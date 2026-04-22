Новини
България »
10 нови случая на морбили за денонощие – вече са 159

22 Април, 2026 14:46 860 18

  • морбили-
  • зараза-
  • болни

От общия брой заболели към момента 83% са деца

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на март 2026 г. досега срещу морбили са ваксинирани 20 хиляди деца, а случаите на морбили в страната са 159, каза пред журналисти Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" към Министерството на здравеопазването.

Тасев участва в националната конференция "България като дестинация за медицински туризъм – развитие, партньорства и международни пазари“. Вече втори месец се разпространява морбили, като разпространението е ограничено на територията на седем области, а в три от тях има единични случаи на заболели, каза Тасев. Успяваме да се справим с наличните ресурси, мерките по издирване и имунизиране на неваксинирани деца дават резултат, допълни Тасев.

От общия брой заболели към момента 83% са деца. Според Тасев не всички деца изграждат имунитет, а има и един малък процент от деца, които никога не изграждат имунитет. Има и деца, за които има данни по документи, че са имунизирани, но ние ще извършим проверка дали наистина детето е ваксинирано. По думите му проверките от страна на регионалните здравни инспекции за имунизационния статус на децата са започнали.

Има и допълнителни изследвания, които биха могли да се направят за доказване на наличие на антитела. Проверките не са приключили, но при установяване на нарушения или пропуски, законодателството е предвидило санкции. На въпрос дали има подозрения, че има фиктивни имунизации, Тасев отговори, че има начин - чрез изследвания, да се установи дали детето наистина е ваксинирано и припомни, че не всяко дете изгражда имунитет.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    "Има и деца, за които има данни по документи, че са имунизирани, но ние ще извършим проверка дали наистина детето е ваксинирано."

    Как се прави тая проверка? Някой запознат ли е?

    Коментиран от #9

    14:53 22.04.2026

  • 2 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    1 0 Отговор
    Липсваш ми ...

    14:55 22.04.2026

  • 3 Трол

    6 0 Отговор
    Трябва да се свика национален оперативен щаб.

    Коментиран от #4, #5

    14:55 22.04.2026

  • 4 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    За какво ти е щаб, след като военен взе властта без военен преврат даже?

    Коментиран от #6

    14:56 22.04.2026

  • 5 И да се затворят всички молове,

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    да се изкъртят пейките от парковете, да се сложат КПП-та и никой да не излиза !

    15:06 22.04.2026

  • 6 Слагай КПП-тата

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    , затваряй моловете и вдигай пейките от парковете!

    15:07 22.04.2026

  • 7 ПиПи

    3 0 Отговор
    "България като дестинация за медицински туризъм –ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ НЕ Е ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА!

    Коментиран от #8

    15:12 22.04.2026

  • 8 Сестро ,

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПиПи":

    Давам ти тема за размисъл ... Двама братя в България имат приходи от 5,8 млрд. Евра . Познай , какъв им е бизнеса ?!

    15:24 22.04.2026

  • 9 КАК..КАК

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    НА ПОЛИ ГРАФ....220V

    15:30 22.04.2026

  • 10 Антиваксърите

    0 2 Отговор
    Сега да кажат как децата им ще изградят естествен имунитет!

    Коментиран от #12

    15:33 22.04.2026

  • 11 ВКК 531

    1 2 Отговор
    Задължителната имунизация, колко да е задължителна за хитрия българин! Сега да глобят яко всеки родител.

    Коментиран от #13

    15:39 22.04.2026

  • 12 Проваксърите

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Антиваксърите":

    Като преболедуваш и изграждаш естествен имунитет.
    Всички като деца сме минали през дребната парка. Какъв ви е проблема!

    Коментиран от #14, #15, #16

    15:42 22.04.2026

  • 13 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВКК 531":

    Никоя имунизация не дава 100% гаранция. Както няма и 100% сигурност, че неимунизиран ще се разболее задължително.

    15:43 22.04.2026

  • 14 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Проваксърите":

    Не знам всички бягам ваксинирани като малки .. 84набор

    15:47 22.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 за съжаление

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Проваксърите":

    определен брой бебета и деца не успяват да преболедуват успешно морбили и да изградят имунитет. И влизат в тъжната статистика. Вместо да си връзвате червен конец, доверете се на науката и вземете да си ваксинирате децата.

    Коментиран от #17, #18

    16:25 22.04.2026

  • 17 Проваксърите

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "за съжаление":

    Излишен коментар.
    Прочете ли последното изречение от статията?
    " да се установи дали детето наистина е ваксинирано и припомни, че не всяко дете изгражда имунитет"

    16:31 22.04.2026

  • 18 Проваксърите

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "за съжаление":

    И след огромната ковид ваксинационна измама, кой луд ще си ваксинира детето вече, като се разбра, че не е за здраве и имунитет, а за пари и контрол.

    16:40 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове