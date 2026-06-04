Семейство разкри съмнителни документи около комплекса „Баба Алино“

Мечтата за собствен дом край морето се превръща в кошмар за семейство, инвестирало в жилище в местността „Баба Алино“ край Варна, разказа БНТ в сутрешния блок "Денят започва".

Вместо обещания имот, те се сблъскват със съмнения за незаконно строителство, невалидни документи и месеци наред обикаляне по институции.

През 2024 г. семейството, което живее постоянно в чужбина и се прибира в България само през лятото, избира апартамент в комплекса след реклама, представяща проекта като сигурна инвестиция. След оглед те заплащат около 52 000 евро – половината от стойността на имота.

Още при първото посещение обаче остават с въпроси. Строителството се извършва насред горска територия, а на запитванията им дали има необходимите разрешителни, получават уверения, че всички документи са изрядни и районът ще бъде облагороден.

Година по-късно, когато се връщат, за да започнат довършителни работи, откриват редица нередности. Липсват предвидени електрически инсталации, а при поискване на строителна документация такава не им е представена.

Последват срещи с представители на общината. По думите на семейството оттам разбират, че сградите, в които се намира закупеният апартамент, дори не фигурират в кадастралните планове.

Главният архитект на Варна Виктор Бузев заявява, че за тази територия не са издавани разрешения за строеж и че районът няма подробен устройствен план – едно от основните условия за законно строителство.

В опит да получат яснота, купувачите изискват документи и от инвеститора. Според тях първоначално им е показан документ, който впоследствие се оказва несъответстващ на реалните данни. При следваща среща получават различен документ с други номера и информация. След проверка в общината съмненията им за нередности се потвърждават.

Семейството твърди още, че по време на разговори с представители на инвеститора е получавало предупреждения, които е възприело като опит за натиск да не коментира публично случая.

След месеци на проверки, консултации с адвокати и комуникация с институциите, вложените средства са им били възстановени. Въпреки това остават редица въпроси – какво ще се случи с останалите купувачи и дали всички инвестирали в имоти в „Баба Алино“ ще успеят да защитят правата си.