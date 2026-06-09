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Полицията проверява незаконен строеж край Кърджали

Полицията проверява незаконен строеж край Кърджали

9 Юни, 2026 16:39 883 8

  • полиция-
  • кърджали-
  • калоянци

Съоръжението на язовир „Студен кладенец” е на общината

Полицията проверява незаконен строеж край Кърджали - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Икономическа полиция в Кърджали извършва проверка за длъжностно престъпление във връзка с незаконна станция за добиване на вода. Обектът е изграден на язовир „Студен кладенец” в землището на село Калоянци, а негов възложител е Община Кърджали, съобщава Нова тв.

Работата по случая се води съвместно със служители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и местната Дирекция за национален строителен контрол (РДНСК). В хода на разследването вече се снемат обяснения от служител на общината.

От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е построен без необходимите разрешителни. Освен това той не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от местната администрация. Въпреки нарушенията, в края на миналата година на фирмата изпълнител са били преведени неправомерно над 500 000 лв. за строителни работи по незаконното съоръжение.

Проверката се води за престъпление по служба. Очаква се след приключване на работата по документиране на деянието, събраните материали да бъдат внесени в прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кандев:

    8 5 Отговор
    пРезиденте Радев! ОСТАВКА!

    Коментиран от #7

    16:47 09.06.2026

  • 2 Хихихи

    9 1 Отговор
    Само да не изникне и някой "невидим" израеслки кибуц.

    16:48 09.06.2026

  • 3 кметът на кърлежи

    6 0 Отговор
    усещам, че ще имам престой при Ставри

    16:53 09.06.2026

  • 4 Радев

    7 1 Отговор
    да обясни на народа какво е подписал с евреите за нашата вода крадливият циганин от Банкя с правешки гени

    16:56 09.06.2026

  • 5 То там

    7 0 Отговор
    има ли изобщо законен ?

    17:02 09.06.2026

  • 6 .....

    5 0 Отговор
    Кога ще се върне старото име на града на Тракийската крепост?

    17:03 09.06.2026

  • 7 Цялата

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кандев:":

    регресивна бригада !

    17:03 09.06.2026

  • 8 ИМА СИ

    2 0 Отговор
    крушката опашка , заради разпита на ШИШОВИЯ кмет

    17:05 09.06.2026

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