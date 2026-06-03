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Радев освобождава Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“

Радев освобождава Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“

3 Юни, 2026 12:41 1 370 34

  • румен спецов-
  • румен радев-
  • лукойл

Спецов беше назначен на този пост на 14 ноември 2025 г. от кабинета "Желязков" след бързи промени в закона и въпреки критиките от страна на опозицията

Радев освобождава Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет ще разгледа още днес предложение за смяна на особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на редовното заседание на кабинета.

Предложението е внесено от министъра на икономиката по време на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, проведено непосредствено преди правителственото заседание.

Спецов беше назначен на този пост на 14 ноември 2025 г. от кабинета "Желязков" след бързи промени в закона и въпреки критиките от страна на опозицията, че не отговаря на изискванията за опит в петролната индустрия.

Преди да стане особен управител на "Лукойл", Румен Спецов беше директор на НАП в продължение на няколко години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И..?

    13 8 Отговор
    Нещо като мерки или просто смяна на местата..

    12:44 03.06.2026

  • 2 Мдаа

    25 10 Отговор
    Любовницата на осъденият финансов измамник Асен Василев!?
    Горкият, семейството ще остане без доходи. Единият безработен, сега и другият!

    12:44 03.06.2026

  • 3 Европеец

    24 8 Отговор
    Това добре, Ама кога ще започнем да купуваме по евтини горива от Русия.....

    Коментиран от #8

    12:44 03.06.2026

  • 4 Кокорчо 🌈🌈🌈

    31 5 Отговор
    Ужас!Само аз ли ще нося пари в семейството?

    12:45 03.06.2026

  • 5 надарена кака

    3 12 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    12:45 03.06.2026

  • 6 Анонимен

    26 3 Отговор
    Браво Този бирник е от тези които доведоха българия до това положение глад и мизерия за народа

    12:47 03.06.2026

  • 7 избирател

    26 0 Отговор
    Дреме му на Спецата , той беше на 100к евро месечна заплата ,изкара 6-7 месеца .Сега има парички за хранитени добавки , стромба и други подобни

    12:48 03.06.2026

  • 8 Елементарно

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Когато започнат да ни ги продават на цените на които ги продават на Китай.

    Коментиран от #17

    12:49 03.06.2026

  • 9 Мдаммм

    4 8 Отговор
    Това добре...ама следващият да не се окаже по-скъсан цървул???

    12:50 03.06.2026

  • 10 Правилно

    16 1 Отговор
    Те от каб.желязков бяха все гербери некадърни и зависими като него

    12:50 03.06.2026

  • 11 Добре но защо не води последователна

    14 4 Отговор
    Политика по отношение на доходите !?!Казаха че ще намалят автоматичното увеличение на заплатите на полицаите и учителите но се отказаха. Казаха че ще намалят времето и размера на майчинството но се отказаха. Казаха че ще премахнат ковид добавката на пенсиите, но се отказаха. Казаха че поне ще намалят депутатските заплати но се отказаха. ... Трябва да си държат на думата , а не опозицията да ги манипулира и да им се подиграва !!!

    12:51 03.06.2026

  • 12 Ха ха ха

    8 6 Отговор
    Хич не си мислете, че заради пред избирателите..
    Радев се н асра, че идва американски дипломат, а той ще следи ..
    Радев е на командване от лондонсити, но Тръмп му има всички компромати , онагледени от Бай съм..

    Радев , ще го пекат на ..бавен..о

    12:51 03.06.2026

  • 13 нннн

    14 3 Отговор
    Този е доказан мошеник, бе! Трябваше да го сменят.

    Коментиран от #30

    12:52 03.06.2026

  • 14 Ще сложат поредния шапкар,

    4 10 Отговор
    но послушен на Кремъл!

    Честито на розово десните!👹

    12:52 03.06.2026

  • 15 604

    8 1 Отговор
    Мирише на схема...отдавна..от как го измислиха...

