Важните новини във ФАКТИ на 30.04.2026 г.

България е с най-високата годишна инфлация сред страните от еврозоната през април

Годишната инфлация в България се е ускорила до 6,2 на сто през април 2026 г., което е най-високото равнище сред страните от еврозоната, сочат предварителни данни на европейската статистическа служба Евростат.

Гергана Алексова - Великова: БСП няма да се откаже от битката за правата на работниците

"Събираме се на Първи май, Денят на труда на езерото Ариана в Борисовата градина в 11.30 часа. Каним всеки, който се чувства лявомислещ или онеправдан в трудовия си ден, и който иска да сподели празника на левия печат. Ще има интересни активности, в това число и за най-малките. Въпреки, че много хора чувстват този ден като неработен, той трябва най-вече да ни говори за саможертвата на много хора в борбата за осемчасов работен ден.".

ПП внесе 11 законопроекта в първия ден на 52-ото НС

В първия ден на 52-ото Народно събрание "Продължаваме промяната" внесе 11 законопроекта, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Защитата на шофьора на катастрофиралия автобус край Малко Търново оттегли жалбата срещу задържането му

Защитата на украинския шофьор на туристическия автобус, обвиняем за катастрофата край Малко Търново, оттегли частната жалба срещу определението на Окръжния съд в Бургас, с което му бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". В резултат въззивният съдебен състав прекрати производството по делото, съобщиха от Апелативния съд, цитирани от БНТ.

Първан Симеонов разкри каква е разликата между Радев и Борисов

Последните пет години в България всичко само се променяше. Сега можем да си дадем година-две, в които да се търси път напред. Най-важното и първото е да се стабилизират публичните финансови, защото България е във голяма финансова дупка.

Тежка катастрофа с ТИР и пътнически микробус е станала край село Лютидол

Тежка катастрофа с ТИР и пътнически микробус е станала на международния път Е-79 между Мездра и Ботевград, научи агенция BulNews.

"Правосъдие за всеки" натиска НС за ВСС

Инициатива "Правосъдие за всеки" с основно искане към 52-ото Народно събрание - промяна в Закона за съдебната власт и избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), пишат от инициативата в писмо, изпратено до медиите. Мандатът на изборните членове на ВСС изтече преди близо четири години и съветът фактически продължава да упражнява пълноценни кадрови правомощия в очевидно противоречие с духа на чл. 130, ал. 4 от Конституцията, обобщи news.bg.

Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов", заяви Иван Демерджиев от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня" по БНТ.

Катастрофа с жертва затвори пътя Велико Търново - Русе

Катастрофа между лек автомобил и бус затвори главния път Велико Търново – Русе. Инцидентът е станал в отсечката между селата Самоводене и Поликраище, каза Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, цитирана от Фокус.

Николай Василев: Успешна мярка срещу демографската криза ще бъде да се дава на семейство с бебе до 13 000 евро

Раждаемостта в България трябва да се удвои (около 100 000 - бел.ред.), за да нямаме демографска криза. Политиците не припознават кризата и не дават решение. Това заяви икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Асен Василев за раздялата с ДБ: Не е драматична стъпка, а нормална еволюция

„Голямата задача, която беше поставена, а именно еврозоната и Шенген, от една страна, а от друга – Борисов и Пеевски под 80 депутати и възможност за истинска съдебна реформа, е изпълнена“, каза в „Лице в лице“ лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.

Спрягат Маргарита Попова за правосъден министър

Кой ще е правосъден министър в правителството на Румен Радев е въпрос, който вълнува силно магистратските среди. В медийното пространство се завъртя името на Иван Демерджиев, който е спряган за поста, но той е и опция за МВР шеф, коментира news.bg.

Карлово отива на референдум за "Райнметал"

Общинският съвет в Карлово даде зелена светлина на местно допитване за една от най-коментираните индустриални инициативи в последните месеци - инвестицията на германския оръжеен концерн "Райнметал", предвидена чрез съвместно дружество с държавното предприятие ВМЗ-Сопот, пише БТА. В публичното пространство проектът доби популярност като "нов завод за барут", макар че в различни официални изявления се говори за две отделни мощности - едната за барут, а другата за производство на боеприпаси.

Законопроект за промени в Закона за държавния дълг внесоха от ГЕРБ-СДС

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг в първия работен ден на 52-рото Народно събрание, с което заяви ясен ангажимент към разширяване на възможностите за спестяване и инвестиции на българските граждани. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Кирил Петков за раздялата с ДБ: Свободните българи трябва да имат избор

Бившият лидер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков открива много ползи в раздялата с "Демократична България", става ясно от негова публикация във "Фейсбук".

Сняг заваля на „Петрохан“, снегорини са на място ВИДЕО

Сняг заваля на прохода „Петрохан“. Зимната техника вече работи на терен. Днес по трасето са изпратени снегорини заради снеговалеж и усложнени условия за движение, пише Фокус.

Новият шеф на парламента е дъщеря на бивш берковски кмет

Михаела Доцова, дъщерята на бившия берковски кмет Милчо Доцов, стана председател на 52-рото Народно събрание, писа konkurent.bg.

Нови автобусни линии ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото от 15 септември

Новата организация на транспорта е резултат от анализ на потребностите от обслужване в района, които идентифицират липсата на директни връзки между населените места, затруднен достъп до метростанция „Искърско шосе“ и линии, които не осигуряват предвидимо придвижване като основен проблем.

Бойко Рашков: Иван Демерджиев е подготвен за силов министър

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков обяви Иван Демерджиев за подходящ кандидат за ръководител на силовото ведомство, съобщават от БНР. Изказването идва на фона на продължаващите процеси около структурирането на бъдещата изпълнителна власт у нас.

Край или пореден епизод на сагата? СОС одобри 75-метровия небостъргач в „Младост“

Столичният общински съвет (СОС) одобри спорен доклад, който дава възможност на частен инвеститор да изгради 75-метров небостъргач върху почти изцяло общински терен на бул. „Александър Малинов“ в район „Младост“. Решението е прието с 34 гласа „за“, като предизвика сериозни дебати в залата и остра обществена реакция, съобщава БНТ. Срещу предоставянето на терена се обявиха част от общинските съветници и местни жители, които определят проекта като рисков за района.

Наталия Киселова: В 52-то НС има нюанси на дясното и абсолютна липса на ляво

В 52-рия парламент сме свидетели на нюанси на дясното и на абсолютна липса на ляво.

Никола Минчев: Разделението на ПП-ДБ е дълбоко погрешно решение

Дълбоко погрешно решение. Във време на почти безпрецедентно парламентарно присъствие за една партия, когато предстоят президентски и местни избори в следващата година и половина, задължително е опозицията да остане сплотена, ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната. Това написа бившият председател на Народното събрание и настоящ евродепутат Никола Минчев по повод разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи в новото 52 Народно събрание.

За първи път: Куче придружи незрящ депутат в парламента

Иван Янев, който е депутат от "Прогресивна България" и е незрящ, беше придружен в парламента от своето куче водач Роувър. Янев влезе в парламента от 24 МИР - София. Роувър е лабрадор и стана първото куче в Народното събрание, съобщи Нова тв.