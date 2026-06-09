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„Гранична полиция“ получи нови 213 коли

„Гранична полиция“ получи нови 213 коли

9 Юни, 2026 15:39 2 156 33

  • гранична полиция-
  • нови коли

Новата техника е предоставена по проекти на обща стойност от 10 милиона и 500 хиляди евро

„Гранична полиция“ получи нови 213 коли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) получи 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 автомобила с повишена проходимост, 7 леки автомобила, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 камери. Новата техника е предоставена по проекти на обща стойност от 10 милиона и 500 хиляди евро, посочиха от „Гранична полиция“.

Изпълняваме изключително успешно функциите си по опазване на границите на страната и по опазване на външните граници на Европейския съюз, каза на церемонията по връчване на ключовете министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Виждаме плодовете на усилията ни и това ми дава оптимизъм, че процесите в МВР могат да се развиват много по-добре и да постигаме резултатите, които постигаме днес, посочи той.

През 2022 г., когато встъпих като служебен министър на вътрешните работи, осъзнахме, че ако не подобрим значително техническото обезпечаване на българската граница, особено на българо-турската граница, няма как да подсигурим сигурността нито на България, нито на европейските страни, каза Демерджиев.

Положихме изключителни усилия в разговори с партньорите си от ЕС. Радвам се, че този наш апел беше възприет и днес вече виждаме част от плодовете на това разбиране и на тази солидарност. Те оцениха нашата готовност надеждно да пазим външната граница на съюза, допълни той.

С днешните автомобили, за последните три години, бройката нараства над 700 и чак сега запълваме необходимия ни щат, каза директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

Не бива да прекратяваме този процес, за да не се получи същия този „вакум“, какъвто е имало. Не бива да спираме с натиска към нашите европейски партньори. Трябва да повишим освен количеството техника, но и качеството на нашата работа. Тази тенденция в повишаването на нашия имидж не трябва да намалява, да се забавя или да стои на едно място, каза още гл. комисар Златанов. Вече можем да се чувстваме спокойни като ръководители, че сме осигурили всичко необходимо на нашите служители, с което да изпълняват задълженията си, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кел файда

    11 20 Отговор
    Руските шпиони си влизат през Истанбул без проблем!

    Коментиран от #15

    15:42 09.06.2026

  • 2 И тях

    37 3 Отговор
    ще потрошат ! Грешни пари !

    15:42 09.06.2026

  • 3 честен ционист

    35 3 Отговор
    Кой ще ги плаща тия Тундри?

    Коментиран от #19

    15:42 09.06.2026

  • 4 Варна

    35 3 Отговор
    А бе тея през година -две купуват коли... - Сега за родините ли си ги вземат ХХХХ им.

    15:43 09.06.2026

  • 5 Тома

    37 1 Отговор
    Е сега вече комфортно ще се возят вип мигрантите които шарят за превоз по 50 бона

    15:43 09.06.2026

  • 6 Факт

    35 1 Отговор
    Пир през чума

    15:44 09.06.2026

  • 7 клошар

    36 2 Отговор
    В клуба на богатите е така дават се луди пари за да приберат комисионната вместо да им вземат Дачии които ще им вършат същата работа.

    15:45 09.06.2026

  • 8 Директора👨‍✈️

    22 1 Отговор
    Бежанците, след като си платят поне ще се водят в чисто нови коли.

    Коментиран от #11

    15:46 09.06.2026

  • 9 Сашо

    30 2 Отговор
    Само да попитам като сме в Шенген и имаме само една външна граница защо по дяволите се пръскат толкова милиони за автомобили???? Не трябва ли щатът на Гранична полиция малко да се посвие?

    Коментиран от #20

    15:46 09.06.2026

  • 10 604

    15 1 Отговор
    А кучета имат ли?

    Коментиран от #13

    15:47 09.06.2026

  • 11 След

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Директора👨‍✈️":

    една седмица няма и да си личи , че са нови !

    15:48 09.06.2026

  • 12 в кратце

    1 16 Отговор
    Браво! Така трябва!

    15:48 09.06.2026

  • 13 Е , как ?

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    За лов !

    15:49 09.06.2026

  • 14 Трол

    20 1 Отговор
    Трябва да им се зачислят и десетина гранични вили.

    15:49 09.06.2026

  • 15 604

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кел файда":

    И ко шпионирът..на бабати воените килоти с радара за дрончетъ...

    15:50 09.06.2026

  • 16 Айляк

    18 1 Отговор
    Яко.
    Тамън да им е по-удобно на мигрантите, които граничната полиция ескортира из България.

    15:52 09.06.2026

  • 17 1414

    14 1 Отговор
    Супер са ше ходят у махалите да въртят мииннети на маангалите

    15:52 09.06.2026

  • 18 С Тях ?

