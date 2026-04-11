Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване на гласове

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.
Те са задържани по време на полицейска операция срещу изборните престъпления в село Баня. Има и трети арестуван. При акцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за превозване на парите към крайните получатели.
Пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили по 50 евро, за да гласуват за конкретна политическа сила. Полицейските действия има на множество адреси в Разлог и в село Баня.
1 Сталин
Коментиран от #5, #7
09:39 11.04.2026
2 Арестувайте бащата на някаква Саяна
09:40 11.04.2026
3 Направо е смешен
09:40 11.04.2026
4 Оракула от Делфи
Не е срамно, кажете истината!!!
Коментиран от #6, #14, #15, #22
09:40 11.04.2026
5 Бащата на някаква Саяна
До коментар #1 от "Сталин":Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
09:40 11.04.2026
6 Бащата на някаква Саяна
До коментар #4 от "Оракула от Делфи":Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
Коментиран от #20
09:41 11.04.2026
7 Малеееее
До коментар #1 от "Сталин":Зурлестият Пеевски и Тиквата Борисов ще вият и скимтят цяла седмица. Браво на МВР!
Коментиран от #26
09:41 11.04.2026
8 Удри с лопатата
09:43 11.04.2026
9 Госあ
Коментиран от #11
09:46 11.04.2026
10 Лошо
09:47 11.04.2026
11 Коуега
До коментар #9 от "Госあ":...ще объркат социолозите 🤣🤣🤣
09:50 11.04.2026
12 Пашата и Тиквата
09:51 11.04.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТРЯБВА ДА Е НЯКОЯ ОТ ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ:)
09:53 11.04.2026
15 така, де
До коментар #4 от "Оракула от Делфи":Сикаджията и шопара купуват!
Коментиран от #21
09:57 11.04.2026
18 Гедер
09:59 11.04.2026
19 Кой кой
10:01 11.04.2026
20 Този измекяр ...
До коментар #6 от "Бащата на някаква Саяна":съсипа съчуствието на българите към детето му, неко то да почива в мир, детето вина няма !
Но този баща с неговата алчна особа за популярност и "нагаждане в политиката "
го сравни със земята!
10:06 11.04.2026
21 Одялото в ареста оше не е прано...
До коментар #15 от "така, де":чака "избягалия " арестант!!!
10:08 11.04.2026
22 От партия
До коментар #4 от "Оракула от Делфи":Койпасе
10:08 11.04.2026
23 боклук
10:25 11.04.2026
24 Джиджи Биджи
10:30 11.04.2026
25 Голем смех
Не за някой друг, а за мен.
И им казах:
- Гласувайте за мен, понеже не искам да съм депутат!
10:46 11.04.2026
26 Дедо
До коментар #7 от "Малеееее":Тоя го знам човече. Името му е Валентин Донев - стара кримка позната на полицията, но прикривана до скоро. по Баня му викат "доневото". Купува продава абе с една дума търговийка с гласове още от много отдавна. Е най накрая влезе там където му е мястото. Дано да не излиза от там. Има още такива като него. И на тях им предстои влизане зад решетките.
10:53 11.04.2026