ТИР изгоря на Капитан Андреево“, при пожара е повредена и скъпа апаратура

Камион с текстил изгоря на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, като пожарът засегна друг тир и сграда на митницата със скъпа апаратура, съобщи Нова тв.
Сигнал за инцидента е подаден около 9:20 часа тази сутрин, съобщи началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Свиленград Ивелин Тонев.
Два екипа огнеборци са пристигнали на място. Въпреки усилията им, ремаркето с товара и влекачът са изгорели напълно. Шофьорът на камиона е с леки обгаряния, отказал е да бъде настанен в болница. По първоначални данни причината за възникването на пожара е газова бутилка в кабината на водача, от която е изтекъл пропан-бутан и се е възпламенил.
Пламъците са се прехвърлили върху друг камион, чакащ за обработка на пункта, но той е бил загасен преди огънят да се разрасне. Засегната е и сградата за щателна митническа проверка в близост, която също е с нанесени щети. Там се намира скъпоструваща апаратура за сканиране на товари с рентгенови лъчи, която е била спасена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
16:33 21.03.2026
2 вай ай
16:35 21.03.2026
3 оня с коня
16:35 21.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Баш
16:43 21.03.2026
6 Сатана Z
16:44 21.03.2026
7 Ааууу
16:45 21.03.2026
8 Тези мафиоти там не са обучени
16:49 21.03.2026
9 Няма да може
До коментар #4 от "не само тира":Та той остана само един енерго блок ,който едва диша в последните си издихания захранван от...американското гориво...
16:51 21.03.2026
10 Иво Андонов
16:54 21.03.2026
11 Никой
16:58 21.03.2026