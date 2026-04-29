Новини
България »
Българите намаляват, застаряват и живеят основно в 6 града

29 Април, 2026 12:58 1 185 18

  • българи-
  • нси-
  • застаряване

Към 31 декември 2025 г. популацията на страната е 6 423 207 души

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Населението на България към 31 декември 2025 г. е 6 423 207 души, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с 2024 г. то намалява с 14 153 души - или с 0.22%.

Според данните на всеки 1000 мъже в страната се падат 1080 жени. Мъжете са 3 088 245 (48.1%), а жените - 3 334 962 (51.9%).

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително, но с нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Всеки четвърти в България е над 65 години

В края на годината хората на 65 и повече са 1 557 851, или 24.3% от населението на страната. В регионален аспект делът им е най-висок в областите Видин (31.6%), Смолян (31.1%) и Габрово (30.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 19.2% и Варна - 21.7%.

Към 31 декември децата до 15 години в страната са 891 674, или 13.9% от общия брой на населението. Относителният им дял и е най-висок в областите Сливен - 18.7% и Ямбол - 15.2% от населението на областта, а най-нисък в област Смолян - 10.0% и Видин - 11.4%.

61.6% е общият коефициент на възрастова зависимост, който изчислява „тежестта“ на икономически неактивното население (деца и възрастни) върху хората в трудоспособна възраст. Най-ниска е стойността му в София (столица) - 50.9%, а най-висока - в област Видин - 75.4%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45.4 години в края на 2025 година. Средната възраст на населението в градовете е 44.6 години, а в селата - 47.7 години.

Променят се и броят и относителният дял на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2025 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години и 4 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември е 3 764 842 души, или 58.6% от населението на страната. Мъжете са 1 967 204, а жените - 1 797 638 души. Към края на 2025 г. над трудоспособна възраст са 1 700 684 души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст - 957 681 души, или 14.9% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). В края на годината коефициентът на демографско заместване е 75 лица.

Най-благоприятна е стойността на показателя в областите София (столица) - 99, Сливен - 96, и Варна - 89 лица. Показателят е най-нисък в областите Кърджали - 46, Смолян - 49 и Силистра, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 55 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Населението живее главно в 6 града в страната

Според данните в градовете живеят 4 745 686 души, или 73.9% от населението, а в селата - 1 677 521 души, или 26.1% от населението на страната. В края на 2025 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 - села. Населените места без население са 192. В 1 280, или в 24.4% от населените места, живеят от 1 до 49 жители. Най-голямото село е Лозен (6 671 души), намиращо се на територията на Столична община, а най-малкият град - Мелник с население 181 души.

С население над 100 хил. души са 6 града, в които живее 35.8% от населението на страната.

Към края на 2025 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    Скоро пак ще станат 9млн, Дара като изпее Бангаранга

    13:03 29.04.2026

  • 2 бай Бончо

    13 2 Отговор
    Защо тогава развалиха социализма ? Това си е чист геноцид към хората . Откакто смениха системата , народа се топи и изчезва , хората не станаха по богати , а единственото нещо което ни донесе демокрацията е инфлация и нищо друго .

    Коментиран от #7, #8

    13:03 29.04.2026

  • 3 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Да благодим на герб и бойко че за 20 години нищо не направи за хората, само крадене крадене крадене

    13:05 29.04.2026

  • 4 Слава на Евроатлантическа България

    12 0 Отговор
    в СИВ - 9 000 000,
    в ЕС - 6 000 000 от които 1 000 000 цигани.

    Направете си простата сметка!??

    Коментиран от #5

    13:08 29.04.2026

  • 5 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Сметката е направена. Капитализмът е за белите хора.

    13:10 29.04.2026

  • 6 в кратце

    5 0 Отговор
    България,като стане 3 милиона,ще й изпратят капацитет от САЩ-тиянски територии.Някакви тъмнолилави.Това я очаква.

    13:14 29.04.2026

  • 7 койдазнай

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "бай Бончо":

    Получи се заповед от Москва и социализъма приключи! Никой не си мръдна пръста, да защити НРБ, въпреки всичките клетви. Сега чакаме да дойде нареждане от Вашингтон, за края капитализъма.

    13:14 29.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абсурдистан

    4 2 Отговор
    Самоизяждаща се и изчезваща нация. Това сме българите!

    13:21 29.04.2026

  • 10 Някои може и да живеят

    4 0 Отговор
    ама за останалите! Вие на това живот ли му викате бе?

    13:22 29.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 си дзън

    2 0 Отговор
    Абе да даваме Варна на руснаците и да мирясаме. И без това старото и име е Сталин.

    13:32 29.04.2026

  • 13 Танчо

    5 0 Отговор
    Банана е хубав плод.
    Но има и странични ефекти - населението рязко намалява.
    Не сте скачали достатъчно.
    Най-вероятно тукана живеят реално не повече от 5,5 млн. А бяхме 9 млн.

    13:36 29.04.2026

  • 14 НЕма се плашите

    2 0 Отговор
    Не бойте се! Ей, на, макетата нямат и 2 милиона, пък имат претенции и самочувствие като за 20 милиона!🤣🤣🤣 Новото правителство ще започне ударно да работи по популацията и само след 9 месеца ще се увеличим поне с 1 милион!🤣🤣🤣

    13:37 29.04.2026

  • 15 Цвете

    4 0 Отговор
    СТАТИСТИКАТА МОЖЕ ДА Е ВЯРНА, НО ОТ КОГА ЗАПОЧВА ПРЕНАСЕЛЕНИЕТО ОТ СЕЛАТА И ПО МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ? ОТГОВОРЪТ Е ЛЕСЕН. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ,КОЯТО ЗАКРИ МНОГО ЗАВОДИ И ДОРИ ПОСТРАДА ЧАСТНИЯТ БИЗНЕС. СИТИЯ НА ГЛАДНИЯ НЕ ВЯРВА. 🥹

    13:38 29.04.2026

  • 16 оня с коня

    0 4 Отговор
    Как да се обясни на тъпунгерите дето оплакват БГ щото намалявала че на колкото по-малко хора се делят Благата,толкова повече ще има за всеки?!

    13:40 29.04.2026

  • 17 Все тая!

    1 0 Отговор
    На кого по дяволите му пука?!

    13:47 29.04.2026

  • 18 Киро

    0 0 Отговор
    Истината е една. Когато се възстанови българското село,тогава ще се възроди и България!

    13:52 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове