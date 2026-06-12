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Корупцията в администрацията: Всеки четвърти българин е бил изнудван за подкуп

Корупцията в администрацията: Всеки четвърти българин е бил изнудван за подкуп

12 Юни, 2026 13:04 510 13

  • корупция-
  • българия-
  • администрация-
  • правителство-
  • бизнес

Тревожни данни разкриват мащаба на проблема – 76% от българите не вярват, че високопоставени корумпирани лица биват наказвани

Корупцията в администрацията: Всеки четвърти българин е бил изнудван за подкуп - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България отново попада под светлината на прожекторите заради разрастващата се корупция. Ново изследване на Центъра за изследване на демокрацията разкрива, че цели 40% от гражданите, които са потърсили административни услуги през последната година, са били подложени на натиск да дадат подкуп или подарък, обобщи БНР.

Още по-потресаващо – трима от всеки четирима са се съгласили да платят, за да получат това, което им се полага по право.

Европейският контекст: България сред най-засегнатите от корупция

Данните бяха представени по време на оживена публична дискусия в Дома на Европа в София.

Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас, подчерта необходимостта от единни и по-строги наказания за корупционни престъпления в целия Европейски съюз.

Според нея, 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в собствените им страни, а 69% са убедени, че случаите на корупция на високо ниво остават ненаказани.

В България обаче недоверието е още по-голямо – цели 76% от хората не вярват, че виновните на върха на властта ще понесат последствия.

Защо борбата с корупцията е по-важна от всякога?

Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов изтъкна, че настоящият момент е исторически за България.

Според него, правителството разполага с уникален мандат да се изправи срещу корупцията – нещо, което не се е случвало от времето на Иван Костов.

В допълнение, сложната геополитическа и икономическа обстановка превръща корупцията не само в пречка за доброто управление, но и в инструмент за външен натиск и влияние.

Време е за решителни действия

Тези тревожни факти са ясен сигнал, че борбата с корупцията не търпи отлагане. Необходима е спешна реформа, по-строги санкции и прозрачност на всички нива.

Само така България може да се откъсне от сянката на съмнението и да върне доверието на гражданите в институциите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    3 2 Отговор
    дори кокошките на село и на гьльбите на балкона разбраха че:

    1. румен печели чисто по милион на ден от боташ (с тея пари отвори спечели изборите)

    2. отделно печели от всичко продадено с етикет
    "Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.

    3. както и от уж спрените доставки на оръжие за 404.
    просто происвои веригата като работи с посредници, както направиха кильрчо и корни (все пак бсп, ппдб и румен са вързани)

    13:09 12.06.2026

  • 3 Много

    1 1 Отговор
    Обичам корупцията. Давам кинти, и получавам каквото искам.

    13:10 12.06.2026

  • 4 Демокрация ?

    2 0 Отговор
    Между Крепостен Селянин !

    И Феодал ?

    13:10 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дориана

    2 1 Отговор
    Това е резултата от корупционния мафиотски модел на Борисов и Пеевски заедно с техните съюзници и защитници ИТН и БСП. Завладяна и корумпирана администрация, Съд, Прокуратура Общини. и всичко за което се сетите. Край, свърши времето на мафиотския модел на управление за ужас на Опозицията. Новото правителство работи бързо и ефективно с твърд подход. Уволнения на корумпирани служители и унищожение на корупцията във всички сектори. И в Здравеопазването се оказа , че има корупция.

    13:11 12.06.2026

  • 7 кой му дреме

    3 0 Отговор
    значи всеки 3/4 са поискали подкуп !
    махам се от тая к0чина, дори камьк за дувара нема си взема от бг

    13:11 12.06.2026

  • 8 Гражданин

    2 0 Отговор
    До това ни доведе ОПГ- ГРАБ . Там празно няма ,всеки трябва да си плаща на дон тиквун

    13:13 12.06.2026

  • 9 Не е вярно

    1 0 Отговор
    Всеки втори не всеки четвърти

    13:31 12.06.2026

  • 10 жан

    0 0 Отговор
    и как ще спрете фирмите да дават 10% от ДДС - на пишещия Акта за възстановяване инспектор?! А после тези пари отиват нагоре, до Директорите по разпределение. Във всички НАП- ове това е практиката! Иначе,няма да му върнат ДДС -то или ще го бавят с години. Затова никой не реве, че заплатат му е малка! Изключвам техническия персонал- услуги на киента, счетоводители- на тях никой нищо не им дава, но корупцията в Ревизии е от 25 години!!! И как ще я спрете???....

    13:33 12.06.2026

  • 11 Иван Манев

    0 0 Отговор
    Високопоставени, може би. Не пишете администрацията тогава, а висшата администрация, защото подвеждате хората и ги настройвате.
    Аз съм нещастник с две магистратури, разведен с две деца, който в момента има точно 20 евроцента по сметката до аванса в средата на месеца. 2 деца, 20 евроцента и 22 годишен Фиат Пунто, които има нужда от нови накладки и не се кара в момента. Това са реалностите със заплата 1200 Евро на месец, без втори платец, в българската администрация.
    Подкупи не съм вземал, живея в 40 годишен палнелен апартамент, нямам вили, любовница, скъпа кола. Това е българската администрация. А, онази администрация, която взема подкупи, аз лично не я познавам. Така, че правете разликата.

    13:37 12.06.2026

  • 12 Сталин

    1 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    13:40 12.06.2026

  • 13 Сталин

    1 0 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    13:40 12.06.2026

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