Трайчо Трайков: НС с лека ръка и с приятно звучащи мотиви зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Народното събрание с лека ръка и с приятно звучащи мотиви зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро, които директно отиват в инвестиции и в крайна сметка водят до по-добро състояние на енергетиката, повече ефективност по веригата и до по-поносими цени. Това каза днес служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков във връзка с вчерашното решение на парламента, с което депутатите забраниха на министъра на енергетиката да извършва действия, свързани с промяна в структурата на дружества, включени в капитала на "Български енергиен холдинг" (БЕХ), предават от БТА. Преструктурирането на БЕХ е свързано с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Мисля, че всички трябва да бъдат изключително отговорни на мястото, където са поставени при взимането на решения, посочи Трайков. Той коментира темата за решението на парламента по време на публична среща, организирана от омбудсман Велислава Делчева, относно високите сметки за електроенергия.

Относно жалбите за завишените сметки за ток, Трайков каза, че служебното правителство се занимава с темата от началото на мандата си.

Вероятно за повечето от индивидуалните случаи има обяснения, но нека да ги чуем от електроразпределителните дружества, за да не остане и капка съмнение дали има проблеми с измерването или с нещо друго, посочи той. Според него това би трябвало да стане ясно и от специализираните проверки, които се извършат и по-специално от тази на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Това е правилният път, защото нито един клиент не трябва да плати и стотинка повече от това, което е потребил и това трябва да го гарантираме, настоя служебният енергиен министър.

Според него всеки отделен случай би трябвало да бъде анализиран.

Трайков посочи, че наред с оправданите притеснения, се оказва, че много от падалите жалби всъщност са с по-ниски сметки, което говори за не съвсем добросъвестно отношение.