Радев освобождава Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“

Министерският съвет ще разгледа още днес предложение за смяна на особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на редовното заседание на кабинета.

Предложението е внесено от министъра на икономиката по време на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, проведено непосредствено преди правителственото заседание.

Спецов беше назначен на този пост на 14 ноември 2025 г. от кабинета "Желязков" след бързи промени в закона и въпреки критиките от страна на опозицията, че не отговаря на изискванията за опит в петролната индустрия.

Преди да стане особен управител на "Лукойл", Румен Спецов беше директор на НАП в продължение на няколко години.