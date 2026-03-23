Новини
България »
"Тренд" за нагласите през март: "Прогресивна България" остава лидер

23 Март, 2026 08:35 3 386 87

  • прогресивна българия-
  • герб-сдс-
  • пп-дб-
  • тренд

На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов „Сияние“ с 2,9%

Графика: Тренд
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излязоха данни от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 март 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

Декларираната избирателна активност за предстоящите избори стои без промяна в сравнение с предишното проучване на „Тренд“ през февруари. 59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че можем да очакваме около 3 милиона и 100 хиляди български граждани пред урните на 19 април.

"Прогресивна България" остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори. Втора са ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%. Плътно зад тях стои ДПС с 10,5%, а Възраждане е на пета позиция с 7,9%. БСП-ОЛ остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите. Под черта остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов „Сияние“ с 2,9%. След нея се нареждат „Има такъв народ“ (2,6%), АПС (1,7%) и Величие (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който е 1,7%.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    20 38 Отговор
    ПП "Прогресивна България" остава лидерКА.

    Коментиран от #10

    08:38 23.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стига сте ни Напомняли !

    50 11 Отговор
    Стига сте ни Напомняли !

    Всеки ден Виждаме !

    Че погребението на България !

    Продължава !

    Коментиран от #55

    08:40 23.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    28 50 Отговор
    Боташа и Педофилите са тръгнали с големи мрежи да ловят риба. Предстои да видим колко шарани ще успеят да уловят. Според мен Шишко ще ги изненада. Но не бих заложил на това. След месец ще разберем.

    Коментиран от #53

    08:41 23.03.2026

  • 5 Кой колкото даде

    50 6 Отговор
    резултата няма нищо общо с реалността

    08:42 23.03.2026

  • 6 Възраждане

    27 33 Отговор
    Румен Радев ще оправи цяла България, както Терзиев оправи шопите. Дано поне Варна се спаси

    Коментиран от #26

    08:43 23.03.2026

  • 7 Всъщност

    37 52 Отговор
    Във Възраждане е истината . Прогресивна България" е продължение на ПоДняната / ДеБилите . Даже физиономиите са същите : Радев , Гълъб Донев ( при който беше подписан договора с турските държавни тръби "Боташ" )... Тези около Радев се застъпват за американските ТЕЦове , срещу АЕЦ Белене . Така че - във Възраждане е истината .

    Коментиран от #42

    08:43 23.03.2026

  • 8 Азз

    47 5 Отговор
    Тоя от Сияние не беше ли човек на Боко?

    Коментиран от #21, #22, #82

    08:44 23.03.2026

  • 9 Така де

    33 0 Отговор
    Ама след представянето на някои "програми" и изцепките на една "водеща" по Нова ТВ процентите няма начин да не са мръднали ! Може би с малко но за дълго !
    Динамични са нещата и слава Богу ! Така можем да видим кой, кой е и за какво се "бори" !

    08:44 23.03.2026

  • 10 Идваааааа

    29 22 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Росен Миленов идва като цунами с бюлетина номер 10. Къде ли ще бягат двамата герберо-пеевски Дебели и Угоени екземпляра?

    Коментиран от #33

    08:44 23.03.2026

  • 11 Статистика грешка

    37 4 Отговор
    Няма как анкетата да е точна,защото не могат да разберат какъв избор ще направят непожелалите да бъдат анкетирани. Ако 1000 са пожелали,поне 2,3 хиляди са отказали да бъдат анкетирани.

    Коментиран от #51, #52

    08:46 23.03.2026

  • 12 Бай Той

    19 35 Отговор
    Запомнете, Радев 47,7%.

    Коментиран от #34

    08:46 23.03.2026

  • 13 си дзън

    23 17 Отговор
    Преди месеци предсказах, че Радев ще изпие кръвта на МЕЧ, ИТН, АПС, Величие, БСП, Възраждане,
    на всички про-руски партии.

    Коментиран от #17

    08:46 23.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Една

    21 21 Отговор
    Токсично-шарлатанската партия-нанда крадци на менте президента няма шанс ,освен Ала-Бала далавера

    08:48 23.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всъщност

    26 15 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Нищо няма да изпие : Обикновен американски слуга . Турската далавера Боташ ще го закопа .

    08:50 23.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боже,

    46 13 Отговор
    Кой малоумник гласува за Герб, НН и ИТН. Тези хора незнаят какво правят.

