Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана

22 Март, 2026 10:32

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана, но повечето от заразените деца не са ваксинирани. Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в ефира на БНТ.

Министърът обясни, че институциите вече работят на терен за ограничаване на разпространението.

"В момента заразата е ограничена в този район. На терен в момента работят, както колегите от РЗИ, така и здравните медиатори. Ние много разчитаме на тях, за да трасират пътя на тези дечица, които са се заразили. За съжаление, повечето от тях не са ваксинирани, само едно дете е ваксинирано", отбеляза доц. Околийски.

Онзи ден колега на отговорна позиция каза, че на 94% е ваксиналното покритие срещу морбили, за съжаление това не е така, то е компрометирано. Тук за да може да създадем доверие сред родителите е много важна съвестната работа на здравните медиатори, обясни още служебният здравен министър. По думите му именно ниското ваксинационно покритие създава условия за възникване на подобни огнища.

Министърът коментира и възможностите за контрол от страна на здравните власти. "Има много мерки, които мога да се вземат и те се взимат. Най-голямата, която започнахме е борбата с дезинформацията, по отношение на ваксините", поясни той.

Той подчерта, че е много важно хората да не вярват на полуистини и дезинформация, а да се ваксинират. В тази връзка посочи, че лекарите се борят за живота на 5-месечно бебе. "В тези семейства се ширят дезинформации, които са плод на хрумка, на системни кампании, които идват от Изтока и компрометират из основи европейската интеграция, науката", смята здравният министър.

Във връзка с това дали няма как здравните служби да осъществяват по-голям контрол, доц. Околийски обясни, че те го правят, но има много хора, които не са здравноосигурени, което е голям проблем. Доц. Михаил Околийски добави, че всички новородени ще бъдат изследвани за три допълнителни редки болести.

Във връзка с случаите на менингит в Лондон, министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски коментира, че в България двете ваксини са регистрирани и налични, но не винаги се прилагат системно. "Въпросът е, че много често ваксините ги има, както тази за HPV- тя е безплатна за момчета и момичета в най-важната възрастова група, но хората не ги практикуват", допълни Околийски.

От думите му стана ясно, че нивото на ваксиниране с тази ваксина е под 10%. "Това е голяма трагедия, защото всички научни данни показват колко голям е ефектът от тази ваксина и как се спасят дни прекарани в заболяване. Призовавам всички, моите две дъщери са ваксинирани. Това спасява животи", посочи още министър Околийски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кафявата чума

    2 0 Отговор
    превзе страната

    10:34 22.03.2026

  • 2 Хирург

    5 0 Отговор
    Отдавна забравени болести внезапно "придобиха" епидемичен характер в новото робство. Защо ли...

    Коментиран от #6

    10:40 22.03.2026

  • 3 Човекът е политически обременен

    4 0 Отговор
    Хрумките не идват от Изтока, а от Запада, където хората страдат от некачествени и многовалентни ваксини. От ковид ваксините вече падат млади и здрави. Странно е, че при едно ваксинирано дете, което е болно, никой не разследва ваксината, номера, партидата, това е истинската заплаха.

    10:48 22.03.2026

  • 4 БПФ

    2 0 Отговор
    Хахаха, системни кампании от Изтокът: пак Русия ви е виновна, че гнъсните хъхpешки недoчовeци не искат да си ваксинират биологическите oтпaдъци?
    Мерките трябва да са прости, но ефективни: отказ от ваксинация: спиране на помощите за целия kaтyн, а не да харчите парите ни и за медиатори !!!

    10:53 22.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    САМО НАПАЛМ ОПРАВЯ НЕЩАТА

    10:55 22.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хирург":

    ЗАЩОТО НИ ГИ СЕРВИРАТ НАШИТЕ ДУШМАНИ!

    10:56 22.03.2026

  • 7 Пуфи

    1 0 Отговор
    Бала слатина са предимно лилави така че естествения подбор работи, да се пренесе и у софето да разреди кереча малко

    10:59 22.03.2026

