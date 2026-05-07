Демерджиев: Българските граждани жадуват ред и справедливост, и ние сме длъжни да им ги дадем

7 Май, 2026 19:25 541 25

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Благодаря за оказаното доверие!
Съзнавам огромната отговорност и какви са очакванията към МВР и ще дам всичко от себе си, за да ги оправдаем! Българските граждани жадуват ред и справедливост, и ние сме длъжни да им ги дадем!
Поздравления за колегите, поели останалите ресори! Имаме огромен дълг към държавата и народа си! Нека Бог ни помага да го изпълним достойно!

Това публикува на страницата си във фейсбук предложеният за вътрешен министър в проектокабинета "Радев" Иван Демерджиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РумРадев

    5 6 Отговор
    Политическите партии очевидно не са осъзнали все още, че има нов шериф в града. 🤠

    19:27 07.05.2026

  • 2 Абее

    12 1 Отговор
    Важно е да си точен...

    19:27 07.05.2026

  • 3 Ком

    4 6 Отговор
    ПБ не създаде комисия за Пеефски, защото е една говорилня!
    Съвсем скоро новият Министерски съвет ще вземе решения.

    Коментиран от #7

    19:28 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ком":

    Никой няма да разследва Пеевски, нито ще бъде съден. Без това дори да му махнат охраната впоследствие - все тая.

    Коментиран от #12

    19:30 07.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хмммм

    8 0 Отговор
    Гълъбе, до сега защо не им ги дадохте? Къде беше?

    19:32 07.05.2026

  • 10 И ТОЗИ НЕ ГОВОРИ ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА

    8 1 Отговор
    КРАДЦИТЕ НА МИЛИАРДИ.......ВЪЬНЕЗДИЕ И НАРОД СА ЗАБРАНЕНИ СЛОВА ЗА ТИЯ СЛУГИНАЖИ НА УСА..

    19:32 07.05.2026

  • 11 Абе

    5 0 Отговор
    стига със стари ластици !

    19:34 07.05.2026

  • 12 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Болни мозъци лекувайте се Охраната се назначава от институции а не от популисти залъгващи такива като теб болни мозъци и съответно печелейки лесни много пари от държавата А ти си пиши тук давай

    19:36 07.05.2026

  • 13 А ДАНО

    2 3 Отговор
    Боко Шиши и Асенчо у кауша.

    19:37 07.05.2026

  • 14 Mайора

    4 0 Отговор
    Щом “Бях точен с парите..!” и Шишо Бакшишо са министри , жалко ни!

    19:39 07.05.2026

  • 15 ПОРЕДНИЯТ

    6 0 Отговор
    СМЕШНИК НА ЦИРК АРЕНАТА.

    19:40 07.05.2026

  • 16 Точно така

    4 0 Отговор
    И пълненето на гушите и чувалите започва от утре

    19:40 07.05.2026

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    И как точно ще дадеш справедливост?!
    С голи обиски по улиците?!

    19:41 07.05.2026

  • 18 Наблюдаваме ви!

    1 1 Отговор
    Да го знаят и онези зад вас!

    19:42 07.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    3 0 Отговор
    Човеко моля не говори от мое име Злоупотребяват постоянно с тази дума граждани или хората Радевите слугинажи се наредила на държавната трапеза знаем ви добре

    19:43 07.05.2026

  • 21 По скоро БГ гражданите

    4 1 Отговор
    жадуват да видят такива корумпирани инагли типове в затвора.тогава може да говорим за ред и справедливост.

    Коментиран от #24, #25

    19:43 07.05.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор
    ВАНЬО НАТИСКАЙ
    ДРУГАТА СЕДМИЦА ПАРЛАМЕНТА ДА БАРНЕ ЛЕКИ НК И СРОКОВЕТЕ ЗА ДАВНОСТ
    ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ПУСКАНЕ ПОД ГАРАНЦИЯ , И СРОКОВЕТЕ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ НА МАГИСТРАТИ ПРЕД ВСС :)
    ......
    ДА НЕ СТАНЕ - ВИЕ ГИ ХВАЩАТЕ , ТЕ ГИ ПУСКАТ:)

    19:43 07.05.2026

  • 23 Румен Радев

    1 1 Отговор
    и неговото правителство, няма да направят нищо по този въпрос. Всичко ще е дна пародия и ако някой си мисли обратното, значи е пълен наивник!!!
    Айде със здраве народе!!!

    19:45 07.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "По скоро БГ гражданите":

    А аз жадува такива като теб нещастници да спрат да сеят омраза по сайтовете Кога това ще се промени разни писачи тук нон стоп да си сеят злобата омразата простащината си Кога Агресия от болни от Карлуково има тук постоянно

    19:48 07.05.2026

