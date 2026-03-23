Гюров се запозна с два сигнала за възможно опорочаване на процедурата за избор на нов европрокурор

Гюров се запозна с два сигнала за възможно опорочаване на процедурата за избор на нов европрокурор

23 Март, 2026 15:01 557 7

Материалите му бяха предоставени от Георги Георгиев от БОЕЦ

Гюров се запозна с два сигнала за възможно опорочаване на процедурата за избор на нов европрокурор - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър-председател Андрей Гюров се запозна с данните по два сигнала, свързани с възможно опорочаване на процедурата за избор на нов европейски прокурор. Това съобщиха от Министерския съвет.

Материалите бяха предоставени от Георги Георгиев от Гражданско сдружение „България обединена с една цел“ (БОЕЦ) по време на среща в Министерския съвет.

Всички данни от двата сигнала ще бъдат изпратени за проверка в Министерството на правосъдието и в това на вътрешните работи, пише в публикация на МС.

Припомняме, че миналата седмица от Правосъдното ведомство казаха, че служебният министър Андрей Янкулов създава работна група, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ на постъпили документи от сдружение БОЕЦ.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    3 1 Отговор
    Като се е запознал дали е разбрал.

    Коментиран от #7

    15:06 23.03.2026

  • 2 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    3 0 Отговор
    ЩОМ ГОШО БОЕЦА И ГЮPУ СА СЕ ЗАЕЛИ, ЗНАЧИ КРАЙ. 😆 ПРАВОСЪДИЕТО ЩЕ СЕ ОПРАВИ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА 🤣

    15:18 23.03.2026

  • 3 ВСИЧКО

    0 0 Отговор
    У БГ-ТО Е ОПОРОЧЕНО.

    15:21 23.03.2026

  • 4 Нов ...

    2 0 Отговор
    Помнете,че тая хулиганска шайка БОЕЦ рано или късно ще ни сервира нов ПеДрохан.

    15:31 23.03.2026

  • 5 Дориана

    1 0 Отговор
    Ама , разбира се нищо добро не може да се очаква от Борисов и Пеевски . Те имат фикс идея да завладеят и парализират цялата държава за тяхното политическо оцеляване , което вече е на ръба.

    15:32 23.03.2026

  • 6 Ах Ох

    1 1 Отговор
    Запознал се е като им е казал Приятно ми е, Гюров, ахахахахахаааа 🤣🖕

    15:33 23.03.2026

  • 7 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джо":

    Много тъп и безсмислен коментар.

    15:33 23.03.2026

