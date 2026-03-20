Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Трайчо Трайков: НС с лека ръка и с приятно звучащи мотиви зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Трайчо Трайков: НС с лека ръка и с приятно звучащи мотиви зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

20 Март, 2026 12:48

Това каза Трайков за вчерашното решение на парламента, с което депутатите забраниха на министъра на енергетиката да извършва действия, свързани с промяна в структурата на дружества, включени в капитала на БЕХ

Трайчо Трайков: НС с лека ръка и с приятно звучащи мотиви зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народното събрание с лека ръка и с приятно звучащи мотиви зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро, които директно отиват в инвестиции и в крайна сметка водят до по-добро състояние на енергетиката, повече ефективност по веригата и до по-поносими цени. Това каза днес служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков във връзка с вчерашното решение на парламента, с което депутатите забраниха на министъра на енергетиката да извършва действия, свързани с промяна в структурата на дружества, включени в капитала на "Български енергиен холдинг" (БЕХ), предават от БТА. Преструктурирането на БЕХ е свързано с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Мисля, че всички трябва да бъдат изключително отговорни на мястото, където са поставени при взимането на решения, посочи Трайков. Той коментира темата за решението на парламента по време на публична среща, организирана от омбудсман Велислава Делчева, относно високите сметки за електроенергия.

Относно жалбите за завишените сметки за ток, Трайков каза, че служебното правителство се занимава с темата от началото на мандата си.

Вероятно за повечето от индивидуалните случаи има обяснения, но нека да ги чуем от електроразпределителните дружества, за да не остане и капка съмнение дали има проблеми с измерването или с нещо друго, посочи той. Според него това би трябвало да стане ясно и от специализираните проверки, които се извършат и по-специално от тази на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Това е правилният път, защото нито един клиент не трябва да плати и стотинка повече от това, което е потребил и това трябва да го гарантираме, настоя служебният енергиен министър.

Според него всеки отделен случай би трябвало да бъде анализиран.

Трайков посочи, че наред с оправданите притеснения, се оказва, че много от падалите жалби всъщност са с по-ниски сметки, което говори за не съвсем добросъвестно отношение.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Тия милиони Бойко и Дебелия искат да ги откраднат, а не да ги раздават на народа.

    12:53 20.03.2026

  • 2 лют пипер

    3 0 Отговор
    България по принцип не получава,а харчи просто ей така стотици милиони евро.

    12:53 20.03.2026

  • 3 зеления

    1 1 Отговор
    я си гледайте работата аз пари за златна тоалетна хартия нямам те пари за енергетика ми искат само глупусти са ви в главите я изпратете на украйна 100 милиарда и не я мислете !

    12:56 20.03.2026

  • 4 Далавера

    2 1 Отговор
    Големият "специалист" Трайчо иска да крадне!

    12:59 20.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЗАМЕНЯМЕ

    2 0 Отговор
    СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЕВРО с ФУРМИ ------- И -------НЕЩАТА СА ТОЧНИ-------------- ТРАИЧО ХАВЛИЯ ПЛАЖ 8 ЧАСА САБАХЛЕМ В АРАБИЯ----ПЕИ СЪРЦЕ И ТУ ТУУУУУУ БЕДНИТЕ

    13:01 20.03.2026

  • 7 Мафията в енергетиката

    2 0 Отговор
    Е с рузсски корени

    13:01 20.03.2026

  • 8 добре че се намесиха умните западняци

    0 0 Отговор
    да спрат кранчето на родните нехранимайковци!!!

    13:06 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол