Вигенин: Регулацията на изкуствения интелект цели защита на гражданите и подкрепа за бизнеса

20 Март, 2026 15:18 409

  кристиан вигенин
  изкуствен интелект
  защита на гражданите
  бизнес
  бсп

Вигенин участва в преговорите между политическите групи с цел да бъде постигнат баланс между насърчаването на иновациите, защитата на основните права и правната сигурност за бизнеса

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Важно е да осигурим достатъчно време за адаптация към новите правила за изкуствения интелект, така че те да бъдат ефективни и приложими на практика. Същевременно не трябва да допускаме компромис със защитата на основните права и сигурността на гражданите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в Брюксел.

Като докладчик на социалистите по промените в европейския регламента за изкуствения интелект, Вигенин участва в преговорите между политическите групи с цел да бъде постигнат баланс между насърчаването на иновациите, защитата на основните права и правната сигурност за бизнеса.

На съвместно заседание на комисиите по граждански права, правосъдие и вътрешни работи и по вътрешен пазар евродепутатите подкрепиха въвеждането на ясни фиксирани срокове за прилагане на изискванията към високорисковите системи: 2 декември 2027 г. за системите, изрично посочени в регламента (включително в сфери като критична инфраструктура, образование, здравеопазване, правосъдие и управление на граници) и 2 август 2028 г. за системи, регулирани от секторното законодателство на ЕС за безопасност на продуктите. Беше дадено и допълнително време на доставчиците да спазят изискванията за обозначаване на съдържание, създадено от изкуствен интелект, което цели да се гарантира прозрачност и защита от манипулации.

Един от най-значимите елементи на позицията на ЕП е въвеждането на нова забрана на т.нар. „nudifier“ приложения - системи на ИИ, които създават или манипулират изображения със сексуален или интимен характер на реални хора без тяхното съгласие.

Според договорените текстове ще бъде забранено използването на инструменти на ИИ, които „генерират или манипулират реалистични изображения на интимни части на човек без неговото съгласие“. Мярката цели да противодейства на нарастващото дигитално насилие, включително онлайн тормоз, сексуална експлоатация и унижение, насочени особено срещу жени и деца.

„Развитието на изкуствения интелект не може да бъде за сметка на човешкото достойнство. Европейският съюз трябва ясно да покаже, че технологиите трябва да служат на хората, а не да се използват за тяхното унижение и експлоатация“, заяви Вигенин.

Постигнатият компромис предвижда и мерки за намаляване на административната тежест върху бизнеса и избягване на припокриване между Акта за изкуствения интелект и секторното законодателство на ЕС. Предвидена е и подкрепа за малките предприятия със средна капитализация, за да могат да се развиват след излизане от категорията на малките и средните предприятия.

Социалистите и демократите настояват внедряването на новите технологии да бъде съпроводено със защита на работниците, прозрачност и гаранции срещу дискриминация и злоупотреби.

След като ЕП одобри предложените промени в пленарна зала на 26 март, предстоят преговори със Съвета на ЕС за окончателното приемане на законодателството.

Решението e важна стъпка към предвидимо и балансирано регулиране на изкуствения интелект в Европейския съюз, което едновременно защитава гражданите и позволява на Европа да остане конкурентоспособна в световната технологична надпревара.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

