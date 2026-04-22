10 нови случая на морбили за денонощие – вече са 159

От началото на март 2026 г. досега срещу морбили са ваксинирани 20 хиляди деца, а случаите на морбили в страната са 159, каза пред журналисти Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" към Министерството на здравеопазването.

Тасев участва в националната конференция "България като дестинация за медицински туризъм – развитие, партньорства и международни пазари“. Вече втори месец се разпространява морбили, като разпространението е ограничено на територията на седем области, а в три от тях има единични случаи на заболели, каза Тасев. Успяваме да се справим с наличните ресурси, мерките по издирване и имунизиране на неваксинирани деца дават резултат, допълни Тасев.

От общия брой заболели към момента 83% са деца. Според Тасев не всички деца изграждат имунитет, а има и един малък процент от деца, които никога не изграждат имунитет. Има и деца, за които има данни по документи, че са имунизирани, но ние ще извършим проверка дали наистина детето е ваксинирано. По думите му проверките от страна на регионалните здравни инспекции за имунизационния статус на децата са започнали.

Има и допълнителни изследвания, които биха могли да се направят за доказване на наличие на антитела. Проверките не са приключили, но при установяване на нарушения или пропуски, законодателството е предвидило санкции. На въпрос дали има подозрения, че има фиктивни имунизации, Тасев отговори, че има начин - чрез изследвания, да се установи дали детето наистина е ваксинирано и припомни, че не всяко дете изгражда имунитет.