    Коментиран от #72

    08:51 23.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Моарейн

    25 4 Отговор

    До коментар #8 от "Азз":

    Беше. Сега нечистоплътно осребрява паметта на дъщеря си.

    08:52 23.03.2026

  • 22 Защо беше?

    25 5 Отговор

    До коментар #8 от "Азз":

    Че, той още е такъв. Не мога да разбера защо социолозите го броят в отделна графа от ГЕРБ? Само виж къде работи Попов, провери и имотното му състояние и е достатъчно това!

    08:52 23.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ефрейтор

    9 12 Отговор
    Нито една от тези партии не представлява българския народ!

    Коментиран от #74

    08:53 23.03.2026

  • 26 Шопите

    15 11 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    не са София! София е провинцията - те гласуват за ППрастите и подобни боклуци!

    08:53 23.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хдфжхдфж

    15 7 Отговор
    Гюро направо да връща мандата на Радев , видяхме ви "честните" избори , през ден ни казвате кой "пичели".

    08:55 23.03.2026

  • 31 Бфбж

    18 8 Отговор
    Постоянно надуват процентите на Радев и ГЕРБ.

    08:55 23.03.2026

  • 32 Възраждане

    13 16 Отговор
    ще има много по висок резултат, въпреки неглижирането и!Само Възраждане,единствената опозиция в България!!!

    Коментиран от #41

    08:55 23.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Моарейн

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Той":

    Посмали манг..., ох, пардон, малко. И на мен ми се ще някой хубавичко да натрие навирените носове на герберастите и неумно-кресливите, но чак пък толкова.

    08:56 23.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Прогресивна България

    17 6 Отговор
    Пребоядисани, "превъзпитани" БСПари, ГЕРБаджии, ДПСари и други ДСри.

    Голям прогрес, кауньи! Боташ султан потрива руки.

    08:56 23.03.2026

  • 37 Тома

    18 5 Отговор
    Ние от държавната администрация винаги гласуваме за бати Бойко тиквата.За това взимаме заплати без да работиме

    08:56 23.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цоциологията е измама за цоцане

    21 2 Отговор
    Пълна лъжа. ПБ е новото сглобено ГЕРБСДС+ППДБ на стероиди и никой разумен нямада даде вот за тия.

    08:57 23.03.2026

  • 40 Фкш

    9 8 Отговор
    То\ прогресивна България не е ли варненската групировка?

    08:57 23.03.2026

  • 41 Пак ще

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "Възраждане":

    им откраднат резултатите - точно защото са единствената българска партия!

    08:57 23.03.2026

  • 42 Точно така,

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    Възраждане е алтернативата за българите!Смяната на"модела" на управление могат да направят единствено те!!!

    08:58 23.03.2026

  • 43 Салъм

    8 11 Отговор
    Искам да видя, как циганите от "Възраждане" ще наплюят ген. Радев.

    08:58 23.03.2026

  • 44 1488

    7 5 Отговор
    абе някой забелязва ли че ПБ идва от първата буква в ПП и последната буква в ДБ ?

    Коментиран от #48

    08:59 23.03.2026

  • 45 Йеронимус БОШ

    8 4 Отговор
    Само вижте какво става като се съберат и обединят старите приятели Бойко и Делян ! Нищо , че се правят уж не се познават и са се виждали само 3-4 пъти само.
    Какви ЮНАЦИ са двамата. Направо истински БОГАТИРИ. Като валяци и сумо-борци са и мачкат всичко по пътя си. Машала !

    Коментиран от #47

    08:59 23.03.2026

  • 46 ТАКА ТИ СЕ ЩЕ..

    8 3 Отговор
    И на другите шишкави и тууулупирани тук. Зависими сте нагрухани сте тууупко шишко и сглобаджии всички. Но КОПАНКАТА ще ви се отнеме. От тези които казват че няма да гласуват поне 1/3 ще гласуват за Радев. ВСИЧКИ ТУУ ТУУТУТО СЪС ПИРОНИТЕ ДУПКИТЕ ПО КРЪСТА БОЖИИ ЩЕ СИ ПОЛУЧИ ПРЕСЪДАТА БОЖИЯТА. И ДАНО РАДЕВ ДА НЕ СЕ ТУТКА МНОГО СЪС ТЯХ. РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И ЗАТВОР.

    09:01 23.03.2026

  • 47 Коцето

    5 9 Отговор

    До коментар #45 от "Йеронимус БОШ":

    За разлика от преди сега влиза нов играч.Спукана нине работата.Боко ще ни се види светец.

