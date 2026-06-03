Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Нов обрат: МВР има информация за движението на собственика на „Баба Алино“

Нов обрат: МВР има информация за движението на собственика на „Баба Алино“

3 Юни, 2026 19:51 886 24

  • иван демерджиев-
  • баба алино-
  • незаконно строителство-
  • престъпност

По-голямата част от тях са чужди граждани

Нов обрат: МВР има информация за движението на собственика на „Баба Алино“ - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

МВР разполага с информация за движението на собственика на незаконния комплекс в „Баба Алино“ Олег Невзоров. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той подчерта, че хората, към които МВР има интерес по този случай, са много по-голяма група и че се събират доказателства за „решителни действия“.

По-голямата част от тях са чужди граждани.

Проверява се информацията за това, че на бившия изпълняващ функциите шеф на ДАНС Деньо Денев е упражнено влияние, за да оттегли заповедта си за екстрадиране на Невзоров от България.

„Ние имаме такива данни, че на Деньо Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както ДАНС, така и информация при нас, но и информация във външно министерство, защото има и такава информация, която касае случая“, заяви Иван Демерджиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 1 Отговор
    Бойко Тъпото май ще влиза в затвора... и дано да е задълго...

    19:56 03.06.2026

  • 2 ДЕБЕЛЯН ПЕЙОВСКИ

    5 1 Отговор
    Върти сучи и накрая пак при мен да се молят да ги помилвам, Черепа мина метъра ма тия май доживот у дубай

    19:56 03.06.2026

  • 3 Фори

    5 1 Отговор
    Има много информация но накрая по стара традиция ще потъне някъде и няма да разберем нищо. Всички ще са невинни само липсващия ще е виновен за всичко. Все едно че сам си е издавал разрешителните и сам си е поставял печатите!

    Коментиран от #20

    19:57 03.06.2026

  • 4 Адолф Айхман

    5 0 Отговор
    Да го довърши Неврозов и да прехвърлят всички кредити на държавата, за да се направи там на това място почивна станция на МС и на НС. Неврозов може да остане там като домакин, той и снабдител, а като се построи да се отправи на постланничката благодарствено писмо, и да бъде поканена на коктейл, следван от луксозна вечеря на свещи и нощувка в леглото на Президентът или Министър-прецедателят на РБ.

    19:58 03.06.2026

  • 5 Пътека

    5 1 Отговор
    Невзоров се оплаква на Иласчук чук чук и тъй като сегашния и съпруг е замесен косвено, тя се обажда на мераклията Боко, а той от своя страна на Деньо и Деньо връща Невзоров. Кръгът се затваря и строежите продължават!

    20:00 03.06.2026

  • 6 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    А знаете ли Кой може да повлияе на шеф на Контраразунаването?
    Може би кака Пенка, чистачката на кабинета на БОКО Тиквата

    20:01 03.06.2026

  • 7 Пламен

    6 1 Отговор
    Егаси!
    Една седмица раздуваха по всяко радио и телевизия , че ще го арестуват, а сега се чудят защо е ибягал. :)
    Милиционерска работа.

    20:01 03.06.2026

  • 8 А движението

    6 0 Отговор
    На тези които са разрешавали строителството ,засечено ли е

    20:02 03.06.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    3 3 Отговор
    Баба Алино е активно мероприятие на руското ГРУ за дискредитиране на Украйна и Европа!

    20:03 03.06.2026

  • 10 За мен

    4 0 Отговор
    Виновни са българските служители ,заспали дълбок зимно летен сън

    20:04 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Турист

    6 0 Отговор
    Опънах си палатка в един пущинак за 1 нощ! Скъсаха ме от актове!
    А във Варна цял незаконен град и нищо!
    Пак ми кажете, че това не е най сбърканото племе на планетата!

    Коментиран от #24

    20:05 03.06.2026

  • 13 генералис. СТАЛИН

    2 0 Отговор
    Само за отрицателно време щях да ги изправя до стената. Альоша с шпагина и ....крррр.
    И такива проблеми нямаше да има от тук насетне

    20:05 03.06.2026

  • 14 мдда

    1 1 Отговор
    Демерджиев е просто една л0ена топка. Кога ще п0иска оставката на Коцев?

    20:05 03.06.2026

  • 15 Колко ли

    2 0 Отговор
    Такива смърдящи дупки има по цяла България

    20:06 03.06.2026

  • 16 Беро

    2 0 Отговор
    Нов обрат:Движение има, човека го няма!
    Дремеджиев, майстор на движението!

    20:07 03.06.2026

  • 17 Николова , София

    1 0 Отговор
    Демерджиев , уважавам те и омразвам укрите ! ама... тази укра не е разрушил а е съградил ...друг е въпроса че там ще се образува престъпен укро анклави ..

    20:08 03.06.2026

  • 18 Димо

    3 0 Отговор
    Прогресивна България да не се правят на ударени с мокър парцал! Мафията в България се върти от Пеевски и Борисов! Всичко престъпно, както и това във Варна е било под техен чадър! Включително и контактите с руската мафия! Невзоров има данни,че е агент на ФСБ, пере руски пари! Данчо ментата има шест къщи там! Гаранция Пеевски, Радослав Ревански и други такива също! Ако Радев не почне с арестите,ще почне народа с протестите!

    Коментиран от #22

    20:08 03.06.2026

  • 19 И аз

    0 0 Отговор
    Бях точен с парите ,ама Невзоров го пуснаха да избяга

    20:08 03.06.2026

  • 20 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фори":

    Книгата на Енох е канонична за Етиопската обединена (вселенска) православна църква, в която най-малкото непряко и на теория, сме в отношения на канонично общение. В тази книга пише, как архангелите Ураил, Рагуил, Саракуил, Ремиил, Фануил, Кокабаил, Пенемуил, водени от началниците Гадриил, Азазел и Шемиазел възприели завет на планината Ирмон, да слезнат на земята и да сключат граждански брак със дъщерите на хората. Чети я внимателно, и ще разберещ откъде идват проблемите ти и кои са въображаеми, кои не са.

    20:09 03.06.2026

  • 21 Хо хо

    0 0 Отговор
    Демерджиев дреме и изпусна безвзор Безвзоров. Да не би да е бил точен с парире че редичката с широко затворените очи продължава да расте. Само Шишо Бакшишо не се усети овреме и си изпусна шанса за бакшишите на Невзоров.

    20:09 03.06.2026

  • 22 А дано

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Димо":

    Ама надали ,народа спинка и чака чорапа да го оправи

    20:11 03.06.2026

  • 23 Нещо

    0 0 Отговор
    като нищо ! Типично !

    20:11 03.06.2026

  • 24 Съвет

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Турист":

    Следващия път си изкопай землянка

    20:13 03.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове