Демерджиев: Българските граждани жадуват ред и справедливост, и ние сме длъжни да им ги дадем

Благодаря за оказаното доверие!

Съзнавам огромната отговорност и какви са очакванията към МВР и ще дам всичко от себе си, за да ги оправдаем! Българските граждани жадуват ред и справедливост, и ние сме длъжни да им ги дадем!

Поздравления за колегите, поели останалите ресори! Имаме огромен дълг към държавата и народа си! Нека Бог ни помага да го изпълним достойно!

Това публикува на страницата си във фейсбук предложеният за вътрешен министър в проектокабинета "Радев" Иван Демерджиев.