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Йотова: ЦИК е в основата на демократичните процеси в България ВИДЕО

Йотова: ЦИК е в основата на демократичните процеси в България ВИДЕО

9 Юни, 2026 11:56 653 31

  • цик-
  • илияна йотова-
  • дб

На "Дондуков" 2 започнаха консултации за избор на нов състав на ЦИК

Йотова: ЦИК е в основата на демократичните процеси в България ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК).

На срещата политическите формации трябва да постигат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията.

Илияна Йотова, президент на България: "ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Това е нашето право. Кодексът възлага цялата отговорност на ЦИК. Тя трябва да гарантира, че изборите са честни и прозрачни и каквито и претенции да имаме - от отпечатване на бюлетините до предаването, трябва да отдадем дължимото на ЦИК за отговорността. Доверието на хората към ЦИК е нейният авторитет".

проф. Евелина Димитрова, секретар по правни въпроси на президента: "Прогресивна България" биха имали мнозинство от 8 членове. Максимално допустимият брой е 7. Това място трябва да бъде разпределено. Това са остатъците на ПП-ДБ и ДПС, които са равни и се използва член 49 и мястото отива при по-малката група."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Това дописва закона. Когато се достигне ограничение, наложено от закона - то партията, която е достигнала този максимум се изключва от последващи решения".

Станислав Анастасов, ДПС: "Нещата, които цитирахте не се отнасят до чл. 46 от Изборния кодекс. Редакцията сте гласували с ИТН. Тогава ДБ получава две места. БСП с повече депутати също получава две места. Тогава не сте протестирали, а защо сега протестирате."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Все се надявах да избегнем политическите интерпретации, защото без съмнение законодателството и прозрачността е важно. Аз смятам, че спорът не би следвало да е математически. Считам, че този метод би следвало да се приложи преди самото начало, а не след изваждане на "Прогресивна България" от уравнението. Не мога да се съглася, че може да останем с непопълнен състав."

проф. Костадин Ангелов, ГЕРБ: "Квотата на ГЕРБ е изчислена правилно. Администрацията на президента коректно е изпълнила разписаните в закона изисквания."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 1 Отговор
    А МВР, съдебната система и медиите са дългогодишни всепризнати гаранти за демократичните процеси.

    11:58 09.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    11:59 09.06.2026

  • 3 провинциалист

    7 0 Отговор
    Историческият срив на избирателната активност от последните години беше основно вот на недоверие към цик. Едва ли нещо се е променило.

    12:06 09.06.2026

  • 4 Курдо Коленков

    8 2 Отговор
    Коя ЦИК имаш пред вид бе йотова? Вашата? Боташарската?

    12:10 09.06.2026

  • 5 Голям смях

    7 0 Отговор
    ЦИК и ценности аахаахаах

    12:14 09.06.2026

  • 6 Сталин

    6 2 Отговор
    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов

    -Й.В Сталин

    Коментиран от #21

    12:16 09.06.2026

  • 7 Сталин

    6 2 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    Коментиран от #18

    12:17 09.06.2026

  • 8 Сталин

    3 1 Отговор
    Бенджамин Франклин -един от основателите на САЩ дава следното определение за демокрацията .

    "Democracy is agreement about rules between well-armed gentlemen"

    "Демокрацията - това е съглашение за правилата между независими и добре въоръжени мъже "

    Къде са нашите политически нищожества да ни обяснят какво е демокрация и има ли такова нещо в България.

    12:18 09.06.2026

  • 9 Сталин

    5 0 Отговор
    Ма краво ,ЦИК е филиал на посолството

    Коментиран от #30

    12:19 09.06.2026

  • 10 Демократични

    6 0 Отговор
    процеси в България ? И ЦИК в основата ? Основа на кокоши крака !

    12:19 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Калоян

    4 0 Отговор
    Странно??!
    Илияна я показват средно в три статии на ден , а Зеля само по една.Накъде върви де мокрацията???

    Коментиран от #17

    12:21 09.06.2026

  • 13 Леко

    4 0 Отговор
    с лакардиите. Ще издърдори всичко преди изборите

    12:26 09.06.2026

  • 14 Демократичен гарант

    2 0 Отговор
    за "справедлива" забрана на референдумите!

