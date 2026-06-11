Още едно от децата на Брад Пит иска да се откаже официално от фамилията му

Поредно от децата на холивудските звезди Брад Пит и Анджелина Джоли предприема официални действия за отказ от фамилията на баща си. Според съдебни документи, цитирани от американски медии, 21-годишната Захара е подала молба името ѝ да бъде променено от Захара Джоли-Пит на Захара Джоли.

По информация на Page Six съдебното заседание по казуса е насрочено за края на септември, когато съдът трябва да се произнесе по искането. Новината идва близо две години след като Захара публично загатна за решението си, представяйки се като Захара Марли Джоли по време на церемония на студентското сестринство Alpha Kappa Alpha в колежа „Спелман“ в Атланта.

Оттогава тя последователно използва само фамилията на майка си. През май тази година Захара завърши психология в престижния колеж и отново бе представена публично като Захара Джоли.

Решението ѝ не е изолиран случай в семейството. През 2024 г. Шайло Джоли официално премахна фамилията Пит от името си малко след навършването на пълнолетие. По-късно и други от децата на бившата двойка започнаха да използват единствено фамилията Джоли в публични изяви и професионални проекти.

Най-големият син на семейството, Мадокс Джоли, от години не използва фамилията на баща си. Според публикации в американските медии той също е предприел стъпки за официална промяна на името си. Дъщеря им Вивиан Джоли също беше посочена само с фамилията Джоли в програмата на бродуейската постановка The Outsiders, по която работеше заедно с майка си.

Развитието идва на фона на продължаващото напрежение в отношенията между Брад Пит и част от децата му. Според източници, близки до актьора, той е бил силно натъжен от решенията им, но продължава да се надява на бъдещо помирение.

Семейният конфликт започна след раздялата на Анджелина Джоли и Брад Пит през 2016 г. след инцидент по време на частен полет, който доведе до разследвания от страна на федералните власти и службите за закрила на детето. Въпреки че срещу Пит не бяха повдигнати обвинения, случилото се беляза трайно отношенията в семейството.

След близо осем години съдебни спорове около развода, попечителството над децата и собствеността върху френското имение и винарна Шато Миравал, двамата актьори постигнаха окончателно споразумение за развода си в края на 2024 г. Част от финансовите спорове между тях обаче продължават.