Ново оборудване за ГД „Гранична полиция"

23 Март, 2026 08:04 491 6

  • гранична полиция-
  • гранична охрана-
  • авиобаза

Ново оборудване за ГД „Гранична полиция" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В авиобазата на Главна дирекция „Гранична полиция“ в квартал „Враждебна“ ще се проведе тържествена церемония по приемане на нова техника, предоставена в рамките на европейско финансиране.

Събитието отбелязва важна стъпка в модернизацията и повишаването на капацитета на българската гранична охрана.

Новото оборудване е осигурено по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021–2027 г. на Европейския съюз. Чрез тази инициатива се цели укрепване на сигурността по външните граници на ЕС, както и подобряване на ефективността при контрола и наблюдението.

Очаква се техниката да допринесе значително за по-бързата реакция при гранични инциденти, както и за по-доброто противодействие на незаконната миграция и трансграничната престъпност. Въвеждането ѝ в експлоатация ще позволи на служителите на „Гранична полиция“ да изпълняват задълженията си с по-висока степен на сигурност и ефективност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    Браво,така трябва! Трябва да сме с водещи армия и полиция!

    08:07 23.03.2026

  • 2 Пустиня(к)

    0 1 Отговор
    Е, па не ли ни вкара бацко у Шенгеня, Еврозоната, ЕС и къде се сетиш още батак. Кви граници па сега?!?

    08:08 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 зреене

    0 0 Отговор
    АвторКАТА е Е2ва С8околова

    08:21 23.03.2026

  • 6 Евродупка в оградата

    0 0 Отговор
    След празниците и банкетите по случай модернизацията, дали ще остане финансиране за оборудването? При тази инфлация.

    08:22 23.03.2026