    Коментиран от #58

    09:01 23.03.2026

  • 48 1984

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "1488":

    Защо някой да го забелязва при положение , че ТИ вече си го видял , разбрал и анализирал даже ! ? Това е да имаш ястребово око и ум - бръснач.
    Това е все едно да предположиш колко е общия тонаж на ББ плюс ДП .

    09:02 23.03.2026

  • 49 Мнение

    14 3 Отговор
    Моделът Борисов-Пеевски е един повръщок.

    09:02 23.03.2026

  • 50 ДПС НН

    8 7 Отговор
    на Господин Пеевски надминава продължаваме измяната

    09:03 23.03.2026

  • 51 Майтапиш ли се ?

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Статистика грешка":

    Мен за толкова години никой не ме е анкетирал ! 😀
    Остави ме мен, ама от хилядите познати роднини също не знам да има такива ! 😀
    Може би на агенциите им е по лесно да го правят по методиките на Нагласьов, Натаманян и Нагодиго !😀

    Коментиран от #57

    09:04 23.03.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    0 8 Отговор

    До коментар #11 от "Статистика грешка":

    А за статистическа извадка не си ли чувал, бе? Къде си блял в училище? Това е цяла наука, ама кой да знае. Задаваш глупав въпрос, че и ти се радват.

    Коментиран от #62

    09:04 23.03.2026

  • 53 ганев

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    АЛОООУ...малкият..ХОРАТА ТИ..СЕ ...СМЕЯТ БЕЕЕЕЕ

    09:05 23.03.2026

  • 54 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Виждам едни зулуси потънали на дъното до врата в оовна

    09:05 23.03.2026

  • 55 Така е

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Стига сте ни Напомняли !":

    Идва българския Орбан - Румен Радев.

    09:07 23.03.2026

  • 56 EДИН

    6 2 Отговор
    А БЕ САМО БОЙКО! С ГЕРБ ДО ГРОБ! (Въпрос:колко близо е?)

    09:07 23.03.2026

  • 57 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #51 от "Майтапиш ли се ?":

    Абсолютно си прав. Тези социологически агенции ще се срамуват след изборите.

    09:09 23.03.2026

  • 58 хер ФЛИК

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "Коцето":

    Ама защо казваш , че Бойко ЩЕ ни се види СВЕТЕЦ ? Той не е ли такъв ? Дори по негови скромни думи , той НИКОГА не е бъркал особено за благото на България. И добре , че бил ТОй и Шиши , за да влезем в ЕС , Нато , МАТО , БАто , евро , мевро ! А хан Аспарух - ряпа да яде !

    09:09 23.03.2026

  • 59 Мнение

    9 4 Отговор
    Правете социология чак след арестите на Борисов и Пеевски и екстрадирането им в румънски затвор за да не възпрепятстват разследването за упражняване на непозволена, превишена власт и нехайство на институциите. Чак след като Михаил Константинов остави показания колко умрели гласуват за ГЕРББ и ново начало ще правим изчисления

    Коментиран от #71

    09:10 23.03.2026

  • 60 Отвратен

    10 5 Отговор
    При предстоящата перфектна буря за България, ако не спечелят Възраждане, с държавата и народа е свършено. Т.нар евро либерали ще ни закопаят. От ЕС заявиха, че се подготвя следващия локдаун. Ще стоим в къщи на тъмно, гладни и без транспорт. Горивата ще бъдат привилегия само на "богоизбраните". Урсула го каза - "Дори и да останем без електричество, няма да купуваме нефт и газ от Русия". Всеки да си направи добре сметката за кого ще гласува на тези избори.

    09:11 23.03.2026

  • 61 дцикасе

    6 2 Отговор
    Белото струва доста пари. За да си напудриш носа както "трябва" отива много бело. А от Тренд за да не знаят на кой свят са и да не им личи като лъжат си слагат на пипера много бело. Така % са кой каквото даде. Плащаш си и напудрените носове лъжат на поразия колкото платиш. Слава на Господ Иисус Христос всеки има право на глас и колкото и да лъжат тези "лози" все е напразно. Само по проостите ще се подлъжат по измамите им.

    09:13 23.03.2026

  • 62 Явно

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "РЕАЛИСТ":

    не разбираш логиката на коментира. Статистическата извадка е ясна. Аз коментирам ситуацията с НЕПОЖЕЛАЛИТЕ да участват в анкетата поради съмнения или други причини.. Кой статистик може да измери нагласите на отказващите анкета,което за мен е скрит вот.

    Коментиран от #67

    09:13 23.03.2026

  • 63 Точен

    8 8 Отговор
    На ВЪЗРАЖДАНЕ нарочно дават 7,9 %, защото знаят, че са над 9 %...

    09:15 23.03.2026

  • 64 Страаааах

    9 5 Отговор

    До коментар #33 от "Полекааааа":

    Росен Миленов идва като цунами с бюлетина номер 10. Къде ли ще бягат двамата герберо-пеевски Дебели и Угоени екземпляра?

    09:16 23.03.2026

  • 65 36 години лъжи

    4 7 Отговор
    Да пуснем глас за Възраждане , да им объркаме схемите.

    09:17 23.03.2026

  • 66 Деций

    4 5 Отговор
    Ох майко ,и тези манипулатори по страниците с " безпристрастно изследване".За Радев не е ясно колко,но ГЕРБ 13/14% максимум, ППДБ 12/13% , Пеевски е на границата ако има относително честен вот,ако влезе ще има 10/12 депутати.Варненският циганин не повече от 6/7%, БСП завалиите при по висока избирателна активност няма да влязат.МеК на плевенският копанар също не влиза.За ИТН изобщо не говорим,те и предните избори нямаше да влязат ,но им наляха гласове.Величие изхождайки от работата на терен,пълните зали и броя на Вайбър групата им влизат на 100%.Доган също има шанс изхождайки от разговорите с Турци,поне половината ще гласуват за него,с останалата част ще се разпилее между ППДБ, Радев и други формации.Ако обаче Пеевски успее да пазарува картината ще е друга.С 50 милиона евро ще си осигури 100 хиляди гласа.Такива са очакванията на тези които гласуват само срещу пари,очакват 250 евро на глас,за по малко няма да излязат.

    09:21 23.03.2026

  • 67 РЕАЛИСТ

    1 6 Отговор

    До коментар #62 от "Явно":

    Това , което казваш се съдържа в ника ти. Викат му "статистическа грешка" , която не промени основната нагласа на населението. Извадката се прави процентно от различни слоеве на населението, с различно образование и статус. Това , че някой се прави на интересен и отказва участие, не променя общия резултат.

    Коментиран от #68

    09:22 23.03.2026

  • 68 Има един виц

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "РЕАЛИСТ":

    за статистиката наречен свинско със зеле,та и нашата статистика е подобна. Нямам спомен агенция да се е доближила до реалните резултати през последните няколко избори.А Вие имате ли?

    09:31 23.03.2026

  • 69 Механик

    3 5 Отговор
    Аз па едно ще ви кажа. Както и да гласувате, това няма значение. Когото и да сложат на власт, това също няма значение. Мачът е свирен вече и измъкване няма, по не е и чрез гласуване и избори.

    Коментиран от #73

    09:33 23.03.2026

  • 70 Безпристрастен

    3 0 Отговор
    Най езуитската технология,която са вкарали в изборният лист е " Не подкрепям никого" .И много наши сънародници,се хващат ,и продължават на тази гола кука.По добре,изобщо не гласувай,нали не подкрепяш никого, отколкото този " избор".Избир.закон е съставен така,че точно през тази " колонка" се преразпределят тези гласове,в полза на първите три големи участници.При 1,7% от над 3 милиона гласували( общо) , благодарение на този трик,им вкарвате без усилия, няколко депутатски места.За някой- две-три,за останалите поне едно.Според индивидуалните им резултати.Не го правете! Вместо да изпишем вежди,вадим очи! А дори един депутат в повече " от въздуха" може да се промени всичко,не в полза на хората.

    Коментиран от #79

    09:34 23.03.2026

  • 71 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Мнение":

    59 АБЕ ТЕБ КОГА ЩЕ АРЕСТУВАТ АМАН ОТ БОЛНИ МОЗЪЦИ ТУК РАНО СУТРИН ДОКОГА ТОВА

    09:35 23.03.2026

  • 72 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Боже,":

    МАЛОУМНИКОООООООО Я СЕ ВИЖ НЕВЕЖА ТУК СИ ТИ ЗА

    09:37 23.03.2026

  • 73 по-полека

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Механик":

    ами то същото, както е сигурно,че ще умрем,и излиза.че няма смисъл и да живеем!

    09:45 23.03.2026

  • 74 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ефрейтор":

    Каква радост беше - старши матрос(ефрейтор).Една блестяща нашивка- красота.От там пътя до генерал( адмирал) е кратък.Само че сега нали сме в едераско урсулското НАТЮ.Съмнява ме,че там има ефрейтори с твърди китки.

