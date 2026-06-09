„Гранична полиция“ получи нови 213 коли

Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) получи 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 автомобила с повишена проходимост, 7 леки автомобила, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 камери. Новата техника е предоставена по проекти на обща стойност от 10 милиона и 500 хиляди евро, посочиха от „Гранична полиция“.
Изпълняваме изключително успешно функциите си по опазване на границите на страната и по опазване на външните граници на Европейския съюз, каза на церемонията по връчване на ключовете министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Виждаме плодовете на усилията ни и това ми дава оптимизъм, че процесите в МВР могат да се развиват много по-добре и да постигаме резултатите, които постигаме днес, посочи той.
През 2022 г., когато встъпих като служебен министър на вътрешните работи, осъзнахме, че ако не подобрим значително техническото обезпечаване на българската граница, особено на българо-турската граница, няма как да подсигурим сигурността нито на България, нито на европейските страни, каза Демерджиев.
Положихме изключителни усилия в разговори с партньорите си от ЕС. Радвам се, че този наш апел беше възприет и днес вече виждаме част от плодовете на това разбиране и на тази солидарност. Те оцениха нашата готовност надеждно да пазим външната граница на съюза, допълни той.
С днешните автомобили, за последните три години, бройката нараства над 700 и чак сега запълваме необходимия ни щат, каза директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.
Не бива да прекратяваме този процес, за да не се получи същия този „вакум“, какъвто е имало. Не бива да спираме с натиска към нашите европейски партньори. Трябва да повишим освен количеството техника, но и качеството на нашата работа. Тази тенденция в повишаването на нашия имидж не трябва да намалява, да се забавя или да стои на едно място, каза още гл. комисар Златанов. Вече можем да се чувстваме спокойни като ръководители, че сме осигурили всичко необходимо на нашите служители, с което да изпълняват задълженията си, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кел файда
Коментиран от #15
15:42 09.06.2026
2 И тях
15:42 09.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #19
15:42 09.06.2026
4 Варна
15:43 09.06.2026
5 Тома
15:43 09.06.2026
6 Факт
15:44 09.06.2026
7 клошар
15:45 09.06.2026
8 Директора👨✈️
Коментиран от #11
15:46 09.06.2026
9 Сашо
Коментиран от #20
15:46 09.06.2026
10 604
Коментиран от #13
15:47 09.06.2026
11 След
До коментар #8 от "Директора👨✈️":една седмица няма и да си личи , че са нови !
15:48 09.06.2026
12 в кратце
15:48 09.06.2026
13 Е , как ?
До коментар #10 от "604":За лов !
15:49 09.06.2026
14 Трол
15:49 09.06.2026
15 604
До коментар #1 от "Кел файда":И ко шпионирът..на бабати воените килоти с радара за дрончетъ...
15:50 09.06.2026
16 Айляк
Тамън да им е по-удобно на мигрантите, които граничната полиция ескортира из България.
15:52 09.06.2026
17 1414
15:52 09.06.2026
18 С Тях ?
Марихуана ?
16:04 09.06.2026
19 Варна
До коментар #3 от "честен ционист":На снимката не е "Тундра", а "Хайлукс"!
16:07 09.06.2026
20 така е
До коментар #9 от "Сашо":да не говорим, че сега разходите за гориво и консумативи ще се увеличат ...
16:17 09.06.2026
21 Сатана Z
16:19 09.06.2026
22 Срам за ЕС тойоти да пазят границите
16:23 09.06.2026
23 125 леки автомобила
да разберем дали е надута общ поръчка
16:29 09.06.2026
24 Кламук
16:34 09.06.2026
25 тойота
16:37 09.06.2026
26 На всеки
16:39 09.06.2026
27 Фактически
16:44 09.06.2026
28 Българин
Това ново правителство трябва да бъде линчувано за глямата измама, че щяло да работи за хората и да се бори против Олигарсите – същите, които наляха десетки милиони в кампанията на Американския аген Радев, и който започна ударно да им дава милиарди по проекти обещани им от този пишман пилот.
Коментиран от #31
16:49 09.06.2026
29 Емигрант
16:56 09.06.2026
30 ЕС съюз си обгрижва вътрешната войска
Щото МО даде 4 милиарда за ф16 дето още не правят еърполисинг
16:58 09.06.2026
31 Абе,
До коментар #28 от "Българин":анадолец , тези коли са поръчани от печетаря , с водопада ! Преди това ,независимият Калинчо накупува беемвета и аудита ...
17:00 09.06.2026
32 Байрактар"70
17:07 09.06.2026
33 НРБ
17:16 09.06.2026