СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по изнесени в интервю данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. “Челопешко шосе”, съобщиха от дирекцията.
От СДВР информираха, че адвокат на пострадал е бил поканен на разговор в СДВР, като целта на срещата е била да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение, уточни БТА.
При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита, допълват от столичната полиция.
Вчера Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. При разглеждане на мярката за неотклонение на втория обвиняем стана известно, че поради здравословното му състояние не може да присъства, тъй като е с множество гръбначни травми и му предстои операция, поради това съдът прекрати делото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се
18:11 10.06.2026
2 Спомнете си
Коментиран от #4, #14
18:13 10.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Прочетете във
До коментар #2 от "Спомнете си":Фрог нюс за случаят в Столипиново и действията на генерал Чочоолу там!
Коментиран от #11
18:23 10.06.2026
5 Дориана
Коментиран от #8
18:29 10.06.2026
6 Без име
Коментиран от #9
18:46 10.06.2026
7 Бастардо
19:04 10.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зъл пес
До коментар #6 от "Без име":Ми викай льотчика да ти спаси горящата къща така няма да си отклоняваме вниманието.
Коментиран от #13
19:09 10.06.2026
10 Това, което се премълчава от медиите е,
19:10 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чочоулу
19:19 10.06.2026
13 Без име
До коментар #9 от "Зъл пес":Зъл пес, който няма с какво да проумее написаното.
19:27 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.