    09:47 23.03.2026

  • 75 Лъжете, Трендове, лъжете!

    2 1 Отговор
    Лъжете като дърти цигани! Явно, уродливото 190- килограмоов туловище е развързало кесията и добре ви е платило, след като давате телкова много на неговите теляци, жалки лакеи, слуги и изпълнители на нарежданията му! ТОЙ ги вкара и в миналия парламент, но за този ще се озори! Защото потресаващата простащина, цинизъм и безпардонна наглост на чалгарските нищоежство Хаджи Тошко Африкански и Балабана Джебчията последните няколко месеца отвратиха и стотината им останал феноев на просташка чалга! Какви 2,6% за чалгарската сбирщина, какви пет лева би, Трендовци?! Че как така от 0,4% вдигнаха на 2,6? Вдигнали сте вие парите бе, ТРендовци! Да, ама този път българският народ вече изхвърли на бунището сбирщината на сакатото учиндолско нищожество и върщане няма! Впрочем, я да ни обадите, на "срещата" с избиратели в Плавен сакатият учиндолец на носилка ли ще го носят Тошко Африкански и Клептомана Балбана, или ще му бутат инвладната количка?! Не, няма да ви мине номирът! Язък за милионите на Дебелака!

    09:48 23.03.2026

  • 76 !!!?

    3 3 Отговор
    Който иска да плаща "Боташ" може да гласува за Регресивна България на Мистър Кеш...!

    Коментиран от #80

    09:48 23.03.2026

  • 77 Искам да...

    2 0 Отговор
    ...направя едно уточнение, но първо да успокоя президентската група, че нищо не заплашва лидерската и позиция. Ситуацията е такава, това са лицата на новата партия, това са целите. Уточнението е следното. От няколко години политическата опозиция се прави на ударена с мокър парцал и след като Доган разцепи ДПС, се появиха някои нови фактори. Пеевски, който дотогава не се мяркаше нито в парламента, нито сред хората, изведнъж се събуди като лидер на нова политическа формация, стана бос на мафията, магнит, олигарх и за най-голямо зло, се лепна за Бойко, или го лепнаха, за по -удобно. За всички злини за 4 год. няма нито едно доказателство, но кучетата си лаят. Напоследък излезе най-важното, тия двамата да не направят коалиция, поне не над 80 депутата. Другото може да е измислици, но % и възможности са реалност. И нищо чудно да има проект скачени съдове...

    Коментиран от #85

    09:49 23.03.2026

  • 78 Жбръц

    0 0 Отговор
    В бъдещия парламент,ни трябва яростна и твърда опозиция.И не от една партия - трябва трезво да погледнем в очите истината,) а от поне три партии.Хората трябва да разберат,че тези избори,ще са решаващи за бъдещето на България.Нека,да има и подкрепа за новите - независимите кандидати,начело с Р.Миленов.Трябва да намерят своето място в парламента.Защо примерно,Те,заедно с Възраждане,МЕЧ, Величие, да не бъдат хомогенна група,по проекторешения ,който поотделно изговарят еднакво? Да се национализират ЕРП,водите, златните концесии? Дори да са малцинство,но сериозно,народа ще види на живо ,кой от останалите играе в полза на монополистите,кой за самите хора.При последващи избори ( с голяма доза вероятност,още тази есен) хората ще насочат целия си вот към тях.Защото над 93% от населението ще мизерства от непосилни сметки за ток,вода, храна.Ако продължим първосигнално ,да гласуваме както досега,ни очаква поредна сглобка,но ние ще плащаме,този път жестоко.

    Коментиран от #81

    09:54 23.03.2026

  • 79 Избирател

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Безпристрастен":

    "Избир.закон е съставен така,че точно през тази " колонка" се преразпределят тези гласове,в полза на първите три големи участници"

    А като не гласуваш не се ли преразпределят гласовете - абсолютно същото е дали ще гласуваш с "не избирам никого" или изобщо няма да гласуваш. Разликата е че ако не гласуваш някой може да се разпише от твое име в избирателните списъци и да пусне бюлетина за "правилната" партия.

    Избирателите на Боко и Шиши са твърдо число и всичките гласуват под строй - за тях е много добре ако процента на гласувалите е малък - така техния процент става голям. Та те са пуснали много агитатори които да ни обясняват как нямало смисъл да се гласува и че всичко е решено.

