Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
МВнР: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, сигурността се влошава

23 Март, 2026 16:09 1 705 30

Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване - за това призова на брифинг служебният заместник министър на външните работи Марин Райков.

Той говори пред журналисти малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, уточни dariknews.bg.

По думите на Райков за Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Ливан и Иран е определен индекс на риск на ниво пет. Това е предупреждение за възможност в непосредствено бъдеще да бъдат преустановени всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път.

„Извършихме само до преди дни една доста масирана евакуация на наши граждани от зоната на конфликта в Близкия изток, но войната не е приключила. Ние сме в постоянен контакт с нашите партньори и съюзници, правим постоянно анализ на ситуацията на терена. Със съжаление трябва да кажем, че тази ситуация в момента се усложнява. Реално погледнато условията за сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите съграждани в района са на път да се превърнат в заплаха. С други думи всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и докато все още летищата функционират. Всеки наличен граждани търговски полет е възможност, която е нежелателно да бъде пропусната", категоричен бе Райков.

По думите му при ситуация на затворено въздушно пространство българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение.

Райков призова да не се пътува до дестинации с прекачване на летища в региона: "Отварям само скоба да кажа, че само в Емиратите те са 2000. Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона. Това предупреждение, което изпращаме днес, е важно да бъде чуто, както от нашите граждани, които биха планирали пътуване в тази посока, така и най-вече от гражданите, които са в страните от този високорисков регион."


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    31 1 Отговор
    Бягайте кифли , бягайте селски пръчки и пръчове .....

    Коментиран от #5

    16:11 23.03.2026

  • 2 Дориана

    16 0 Отговор
    Българите , които са останали значи не искат да се приберат в България . Решението си е тяхно.

    16:11 23.03.2026

  • 3 А Пък

    15 2 Отговор
    Нашата патка щяла да ходи в Киев на среща с партньора Зеленски . А партньорът е приготвил пари. КЕШ ! Както (за изборите) в Унгария. За всичко трябват пари . И за любов и за омраза.

    16:12 23.03.2026

  • 4 честен ционист

    18 5 Отговор
    Шансът да те порази ракета в Дубай е в пъти по-малък, отколкото да те бутне кола на спирка на градския транспорт в София.

    16:12 23.03.2026

  • 5 Казвам Ви

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    аз Малин Райков !

    16:12 23.03.2026

  • 6 Тоя

    17 1 Отговор
    другарин , дето сам се назначи за посланик в Рим .

    16:13 23.03.2026

  • 7 Служебния....

    21 1 Отговор
    Министър председател Марин Райков помоли министър председателя Марин Райков да назначи лицето Марин Райков за посланник в Лондон.Молбата беше утвърдена и лицето беше назначено там.Само какви хора са на власт.Народа не забравя.

    16:14 23.03.2026

  • 8 Дориана

    9 5 Отговор
    Предупредихме, че тази война изобщо не трябваше да започва , защото не може да бъде спряна. Тя ще продължи много години и Тръмп не може да я спре. Той вече извади духа от бутилката .

    16:14 23.03.2026

  • 9 кольо

    3 20 Отговор
    Cамо партия меч може да спаси хората от болни комунистически диктатори !!!

    Коментиран от #10, #19

    16:14 23.03.2026

  • 10 Само

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "кольо":

    с N 8 за "Алтернатива за България" !

    16:16 23.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Май идва атома.

    16:18 23.03.2026

  • 12 Външно веце

    1 1 Отговор
    Може би и балканите трябва да напуснат.

    16:18 23.03.2026

  • 13 Директора

    14 0 Отговор
    Тромпета спря войната.
    Пак лош тайминг на изказване.

    Цял живот на хубава службичка и некадърен.

    Коментиран от #30

    16:20 23.03.2026

  • 14 Любо

    10 0 Отговор
    Тоя не беше ли гербераст, ла па ч на шланга на Про ст ия ?

    Коментиран от #22

    16:22 23.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Горски

    10 0 Отговор
    Е енергиен локдаун. В момента, в който цената на бензина стане непоносима, не е нужно да ви затварят, вие ще си седите вкъщи или ще намалите движението драстично. От там ударът по световната икономика създава идеалните условия за прилагане на планирани "решения" от държавите. Всички изискват още повече затъване в заеми към банкерската ционистка мафия. От там логично се следва посоката за масови безредици, удобен повод за "контролни" мерки и налагане на системи за следене, от там е видимо как централизацията на производствените процеси ще продължи глобално, контрол над материалите, и т.н. Ако досега не сте вникнали в корена на проблема сте или в панически страх, който празните в интернет с "емоционални" реакции или сте под допустимото ниво на интелект. Сценарият е прозрачен. Връзката на администрацията на САЩ с глобалистката епстийн класа е документирана, а плановете ясно афиширани в Давос. Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи. Глупаците ще кажат пак конспирация, и ще пропуснат факта, че светът след Пландемията е тотално различен.

    16:30 23.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Любо":

    Този Марин Райков е
    Онзи Марин Райков дето Премиер
    Предложи на Марин Райков
    Да назначи Марин Райков за посланик❗
    Този Марин Райков прие
    Предложението на Марин Райков
    И назначи Марин Райков за посланик❗

    16:31 23.03.2026

  • 23 Георгиев

    9 0 Отговор
    Да попитаме Райков защо безплатни полети? Да ходят самолети и да ги вземат срещу закупен билет. Четох, че милиардери са прекосили пустинята с автомобили за да отидат на безопасни летища. И в тия чартърни полети са платили 400 000 $ за место в самолета. А нашите чакат безплатни полети. Трябва да им вземат по 1000$ или € за място. Това е разумно бизнес решение, отчитащо риска. Това е моето мнение.

    16:32 23.03.2026

  • 24 кольо

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    E ee щото си комунист !!! Aз като съм от Бобов дол и застъпник на меч не ми трият коментарите !!!

    16:36 23.03.2026

  • 25 Има инфо отБушер

    2 1 Отговор
    Чакат цезиев облак над емиратите

    16:38 23.03.2026

  • 26 връмбар

    4 0 Отговор
    амче прати правителствения самолет
    да прибере българките женени за араби

    16:44 23.03.2026

  • 27 Полски

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Аз отдавна питам това ,но все едно да чакаш отговор от някое дърво в гората или каунь в бостанья у полето...
    Радвай се ,че не те ...блокират...
    Уви...това са фактите...

    16:46 23.03.2026

  • 28 Холмс

    3 0 Отговор
    Всички медии повтарят това. Явно се готви нещо, новия външен знае тя е близка с евреите!

    17:04 23.03.2026

  • 29 глаДен реТРактор

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Не са политически удобни и пречат на насилствената демокрация.

    17:09 23.03.2026

  • 30 Бай Дън

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Директора":

    Нищо не е спрял иска Нетаняхо да вземе глътка въздух и да изтеглят приближените! Готви нещо адско, това не са хора на които да имаш доверие! Не могат да удържат на една дума повече от час! Не искам помощ от НАТО- искам помощ, ние победихме- войната може да се проточи дълго, Иран няма ядрено оръжие- има ядрено оръжие!

    17:09 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове