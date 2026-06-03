Радев освобождава Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“

Министерският съвет ще разгледа още днес предложение за смяна на особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на редовното заседание на кабинета.
Предложението е внесено от министъра на икономиката по време на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, проведено непосредствено преди правителственото заседание.
Спецов беше назначен на този пост на 14 ноември 2025 г. от кабинета "Желязков" след бързи промени в закона и въпреки критиките от страна на опозицията, че не отговаря на изискванията за опит в петролната индустрия.
Преди да стане особен управител на "Лукойл", Румен Спецов беше директор на НАП в продължение на няколко години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И..?
12:44 03.06.2026
2 Мдаа
Горкият, семейството ще остане без доходи. Единият безработен, сега и другият!
12:44 03.06.2026
3 Европеец
Коментиран от #8
12:44 03.06.2026
4 Кокорчо 🌈🌈🌈
12:45 03.06.2026
5 надарена кака
12:45 03.06.2026
6 Анонимен
12:47 03.06.2026
7 избирател
12:48 03.06.2026
8 Елементарно
До коментар #3 от "Европеец":Когато започнат да ни ги продават на цените на които ги продават на Китай.
Коментиран от #17
12:49 03.06.2026
9 Мдаммм
12:50 03.06.2026
10 Правилно
12:50 03.06.2026
11 Добре но защо не води последователна
12:51 03.06.2026
12 Ха ха ха
Радев се н асра, че идва американски дипломат, а той ще следи ..
Радев е на командване от лондонсити, но Тръмп му има всички компромати , онагледени от Бай съм..
Радев , ще го пекат на ..бавен..о
12:51 03.06.2026
13 нннн
Коментиран от #30
12:52 03.06.2026
14 Ще сложат поредния шапкар,
Честито на розово десните!👹
12:52 03.06.2026
15 604
12:52 03.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факт
До коментар #8 от "Елементарно":С парите от оръжието за киев
12:53 03.06.2026
18 Добре но защо не води последователна
12:55 03.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Така не може
12:56 03.06.2026
21 Шишиииии
12:56 03.06.2026
22 Ох, баня.., ох , кеф..
Чисти, Радке, чисти, че той идва с компромати за теб в куфарчето..
Да видим дали ще почнеш да чистиш и НПОтата, че Тръмп много "обича" шорош,:ха ха
12:56 03.06.2026
23 Гост
12:58 03.06.2026
24 Кака Радка
Идва американски посланик..
Въх.., ми сега , како Радке..
Как ще служиш на шорошкия Брюксел ?
Приготви си памперси..
Че Тръмп има всичките ти .." данни"
Въх
13:02 03.06.2026
25 това добре
По-бързичко трябва.
Коментиран от #32
13:03 03.06.2026
26 Не го освобождавай,а го прати в затвора!
13:08 03.06.2026
27 Кокорчо
13:13 03.06.2026
28 сами си ги избрахте
И да се върне Цецо Василев от Белград.
13:16 03.06.2026
29 Асен Василев
13:20 03.06.2026
30 Асен Василев
До коментар #13 от "нннн":Той не е мошеник,той е вълшебник.
13:21 03.06.2026
31 Споко
За това е спецов ... подсигурил се е !
13:22 03.06.2026
32 Бай Араб
До коментар #25 от "това добре":Не е бавно, дават ти време да си учиш китайски език, труден е , затова . Не се услушвай , а учи усърдно.
13:25 03.06.2026
33 А какъв
13:28 03.06.2026
34 6 месеца
13:29 03.06.2026