9–10 милиона фанатизирани последователи на учението още на аятолах Хомейни, първият аятолах. Трябва по някакъв начин да се запази гражданският мир.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Някой хубав ден войната ще свърши. Какво ще прави тогава Провокатора от факти.бг?

    11:09 27.03.2026

  • 3 Кхъ

    6 0 Отговор
    Преговорите са толкова тайни, че дори преговарящите не подозират за тях. Провеждат се на тайна опашка за пенсии в Пощата.

    11:26 27.03.2026

  • 4 Тоя шмоко

    4 0 Отговор
    Незнам защо си мисли че разбира от международна политика

    Видно е че е инсталиран соросоид без качества освен едно послушанието

    Коментиран от #6

    12:41 27.03.2026

  • 5 така, де

    2 0 Отговор
    Ами, той бай дончо май преговаря сам със себе си!

    12:55 27.03.2026

  • 6 Да Да

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя шмоко":

    Ами тоя мушо и от керемиди толкова разбира !!!

    13:10 27.03.2026

