„Параходство БМФ“ получи първия за тази година новопостроен кораб

Днес, 23 март, в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на новопостроения 32 000-тонен кораб „Хемус“ (YZJ2024-1631). Негова кръстница е Марина Кобакова, главен изпълнителен директор на ING Bank N.V. – Sofia Branch.

Корабът е тринадесетият бълкер от общо 15 поръчани от „Параходство Български морски флот“ AD („Параходство БМФ“) от серията „Ком“, припомня economic.bg.

През 2026 г. трябва да приключи строителството на още два 32 000-тонни кораба за насипни товари, които ще носят имената „Средна гора“ и „Стара планина“. Първите два от тази флотилия бяха приети през 2021 г. и в хода на експлоатацията им те, а и следващите от серията, доказаха своята рентабилност и конкурентоспособност в този сектор на шипинга.

Първи капитан на новоприетия „Хемус“ е капитан далечно плаване Никола Тодоров, а първи главен механик – инж. Димитър Стефанов. Този успешен тандем доказа своите качества при приемането и първоначалната експлоатация на кораб от същата серия – „Сакар“ (2025 г.).

Новопостроеният „Хемус“ е трети в историята на „Параходство БМФ“ с това име.

На 21 април 1966 г. в Хакодате, Япония, е вдигнат флагът на 9575-тонен въглевоз „Хемус” (HEMUS - IMO 6609468, стр. № 377) – шестият от серията „Средна гора“. Първи капитан на кораба е к.д.п. Иван Захариев, а първи главен механик – Владимир Райков. Корабът е в състава на компанията до 26 октомври 2006 г. (повече от 40 години), когато е продаден на друг корабособственик и плава под името ATINA до 6 октомври 2011 г.

На 10 юни 2008 г. в състава на „Параходство БМФ“ е приет 42 704-тонният бълкер „Хемус” (HEMUS – IMO 9354791), построен в „Булярд – корабостроителна индустрия“ (стр. № 515, трети от серията „Българка“). Кръстница на кораба е тогавашният вицепремиер Миглена Плугчиева. Първи капитан на „Хемус“ е к.д.п. Павел Павлов, а първи главен механик – инж. Янко Янев. Той е в състава на компанията до 1 юни 2023 г., когато е продаден на друг корабособственик и понастоящем плава под името KNIDOS-M.