Йотова: ЦИК е в основата на демократичните процеси в България ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК).
На срещата политическите формации трябва да постигат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията.
Илияна Йотова, президент на България: "ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Това е нашето право. Кодексът възлага цялата отговорност на ЦИК. Тя трябва да гарантира, че изборите са честни и прозрачни и каквито и претенции да имаме - от отпечатване на бюлетините до предаването, трябва да отдадем дължимото на ЦИК за отговорността. Доверието на хората към ЦИК е нейният авторитет".
проф. Евелина Димитрова, секретар по правни въпроси на президента: "Прогресивна България" биха имали мнозинство от 8 членове. Максимално допустимият брой е 7. Това място трябва да бъде разпределено. Това са остатъците на ПП-ДБ и ДПС, които са равни и се използва член 49 и мястото отива при по-малката група."
Божидар Божанов, "Демократична България": "Това дописва закона. Когато се достигне ограничение, наложено от закона - то партията, която е достигнала този максимум се изключва от последващи решения".
Станислав Анастасов, ДПС: "Нещата, които цитирахте не се отнасят до чл. 46 от Изборния кодекс. Редакцията сте гласували с ИТН. Тогава ДБ получава две места. БСП с повече депутати също получава две места. Тогава не сте протестирали, а защо сега протестирате."
Петър Витанов, "Прогресивна България": "Все се надявах да избегнем политическите интерпретации, защото без съмнение законодателството и прозрачността е важно. Аз смятам, че спорът не би следвало да е математически. Считам, че този метод би следвало да се приложи преди самото начало, а не след изваждане на "Прогресивна България" от уравнението. Не мога да се съглася, че може да останем с непопълнен състав."
проф. Костадин Ангелов, ГЕРБ: "Квотата на ГЕРБ е изчислена правилно. Администрацията на президента коректно е изпълнила разписаните в закона изисквания."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:58 09.06.2026
2 Последния Софиянец
11:59 09.06.2026
3 провинциалист
12:06 09.06.2026
4 Курдо Коленков
12:10 09.06.2026
5 Голям смях
12:14 09.06.2026
6 Сталин
-Й.В Сталин
Коментиран от #21
12:16 09.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #18
12:17 09.06.2026
8 Сталин
"Democracy is agreement about rules between well-armed gentlemen"
"Демокрацията - това е съглашение за правилата между независими и добре въоръжени мъже "
Къде са нашите политически нищожества да ни обяснят какво е демокрация и има ли такова нещо в България.
12:18 09.06.2026
9 Сталин
Коментиран от #30
12:19 09.06.2026
10 Демократични
12:19 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Калоян
Илияна я показват средно в три статии на ден , а Зеля само по една.Накъде върви де мокрацията???
Коментиран от #17
12:21 09.06.2026
13 Леко
12:26 09.06.2026
14 Демократичен гарант
12:28 09.06.2026
15 ПБ не трябва в никакъв случай
Коментиран от #25
12:34 09.06.2026
16 ПБ не трябва в никакъв случай
12:35 09.06.2026
17 Зелю беше на острова под прикритие
До коментар #12 от "Калоян":Но като си дошъл май е изтрелял дрон по руските ядрени установки и май згазил лука че сега се укрива геройски.
12:41 09.06.2026
18 Някой
До коментар #7 от "Сталин":Добре ти не искаш ,,демокрация,, а тогава какво диктатура на пролетариата ли. !!? Сега поне може да ги избираме и ако не ни харесат ти ги сменим, а преди другаря Живков беше не сменяем, и трябваше да умре за да се отървем от него. На мен такъв строй и общество не ми харесва но обаче има явно още хора в България на които това им харесва !!!??
Коментиран от #23, #31
12:50 09.06.2026
19 ЦИК е
12:50 09.06.2026
20 Прочетох текста
12:52 09.06.2026
21 хмммм
До коментар #6 от "Сталин":Не очакваш комуниста Сталин да каже нещо добро за демокрацията, нали?
12:53 09.06.2026
22 Геро
Пълно безумие!
12:55 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Единия минис
12:55 09.06.2026
25 Това е същественото
До коментар #15 от "ПБ не трябва в никакъв случай":Това не трябва да става. В никакъв случай.
13:03 09.06.2026
26 Някой
13:04 09.06.2026
27 Йолова
ЦИК БИ трябвало да бъде в основата на демократичните процеси, НО Не Е.
Подкупна банда служещиьна кправляващите!
Доказано е!
« Пьтят към Ада е послан с добри намерения»!
13:05 09.06.2026
28 Марджи
13:23 09.06.2026
29 Сандо
13:35 09.06.2026
30 Сандо
До коментар #9 от "Сталин":Че то не е само в България.В Армения още не бяха пприключили изборите и шефа на европейското представителство в Ереван се намъкна в техния ЦИК.И стана чудо - резултатът се промени в полза на проевропейската партия в противовес на всички резултати от екзитпола.
13:41 09.06.2026
31 Кремък
До коментар #18 от "Някой":Един пример:
Преди 2022 год в Укрия най-популярният политик беше ... не,не Зеля , а Путин.
През 2026 година познайте ...не,не е Зеля , а Лукашенко.
Голям процент от укрите биха предпочели да живеят в Беларус , а не в родината си.
Това е официално изследване , цитирано от укринската журналистка Панченко , а Беларус се смята за най-тоталитарната държава в Еуропа.
Или , както казва проф Н. Витанов ( цитирам по памет ) ,, Понякога една диктатура може да се окаже по- добра от демокр.,стига диктаторът да е Читав."(Мнението му не визира Лукашенко,а друг)
13:42 09.06.2026