    09:55 23.03.2026

  • 80 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "!!!?":

    Такива като теб реват и срещу турски поток но България си прибира по 500 млн годишно такси от него. А Боташ защо не се използва за пренос на газ към Европа....аааа щото от Брюксел не дават ако е руска газта

    09:57 23.03.2026

  • 81 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Жбръц":

    "В бъдещия парламент,ни трябва яростна и твърда опозиция"

    Ами то ще има - "сглобката" ПП$ДБ, ГЕРБ и ДПС ще са много яростни и твърди.

    09:57 23.03.2026

  • 82 Не само Той

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Азз":

    ...ами и тъстът му ,шофирал ,,служебна" кола със ,,син буркан" в ,която загина Сиана е ...бивш пожарникар-близък със Б.Б.

    10:00 23.03.2026

  • 83 Моряка

    3 0 Отговор
    Децо,много високо вдигна мизата.Наште от Максуда и за 50 гласуват.Винаги за Боко.Обичалиго хората,както казва самия Той.

    10:00 23.03.2026

  • 84 МИЛОСТ И ТЕ

    0 1 Отговор
    Логически, от това което знам, си мисля, че Земята е затвор, ТЪМНИЦА, зандан, концлагер. И на всеки ДЪД-БА-та е написана. Не може сами да си правим съдбата. От нас се иска да ПРОЩАВАМЕ, да ОБИЧАМЕ, .. Самообучение в чувствата. И да правим богатство за извън Земята, небитието, като правим другите да се чувстват добре и да стават добри. Да се разкайваме и да не бъдем егоисти и горди. Да даваме повече отколкото получаваме. И така ще отпадат и някои тегоби от съдбата ни. ЧОВЕЦИТЕ СА БЛУДНИ СИНОВЕ НА ОТЕЦ, БРАТЯ НА АНГЕЛИТЕ. Двама вид човеци, блудни синове, са разпнати до Христос. Единия се разкайва и е омекнал, обикнал е другите, а другият - не. И каквото вържете на Земята ще е вързано в небитието, и каквото развържете на Земята, ще е развързано в небитието. човекът сам отмерва присъдата си чрез отношението към другите. чрез осъждането на другите, осъжда себе си. така сме в битието и в образа и възможностите на когото мразим, а в небитието ще сме като когото обичаме.. Исус ли казва, че не може да преминем Райя - без пост и молитва, без да се научим да сме чисти и да се лишаваме(ставаме устойчиви, силни, морални), и молитвата е силата на духът да прави бъдещето и да телепортира нашата същност в божествена близост.

    10:01 23.03.2026

  • 85 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Искам да...":

    "За всички злини за 4 год. няма нито едно доказателство"

    Хайде бе - доказателства колкото искаш но всичките се потулват - май забравихте онзи дето изнасяше пари с чували от банката ужким за магистралата, май забравихте КТБ, май забравихте хилядите обществени поръчки на десетократно завишени цени, май забравихте "Ало Вальо".

    Пеевски никой не го чуваше защото все още беше никой но сега вече е мастит бизнесмен и за 4 години стана милиардер с депутатската заплата.

    10:05 23.03.2026

  • 86 Стефко

    1 0 Отговор
    Интересни са социологическите проучвания, но най-близък е само резултата на ДПС. ГЕРБ без ромските гласове няма как да имат такъв завишен резултат, а и Пазарджик го доказа. Това не се отчита. Иначе, се наблюдава едно преливане на гласоподаватели от партия в партия, което е нормално явление.

    10:11 23.03.2026

  • 87 Колю Колев пред Нова ТВ:

    1 0 Отговор
    Колев: "Има въпрос за всички партии. Без всяко съмнение изборите са скъпо удоволствие. Плаща се за рекламно време, плаща се на такива говорещи глави, като нас, да кажат едно или друго...",

    "Едни плащат за неверен резултат, други плащат да видят наистина какво е положението, трети изобщо не се интересуват и казват: Абе, сложи ми 5% отгоре. Ти казваш: Ама как ще ти сложа 5% отгоре..."

    Водещата реагира с въпрос:

    - Колко струват 5% отгоре?

    - Вече зависи колко е закъсала партията - отговори ѝ Колев.

    "Това винаги го има и го има по цял свят. Идеята, че ще махнем с пръчка и всички ще станат пълни професионалисти и никой няма да се съгласи да вземе едни 20 000 евро, е, меко казано, несериозно. Значи, навсякъде го има. Въпросът обаче е в другия тип корупция - това брутално купуване на гласове, което наблюдаваме и което е особено гадно."

    10:14 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове