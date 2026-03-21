ТИР изгоря на Капитан Андреево“, при пожара е повредена и скъпа апаратура

21 Март, 2026 16:31 1 123 11

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион с текстил изгоря на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, като пожарът засегна друг тир и сграда на митницата със скъпа апаратура, съобщи Нова тв.

Сигнал за инцидента е подаден около 9:20 часа тази сутрин, съобщи началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Свиленград Ивелин Тонев.

Два екипа огнеборци са пристигнали на място. Въпреки усилията им, ремаркето с товара и влекачът са изгорели напълно. Шофьорът на камиона е с леки обгаряния, отказал е да бъде настанен в болница. По първоначални данни причината за възникването на пожара е газова бутилка в кабината на водача, от която е изтекъл пропан-бутан и се е възпламенил.

Пламъците са се прехвърлили върху друг камион, чакащ за обработка на пункта, но той е бил загасен преди огънят да се разрасне. Засегната е и сградата за щателна митническа проверка в близост, която също е с нанесени щети. Там се намира скъпоструваща апаратура за сканиране на товари с рентгенови лъчи, която е била спасена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Най скъпото изгоряло са резервоарите с нафта... с тия цени...

    16:33 21.03.2026

  • 2 вай ай

    5 0 Отговор
    Тревата изгоря ли?

    16:35 21.03.2026

  • 3 оня с коня

    12 3 Отговор
    дано цялата държава изгори със продажната измет от жълтите павета

    16:35 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баш

    8 0 Отговор
    на КПП - да се запали ТИР - а ? Стой , та вярвай !

    16:43 21.03.2026

  • 6 Сатана Z

    4 0 Отговор
    То па една митница…..

    16:44 21.03.2026

  • 7 Ааууу

    0 1 Отговор
    Операция "Чиста храна" ,задейства. Българският народ обича да си похапва текстил, така или иначе. А какво става със стадото на Бай Рибан?

    16:45 21.03.2026

  • 8 Тези мафиоти там не са обучени

    6 0 Отговор
    Да гасят пожар а само как да вземат подкупи

    16:49 21.03.2026

  • 9 Няма да може

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "не само тира":

    Та той остана само един енерго блок ,който едва диша в последните си издихания захранван от...американското гориво...

    16:51 21.03.2026

  • 10 Иво Андонов

    5 0 Отговор
    Изгоря белото

    16:54 21.03.2026

  • 11 Никой

    0 1 Отговор
    Сигурно е бутилка за готвене

    16:58 21.03.2026

