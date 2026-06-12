Корупцията в администрацията: Всеки четвърти българин е бил изнудван за подкуп

България отново попада под светлината на прожекторите заради разрастващата се корупция. Ново изследване на Центъра за изследване на демокрацията разкрива, че цели 40% от гражданите, които са потърсили административни услуги през последната година, са били подложени на натиск да дадат подкуп или подарък, обобщи БНР.
Още по-потресаващо – трима от всеки четирима са се съгласили да платят, за да получат това, което им се полага по право.
Европейският контекст: България сред най-засегнатите от корупция
Данните бяха представени по време на оживена публична дискусия в Дома на Европа в София.
Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас, подчерта необходимостта от единни и по-строги наказания за корупционни престъпления в целия Европейски съюз.
Според нея, 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в собствените им страни, а 69% са убедени, че случаите на корупция на високо ниво остават ненаказани.
В България обаче недоверието е още по-голямо – цели 76% от хората не вярват, че виновните на върха на властта ще понесат последствия.
Защо борбата с корупцията е по-важна от всякога?
Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов изтъкна, че настоящият момент е исторически за България.
Според него, правителството разполага с уникален мандат да се изправи срещу корупцията – нещо, което не се е случвало от времето на Иван Костов.
В допълнение, сложната геополитическа и икономическа обстановка превръща корупцията не само в пречка за доброто управление, но и в инструмент за външен натиск и влияние.
Време е за решителни действия
Тези тревожни факти са ясен сигнал, че борбата с корупцията не търпи отлагане. Необходима е спешна реформа, по-строги санкции и прозрачност на всички нива.
Само така България може да се откъсне от сянката на съмнението и да върне доверието на гражданите в институциите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
1. румен печели чисто по милион на ден от боташ (с тея пари отвори спечели изборите)
2. отделно печели от всичко продадено с етикет
"Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.
3. както и от уж спрените доставки на оръжие за 404.
просто происвои веригата като работи с посредници, както направиха кильрчо и корни (все пак бсп, ппдб и румен са вързани)
13:09 12.06.2026
3 Много
13:10 12.06.2026
4 Демокрация ?
И Феодал ?
13:10 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дориана
13:11 12.06.2026
7 кой му дреме
махам се от тая к0чина, дори камьк за дувара нема си взема от бг
13:11 12.06.2026
8 Гражданин
13:13 12.06.2026
9 Не е вярно
13:31 12.06.2026
10 жан
13:33 12.06.2026
11 Иван Манев
Аз съм нещастник с две магистратури, разведен с две деца, който в момента има точно 20 евроцента по сметката до аванса в средата на месеца. 2 деца, 20 евроцента и 22 годишен Фиат Пунто, които има нужда от нови накладки и не се кара в момента. Това са реалностите със заплата 1200 Евро на месец, без втори платец, в българската администрация.
Подкупи не съм вземал, живея в 40 годишен палнелен апартамент, нямам вили, любовница, скъпа кола. Това е българската администрация. А, онази администрация, която взема подкупи, аз лично не я познавам. Така, че правете разликата.
13:37 12.06.2026
12 Сталин
13:40 12.06.2026
13 Сталин
13:40 12.06.2026