Ново оборудване за ГД „Гранична полиция"

В авиобазата на Главна дирекция „Гранична полиция“ в квартал „Враждебна“ ще се проведе тържествена церемония по приемане на нова техника, предоставена в рамките на европейско финансиране.

Събитието отбелязва важна стъпка в модернизацията и повишаването на капацитета на българската гранична охрана.

Новото оборудване е осигурено по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021–2027 г. на Европейския съюз. Чрез тази инициатива се цели укрепване на сигурността по външните граници на ЕС, както и подобряване на ефективността при контрола и наблюдението.

Очаква се техниката да допринесе значително за по-бързата реакция при гранични инциденти, както и за по-доброто противодействие на незаконната миграция и трансграничната престъпност. Въвеждането ѝ в експлоатация ще позволи на служителите на „Гранична полиция“ да изпълняват задълженията си с по-висока степен на сигурност и ефективност.