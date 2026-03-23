МВнР: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, сигурността се влошава

Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване - за това призова на брифинг служебният заместник министър на външните работи Марин Райков.
Той говори пред журналисти малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, уточни dariknews.bg.
По думите на Райков за Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Ливан и Иран е определен индекс на риск на ниво пет. Това е предупреждение за възможност в непосредствено бъдеще да бъдат преустановени всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път.
„Извършихме само до преди дни една доста масирана евакуация на наши граждани от зоната на конфликта в Близкия изток, но войната не е приключила. Ние сме в постоянен контакт с нашите партньори и съюзници, правим постоянно анализ на ситуацията на терена. Със съжаление трябва да кажем, че тази ситуация в момента се усложнява. Реално погледнато условията за сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите съграждани в района са на път да се превърнат в заплаха. С други думи всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и докато все още летищата функционират. Всеки наличен граждани търговски полет е възможност, която е нежелателно да бъде пропусната", категоричен бе Райков.
По думите му при ситуация на затворено въздушно пространство българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение.
Райков призова да не се пътува до дестинации с прекачване на летища в региона: "Отварям само скоба да кажа, че само в Емиратите те са 2000. Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона. Това предупреждение, което изпращаме днес, е важно да бъде чуто, както от нашите граждани, които биха планирали пътуване в тази посока, така и най-вече от гражданите, които са в страните от този високорисков регион."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
16:11 23.03.2026
2 Дориана
3 А Пък
4 честен ционист
5 Казвам Ви
До коментар #1 от "Сила":аз Малин Райков !
6 Тоя
7 Служебния....
8 Дориана
9 кольо
10 Само
До коментар #9 от "кольо":с N 8 за "Алтернатива за България" !
11 Последния Софиянец
12 Външно веце
13 Директора
Пак лош тайминг на изказване.
Цял живот на хубава службичка и некадърен.
Коментиран от #30
14 Любо
21 Горски
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Любо":Този Марин Райков е
Онзи Марин Райков дето Премиер
Предложи на Марин Райков
Да назначи Марин Райков за посланик❗
Този Марин Райков прие
Предложението на Марин Райков
И назначи Марин Райков за посланик❗
23 Георгиев
24 кольо
До коментар #18 от "Горски":E ee щото си комунист !!! Aз като съм от Бобов дол и застъпник на меч не ми трият коментарите !!!
25 Има инфо отБушер
26 връмбар
да прибере българките женени за араби
27 Полски
До коментар #18 от "Горски":Аз отдавна питам това ,но все едно да чакаш отговор от някое дърво в гората или каунь в бостанья у полето...
Радвай се ,че не те ...блокират...
Уви...това са фактите...
28 Холмс
29 глаДен реТРактор
До коментар #18 от "Горски":Не са политически удобни и пречат на насилствената демокрация.
30 Бай Дън
До коментар #13 от "Директора":Нищо не е спрял иска Нетаняхо да вземе глътка въздух и да изтеглят приближените! Готви нещо адско, това не са хора на които да имаш доверие! Не могат да удържат на една дума повече от час! Не искам помощ от НАТО- искам помощ, ние победихме- войната може да се проточи дълго, Иран няма ядрено оръжие- има ядрено оръжие!
