Корупцията в администрацията: Всеки четвърти българин е бил изнудван за подкуп

България отново попада под светлината на прожекторите заради разрастващата се корупция. Ново изследване на Центъра за изследване на демокрацията разкрива, че цели 40% от гражданите, които са потърсили административни услуги през последната година, са били подложени на натиск да дадат подкуп или подарък, обобщи БНР.

Още по-потресаващо – трима от всеки четирима са се съгласили да платят, за да получат това, което им се полага по право.

Европейският контекст: България сред най-засегнатите от корупция

Данните бяха представени по време на оживена публична дискусия в Дома на Европа в София.

Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас, подчерта необходимостта от единни и по-строги наказания за корупционни престъпления в целия Европейски съюз.

Според нея, 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в собствените им страни, а 69% са убедени, че случаите на корупция на високо ниво остават ненаказани.

В България обаче недоверието е още по-голямо – цели 76% от хората не вярват, че виновните на върха на властта ще понесат последствия.

Защо борбата с корупцията е по-важна от всякога?

Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов изтъкна, че настоящият момент е исторически за България.

Според него, правителството разполага с уникален мандат да се изправи срещу корупцията – нещо, което не се е случвало от времето на Иван Костов.

В допълнение, сложната геополитическа и икономическа обстановка превръща корупцията не само в пречка за доброто управление, но и в инструмент за външен натиск и влияние.

Време е за решителни действия

Тези тревожни факти са ясен сигнал, че борбата с корупцията не търпи отлагане. Необходима е спешна реформа, по-строги санкции и прозрачност на всички нива.

Само така България може да се откъсне от сянката на съмнението и да върне доверието на гражданите в институциите.