Любомир Кючуков: Решението за участие на България в Борда за мир на Тръмп беше меко казано неразумно

4 Април, 2026 10:29

То е извън линията на ЕС и трудно компенсиран политически ход, смята дипломатът

Решението България да стане част от Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп беше изцяло извън общата позиция на Европейския съюз. Това беше, меко казано, доста неразумен и безкрайно конюнктурен ход, който впоследствие ние се опитахме да компенсираме с не по-малко неадекватни действия от гледна точка на ратификацията и така нататък.

Това заяви директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на Радио ФОКУС в предаването "България, Европа и светът на фокус".

На 2 април България участва в разговори за освобождаването на Ормузкия проток. Според Кючуков участието на страната ни в този диалог е било важно.

"Ние участвахме в тази онлайн среща, която се проведе по инициатива на британското правителство, но това, което е ключово и което аз не чух от българска страна, а се чу от много други държави, е, че Ормузкият проток не може да бъде освободен по военен път, докато там има война, защото това би означавало всички тези военни сили, които влязат там, да се включат във войната по един или друг начин – да бъдат поставени под удар и евентуално да се включат във военните действия", каза той.

Кючуков цитира и думи на президента на САЩ Доналд Тръмп: "Освободете си протока и си вземете нефта за европейците."

"Това предложение се отхвърля от практически всички страни. Да, има готовност от много държави да участват в освобождаването на корабоплаването там, но след приключване на военните действия. България, между другото, тук каза, че няма възможности, естествено, чисто технически да се включи в това участие", заключи той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делян Змеевски

    15 0 Отговор
    Е как да няма смисел ,ами манитски не се отмагнитва лесно

    10:09 04.04.2026

  • 3 само дето не е за мир

    13 0 Отговор
    а за война

    10:10 04.04.2026

  • 4 СЪВСЕМ

    8 1 Отговор
    Нормално е Иран да разреши минаването на кораби на всички страни , които не са ангажирани с войната в помощ на САЩ . ТОГАВА къде сме ние с тези американски цистерни на аерогара "Левски". Те на това се казва ДАЛНОВИДНОСТ в ПОЛИТИКАТА . Какво ще потърсим тогава от виновниците за тая простотия .9843

    Коментиран от #5

    10:11 04.04.2026

  • 5 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЪВСЕМ":

    А какви български кораби минават през Ормузкия проток? Нефта за България идва от Новоросийск и пътува през Черно море. И докато украинците не са решили, проблеми няма да има.

    10:15 04.04.2026

  • 6 меко казано неразумно

    5 1 Отговор
    ОТ ПРО СТИ ПСЕВДО ПОЛИТИЦИ , КВО ДА ОЧАКВА ЧОВЕК

    10:25 04.04.2026

  • 7 Гедер

    9 0 Отговор
    Гуци от Дубай , нареди на Боко да нареди на Желязко Водопада да подписва , за да паднат санкциите по магнитски на Гуци от Дубай

    10:28 04.04.2026

  • 8 ами

    3 2 Отговор
    за разлика от 10 годишното споразумение с киев.....изключително разумно защото се чудиме какво да си правиме парите и войските

    11:41 04.04.2026

  • 9 Ако случайно си забравил

    4 0 Отговор
    За това наваляше Шиши, ега САЩ го отмагнитят

    13:12 04.04.2026