    13 1 Отговор
    Може Ли да се Извозва ?

    Марихуана ?

    16:04 09.06.2026

  • 19 Варна

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    На снимката не е "Тундра", а "Хайлукс"!

    16:07 09.06.2026

  • 20 така е

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сашо":

    да не говорим, че сега разходите за гориво и консумативи ще се увеличат ...

    16:17 09.06.2026

  • 21 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Това са Toyota Hilux "джихат мобилни" без картечница.Цена € 60К+ за конвой на трафика по каналите през границата.

    16:19 09.06.2026

  • 22 Срам за ЕС тойоти да пазят границите

    7 1 Отговор
    А бмв,мерцедес ,фауве само източват парите на хората в градовете

    16:23 09.06.2026

  • 23 125 леки автомобила

    9 0 Отговор
    я кажете по колко на возило
    да разберем дали е надута общ поръчка

    16:29 09.06.2026

  • 24 Кламук

    0 8 Отговор
    Като чета коментарите, цяла тумба "Иксперти" по охрана на границата. Не съм адвокат на гранична полиция, но щом са толкова добре, ами идете в Елхово, бе - търсят 80 (ОСЕМДЕСЕТ) гранични полицая ... И тогава ще се возите в Хайлукс-а. Аман от разбирачи по всичко.

    16:34 09.06.2026

  • 25 тойота

    4 2 Отговор
    Колите са супер .Кой каквото и да говори Тойота си е Тойота

    16:37 09.06.2026

  • 26 На всеки

    12 0 Отговор
    километър граница по една нова тойота. А, както каза министърът ще има и още. Забрави да каже за заплатите милиционерски, но ние си знаем

    16:39 09.06.2026

  • 27 Фактически

    14 0 Отговор
    Свръх дефицит, режат пенсии и майчинство, а за полицията и армията милиарди. Това е прогресът на Радев. От военен толкоз.

    16:44 09.06.2026

  • 28 Българин

    8 2 Отговор
    Българо-турската граница е с дължина 260 километра, а този министър-предател обявява, че вече е достигната бройката от 700 автомобила за охраната и.
    Това ново правителство трябва да бъде линчувано за глямата измама, че щяло да работи за хората и да се бори против Олигарсите – същите, които наляха десетки милиони в кампанията на Американския аген Радев, и който започна ударно да им дава милиарди по проекти обещани им от този пишман пилот.

    Коментиран от #31

    16:49 09.06.2026

  • 29 Емигрант

    1 3 Отговор
    Радев е под контрола на мафията, вътрешният му министър вчера награждава пожарникари защото явно за първи път са си свършили работата както трябва, задължението им е да спасяват хора и министърът явно се е учудил, че са работили истински затова им дал пари, а днес на тези които нищо не спират по границата и "зелките" минават от където си пожелаят им купуват нови коли за да ся явно на сухо когато завали, иначе остава вече да хванат емигранти натоварени в тези джипки да пресичат България по сигурен начин ! Радев, Радев изложи се много рано, поне да беше изчакал 100 дни и тогава да започнеш да сгафиш ! Защо напусна Кандев знаеш ли, един свестен имаше в сглобеното ти управление и той се "омете" за да не става за резил ! Народът ти повярва, а ти го излъга като Чалгаря, срамота, пагони носиш, слъсай ги, не ги маскари, спомни си за Пиночет, че и него изложи като генерал-управленец !

    16:56 09.06.2026

  • 30 ЕС съюз си обгрижва вътрешната войска

    5 0 Отговор
    Полицията която да пази границата
    Щото МО даде 4 милиарда за ф16 дето още не правят еърполисинг

    16:58 09.06.2026

  • 31 Абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    анадолец , тези коли са поръчани от печетаря , с водопада ! Преди това ,независимият Калинчо накупува беемвета и аудита ...

    17:00 09.06.2026

  • 32 Байрактар"70

    0 0 Отговор
    Винаги съм казвал--- в тази кочина нищо няма да се промени! Защото болшинството е доволен, че имат с какво да се,,замаяват", след което стават много силни и знаещи! А всъщност ,,са приспани"! Кои, как и защо ви излъгаха? ...пари има за крадците, които си правят далаверите с комисионни! ...пари има за всяка една голяма глупава дейност, която не е от полза за ,,нормалния" гражданин! И питам--- ДО КОГА ЩЕ СЕ ТЪРПИ ВСИЧКО ТОВА?

    17:07 09.06.2026

  • 33 НРБ

    2 0 Отговор
    Много комисари ,пенсионери ,администрация и бюрокрация разкарайте ги !!! Реално нарядните бройки са малко !!!

    17:16 09.06.2026

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