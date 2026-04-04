Любомир Кючуков: Решението за участие на България в Борда за мир на Тръмп беше меко казано неразумно

Решението България да стане част от Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп беше изцяло извън общата позиция на Европейския съюз. Това беше, меко казано, доста неразумен и безкрайно конюнктурен ход, който впоследствие ние се опитахме да компенсираме с не по-малко неадекватни действия от гледна точка на ратификацията и така нататък.

Това заяви директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на Радио ФОКУС в предаването "България, Европа и светът на фокус".

На 2 април България участва в разговори за освобождаването на Ормузкия проток. Според Кючуков участието на страната ни в този диалог е било важно.

"Ние участвахме в тази онлайн среща, която се проведе по инициатива на британското правителство, но това, което е ключово и което аз не чух от българска страна, а се чу от много други държави, е, че Ормузкият проток не може да бъде освободен по военен път, докато там има война, защото това би означавало всички тези военни сили, които влязат там, да се включат във войната по един или друг начин – да бъдат поставени под удар и евентуално да се включат във военните действия", каза той.

Кючуков цитира и думи на президента на САЩ Доналд Тръмп: "Освободете си протока и си вземете нефта за европейците."

"Това предложение се отхвърля от практически всички страни. Да, има готовност от много държави да участват в освобождаването на корабоплаването там, но след приключване на военните действия. България, между другото, тук каза, че няма възможности, естествено, чисто технически да се включи в това участие", заключи той.