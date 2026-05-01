Гори столичен мол

Сигнал за пожар в столичния мол "Парадайс" е получен преди минути, около 11 ч. съобщават за bTV от пожарната.

7 коли на пожарната са на място.

Ето каква информация ни дадоха от Столична дирекция по пожарна безопасност:

На 01.05.2026 г. в 11:00 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за дим от покрива на МОЛ Парадайс. За мястото на инцидента пътуват 7 ПА от СДПБЗН. Към 11:13 ч. е получена информация, че се е запалил комина на заведение за хранене “Мистър Пица”. Към 11:24 ч. е получена информация, че пожара е погасен, евакуация не е извършвана. Остават 2 ПА с 2 екипа на 04РСПБЗН за извършване на оглед и дежурство.