Новини
България »
София »
„Параходство БМФ“ получи първия за тази година новопостроен кораб

23 Март, 2026 15:05 722 3

  • „хемус“-
  • кораб-
  • параходство български морски флот

Венцислав Михайлов

Днес, 23 март, в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на новопостроения 32 000-тонен кораб „Хемус“ (YZJ2024-1631). Негова кръстница е Марина Кобакова, главен изпълнителен директор на ING Bank N.V. – Sofia Branch.

Корабът е тринадесетият бълкер от общо 15 поръчани от „Параходство Български морски флот“ AD („Параходство БМФ“) от серията „Ком“, припомня economic.bg.

През 2026 г. трябва да приключи строителството на още два 32 000-тонни кораба за насипни товари, които ще носят имената „Средна гора“ и „Стара планина“. Първите два от тази флотилия бяха приети през 2021 г. и в хода на експлоатацията им те, а и следващите от серията, доказаха своята рентабилност и конкурентоспособност в този сектор на шипинга.

Първи капитан на новоприетия „Хемус“ е капитан далечно плаване Никола Тодоров, а първи главен механик – инж. Димитър Стефанов. Този успешен тандем доказа своите качества при приемането и първоначалната експлоатация на кораб от същата серия – „Сакар“ (2025 г.).

Новопостроеният „Хемус“ е трети в историята на „Параходство БМФ“ с това име.

На 21 април 1966 г. в Хакодате, Япония, е вдигнат флагът на 9575-тонен въглевоз „Хемус” (HEMUS - IMO 6609468, стр. № 377) – шестият от серията „Средна гора“. Първи капитан на кораба е к.д.п. Иван Захариев, а първи главен механик – Владимир Райков. Корабът е в състава на компанията до 26 октомври 2006 г. (повече от 40 години), когато е продаден на друг корабособственик и плава под името ATINA до 6 октомври 2011 г.

На 10 юни 2008 г. в състава на „Параходство БМФ“ е приет 42 704-тонният бълкер „Хемус” (HEMUS – IMO 9354791), построен в „Булярд – корабостроителна индустрия“ (стр. № 515, трети от серията „Българка“). Кръстница на кораба е тогавашният вицепремиер Миглена Плугчиева. Първи капитан на „Хемус“ е к.д.п. Павел Павлов, а първи главен механик – инж. Янко Янев. Той е в състава на компанията до 1 юни 2023 г., когато е продаден на друг корабособственик и понастоящем плава под името KNIDOS-M.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морския

    8 1 Отговор
    загробиха българското корабостроене ! хубаво или лошо , ама наше си ! и хранеше половин България !

    15:11 23.03.2026

  • 2 честен ционист

    5 10 Отговор
    Това корито е толкова българско, колкото и мартениците от Алиекспреса.

    15:16 23.03.2026

  • 3 Закрийте и бан

    2 2 Отговор
    Безмислена организация дето само смучи пари за нищоправене...познанията и продуктите на познанията идват от чужбина така че бан е напълно излишен

    15:17 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове