Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване на гласове

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Те са задържани по време на полицейска операция срещу изборните престъпления в село Баня. Има и трети арестуван. При акцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за превозване на парите към крайните получатели.

Пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили по 50 евро, за да гласуват за конкретна политическа сила. Полицейските действия има на множество адреси в Разлог и в село Баня.