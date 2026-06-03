Нов обрат: МВР има информация за движението на собственика на „Баба Алино“

МВР разполага с информация за движението на собственика на незаконния комплекс в „Баба Алино“ Олег Невзоров. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той подчерта, че хората, към които МВР има интерес по този случай, са много по-голяма група и че се събират доказателства за „решителни действия“.

По-голямата част от тях са чужди граждани.

Проверява се информацията за това, че на бившия изпълняващ функциите шеф на ДАНС Деньо Денев е упражнено влияние, за да оттегли заповедта си за екстрадиране на Невзоров от България.

„Ние имаме такива данни, че на Деньо Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както ДАНС, така и информация при нас, но и информация във външно министерство, защото има и такава информация, която касае случая“, заяви Иван Демерджиев.