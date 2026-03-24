Окръжният съд във Варна с разпоредително заседание по делото "Коцев"

Днес във Варненския окръжен съд ще се проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и задържаните с него общински съветници.
Те са обвинени за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага, припомни БНТ.
Кметът на морската столица и другите обвиняеми бяха арестувани на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията.
Към момента те са с мерки за неотклонение “парична гаранция”.