    12:28 09.06.2026

  • 15 ПБ не трябва в никакъв случай

    3 0 Отговор
    Да дава осмия си член в ЦИК който им идва в повече по право , на когото и да е било. Освен може би на най малката група.

    Коментиран от #25

    12:34 09.06.2026

  • 16 ПБ не трябва в никакъв случай

    2 1 Отговор
    Да дава осмия си член в ЦИК който им идва в повече по право , на когото и да е било. Освен може би на най малката група.

    12:35 09.06.2026

  • 17 Зелю беше на острова под прикритие

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Калоян":

    Но като си дошъл май е изтрелял дрон по руските ядрени установки и май згазил лука че сега се укрива геройски.

    12:41 09.06.2026

  • 18 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Добре ти не искаш ,,демокрация,, а тогава какво диктатура на пролетариата ли. !!? Сега поне може да ги избираме и ако не ни харесат ти ги сменим, а преди другаря Живков беше не сменяем, и трябваше да умре за да се отървем от него. На мен такъв строй и общество не ми харесва но обаче има явно още хора в България на които това им харесва !!!??

    Коментиран от #23, #31

    12:50 09.06.2026

  • 19 ЦИК е

    4 0 Отговор
    в основата на всички изборни измами за последните 36 години

    12:50 09.06.2026

  • 20 Прочетох текста

    2 1 Отговор
    Витанов е абсолютно прав. Това е.

    12:52 09.06.2026

  • 21 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Не очакваш комуниста Сталин да каже нещо добро за демокрацията, нали?

    12:53 09.06.2026

  • 22 Геро

    1 0 Отговор
    Господи, Господи и ти си в същата основа!
    Пълно безумие!

    12:55 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Единия минис

    0 0 Отговор
    Естествено цъфна. Пак ли ? Пак.

    12:55 09.06.2026

  • 25 Това е същественото

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПБ не трябва в никакъв случай":

    Това не трябва да става. В никакъв случай.

    13:03 09.06.2026

  • 26 Някой

    1 0 Отговор
    Другарката Йотова така се е нагримирала и начервила сякаш гледам принцеса Клеопатра !!!!?

    13:04 09.06.2026

  • 27 Йолова

    0 0 Отговор
    Пак говориш наизуст!
    ЦИК БИ трябвало да бъде в основата на демократичните процеси, НО Не Е.
    Подкупна банда служещиьна кправляващите!
    Доказано е!
    « Пьтят към Ада е послан с добри намерения»!

    13:05 09.06.2026

  • 28 Марджи

    0 0 Отговор
    Тази и на всеки час да се явява, досущ, като кукувица от часовника, все тая, празноглава е!

    13:23 09.06.2026

  • 29 Сандо

    0 0 Отговор
    Йотова всеки ден се ицепва за нащо си,без особено да мисли.Няма ли кой да я запита за какви демократични процеси ни говори тя,след като всички виждат каква пародия са тия избори?Пък и изобщо изборите в тоя така наречен цивилизован и демократичен свят?

    13:35 09.06.2026

  • 30 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Че то не е само в България.В Армения още не бяха пприключили изборите и шефа на европейското представителство в Ереван се намъкна в техния ЦИК.И стана чудо - резултатът се промени в полза на проевропейската партия в противовес на всички резултати от екзитпола.

    13:41 09.06.2026

  • 31 Кремък

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Един пример:
    Преди 2022 год в Укрия най-популярният политик беше ... не,не Зеля , а Путин.
    През 2026 година познайте ...не,не е Зеля , а Лукашенко.
    Голям процент от укрите биха предпочели да живеят в Беларус , а не в родината си.
    Това е официално изследване , цитирано от укринската журналистка Панченко , а Беларус се смята за най-тоталитарната държава в Еуропа.
    Или , както казва проф Н. Витанов ( цитирам по памет ) ,, Понякога една диктатура може да се окаже по- добра от демокр.,стига диктаторът да е Читав."(Мнението му не визира Лукашенко,а друг)

    13:42 09.06.2026

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