СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по изнесени в интервю данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. “Челопешко шосе”, съобщиха от дирекцията.

От СДВР информираха, че адвокат на пострадал е бил поканен на разговор в СДВР, като целта на срещата е била да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение, уточни БТА.

При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита, допълват от столичната полиция.

Вчера Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. При разглеждане на мярката за неотклонение на втория обвиняем стана известно, че поради здравословното му състояние не може да присъства, тъй като е с множество гръбначни травми и му предстои операция, поради това съдът прекрати делото.