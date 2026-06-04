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Семейство разкри съмнителни документи около комплекса „Баба Алино“

Семейство разкри съмнителни документи около комплекса „Баба Алино“

4 Юни, 2026 09:32 2 527 31

  • баба алино-
  • незаконно строителство-
  • афера-
  • куб

Главният архитект на Варна Виктор Бузев заявява, че за тази територия не са издавани разрешения за строеж и че районът няма подробен устройствен план – едно от основните условия за законно строителство

Семейство разкри съмнителни документи около комплекса „Баба Алино“ - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мечтата за собствен дом край морето се превръща в кошмар за семейство, инвестирало в жилище в местността „Баба Алино“ край Варна, разказа БНТ в сутрешния блок "Денят започва".

Вместо обещания имот, те се сблъскват със съмнения за незаконно строителство, невалидни документи и месеци наред обикаляне по институции.

През 2024 г. семейството, което живее постоянно в чужбина и се прибира в България само през лятото, избира апартамент в комплекса след реклама, представяща проекта като сигурна инвестиция. След оглед те заплащат около 52 000 евро – половината от стойността на имота.

Още при първото посещение обаче остават с въпроси. Строителството се извършва насред горска територия, а на запитванията им дали има необходимите разрешителни, получават уверения, че всички документи са изрядни и районът ще бъде облагороден.

Година по-късно, когато се връщат, за да започнат довършителни работи, откриват редица нередности. Липсват предвидени електрически инсталации, а при поискване на строителна документация такава не им е представена.

Последват срещи с представители на общината. По думите на семейството оттам разбират, че сградите, в които се намира закупеният апартамент, дори не фигурират в кадастралните планове.

Главният архитект на Варна Виктор Бузев заявява, че за тази територия не са издавани разрешения за строеж и че районът няма подробен устройствен план – едно от основните условия за законно строителство.

В опит да получат яснота, купувачите изискват документи и от инвеститора. Според тях първоначално им е показан документ, който впоследствие се оказва несъответстващ на реалните данни. При следваща среща получават различен документ с други номера и информация. След проверка в общината съмненията им за нередности се потвърждават.

Семейството твърди още, че по време на разговори с представители на инвеститора е получавало предупреждения, които е възприело като опит за натиск да не коментира публично случая.

След месеци на проверки, консултации с адвокати и комуникация с институциите, вложените средства са им били възстановени. Въпреки това остават редица въпроси – какво ще се случи с останалите купувачи и дали всички инвестирали в имоти в „Баба Алино“ ще успеят да защитят правата си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тука е така

    34 1 Отговор
    Мечтите в България винаги се превърщат в кошмар.

    Коментиран от #19, #23

    09:35 04.06.2026

  • 2 Активно мероприятие на руското ГРУ

    7 57 Отговор
    е Баба Алино за дискредитиране на България и Европа!

    Коментиран от #3, #5, #9, #14

    09:35 04.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И след всичко това

    45 9 Отговор
    кметчето от ДС Коцев не знаело нищо?!

    Каквито бяха бащите и дядовците им, такиа а и днешните филизи на червените крадци , всички навряни в ППДБ.

    09:37 04.06.2026

  • 5 Анонимен

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Активно мероприятие на руското ГРУ":

    Щом е така, вписвайте инвеститора и украинската посланичка в миротровеца!

    09:38 04.06.2026

  • 6 ...

    39 3 Отговор
    Да влизат багерите и да заравняват

    09:38 04.06.2026

  • 7 Архитект

    40 0 Отговор
    Сега разбрах защо всички се натискат да стават архитекти в последно време!
    То било голяма далавера!

    09:39 04.06.2026

  • 8 Аз ощепреди седмица изнесох днни, че

    9 40 Отговор
    Олег Неврозов е свързах с ГРУ на Русия и се ползва с протекции и благословията на Кремъл за неговите строителни проекти в окупирания Крим.

    Всичко , идващо от Русийката , е далавера , пране на пари и мошеничество.

    Коментиран от #25

    09:40 04.06.2026

  • 9 честен ционист

    39 7 Отговор

    До коментар #2 от "Активно мероприятие на руското ГРУ":

    Вие още малко ще кажете, че и Русия ви накара да дискредитирате и еврото? Просто корупцията в България е далеч по-голяма от тази в Русия. Тук всеки бандит може да дойде, да си закупи земя и да си направи кибуца. Очаквам скоро да намерят и имоти на африкански диктатори кръволоци, китайски политически бегълци, арабски терористи. Пък какво още не е е изплувало от кадастъра, може само да гадаете.

