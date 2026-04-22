10 нови случая на морбили за денонощие – вече са 159

От началото на март 2026 г. досега срещу морбили са ваксинирани 20 хиляди деца, а случаите на морбили в страната са 159, каза пред журналисти Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" към Министерството на здравеопазването.
Тасев участва в националната конференция "България като дестинация за медицински туризъм – развитие, партньорства и международни пазари“. Вече втори месец се разпространява морбили, като разпространението е ограничено на територията на седем области, а в три от тях има единични случаи на заболели, каза Тасев. Успяваме да се справим с наличните ресурси, мерките по издирване и имунизиране на неваксинирани деца дават резултат, допълни Тасев.
От общия брой заболели към момента 83% са деца. Според Тасев не всички деца изграждат имунитет, а има и един малък процент от деца, които никога не изграждат имунитет. Има и деца, за които има данни по документи, че са имунизирани, но ние ще извършим проверка дали наистина детето е ваксинирано. По думите му проверките от страна на регионалните здравни инспекции за имунизационния статус на децата са започнали.
Има и допълнителни изследвания, които биха могли да се направят за доказване на наличие на антитела. Проверките не са приключили, но при установяване на нарушения или пропуски, законодателството е предвидило санкции. На въпрос дали има подозрения, че има фиктивни имунизации, Тасев отговори, че има начин - чрез изследвания, да се установи дали детето наистина е ваксинирано и припомни, че не всяко дете изгражда имунитет.
1 честен ционист
Как се прави тая проверка? Някой запознат ли е?
14:53 22.04.2026
2 БАЙ Х@ЙМАНЕ
14:55 22.04.2026
3 Трол
14:55 22.04.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "Трол":За какво ти е щаб, след като военен взе властта без военен преврат даже?
14:56 22.04.2026
5 И да се затворят всички молове,
До коментар #3 от "Трол":да се изкъртят пейките от парковете, да се сложат КПП-та и никой да не излиза !
15:06 22.04.2026
6 Слагай КПП-тата
До коментар #4 от "честен ционист":, затваряй моловете и вдигай пейките от парковете!
15:07 22.04.2026
7 ПиПи
15:12 22.04.2026
8 Сестро ,
До коментар #7 от "ПиПи":Давам ти тема за размисъл ... Двама братя в България имат приходи от 5,8 млрд. Евра . Познай , какъв им е бизнеса ?!
15:24 22.04.2026
9 КАК..КАК
До коментар #1 от "честен ционист":НА ПОЛИ ГРАФ....220V
15:30 22.04.2026
10 Антиваксърите
15:33 22.04.2026
11 ВКК 531
15:39 22.04.2026
12 Проваксърите
До коментар #10 от "Антиваксърите":Като преболедуваш и изграждаш естествен имунитет.
Всички като деца сме минали през дребната парка. Какъв ви е проблема!
15:42 22.04.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "ВКК 531":Никоя имунизация не дава 100% гаранция. Както няма и 100% сигурност, че неимунизиран ще се разболее задължително.
15:43 22.04.2026
14 Гост
До коментар #12 от "Проваксърите":Не знам всички бягам ваксинирани като малки .. 84набор
15:47 22.04.2026
16 за съжаление
До коментар #12 от "Проваксърите":определен брой бебета и деца не успяват да преболедуват успешно морбили и да изградят имунитет. И влизат в тъжната статистика. Вместо да си връзвате червен конец, доверете се на науката и вземете да си ваксинирате децата.
16:25 22.04.2026
17 Проваксърите
До коментар #16 от "за съжаление":Излишен коментар.
Прочете ли последното изречение от статията?
" да се установи дали детето наистина е ваксинирано и припомни, че не всяко дете изгражда имунитет"
16:31 22.04.2026
18 Проваксърите
До коментар #16 от "за съжаление":И след огромната ковид ваксинационна измама, кой луд ще си ваксинира детето вече, като се разбра, че не е за здраве и имунитет, а за пари и контрол.
16:40 22.04.2026