Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване на гласове

11 Април, 2026 09:37 990 26

Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Те са задържани по време на полицейска операция срещу изборните престъпления в село Баня. Има и трети арестуван. При акцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за превозване на парите към крайните получатели.

Пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили по 50 евро, за да гласуват за конкретна политическа сила. Полицейските действия има на множество адреси в Разлог и в село Баня.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    11 9 Отговор
    Абе оставете хората на мира нали сме пазарна икономика и всеки има право да купува и продава,това са устоите на демокрацията

    Коментиран от #5, #7

    09:39 11.04.2026

  • 2 Арестувайте бащата на някаква Саяна

    11 5 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:40 11.04.2026

  • 3 Направо е смешен

    7 6 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните

    09:40 11.04.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    30 2 Отговор
    И от коя партия, бяха купувачите???
    Не е срамно, кажете истината!!!

    Коментиран от #6, #14, #15, #22

    09:40 11.04.2026

  • 5 Бащата на някаква Саяна

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:40 11.04.2026

  • 6 Бащата на някаква Саяна

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Оракула от Делфи":

    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #20

    09:41 11.04.2026

  • 7 Малеееее

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Зурлестият Пеевски и Тиквата Борисов ще вият и скимтят цяла седмица. Браво на МВР!

    Коментиран от #26

    09:41 11.04.2026

  • 8 Удри с лопатата

    21 0 Отговор
    Сега им дайте по 11 години затвор.

    09:43 11.04.2026

  • 9 Госあ

    22 2 Отговор
    За коя партия купуват гласове ??? Казвайте ги тия работи !

    Коментиран от #11

    09:46 11.04.2026

  • 10 Лошо

    16 0 Отговор
    Да се купуват гласове е долнопробна работа. Почти същото като да продаваш наркотици.

    09:47 11.04.2026

  • 11 Коуега

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    ...ще объркат социолозите 🤣🤣🤣

    09:50 11.04.2026

  • 12 Пашата и Тиквата

    13 1 Отговор
    СИК беше велика организация и ние бяхме нейните шефове.

    09:51 11.04.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    РАДЕВ НЯМАШЕ ДОСКОРО ДАЖЕ ПАРТИЯ
    .....
    ТРЯБВА ДА Е НЯКОЯ ОТ ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ:)

    09:53 11.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 така, де

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оракула от Делфи":

    Сикаджията и шопара купуват!

    Коментиран от #21

    09:57 11.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гедер

    7 0 Отговор
    М а ч к а й Бате Гошо!

    09:59 11.04.2026

  • 19 Кой кой

    10 1 Отговор
    Бойко или Пеевски

    10:01 11.04.2026

  • 20 Този измекяр ...

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бащата на някаква Саяна":

    съсипа съчуствието на българите към детето му, неко то да почива в мир, детето вина няма !

    Но този баща с неговата алчна особа за популярност и "нагаждане в политиката "
    го сравни със земята!

    10:06 11.04.2026

  • 21 Одялото в ареста оше не е прано...

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "така, де":

    чака "избягалия " арестант!!!

    10:08 11.04.2026

  • 22 От партия

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оракула от Делфи":

    Койпасе

    10:08 11.04.2026

  • 23 боклук

    0 1 Отговор
    Едно време през 46 година, комунистите като има избори затворят лидерите на аграр фашистите в мазето на селсъвета, поотупат ги малко да се чува навън и респектират симпатизантите им, и ги пуснат чак след изборите! Сега с тези мижави акции резултата ще е нищожен, членът на СИК ще стои в комисията на 19 април, заповядания % осигурен!

    10:25 11.04.2026

  • 24 Джиджи Биджи

    3 0 Отговор
    Общинския съветник не е ли Валентин Донев (Пълничкия)?

    10:30 11.04.2026

  • 25 Голем смех

    1 0 Отговор
    Вчера на пазара купих два гласа да гласуват за мен.
    Не за някой друг, а за мен.
    И им казах:
    - Гласувайте за мен, понеже не искам да съм депутат!

    10:46 11.04.2026

  • 26 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Малеееее":

    Тоя го знам човече. Името му е Валентин Донев - стара кримка позната на полицията, но прикривана до скоро. по Баня му викат "доневото". Купува продава абе с една дума търговийка с гласове още от много отдавна. Е най накрая влезе там където му е мястото. Дано да не излиза от там. Има още такива като него. И на тях им предстои влизане зад решетките.

    10:53 11.04.2026

