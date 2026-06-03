Нов обрат: МВР има информация за движението на собственика на „Баба Алино“

МВР разполага с информация за движението на собственика на незаконния комплекс в „Баба Алино“ Олег Невзоров. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Той подчерта, че хората, към които МВР има интерес по този случай, са много по-голяма група и че се събират доказателства за „решителни действия“.
По-голямата част от тях са чужди граждани.
Проверява се информацията за това, че на бившия изпълняващ функциите шеф на ДАНС Деньо Денев е упражнено влияние, за да оттегли заповедта си за екстрадиране на Невзоров от България.
„Ние имаме такива данни, че на Деньо Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както ДАНС, така и информация при нас, но и информация във външно министерство, защото има и такава информация, която касае случая“, заяви Иван Демерджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:56 03.06.2026
2 ДЕБЕЛЯН ПЕЙОВСКИ
19:56 03.06.2026
3 Фори
Коментиран от #20
19:57 03.06.2026
4 Адолф Айхман
19:58 03.06.2026
5 Пътека
20:00 03.06.2026
6 Хасковски каунь
Може би кака Пенка, чистачката на кабинета на БОКО Тиквата
20:01 03.06.2026
7 Пламен
Една седмица раздуваха по всяко радио и телевизия , че ще го арестуват, а сега се чудят защо е ибягал. :)
Милиционерска работа.
20:01 03.06.2026
8 А движението
20:02 03.06.2026
9 Ганя Путинофила
20:03 03.06.2026
10 За мен
20:04 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Турист
А във Варна цял незаконен град и нищо!
Пак ми кажете, че това не е най сбърканото племе на планетата!
Коментиран от #24
20:05 03.06.2026
13 генералис. СТАЛИН
И такива проблеми нямаше да има от тук насетне
20:05 03.06.2026
14 мдда
20:05 03.06.2026
15 Колко ли
20:06 03.06.2026
16 Беро
Дремеджиев, майстор на движението!
20:07 03.06.2026
17 Николова , София
20:08 03.06.2026
18 Димо
Коментиран от #22
20:08 03.06.2026
19 И аз
20:08 03.06.2026
20 Смърфиета
До коментар #3 от "Фори":Книгата на Енох е канонична за Етиопската обединена (вселенска) православна църква, в която най-малкото непряко и на теория, сме в отношения на канонично общение. В тази книга пише, как архангелите Ураил, Рагуил, Саракуил, Ремиил, Фануил, Кокабаил, Пенемуил, водени от началниците Гадриил, Азазел и Шемиазел възприели завет на планината Ирмон, да слезнат на земята и да сключат граждански брак със дъщерите на хората. Чети я внимателно, и ще разберещ откъде идват проблемите ти и кои са въображаеми, кои не са.
20:09 03.06.2026
21 Хо хо
20:09 03.06.2026
22 А дано
До коментар #18 от "Димо":Ама надали ,народа спинка и чака чорапа да го оправи
20:11 03.06.2026
23 Нещо
20:11 03.06.2026
24 Съвет
До коментар #12 от "Турист":Следващия път си изкопай землянка
20:13 03.06.2026