    12:52 03.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Елементарно":

    С парите от оръжието за киев

    12:53 03.06.2026

  • 18 Добре но защо не води последователна

    3 2 Отговор
    Политика по отношение на доходите !?!Казаха че ще намалят автоматичното увеличение на заплатите на полицаите и учителите но се отказаха. Казаха че ще намалят времето и размера на майчинството но се отказаха. Казаха че ще премахнат ковид добавката на пенсиите но се отказаха. Казаха че поне ще намалят депутатските заплати но се отказаха. ... Трябва да си държат на думата , а не опозицията да ги манипулира и да им се подиграва !!!

    12:55 03.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Така не може

    4 0 Отговор
    Само да докосна екрана и реклама. Но така не може нито да се чете камоли да се пише. Нямаме цял ден на разположение.

    12:56 03.06.2026

  • 21 Шишиииии

    5 1 Отговор
    Чичо румен ви оправи с 200

    12:56 03.06.2026

  • 22 Ох, баня.., ох , кеф..

    4 3 Отговор
    Радев се разбърза да си изработи алиби пред новия американски депутат, верните на Тръмп, по дух консерватор..

    Чисти, Радке, чисти, че той идва с компромати за теб в куфарчето..

    Да видим дали ще почнеш да чистиш и НПОтата, че Тръмп много "обича" шорош,:ха ха

    12:56 03.06.2026

  • 23 Гост

    2 0 Отговор
    Депесето има нужда от "честни" депутати, да отива там

    12:58 03.06.2026

  • 24 Кака Радка

    3 4 Отговор
    В стрес..
    Идва американски посланик..
    Въх.., ми сега , како Радке..
    Как ще служиш на шорошкия Брюксел ?
    Приготви си памперси..
    Че Тръмп има всичките ти .." данни"
    Въх

    13:02 03.06.2026

  • 25 това добре

    2 2 Отговор
    Но много бавно вървят промените.
    По-бързичко трябва.

    Коментиран от #32

    13:03 03.06.2026

  • 26 Не го освобождавай,а го прати в затвора!

    5 1 Отговор
    Съд и затвор и за всички от онази парламентарна комисия с рекорд за Гинес, дето се събра, чете и гласува за 27 секунди!!!!

    13:08 03.06.2026

  • 27 Кокорчо

    3 0 Отговор
    Не е честно! Той е мъжът вкъщи, тэй носи парите!

    13:13 03.06.2026

  • 28 сами си ги избрахте

    1 0 Отговор
    Сега остана да тръгне отново руския петрол към Нефтохим, а парите от него обратно към Москва.
    И да се върне Цецо Василев от Белград.

    13:16 03.06.2026

  • 29 Асен Василев

    1 0 Отговор
    Ама това е страшно безобразие , сега от моите пари ли ще издържам Румен Спецове ? Ама ще платя на поколението Z да се мятат по улиците . Безобразие!!!

    13:20 03.06.2026

  • 30 Асен Василев

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "нннн":

    Той не е мошеник,той е вълшебник.

    13:21 03.06.2026

  • 31 Споко

    1 0 Отговор
    Спецов се радва, че сега вече може спокойно да иде де си живее в Дубай при семейството си .
    За това е спецов ... подсигурил се е !

    13:22 03.06.2026

  • 32 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "това добре":

    Не е бавно, дават ти време да си учиш китайски език, труден е , затова . Не се услушвай , а учи усърдно.

    13:25 03.06.2026

  • 33 А какъв

    0 0 Отговор
    назначиха , ум да ти зайде ! От хранилка на хранилка по БКП линия .

    13:28 03.06.2026

  • 34 6 месеца

    0 0 Отговор
    в Лукоил. Колко договори са подписани и колко пари прибрани? Спецов си свърши работата, за която беше назначен. Едва ли ще лежи на топло. Специален закон приеха за Спецов.

    13:29 03.06.2026

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