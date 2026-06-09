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Кой е новият и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов

Кой е новият и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов

9 Юни, 2026 13:09 983 10

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  • обществен ред

Неговата кариера започва от най-ниското стъпало на охранителната полиция на летището в столицата

Кой е новият и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на СДВР Любомир Николов поема ключовия пост на и.ф. главен секретар на МВР, обяви министър Ивайло Демерджиев. Това се случва ден след изненадващата оставка на Георги Кандев в понеделник, 8 юни.

Системата на Министерството на вътрешните работи залага на дългогодишен кадър с богат оперативен и управленски опит в лицето на главен комисар Николов, който поема ключовия пост на изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е преминал през всички стъпала на професионалната йерархия.

Роден на 22 септември 1977 г. в София, Николов свързва професионалния си път с МВР още през 2001 г. Неговата кариера започва от най-ниското стъпало на охранителната полиция на летището в столицата. Скоро след това той се преориентира към противодействието на икономическите престъпления, като заема позицията на инспектор в сектора за икономическа полиция към Първо РУ в София. Този първоначален опит на терен се оказва решаващ за следващата голяма стъпка в кариерата му – преминаването в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

В антимафиотската структура Любомир Николов се утвърждава като специалист в сектора за борба с фалшификациите. Работата му в ГДБОП го отвежда и извън столицата, където последователно заема постовете началник на сектор за борба с организираната престъпност във Варна и началник на ключовия отдел „Североизточен“. Справянето с предизвикателствата на оперативната работа му носи доверие по високите етажи на министерството и през юни 2021 г. той е назначен за заместник-директор на ГДБОП.

Биографията на Николов включва и специфични кризисни назначения. С оглед на подготовката и провеждането на парламентарните избори в началото на 2023 г., той е изпратен за два месеца да ръководи Областната дирекция на МВР в Хасково – регион, традиционно сочен като рисков по отношение на купуването на гласове и контрабандата. След тази мисия той се завръща на ръководния си пост в ГДБОП.

Големият кариерен възход на полицая идва на 19 юни 2023 г., когато поема ръководството на най-голямата и натоварена дирекция в страната – СДВР. Първоначално заема поста с чин старши комисар, но впоследствие е повишен в главен комисар. Под негово ръководство столичната полиция премина през поредица от сериозни предизвикателства, свързани с масови протести, охрана на обществения ред и противодействие на градската престъпност.

Освен солидния оперативен гръбнак, новият и.ф. главен секретар притежава и образование, което допълва профила му на съвременен мениджър в сферата на сигурността. Той е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство, където през 2002 г. завършва специалност „Икономика на търговията“, а през 2018 г. надгражда квалификацията си с магистърска степен в същата сфера. Специализираната му подготовка е подсилена и на международно ниво чрез успешното преминаване на престижния полицейски курс на обучение в Международната академия за правоприлагане (ILEA) в Будапеща.

За четвърт век служба в системата на МВР Любомир Николов е отличаван многократно за постигнати високи резултати. В професионалното му досие са вписани десетки писмени похвали, обявявания на благодарност, както и индивидуални и колективни парични награди. Като признание за личния му принос към държавността, различните министри на вътрешните работи през годините са го удостоявали последователно с почетните знаци на МВР трета, втора и най-високата – първа степен.

Сега той поема поста главен секретар на МВР, макар и в качеството на изпълняващ функциите, след неочакваната оставка на Георги Кандев в понеделник, 8 юни.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тралала

    9 0 Отговор
    Мачкането на всички мишки да ти е преоритет, Николов. Успех!

    13:18 09.06.2026

  • 2 ДА БЪДЕ УСПЕШЕН

    9 0 Отговор
    СА МОИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ !
    НА ДОБЪР ЧАС !!!

    13:20 09.06.2026

  • 3 Факт

    5 3 Отговор
    Човек от далаверата

    13:22 09.06.2026

  • 4 Даа!

    9 1 Отговор
    Камъка си тежи на мястото! Уважавам хора,който развиват кариера,от най- ниското ниво,без значение в коя област.Дано се окаже наистина , дялан камък!

    Коментиран от #9

    13:25 09.06.2026

  • 5 Патканов

    3 4 Отговор
    Човек на Бойко и Дебелия.

    Коментиран от #6

    13:26 09.06.2026

  • 6 Тралала

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Патканов":

    Какъвто и да е, ще е по добре от онази мишка, Кандев. Главен секретар в МВР да ми плаче, че го заплашвали, за мен е ППДБ драма..

    13:31 09.06.2026

  • 7 Мисля

    2 1 Отговор
    Кандев си ,,ритна бакърчето".След три дена вече никой няма да си спомня за него.Много е лошо да си помислиш,че си незаменим.Любимо ми е когато някой се пенсионира или напуска да каже-,,Сега ще видите вече какво ще стане!" Е,нищо не става,системите си работят и без теб

    13:40 09.06.2026

  • 8 авантгард

    1 0 Отговор
    Хмммм, не е ли това същото, което тероризираше г-н Волен Сидеров, а и всичко що беше Атака преди години?
    Гледай ти с изпълняване на поръчки до къде се стига..

    13:47 09.06.2026

  • 9 Милчо Лаков

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даа!":

    Да бе....От летището в Първо и то цивилен,това ако не е връзкарство,здраве му кажи.

    13:55 09.06.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор
    За родата му нещо знаели се!?

    13:57 09.06.2026

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