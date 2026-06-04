Семейство разкри съмнителни документи около комплекса „Баба Алино“

Мечтата за собствен дом край морето се превръща в кошмар за семейство, инвестирало в жилище в местността „Баба Алино“ край Варна, разказа БНТ в сутрешния блок "Денят започва".
Вместо обещания имот, те се сблъскват със съмнения за незаконно строителство, невалидни документи и месеци наред обикаляне по институции.
През 2024 г. семейството, което живее постоянно в чужбина и се прибира в България само през лятото, избира апартамент в комплекса след реклама, представяща проекта като сигурна инвестиция. След оглед те заплащат около 52 000 евро – половината от стойността на имота.
Още при първото посещение обаче остават с въпроси. Строителството се извършва насред горска територия, а на запитванията им дали има необходимите разрешителни, получават уверения, че всички документи са изрядни и районът ще бъде облагороден.
Година по-късно, когато се връщат, за да започнат довършителни работи, откриват редица нередности. Липсват предвидени електрически инсталации, а при поискване на строителна документация такава не им е представена.
Последват срещи с представители на общината. По думите на семейството оттам разбират, че сградите, в които се намира закупеният апартамент, дори не фигурират в кадастралните планове.
Главният архитект на Варна Виктор Бузев заявява, че за тази територия не са издавани разрешения за строеж и че районът няма подробен устройствен план – едно от основните условия за законно строителство.
В опит да получат яснота, купувачите изискват документи и от инвеститора. Според тях първоначално им е показан документ, който впоследствие се оказва несъответстващ на реалните данни. При следваща среща получават различен документ с други номера и информация. След проверка в общината съмненията им за нередности се потвърждават.
Семейството твърди още, че по време на разговори с представители на инвеститора е получавало предупреждения, които е възприело като опит за натиск да не коментира публично случая.
След месеци на проверки, консултации с адвокати и комуникация с институциите, вложените средства са им били възстановени. Въпреки това остават редица въпроси – какво ще се случи с останалите купувачи и дали всички инвестирали в имоти в „Баба Алино“ ще успеят да защитят правата си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тука е така
Коментиран от #19, #23
09:35 04.06.2026
2 Активно мероприятие на руското ГРУ
Коментиран от #3, #5, #9, #14
09:35 04.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И след всичко това
Каквито бяха бащите и дядовците им, такиа а и днешните филизи на червените крадци , всички навряни в ППДБ.
09:37 04.06.2026
5 Анонимен
До коментар #2 от "Активно мероприятие на руското ГРУ":Щом е така, вписвайте инвеститора и украинската посланичка в миротровеца!
09:38 04.06.2026
6 ...
09:38 04.06.2026
7 Архитект
То било голяма далавера!
09:39 04.06.2026
8 Аз ощепреди седмица изнесох днни, че
Всичко , идващо от Русийката , е далавера , пране на пари и мошеничество.
Коментиран от #25
09:40 04.06.2026
9 честен ционист
До коментар #2 от "Активно мероприятие на руското ГРУ":Вие още малко ще кажете, че и Русия ви накара да дискредитирате и еврото? Просто корупцията в България е далеч по-голяма от тази в Русия. Тук всеки бандит може да дойде, да си закупи земя и да си направи кибуца. Очаквам скоро да намерят и имоти на африкански диктатори кръволоци, китайски политически бегълци, арабски терористи. Пък какво още не е е изплувало от кадастъра, може само да гадаете.
Коментиран от #15
09:40 04.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 всичко трябва да се събори
09:43 04.06.2026
12 ООрана държава
09:45 04.06.2026
13 вчера имаше пуп . показа го невзоров
09:47 04.06.2026
14 Ганя Путинофила
До коментар #2 от "Активно мероприятие на руското ГРУ":Ганя гледа жирафа и вика:
" Нема такова животно"! :)))
09:48 04.06.2026
15 Ах ,ах
До коментар #9 от "честен ционист":То се оказва,че корупцията в България е по- голяма от тази в Осрайна. В Одеса още преди години са дали гласност за въпросният " бизнесмен" ,а у нас му дават картбланш.
Ама ,няма как - трябва да се замеси и Расийката, иначе няма да е коректно.
09:50 04.06.2026
16 Ах ,ах
09:52 04.06.2026
17 пашата
09:56 04.06.2026
18 име
10:02 04.06.2026
19 2024
До коментар #1 от "тука е така":Върнали са им парите, защото са малко.
Коментиран от #21, #29
10:02 04.06.2026
20 Хасковски каунь
10:02 04.06.2026
21 Сила
До коментар #19 от "2024":Хи хи хи , верно е !!! Ако бяха набили 500 000 евро никога нямаше да си ги получат обратно ...
10:05 04.06.2026
22 И шайката геп подавала сигнали, нима?
10:07 04.06.2026
23 Сила
До коментар #1 от "тука е така":Добре казано !!!
И винаги си плащаш за мечтите ....и винаги си прецакан !!!
10:07 04.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Остап Бендер
До коментар #8 от "Аз ощепреди седмица изнесох днни, че":А на Камчия имотът кога ще ни бъде възстановен?
10:11 04.06.2026
26 хихи
След оглед те заплащат около 52 000 евро – половината от стойността на имота. По банков път или кеш. Ако е кеш още един път олигофрени
10:14 04.06.2026
27 Да, да
10:15 04.06.2026
28 Дзак
10:15 04.06.2026
29 Ах ,ах
До коментар #19 от "2024":По- скоро върнали са на хората парите защото са разбрали ,че е незаконно. И в статията се казва ,че са били заплашвани да мълчат.
10:16 04.06.2026
30 Ами че то за там освен фалшиви и
10:17 04.06.2026
31 Браво, евтино са се отървали!
Купуването на имот в строеж е високорисково занимание.
10:27 04.06.2026