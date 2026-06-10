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СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”

СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”

10 Юни, 2026 17:59 1 010 14

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Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение

СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по изнесени в интервю данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. “Челопешко шосе”, съобщиха от дирекцията.

От СДВР информираха, че адвокат на пострадал е бил поканен на разговор в СДВР, като целта на срещата е била да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение, уточни БТА.

При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита, допълват от столичната полиция.

Вчера Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. При разглеждане на мярката за неотклонение на втория обвиняем стана известно, че поради здравословното му състояние не може да присъства, тъй като е с множество гръбначни травми и му предстои операция, поради това съдът прекрати делото.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се

    21 0 Отговор
    Изгонят и от общинските жилища,а сигурно и ТЕЛК-ове имат като търговеца на кръв в Русе -мечо циганина

    18:11 10.06.2026

  • 2 Спомнете си

    23 0 Отговор
    Чочоолу!!! Определени “мерки” винаги дават резултат!

    Коментиран от #4, #14

    18:13 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Прочетете във

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спомнете си":

    Фрог нюс за случаят в Столипиново и действията на генерал Чочоолу там!

    Коментиран от #11

    18:23 10.06.2026

  • 5 Дориана

    19 1 Отговор
    Това е поредното доказателство до къде стигат пипалата на мафията в България. Само твърд подход и арести за всички от мафиотската организация. Превзели са държавата, сега ще си я отвоюваме.

    Коментиран от #8

    18:29 10.06.2026

  • 6 Без име

    7 1 Отговор
    Важното е, че отклониха вниманието към героизма на пожарникарите. Те проявяват героизъм всеки ден, но точно сега го забелязаха.

    Коментиран от #9

    18:46 10.06.2026

  • 7 Бастардо

    5 0 Отговор
    За стотен път предлагам да бъдат изградени кръгови,поне на "състезателните писти".Изпитано лично от мен,и много други българи работещи в Италия,и не само тук.Има в мнъго западни страни.Няма начин да не намалят скоростта,в противен случай,ритат менчето.Много са полезни тия кръгови.

    19:04 10.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    Ми викай льотчика да ти спаси горящата къща така няма да си отклоняваме вниманието.

    Коментиран от #13

    19:09 10.06.2026

  • 10 Това, което се премълчава от медиите е,

    6 1 Отговор
    че в автобуса са били индийци от вносните евтини работници. И имаме прецедент - индийски мигранти 8-мо поколение от 17-ти век убиват индийски мигранти 1-во поколение от 21-ви век.

    19:10 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чочоулу

    4 0 Отговор
    Танковете да дойдат и вуртене на вериги. Има ли българска държава.???!!!!

    19:19 10.06.2026

  • 13 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Зъл пес":

    Зъл пес, който няма с какво да проумее написаното.

    19:27 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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