    Коментиран от #15

    09:40 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 всичко трябва да се събори

    28 3 Отговор
    но няма да го пипнат ще видите......корупция и бандитизъм ..ЕС нато,,, еврозона...прости..прости

    09:43 04.06.2026

  • 12 ООрана държава

    35 5 Отговор
    Украйнец продава нещо... Още тук е трябвало да се откажете, ясно е че е измама

    09:45 04.06.2026

  • 13 вчера имаше пуп . показа го невзоров

    10 4 Отговор
    днес няма . и петрохан беше така . картела на мексико ги ударил . после доказателствата сочат руго . доста скъпо . да е в центара на софия . ама е в гората до варна . мина седмица и нищо .

    09:47 04.06.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Активно мероприятие на руското ГРУ":

    Ганя гледа жирафа и вика:
    " Нема такова животно"! :)))

    09:48 04.06.2026

  • 15 Ах ,ах

    24 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    То се оказва,че корупцията в България е по- голяма от тази в Осрайна. В Одеса още преди години са дали гласност за въпросният " бизнесмен" ,а у нас му дават картбланш.
    Ама ,няма как - трябва да се замеси и Расийката, иначе няма да е коректно.

    09:50 04.06.2026

  • 16 Ах ,ах

    22 0 Отговор
    А ,за другата гора която се изсича край Варна ,отново за " къщички" кога ще напишете? Баба Алино N2

    09:52 04.06.2026

  • 17 пашата

    13 3 Отговор
    Ето 2024 год. имало построени жилища но герберския портник - крадеца лъже за да има за мутрата и магнитския св-н-уг в затвора боклуците крадливи

    09:56 04.06.2026

  • 18 име

    16 0 Отговор
    Всички селски тарикати, които са си купили апартаменти за по 20 хил евро през 2023г за да не доказват произход на доходи, които са знаели за какво става ства въпрос при строежите, да пият една студена вода.

    10:02 04.06.2026

  • 19 2024

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "тука е така":

    Върнали са им парите, защото са малко.

    Коментиран от #21, #29

    10:02 04.06.2026

  • 20 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Ще пусна Първомайско хоро на Първомайската група и ще го тропна на улицата ако спешат Боко и Шиши

    10:02 04.06.2026

  • 21 Сила

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "2024":

    Хи хи хи , верно е !!! Ако бяха набили 500 000 евро никога нямаше да си ги получат обратно ...

    10:05 04.06.2026

  • 22 И шайката геп подавала сигнали, нима?

    6 1 Отговор
    Много яко се лъже по медиите! Всички партии са подавали сигнали до прокуратурата и герб шайката и тя подавала сигнали ама золума станал. Как така Бойко Борисов, хаяши Желязков? Много се лъже.

    10:07 04.06.2026

  • 23 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "тука е така":

    Добре казано !!!
    И винаги си плащаш за мечтите ....и винаги си прецакан !!!

    10:07 04.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Остап Бендер

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Аз ощепреди седмица изнесох днни, че":

    А на Камчия имотът кога ще ни бъде възстановен?

    10:11 04.06.2026

  • 26 хихи

    3 0 Отговор
    "...представяща проекта като сигурна инвестиция." Олигофрени
    След оглед те заплащат около 52 000 евро – половината от стойността на имота. По банков път или кеш. Ако е кеш още един път олигофрени

    10:14 04.06.2026

  • 27 Да, да

    2 0 Отговор
    Алчността убива!

    10:15 04.06.2026

  • 28 Дзак

    1 0 Отговор
    Къде ги пускат тези реклами?

    10:15 04.06.2026

  • 29 Ах ,ах

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "2024":

    По- скоро върнали са на хората парите защото са разбрали ,че е незаконно. И в статията се казва ,че са били заплашвани да мълчат.

    10:16 04.06.2026

  • 30 Ами че то за там освен фалшиви и

    4 0 Отговор
    съмнителни документи има ли въобще други?

    10:17 04.06.2026

  • 31 Браво, евтино са се отървали!

    3 0 Отговор
    Можеха още да се мотаят между инстанциите или да се подредят до недоволните клиенти, които чакат държавата да направи нещо.

    Купуването на имот в строеж е високорисково занимание.

    10:27 04.06.2026

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